В Татарстане растет популяция оленей (в прямом смысле)

Насколько эффективной оказалась программа по их возрождению и какими еще животными пополнятся наши леса

Билярский заказник посетили сотрудники республиканского Госкомитета по биоресурсам. Специалисты приезжали с целью подкормки маралов — подвида благородного оленя, чью популяцию в Татарстане пытаются восстановить. Оказалось, когда-то давно они водились в наших лесах. Первые алтайские маралы в охотхозяйствах республики появились семь лет назад, после адаптации их начали выпускать на волю, сегодня их популяция в республике уже насчитывает свыше 500 особей. В чем особенность разведения этих животных и почему именно на них пал выбор, узнавал корреспондент «Реального времени».

Марал по своим особенностям — то, что надо

Исторические источники и результаты раскопок кострищ возле древних селений свидетельствуют о том, что оленей в лесах на территории современного Татарстана можно было встретить еще лет 200 назад. Но условия обитания изменились, свою лепту внесли и охотники, так что многие виды этих животных постепенно исчезли. Специалисты говорят, что примерно 150 лет назад в лесах республики водились даже лесные северные олени. Восстановить популяцию благородного оленя в Татарстане решили около 10 лет назад, и в 2012 году по инициативе президента Татарстана стартовала масштабная программа.

Ставку сделали на наиболее крупный и самый распространенный подвид благородного оленя — марала. Обитает это животное в основном на Алтае и юге Восточной Сибири. Но сегодня это, можно сказать, уже почти одомашненное животное, даже выведена специальная сельхозпорода — алтайский марал. Доводов, почему для заселения в леса Татарстана был выбран именно этот подвид оленей, несколько. Во-первых, он отличается малой конфликтностью с человеком, в силу своей одомашненности не боится людей, во-вторых, всеяден, и в-третьих, может обитать как в широколистных лесах, так и в хвойных.

Как рассказывает «Реальному времени» экс-сотрудник Госкомитета Юрий Павлов, который принимал непосредственное участие в реализации программы, а сегодня заведует питомником редких видов птиц «Халзан» в Свердловской области, «запуская марала, мы четко понимали, что марал — это та структура, которая была утеряна, не совсем та по названию, но по своим функциональным особенностям — то, что надо. Он займет ту нишу, которую на данный момент никто не занимает среди животных данного вида в лесах Татарстана.

Ставку сделали на наиболее крупный и самый распространенный подвид благородного оленя — марала

Численность маралов растет и они мигрируют

Первую партию особей — 27 голов — в республику завезли зимой 2013 года, в целом за несколько лет из Алтая привезли 300 маралов. Сегодня численность маралов насчитывает уже более 560 особей: 210 обитают в естественной среде, остальные пока содержатся в вольерах, рассказал нашему изданию начальник отдела, ведущего мониторинг животного мира, при госкомитете РТ по биоресурсам Ильфат Валеев. До каких показателей планируется довести численность маралов в лесах республики, специалисты пока не говорят, поскольку поголовье довольно небольшое, хозяйственно-целесообразную численность животных еще предстоит определить.

Программа по разведению благородного оленя рассчитана пока на 15 лет. Все будет зависеть от динамики популяции. По оценке экспертов Комитета, маралы довольно легко приживаются в местных условиях и размножаются. Например, в Билярском заказнике 13 самок оленя ежегодно приносят 8 телят.

Отпускать маралов из охотхозяйств в дикую природу начали в 2016 году: первые 30 маралов были выпущены в Мешенском и Билярском заказниках, где, как говорят представители госкомитета по биоресурсам, отсутствует фактор беспокойства, не ведется охота. «Поселить» оленей стараются там, где наименее распространены дикие плотоядные — волки, медведи, — которые представляют явную угрозу росту популяции маралов, чаще всего это особо охраняемые территории, в частности государственные природные охотничьи заказники. По словам Ильфата Валеева, выпущенные в дикую природу животные быстро адаптировались к естественной среде обитания и постоянно дают потомство.

— Численность их растет, они мигрируют, расселяются по другим районам. Тех маралов, которые были выпущены в Билярском заказнике Аксубаевского района, и их потомство можно уже увидеть в Алексеевском, Спасском и Нурлатском, Тетюшском районах. В целом до 2024 года на территории охотничьих заказников РТ закрыта охота за исключением регулирования численности плотоядных животных и кабанов. И такие условия благоприятно влияют на обитание и рост популяции маралов.

Животный мир разнообразят косули и пятнистые олени

Маралы — не типичные для нашей полосы животные. Преимущественно они обитают в горных условиях Сибири. Вообще, порядка 80% всех маралов, которые обитают на территории России, живут на Алтае, на его малоснежных склонах, питаются ветками деревьев, кустарников, травой и кореньями. Единственная сложность, с которой приходится сталкиваться заводчикам, да и то в основном зимой, — очень высокий снежный покров, из-за которого добраться до корма маралам становится проблематично. Тогда на помощь приходят заказники и охотхозяйства, которые заранее заготавливают ветки, сено, закупают зерно. Как рассказывает специалист Билярского государственного заказника Юрий Исаев, где обитают 30 этих благородных оленей, «зимой один марал в день съедает полкило зерна, а мы им закупили 16 тонн ячменя и отрубей 7 тонн, должно хватить сполна».

Кстати, в рамках программы в леса Татарстана привозят не только маралов, но также косуль и пятнистых оленей. Последних в вольерах насчитывается порядка 250 особей. В следующем году в планах Комитета выпустить в дикую природу 50 пятнистых оленей, что еще более разнообразит животный мир наших лесов. Что касается косуль, то их популяция за 10 лет выросла аж до 5 тысяч. И если раньше охота на них была под запретом, то сейчас Госкомитетом по биоресурсам в рамках контроля за популяцией выдаются 120 разрешений на добычу этого подвида оленей.

Финансируется программа как из бюджета РТ, так и на средства охотпользователей, которые на развитие своих хозяйств выделяют определенную часть прибыли. Сегодня разведением маралов на территории Татарстана активно занимаются охотхозяйства в семи районах.