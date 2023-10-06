Рустам Минниханов и Ксения Шойгу обсудили строительство центра триатлона в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Они обсудили проект строительства Федерального центра триатлона в Альметьевске.

Также они обсудили сотрудничество в области популяризации физкультуры и спорта и организации в Татарстане различных соревнований по триатлону, сообщает пресс-служба раиса республики.

Триатлон — это мультиспортивная гонка, объединяющая плавание, велоспорт и бег. Он входит в олимпийскую программу. В Татарстане триатлоном занимаются более 2 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе в столице Татарстана прошли ежегодные массовые соревнования «Казанский триатлон». Участникам состязаний пришлось преодолеть плавательные заплывы, велосипедные заезды, а также легкоатлетические забеги на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). В мероприятии участвовали более 1 тысячи спортсменов из 30 регионов России.



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Максим Кокунин