Минниханов и Комаров посетили в Челнах соципотечный дом, детсад и школу

Президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров совершили сегодня рабочую поездку в Набережные Челны. Там они осмотрели дом, построенный по программе соципотеки. Также чиновники посетили новый детский сад и школу.

Жилой дом на 149 квартир построил Госжилфонд РТ. Он расположен в 63-м микрорайоне Челнов. Комаров и Минниханов ознакомились с благоустройством придомовой территории и осмотрели квартиры, сообщает пресс-служба президента РТ.

Глава Госжилфонда Марат Зарипов рассказал, что в этом микрорайоне планируется построить 17 домов на 3,5 тысячи квартир общей площадью 207 тысяч кв. м. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще два соципотечных дома на 614 квартир.

Президент Татарстана и полпред приняли участие в открытии детсада «Сабантуй» в том же микрорайоне. Учреждение рассчитано на 340 мест. Комаров подчеркнул, что считает важным развитие социальной инфраструктуры в индустриальном городе.

«Качественные дороги, новые социальные объекты — эти задачи решаются при содействии наших федеральных коллег. Мы видим, что национальные проекты уже начали работать», — добавил Минниханов.

После этого Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетили новую школу №42 в 65-м комплексе микрорайона «Яшьлек». Здесь будут учиться свыше 1,2 тысячи детей. В школе имеется библиотека, актовый зал на 560 посадочных мест, столовая, медицинский блок, 4 кабинета информационных технологий, 2 спортивных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки. В спортивном блоке установлено 2 бассейна.