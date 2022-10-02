Цитаты недели: Путин — о любви к России, Меликов — о «дебилах», Минниханов — о Брестской крепости
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Позади еще одна неделя, о событиях которой точно напишут в учебниках истории. Сбылась мечта Донбасса — он вернулся в «родную гавань» — с ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями подписали договоры о вступлении в состав России. Вместе с тем специальная военная операция продолжается, и регионы отрабатывают планы по частичной мобилизации. По этой причине часть подлежащих призыву граждан стремится покинуть страну, раскупая по взлетевшим ценам авиабилеты и выстаивая длинные очереди на границе. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О чувстве, которое нельзя уничтожить
Главное событие уходящей недели произошло в пятницу, 30 сентября, в московском Кремле. После «объемного» выступления президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии их в государство и образовании в нем новых субъектов. В своей речи российский лидер обратился к многовековой истории и заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще представители партийных элит приняли решение о развале СССР, которое «обернулось национальной катастрофой», расчленив «народную общность». «Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное, историческое Отечество», — сказал глава государства, заверив при этом, что Россия не стремится вернуть Советский Союз.
О «Брестской крепости»
На этой неделе на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» презентовали федеральную систему выдачи грантов, предназначенных для локализации иностранного оборудования и технологий в России. К новому механизму с долей недоверия отнеслись руководители промышленного комплекса Татарстана, но в его защиту высказался президент республики Рустам Минниханов. Он посоветовал не критиковать, а использовать предоставленную возможность, напомнив, что средства не так легко получить. «Не так много регионов, которые могут участвовать в этой системе. Их всего с десяток. Остальные регионы-реципиенты могут только «перерабатывать» деньги, а мы — выращиваем деньги», — обратил внимание президент Татарстана.
О почве для ненужных рассуждений и паники
Организация частичной мобилизации, о которой президент России объявил 21 сентября, не всегда идет гладко. Глава государства и сам признал, что происходят «ошибки», с которыми он поручил разобраться. Яркий пример тому — инцидент в Дербенте, где по городу разъезжали машины, из которых по громкоговорителю объявляли: «Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат». Не оценил инициативу глава Дагестана Сергей Меликов. В Сети появилось видео, на котором возмущенный чиновник, выругавшись, спрашивает у подчиненных: «Что это за идиоты», «Кто их уполномочил ездить по городу?», «Вы что, дебилы?!» — по его мнению, они занимались распространением фейка. Ситуацию он прокомментировал и в своем telegram-канале, недоумевая, как можно было додуматься до такой несусветной глупости. За «выходку» он попросил прощения у жителей Дербента и поручил «срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных».
О крысах, бегущих с мощного корабля
После объявления в России частичной мобилизации некоторые граждане решили покинуть страну. В результате на границах с Казахстаном и Грузией образовались многокилометровое очереди, а билеты в страны ближнего зарубежья разлетелись как горячие пирожки. Самые ярые патриоты расценили это как предательство — глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала бегущих с родины крысами, которым «скатертью дорожка». По ее мнению, государство без них не пропадет. Можно провести параллель с мартовским высказыванием Владимира Путина, который заявил, что «естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну».
О сильнейшей фигуристке планеты
В минувшие выходные уроженка Казани Камила Валиева и другие российские фигуристы представили свои новые программы. Неоднозначное впечатление произвела произвольная программа 16-летней спортсменки, которую она посвятила своей истории с допинг-скандалом на Олимпиаде в Пекине и переживаниям, связанным с ним. Некоторых прокат растрогал до слез, другие не смогли понять, зачем из истории делать реалити-шоу. Большинство экспертов произвольную программу Камилы Валиевой оценили высоко, в их числе и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. По ее мнению, юная фигуристка своим выступлением доказала всем, что русский дух не сломить.
Об очумевшей Европе
В начале недели президент России встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одна из основных тем беседы — противостояние коллективного Запада России. Белорусский лидер рассказал, что неоднократно пытался наставить Европу на пусть истинный — стать партнером и другом для России. Однако усилия оказались тщетны, а раз Запад уважения не выказывает, то и разговаривать с ним не о чем. «Мы же славяне. Унижения никто терпеть не будет», — предупредил Александр Лукашенко. К тем же, кто хочет «в мире жить и уважать», Россия и Белоруссия открыты.
О мечте Донбасса
27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за, после чего власти обратились к Владимиру Путину. Глава ЛНР Леонид Пасечник попросил президента России рассмотреть вопрос о вхождении республики в РФ, заявил, что с 2014 года ни одно государство, кроме России, и ни одна международная организация не осудили «жестокие обстрелы и геноцид со стороны киевского режима» на Донбассе. Теперь же мечта ЛНР сбылась — она вернулась «в родную гавань», став субъектом России.
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