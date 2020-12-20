Главное о коронавирусе на 20 декабря: названы сроки окончания эпидемии, вакцина помирит Россию с Японией

Одни радуются праздникам, другие возмущаются

За последние сутки в Татарстане подтвердился 101 новый случай коронавируса. Всего на 20 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 174 случая COVID-19. Выздоровело 22 человека, всего с начала эпидемии — 10 488 человек.



Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал, чтобы при проведении предновогодних и новогодних мероприятий в республике строго соблюдались меры безопасности.



В Татарстане в первую очередь прививку от коронавирусной инфекции получат врачи, учителя и волонтеры. В Татарстане сейчас есть два вида вакцины.



Фото Максима Платонова

В соцсетях казанец возмутился проведению новогодних гуляний в поселке Дербышки. Он высказал свое мнение по поводу несоблюдения социальной дистанции и других профилактических мер. Мужчина остался недовольным игнорированием профилактических мер.



Названы сроки окончания эпидемии в России



За последние сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 915 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 848 377 человек, а выздоровевших — до 2 275 657 человек.



Зафиксировано 511 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 50 858 человек.



В Роспотребнадзоре допустили завершения эпидемии в России к весне 2021 года «или даже раньше». В Минздраве России добавили, что эпидемия завершится, но вирус продолжит циркулировать в популяции.

В России стали чаще искать нянь и водителей с антителами к коронавирусу. Каждый день на сервисе по оказанию услуг появляются объявления, в которых заказчики в качестве основного требования к кандидатам указывают наличие у них антител к COVID-19. С 1 по 17 декабря число запросов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом за ноябрь.

Фото mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от походов по магазинам. Он призвал не рисковать своим здоровьем, готовясь к праздникам.

В Астрахани в коронавирусном госпитале прогремел взрыв. Пострадал один человек — сотрудник больницы. По данным МЧС региона, после хлопка возникло возгорание. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало.

Автор романов «Спасти президента» и «Убить президента» Роман Арбитман умер после заражения COVID-19. Арбитман печатал романы под псевдонимом Лев Гурский. Целая серия его произведений связана с действующим президентом России.

В Башкирии открылся второй инфекционный госпиталь. Уже в понедельник он примет первых пациентов в Стерлитамаке.



Фото glavarb.ru

В России разрабатывают вакцину, которая может одновременно защищать от коронавируса и кори. По словам гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, первые исследования на животных показали, что однократное введение вакцины дает сильный иммунитет.



В Тверской области режим самоизоляции ввели для людей старше 65 лет. Ограничения вступят в силу с 21 декабря и будут действовать все новогодние праздники.

Вакцина помирит Россию и Японию

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразился 76 291 671 человек, 1 685 544 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (17 658 051). На второй строчке — Индия (10 031 223), на третьей — Бразилия (7 213 155). Россия на четвертом месте (2 792 615), данные университета отстают от данных российского оперштаба, на пятом — Франция (2 516 957).



Больше всего смертей зафиксировано в США (316 176). За ними следуют Бразилия (186 356), Индия (145 477), Мексика (117 876) и Италия (68 447).



В Британии сообщили подробности о «невероятно быстром» распространении нового типа коронавируса. Этот подвид вируса быстро стал доминирующим в стране, его обнаружили только в декабре.



Фото mos.ru

Минздрав Латвии заявил, что в ближайшие четыре недели в больницах будет «полный ужас» из-за прироста больных COVID-19. Всего в стране болеют 30 297 человек.

Японский политолог Ицуро Накамура предположил, что в будущем году из двусторонних отношений России и Японии полностью исчезнет вопрос о Курильских островах. Стороны могут улучшить отношения при принятии решений закупать российскую вакцину от COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не может объяснить украинцам, почему им следует отказаться от российской вакцины от коронавируса, если Европа и Америка не предоставляют сейчас свои.

Ольга Плешкова