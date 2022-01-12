В Казани определили размах празднования 1100-летия Волжской Булгарии

Восьмитомник «Ислам в Российской Федерации», закладка новой казанской Соборной мечети, русскоязычное онлайн-медресе и фирменный логотип. Это лишь часть поднятых тем первого в этом году заседания республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятие прошло сегодня в представительском корпусе Казанского кремля. Подробнее — в материале «Реального времени».

От нижегородской ярмарочной — до ульяновской булгарской

За полчаса до заседания в фойе толпится множество муфтиев и их замов, но камеры выхватывают еще и митрополита Казанского и Татарстанского владыку Кирилла, который идет в сопровождении замруководителя аппарата президента РТ Александра Терентьева. Вскоре гости удаляются на второй этаж для полуденной молитвы. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин находит на стоящем здесь огромном глобусе Мекку и разворачивает его так, чтобы священный город был прямо напротив ковриков — мол, молится будет в эту сторону.

Заседание вел президент РТ Рустам Минниханов. Также с ним в президиуме заседали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она же ответственный секретарь федерального оргкомитета праздника, созданного в прошлом году. Его возглавил вице-премьер России Марат Хуснуллин, а заместителем стал Минниханов, который руководит и республиканским оргкомитетом.

— Принятие в 922 году Волжской Булгарией ислама в качестве государственной религии во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока, — подчеркнул президент Татарстана и напомнил, что праздновать принятие ислама стало традицией в 1989 году, поблагодарил за это муфтия Талгата Таджуддина.

Как сообщила Ярилова, всего в списке основных мероприятий — 71 проект

Минниханов рассказал, что ключевыми событиями станут фестиваль «Изге Болгар җыены», экономический форум KazanSummit 2022, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, закладка комплекса Соборной мечети в честь 1100-летия, выставки, конференции, круглые столы. Как сообщила Ярилова, всего в списке основных мероприятий — 71 проект, большая часть из них пройдет в Татарстане.



Как дополнил ее заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, в числе крупных проектов — строительство дороги до Болгара и ремонт местного речного вокзала, открытие нового комплекса Российского исламского университета в Уфе, работа над Ярмарочной мечетью в Нижнем Новгороде, открытие комплекса «Булгарская застава» в Ульяновской области, завершение реставрации мечети «Мухаммадия», проведение фестиваля национальных литератур России, издание рукописей булгарской эпохи, мусульманских богословов, писавших до революции, а также восьмитомного словаря «Ислам в Российской Федерации».



Medrese.tatar заговорит по-русски

Камиль хазрат в начале речи отдельно поблагодарил Минниханова за то, что в прошлом ноябре на заседании возглавляемой им группы стратегического видения «Россия — исламский мир» он уговорил власти Саудовской Аравии допустить привитых вакциной «Спутник V» российских мусульман в страну для паломничества. Также он указал, что ДУМ РТ уже начало год празднования с январского Всероссийского мусульманского форума в Болгаре.

Среди событий, которые последуют дальше, муфтий выделил создание русскоязычной версии онлайн-медресе, уже работающего на татарском.

Всего на сайте medrese.tatar зарегистрировалось 50 тысяч человек, из них 400 окончили курсы. Муфтий назвал его «альтернативой радикальным интернет-площадкам»

— Мы понимали, что изложение материала на татарском априори сократит аудиторию пользователей, — сказал Камиль хазрат. — Но интернет-платформа и мобильное приложение оказались настолько востребованы, что к обучению подключились не только жители Татарстана, России, но и стран СНГ, Австралии, США, даже Китая.

Всего на сайте medrese.tatar зарегистрировалось 50 тысяч человек, из них 400 окончили курсы. Муфтий назвал его «альтернативой радикальным интернет-площадкам». После он сообщил, что в этом году в Казани будет издан Коран с помощью дизайнерского шрифта «Казан басма», созданного на основе подлинного типографского оттиска 1803 года.

Также «Хузур ТВ», ведомое ДУМ РТ, продолжает съемки фильма о путешествии Ахмада Ибн Фадлана, арабского писателя, который посетил Волжскую Булгарию в 922 году, — сейчас идет работа над массовыми эпизодами. Фильм снимался не только в Татарстане, но и в Мешхеде (Иран), Бухаре (Узбекистан), Астраханской области.

Перед заседанием же ДУМ РТ начало проект по созданию рукописного Корана руками каллиграфов. Об этом вспомнил в конце заседания Шаймиев, который напомнил, что самый большой Коран, хранящийся в Болгаре, создан каллиграфами из Ватикана — настолько велик на них спрос.

Директор издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин представил логотип всего мероприятия

Кроме того, заместитель муфтия по информационной политике, директор издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин представил логотип всего мероприятия. В прошлом феврале ДУМ РТ объявил конкурс, а после решил на основе двух лучших работ сделать свой вариант.



Логотип поделен на пять составляющих:

Силуэт архитектурного объекта «Памятный знак», визуального воплощения зарождения мусульманской культуры в Поволжье. Раскрытая книга (Коран) — символ религии, знаний и мудрости. Цветок тюльпана — символ обновления, возрождения и расцвета в мусульманской культуре. Надпись «1100», выполненная по правилам написания на русском и арабском языках. Надпись «Болгар» на арабском языке.

«Наши бабушки и дедушки тогда плакали и молились»

В целом, почти каждый выступающий выступал с заранее подготовленной речью и презентацией. К примеру, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов вспоминал, как 1989-м году с группой ветеранов еле-еле доехал на автобусе до Малого минарета и озера Рабига:

— Наши бабушки и дедушки тогда плакали и молились. Вот бы сейчас показать им Болгар!

Альбир Крганов вспоминал, как 1989-м году с группой ветеранов еле-еле доехал на автобусе до Малого минарета и озера Рабига

Главу ДУМ РФ Равиля Гайнутдина (которого после его письма против Камиля Самигуллина очень давно не видели в Казани) вновь представлял его зам Дамир Мухетдинов. Он подчеркнул, что с предложения его шефа президент России Владимир Путин решился праздновать 1100-летие, и сообщил, что его организация готова проводить мероприятия «от Сахалина до Калининграда».

Муфтий Башкортостана Айнур хазрат Биргалин попытался вскочить в уходящий поезд, сообщив с места:

— Я не знаю, мы почему-то заявки на празднование подать не успели, возможно, мы упустили этот момент. Но я выражаю готовность Духовного управления мусульман республики, готовность, в случае чего, доподать заявки.

Также он предложил включить в фильм про Ибн Фадлана фрагмент о его посещении земель современного Башкортостана.

— Наверное, мы не все смогли учесть, — отметил президент РТ. — Включим предложения в республиканский, федеральный план — мы еще не видим всю поляну.

Также с просьбой позаботиться о сибирских мечетях, в частности, Томской, в которой в свое время располагался ликеро-водочный завод, к президенту обратился председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов.

Из регламента серьезно вышел только глава ЦДУМ Талгат Таджуддин — напомнил и о своей роли в празднований, коснулся событий в Казахстане, но основную часть выступлений посвятил современном проблематике:

— Радикалы поднимают такие вопросы: скажем, наступил Новый год. Наступил и наступил. Нет, говорят, «это не наш праздник, это христианский праздник. Зачем нам его отмечать, куда идете?» А жизнь-то надо считать? Каждый день мы начинаем с молитвы и каждую ночь молимся, пятикратно. Также и у православных.

Минтимер Шаймиев, по традиции, смотрел на мероприятие в широком контексте

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, по традиции, смотрел на мероприятие в широком контексте.

— Это событие эпохальное, — отметил первый президент РТ. — То, что президент Владимир Владимирович Путин на такое решился — это огромные положительные последствия нахождении межконфессионального согласия. Это очень важно и очень перспективно.

— Этим событием надо воспользоваться на местах, — указал Шаймиев. — Здесь мы сделаем, раз уж взялись. Но работа должна идти на местах. В каком-то краю, области не найти общий язык в вопросе, где расположить мечеть, как должны существовать мечеть и церковь — такие вопросы поднимать стыдно. Весь мусульманский мир должен подключиться для решения и больших, и малых вопросов.

