Главное о коронавирусе на 29 августа: расслабляться в Татарстане поводов нет, но дистанционки в школе не будет

Фото: Максим Платонов

В Татарстане «пока повода расслабляться нет»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом в республике за неделю составляет 0,26%. «Пока повода расслабляться нет», — констатировал он и обратил внимание, что эксперты предупреждают о новой волне коронавируса осенью.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина подтвердила, что после вакцинации можно заболеть COVID-19. Однако у привитых болезнь не будет протекать в тяжелой форме, снизится риск осложнений и наступления смерти. Привиться от коронавируса рекомендуется и тем, кто переболел им, так как неизвестно, сколько времени сохраняется иммунитет.

Фото: Максим Платонов

Тем, кто в качестве аргумента против прививки от COVID-19 использует проблемы со здоровьем, Патяшина ответила, что пациенты с хроническими заболеваниями находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений. В связи с этим им прививка нужна в первую очередь. Но перед ней надо проконсультироваться с врачом.

Общее число привитых от коронавируса татарстанцев достигло 989 748. Прирост за сутки составил 6 350 человек. Завершили вакцинацию, получив вторую прививку, 832 784 жителей республики.

Число заболевших коронавирусом детей и подростков за год в Татарстане выросло на 15%, а среди пожилых людей — в три раза. В категории нетрудоустроенных в возрастной группе от 40 до 64 лет этот показатель увеличился в 1,5 раза. А вот среди работающего населения случаев заражения COVID-19 стало меньше в 1,5 раза.



Летальность от коронавируса в Татарстане за год составила 2,7%, а среди пожилых людей — 8,1%. Умерли от СOVID-19 в республике, по последним данным Минздрава, 676 человек.

Фото: Илья Репин

А вот по данным Росстата, в июле 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 763 жителей Татарстана. У 74 из них COVID-19 идентифицирован, у остальных 689 не выявлен, но предполагается как главная причина летального исхода.

В школах усилят противоэпидемические меры

За последние сутки в России проведено более 459 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 260 336 человек.

В центре «Вектор» объяснили, что в их вакцинах «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному. Основное отличие заключается в трех пептидах, которые в первом препарате синтезируются отдельно.



В российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры. Но планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, заверил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото edu.gov.ru

Также он опроверг слухи о том, что непривитых от коронавируса школьников не допустят к урокам. Он напомнил, что в России до сих пор не зарегистрирована ни одна вакцина для детей, исследования только проводятся.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что более 500 тыс. несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами и с факторами риска развития тяжелых форм заболевания. По его словам, важно, чтобы осуществлялся высокий уровень информационной и профилактической работы среди учеников школ.

В команде Паралимпийского комитета России, которая сейчас находится в Токио, пока не подтвердилось ни одно случая заражения коронавирусом. Все тесты спортсменов дали отрицательный результат.

В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 может обнаруживаться в пробах со стенок кишечника человека даже спустя несколько месяцев после перенесенного заболевания. По словам экспертов, это может объяснять длительное сохранение ранних антител IgM у части пациентов.

Фото: Максим Платонов

У заболевших коронавирусом может появиться энцефалопатия, менингит, диарея, сыпь и последствия, связанные с тромбозами различной локализации. Кроме того известные единичные случаи желтухи, обусловленные развитием патологии желчевыводящих путей на фоне COVID-19, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она же добавила, что у некоторые пациентов, переболевших коронавирусом, проблемы с дыханием могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Все зависит от физического состояния человека, наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний и характера реабилитации.

Седьмая протестная суббота во Франции

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 215 994 325 человек, 4 494 608 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (38 760 548). На второй строчке — Индия (32 695 030), на третьей — Бразилия (20 728 605), на четвертой — Франция (6 813 516), на пятой — Россия (6 766 667, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (637 254). За ними следуют Бразилия (579 010), Индия (437 830), Мексика (257 906), Перу (198 115) и Россия (177 679, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Во Франции в субботу прошли 222 массовые демонстрации против санитарных пропусков и принуждения к вакцинации от коронавируса. По данным Министерства внутренних дел страны, в них участвовали 159,4 тыс. человек. Это уже седьмая суббота подряд, когда французы протестуют против мер властей по борьбе с пандемией.

В Японии посторонние примеси выявили в еще одной партии вакцины Moderna. В одной ампуле и двух шприцах обнаружили некое черное вещество, а в еще одном шприце — вещество розового цвета. Накануне сообщалось, что в Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna, в которой обнаружили посторонние примеси.

Власти Японии могут рассмотреть возможность проведения комбинированной вакцинации от коронавируса, когда, к примеру, первая прививка делается препаратом AstraZeneca, а вторая — Moderna или Pfizer. Кроме того министр, ответственный за проведение прививочной кампании в стране, Таро Коно предложит проверить, можно ли сократить интервал между введением доз.

А вот итальянское агентство по лекарствам (AIFA) уже одобрило комбинированное использование вакцин от коронавируса для граждан младше 60 лет: первая доза — вакцина компании AstraZeneca, вторая — одна из м-РНКовых вакцин (Pfizer или Moderna).

В Азербайджане действие особого карантинного режима, который должен был закончиться с начала сентября, продлили до 1 ноября. Власти страны ужесточили требования к проведению свадеб: гостей и участников церемонии будут пускать в зал регистрации брака только при предъявлении сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.

Татьяна Демина