Цитаты недели: Путин — о любви к России, Меликов — о «дебилах», Минниханов — о Брестской крепости

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Позади еще одна неделя, о событиях которой точно напишут в учебниках истории. Сбылась мечта Донбасса — он вернулся в «родную гавань» — с ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями подписали договоры о вступлении в состав России. Вместе с тем специальная военная операция продолжается, и регионы отрабатывают планы по частичной мобилизации. По этой причине часть подлежащих призыву граждан стремится покинуть страну, раскупая по взлетевшим ценам авиабилеты и выстаивая длинные очереди на границе. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О чувстве, которое нельзя уничтожить

За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее.

Главное событие уходящей недели произошло в пятницу, 30 сентября, в московском Кремле. После «объемного» выступления президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии их в государство и образовании в нем новых субъектов. В своей речи российский лидер обратился к многовековой истории и заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще представители партийных элит приняли решение о развале СССР, которое «обернулось национальной катастрофой», расчленив «народную общность». «Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное, историческое Отечество», — сказал глава государства, заверив при этом, что Россия не стремится вернуть Советский Союз.



О «Брестской крепости»

— Ребята, кто-нибудь ходил в Минфин России деньги получать? Это Брестская крепость. Сколько времени она стояла перед немцами? Три месяца? А у нас...

На этой неделе на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» презентовали федеральную систему выдачи грантов, предназначенных для локализации иностранного оборудования и технологий в России. К новому механизму с долей недоверия отнеслись руководители промышленного комплекса Татарстана, но в его защиту высказался президент республики Рустам Минниханов. Он посоветовал не критиковать, а использовать предоставленную возможность, напомнив, что средства не так легко получить. «Не так много регионов, которые могут участвовать в этой системе. Их всего с десяток. Остальные регионы-реципиенты могут только «перерабатывать» деньги, а мы — выращиваем деньги», — обратил внимание президент Татарстана.



О почве для ненужных рассуждений и паники

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?

Организация частичной мобилизации, о которой президент России объявил 21 сентября, не всегда идет гладко. Глава государства и сам признал, что происходят «ошибки», с которыми он поручил разобраться. Яркий пример тому — инцидент в Дербенте, где по городу разъезжали машины, из которых по громкоговорителю объявляли: «Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат». Не оценил инициативу глава Дагестана Сергей Меликов. В Сети появилось видео, на котором возмущенный чиновник, выругавшись, спрашивает у подчиненных: «Что это за идиоты», «Кто их уполномочил ездить по городу?», «Вы что, дебилы?!» — по его мнению, они занимались распространением фейка. Ситуацию он прокомментировал и в своем telegram-канале, недоумевая, как можно было додуматься до такой несусветной глупости. За «выходку» он попросил прощения у жителей Дербента и поручил «срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных».



О крысах, бегущих с мощного корабля

Мы видим, как многие наши мужчины добровольно или в соответствии с повесткой идут в призывные пункты, идут честно выполнять свой долг. А те крысы, что бегут из страны, — пусть бегут, поджав дрожащие хвосты. Как говорится, кораблю будет только легче. Только Россия — огромная и величественная — далеко не тонущий, а сильный и мощный корабль, уверенно идущий к поставленной цели…

После объявления в России частичной мобилизации некоторые граждане решили покинуть страну. В результате на границах с Казахстаном и Грузией образовались многокилометровое очереди, а билеты в страны ближнего зарубежья разлетелись как горячие пирожки. Самые ярые патриоты расценили это как предательство — глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала бегущих с родины крысами, которым «скатертью дорожка». По ее мнению, государство без них не пропадет. Можно провести параллель с мартовским высказыванием Владимира Путина, который заявил, что «естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну».



О сильнейшей фигуристке планеты

Без кома в горле невозможно говорить об этой программе. Камила всему миру доказала этим прокатом, что русские так просто не сдаются <...> Что касается того, что многие высказали свое недоумение ее программой: а судьи кто? Мне очень странно, что есть какие-то отрицательные высказывания по поводу ее программы. Она просто великолепна. Дай бог, чтобы у Камилы еще был шанс доказать, что она сильнейшая фигуристка планеты.

В минувшие выходные уроженка Казани Камила Валиева и другие российские фигуристы представили свои новые программы. Неоднозначное впечатление произвела произвольная программа 16-летней спортсменки, которую она посвятила своей истории с допинг-скандалом на Олимпиаде в Пекине и переживаниям, связанным с ним. Некоторых прокат растрогал до слез, другие не смогли понять, зачем из истории делать реалити-шоу. Большинство экспертов произвольную программу Камилы Валиевой оценили высоко, в их числе и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. По ее мнению, юная фигуристка своим выступлением доказала всем, что русский дух не сломить.



Об очумевшей Европе

Европа, если она очумела, — я про тех не говорю, кто за океаном, — пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами, вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, — технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственное решение. Не хотят — не надо. Мы потихоньку будем выстраиваться.

В начале недели президент России встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одна из основных тем беседы — противостояние коллективного Запада России. Белорусский лидер рассказал, что неоднократно пытался наставить Европу на пусть истинный — стать партнером и другом для России. Однако усилия оказались тщетны, а раз Запад уважения не выказывает, то и разговаривать с ним не о чем. «Мы же славяне. Унижения никто терпеть не будет», — предупредил Александр Лукашенко. К тем же, кто хочет «в мире жить и уважать», Россия и Белоруссия открыты.



О мечте Донбасса

«Цивилизованный» в кавычках мир молчит. <...> Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание. <...> Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс — часть России, и уже восемь лет воюем за нашу мечту — вернуться в родную гавань.

27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за, после чего власти обратились к Владимиру Путину. Глава ЛНР Леонид Пасечник попросил президента России рассмотреть вопрос о вхождении республики в РФ, заявил, что с 2014 года ни одно государство, кроме России, и ни одна международная организация не осудили «жестокие обстрелы и геноцид со стороны киевского режима» на Донбассе. Теперь же мечта ЛНР сбылась — она вернулась «в родную гавань», став субъектом России.

