Новости экономики

19:26 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Турки вернут регулярный рейс из Казани в Анталию

16:20, 26.12.2019 5

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан подвел итоги 2019 года и рассказал о планах на 2020 год

Турки вернут регулярный рейс из Казани в Анталию Фото: Илья Репин

Сегодня на встрече с журналистами генеральный консул Турции в Казани подвел итоги уходящего года и обозначил планы на будущее. В частности, дипломат рассказал об увеличивающемся товарообороте между Татарстаном и его страной, своем предстоящем посещении Уфы и новом регулярном рейсе в популярную здравницу «руссо туристо».

Радию Хабирову приготовиться!

— Хәерле иртә! — пожелал доброго утра по-татарски генконсул, отметив, что в Казани он находится лишь 3 месяца. К слову, татарский он уже неплохо понимает. Во время встречи с прессой Исмет Эрикан повторил многие тезисы, которые рассказал во время интервью «Реальному времени» после своего назначения в столице Татарстана.

Дипломат отметил, что за это время успел встретиться с первыми лицами республики — президентом Рустамом Миннихановым, Государственным Советником РТ и первым президентом Минтимером Шаймиевым, спикером Госсовета Фаридом Мухаметшиным.

Кроме того, он нанес визиты в регионы, которые входят в его консульский округ: в Самарскую область, Чувашию, Марий Эл и Мордовию. Там он тоже провел ряд встреч с местным руководством, обсудил возможности торгово-экономического и культурного сотрудничества. В Башкирию, один из ключевых регионов Поволжья, он намерен съездить в январе. Так что у Уфы есть время подготовиться к встрече турецкого гостя.

— Мы закладываем зерно, чтоб отношения с этими регионами быстрее развивались. Думаю, в ближайшее время появятся зеленые ростки, — по-восточному метафорично выразился Эрикан.

Также он напомнил, что в начале декабря Татарстан посещал министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк. За 2,5 дня чиновник посетил Казань, Иннополис, Елабугу и Набережные Челны. В свою очередь, министр пригласил Минниханова в Турцию. Приезжала в Казань и делегация третьего города Турции — Измира — вместе с мэром Тунчем Сойером.

Исмет Эрикан отметил увеличение товарооборота между Турцией и Татарстаном. Фото Максима Платонова

Новая задача — товарооборот в $1 млрд

Вместе с тем Исмет Эрикан отметил увеличение товарооборота между Турцией и Татарстаном.

— В этом году товарооборот между Турцией и Татарстаном превысил 345 млн долларов (данные на январь — сентябрь 2019 года, — прим. ред.), — сообщил он. — В прошлом году этот показатель составил 314 млн долларов. Как мы видим, есть увеличение. Значит, мы движемся небольшими шагами верным направлением.

При этом спикер уверен, что поставленная планка в 1 млрд долларов — реальная, поскольку «другого пути у нас нет». Однако официальный турецкий представитель добавил, что сотрудничество не должно быть односторонним.

— Я вижу, что крупные татарские компании инвестируют в разные страны. У нас тоже есть большие возможности. Почему у КАМАЗа, «Татнефти» и Казанского вертолетного завода до сих пор нет инвестиций в Турции? — удивился Исмет-бей.

Он добавил, что в этом году товарооборот между Турцией и Россией составляет порядка 27 млрд долларов, выразив уверенность, что в 2020 году ожидается значительное увеличение. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин поставили цель довести оборот до 100 млрд долларов, и потенциал для этого есть у обеих стран. При этом, по мнению Эрикана, каждый регион России должен вносить свой вклад для достижения этого общего плана.

Казань вновь свяжет авиарейс с Анталией

На встречу с журналистами генконсул позвал директора казанского представительства Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») Фырата Кириша. Дипломат отметил, что авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки из Уфы, Казани и Самары в разные направления. Например, из столицы Татарстана «Боинги» компании Turk Hava Yollari летают на протяжении 13 лет: летом ежедневно, зимой — 5 раз в неделю.

«Раньше у нас каждое лето были полеты по маршруту Казань — Анталия. К лету 2020 года мы планируем вновь открыть этот регулярный рейс», — поделился Фырат Кириш. Фото Тимура Рахматуллина

— Ближе к лету он обрадует вас еще одной новостью, — заинтриговал Эрикан присутствующих.

Сам Кириш отказался при всех делать анонс. Однако корреспонденту «Реального времени» он объяснил, в чем заключалась «радостная новость». Жители Казани смогут напрямую летать в самый популярный курортный город Турции.

— Раньше у нас каждое лето были полеты по маршруту Казань — Анталия. К лету 2020 года мы планируем вновь открыть этот регулярный рейс. Но пока мы ждем разрешения на это. Надеемся, что все у нас получится, — поделился Фырат Кириш.

Анонсы на 2020 год

— 2019 год мы закрываем успешно. Надеюсь, 2020 год будет лучше. Будут взаимные визиты. Активизируются культурные мероприятия, — резюмировал Исмет Эрикан.

Так, в марте 2020 года в казанском выставочном зале «Манеж» состоится выставка кафтанов османского периода. В этом же зале планируется выставка работ современных турецких художников.

Эрикан напомнил, что в 2020 году будет отмечаться не только 100-летие ТАССР, но и вековой юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Турцией. В связи с этим в Татарстан приедет музыкальный ансамбль.

— Вы получите большое удовольствие от этой музыки, — пообещал он.

Также генеральный консул выразил пожелание возродить традицию обмена опытом между СМИ Татарстана и Турции, в частности агентства Anadolu с местными медиа, провести в турецких городах выставку работ татарстанских фотохудожников. Еще одна мечта — пригласить в предстоящем году в Казань известного турецкого ученого Ильбера Ортайлы, татарина по происхождению. Этот выдающийся историк, которого дипломат назвал «колючим, но очень интересным», мог бы выступить со своими необычными лекциями перед местной аудиторией.

Тимур Рахматуллин
ЭкономикаИнвестицииОбществоВластьБизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 5

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости экономики

19:26 МСК Все новости
Новости раздела