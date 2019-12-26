Турки вернут регулярный рейс из Казани в Анталию

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан подвел итоги 2019 года и рассказал о планах на 2020 год

Фото: Илья Репин

Сегодня на встрече с журналистами генеральный консул Турции в Казани подвел итоги уходящего года и обозначил планы на будущее. В частности, дипломат рассказал об увеличивающемся товарообороте между Татарстаном и его страной, своем предстоящем посещении Уфы и новом регулярном рейсе в популярную здравницу «руссо туристо».

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— Хәерле иртә! — пожелал доброго утра по-татарски генконсул, отметив, что в Казани он находится лишь 3 месяца. К слову, татарский он уже неплохо понимает. Во время встречи с прессой Исмет Эрикан повторил многие тезисы, которые рассказал во время интервью «Реальному времени» после своего назначения в столице Татарстана.

Дипломат отметил, что за это время успел встретиться с первыми лицами республики — президентом Рустамом Миннихановым, Государственным Советником РТ и первым президентом Минтимером Шаймиевым, спикером Госсовета Фаридом Мухаметшиным.

Кроме того, он нанес визиты в регионы, которые входят в его консульский округ: в Самарскую область, Чувашию, Марий Эл и Мордовию. Там он тоже провел ряд встреч с местным руководством, обсудил возможности торгово-экономического и культурного сотрудничества. В Башкирию, один из ключевых регионов Поволжья, он намерен съездить в январе. Так что у Уфы есть время подготовиться к встрече турецкого гостя.

— Мы закладываем зерно, чтоб отношения с этими регионами быстрее развивались. Думаю, в ближайшее время появятся зеленые ростки, — по-восточному метафорично выразился Эрикан.

Также он напомнил, что в начале декабря Татарстан посещал министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк. За 2,5 дня чиновник посетил Казань, Иннополис, Елабугу и Набережные Челны. В свою очередь, министр пригласил Минниханова в Турцию. Приезжала в Казань и делегация третьего города Турции — Измира — вместе с мэром Тунчем Сойером.

Исмет Эрикан отметил увеличение товарооборота между Турцией и Татарстаном. Фото Максима Платонова

Новая задача — товарооборот в $1 млрд

Вместе с тем Исмет Эрикан отметил увеличение товарооборота между Турцией и Татарстаном.

— В этом году товарооборот между Турцией и Татарстаном превысил 345 млн долларов (данные на январь — сентябрь 2019 года, — прим. ред.), — сообщил он. — В прошлом году этот показатель составил 314 млн долларов. Как мы видим, есть увеличение. Значит, мы движемся небольшими шагами верным направлением.

При этом спикер уверен, что поставленная планка в 1 млрд долларов — реальная, поскольку «другого пути у нас нет». Однако официальный турецкий представитель добавил, что сотрудничество не должно быть односторонним.

— Я вижу, что крупные татарские компании инвестируют в разные страны. У нас тоже есть большие возможности. Почему у КАМАЗа, «Татнефти» и Казанского вертолетного завода до сих пор нет инвестиций в Турции? — удивился Исмет-бей.

Он добавил, что в этом году товарооборот между Турцией и Россией составляет порядка 27 млрд долларов, выразив уверенность, что в 2020 году ожидается значительное увеличение. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин поставили цель довести оборот до 100 млрд долларов, и потенциал для этого есть у обеих стран. При этом, по мнению Эрикана, каждый регион России должен вносить свой вклад для достижения этого общего плана.

Казань вновь свяжет авиарейс с Анталией

На встречу с журналистами генконсул позвал директора казанского представительства Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») Фырата Кириша. Дипломат отметил, что авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки из Уфы, Казани и Самары в разные направления. Например, из столицы Татарстана «Боинги» компании Turk Hava Yollari летают на протяжении 13 лет: летом ежедневно, зимой — 5 раз в неделю.

«Раньше у нас каждое лето были полеты по маршруту Казань — Анталия. К лету 2020 года мы планируем вновь открыть этот регулярный рейс», — поделился Фырат Кириш. Фото Тимура Рахматуллина

— Ближе к лету он обрадует вас еще одной новостью, — заинтриговал Эрикан присутствующих.

Сам Кириш отказался при всех делать анонс. Однако корреспонденту «Реального времени» он объяснил, в чем заключалась «радостная новость». Жители Казани смогут напрямую летать в самый популярный курортный город Турции.

— Раньше у нас каждое лето были полеты по маршруту Казань — Анталия. К лету 2020 года мы планируем вновь открыть этот регулярный рейс. Но пока мы ждем разрешения на это. Надеемся, что все у нас получится, — поделился Фырат Кириш.

Анонсы на 2020 год

— 2019 год мы закрываем успешно. Надеюсь, 2020 год будет лучше. Будут взаимные визиты. Активизируются культурные мероприятия, — резюмировал Исмет Эрикан.

Так, в марте 2020 года в казанском выставочном зале «Манеж» состоится выставка кафтанов османского периода. В этом же зале планируется выставка работ современных турецких художников.

Эрикан напомнил, что в 2020 году будет отмечаться не только 100-летие ТАССР, но и вековой юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Турцией. В связи с этим в Татарстан приедет музыкальный ансамбль.

— Вы получите большое удовольствие от этой музыки, — пообещал он.

Также генеральный консул выразил пожелание возродить традицию обмена опытом между СМИ Татарстана и Турции, в частности агентства Anadolu с местными медиа, провести в турецких городах выставку работ татарстанских фотохудожников. Еще одна мечта — пригласить в предстоящем году в Казань известного турецкого ученого Ильбера Ортайлы, татарина по происхождению. Этот выдающийся историк, которого дипломат назвал «колючим, но очень интересным», мог бы выступить со своими необычными лекциями перед местной аудиторией.