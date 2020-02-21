Рустам Минниханов назначил помощника малому бизнесу Татарстана

Казанский Кремль меняет конфигурацию экономического блока правительства Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев назначен помощником президента республики по малому бизнесу. На его место перешел Мидхат Шагиахметов, председатель Центризбиркома РТ, который уже возглавлял Минэкономики в 2010—2014 годах. Об этом было объявлено сегодня рано утром на традиционной планерке у президента Рустама Минниханова. В отрасли положительно встретили новость, высоко оценивая качества нового старого министра и дальновидность лидера республики.



В Татарстане новый министр экономики



Фарид Абдулганиев продолжит работу в качестве помощника президента Татарстана по дальнейшему росту инвестиционного потенциала республики, в том числе за счет привлечения новых резидентов, создания коммерчески эффективных производств, а также увеличения доли сектора МСП в национальной экономике. Сфера ответственности нового помощника президента — малый и средний бизнес.



В этой сфере Абдулганиев проявил себя очень хорошо. В рамках реализации нацпроекта по развитию МСП Министерству экономики Татарстана удалось привлечь 1,6 млрд рублей. Все показатели национального проекта были досрочно перевыполнены. Это касается в первую очередь оказания мер господдержки предпринимателям в моногородах — запланированные цели были достигнуты на 104,7%. Установленное сотрудничество с Фондом развития моногородов позволило запустить в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске строительные инфраструктурные проекты общей стоимостью более 3 млрд рублей.

Кроме того, с опережающей динамикой шла реализация задач по расширению доступа предпринимателей к финансовым мерам господдержки: показатель по числу выданных микрозаймов был превышен на 148%, по объему финансовой поддержки при содействии Гарфонда РТ — на 193%.

Что касается институциональной поддержки бизнеса, в настоящее время на рассмотрении у президента РТ Рустама Минниханова находится законопроект, предложенный Фаридом Абдулганиевым на очередной сессии Госсовета республики и поддержанный большинством депутатов, который предусматривает льготный режим для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) в сфере IT. Это позволит создать дополнительно 3 240 рабочих мест и обеспечит бюджету РТ 1,2 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

В рамках реализации нацпроекта по развитию МСП Министерству экономики Татарстана удалось привлечь 1,6 млрд рублей. Все показатели национального проекта были досрочно перевыполнены. Фото Рината Назметдинова

Видимо, в казанском Кремле окончательно убедились, что малый бизнес требует отдельного внимания и специального президентского наместника — как памятники истории и культуры, сохранение которых курирует помощник президента Олеся Балтусова, и вопросы комфортной среды, которыми рулит Наталия Фишман, и так далее. Очевидно, что это правильное решение, а учитывая сложность и амбициозность задачи по увеличению частного сектора в экономике, и особенно в сфере малого и среднего бизнеса и его вклада в ВВП страны, решение Минниханова выглядит оправданным и дальновидным.



Обеспечить пятипроцентный рост экономики

В казанском Кремле нашему изданию прокомментировали назначение нового министра экономики Татарстана.

— С учетом задачи, которую поставил Владимир Путин, — обеспечить пятипроцентный рост экономики в России, президент Татарстана на протяжении последних недель встречался с руководителями ведущих предприятий республики. Рустам Нургалиевич проводил эти встречи, чтобы, во-первых, узнать о нынешнем экономическом состоянии на этих объектах, а во-вторых, чтобы проанализировать резервы этих предприятий, чтобы их задействовать и потом обеспечить вот этот рост экономики. Президент в данном случае выступал не просто человеком, который заслушивал доклад о ситуации, но и проговаривал вопросы своего участия, где нужно пролоббировать, обговорить, чтобы эти предприятия участвовали в каких-то федеральных программах, чтобы еще больше загрузить их в работу. И, с учетом необходимости добиться пятипроцентного роста экономики, Рустамом Нургалиевичем было принято решение, что этой задачей будет заниматься уже новый министр Шагиахметов, — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Функционал задач Фарида Абдулганиева, который стал помощником президента Татарстана, по ее словам, еще уточняется, но это будет нагрузка, связанная с работой с малым и средним бизнесом. Таким образом, экс-министр продолжит работать в экономическом секторе и окажет поддержку своему сменщику в обеспечении поставленных президентом задач.

От заливщика ледового катка до министра экономики

Фигура Мидхата Шагиахметова очень хорошо известна в Татарстане и за его пределами. Он родился 5 ноября 1969 года в г. Казани. В 1991 году получил образование в Казанском финансово-экономическом институте по специальности «экономическое и социальное планирование». Имеет степень доктора экономических наук и звание «Заслуженного экономиста Республики Татарстан».

Фигура Мидхата Шагиахметова очень хорошо известна в Татарстане и за его пределами. Фото Максима Платонова

Трудиться начал еще до выпуска из института: в 1986-м году устроился заливщиком катка службы механизации и трансформации казанского Дворца спорта. В начале 90-х служил налоговым ревизором-инспектором в Советском райфинотделе города, государственным налоговым инспектором. После перешел в налоговую инспекцию Казани, а в 1994-м стал начальником отдела налогооблажения прибыли юрлиц в налоговой Московского района.

В 1996 г. перешел на работу в администрацию Московского района заместителем главы. Через год стал первым замом председателя Госкомитета РТ по управлению государственным имуществом. В 1998 году вернулся в ряды налоговиков, став заместителем руководителя государственной налоговой инспекции по Татарстану. С 1999 по 2005 был заместителем руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Татарстану. В 2005 стал заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ, а в 2007-м возглавил его.

В 2009-2010 годах был помощником Рустама Минниханова, сначала пока тот был премьер–министром, а затем, когда он стал президентом. С 2010 по 2014 годы руководил министерством экономики Татарстана. После чего сменил Евгения Богачева на посту председателя Национального банка РТ. Минэкономики же возглавил зам и последователь Шагиахметова — Артем Здунов, который в феврале 2018 года уехал в Дагестан помогать новому главе республики Владимиру Васильеву приводить в порядок дела в этом непростом северо-кавказском регионе.

В сентябре 2017 года Мидхат Шагиахметов возглавил Центризбирком Татарстана, где и работал до настоящего времени, успешно проведя ряд сложных и важных выборов в республике.

В преддверии выборов депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва этой осенью Мидхат Рафкатович приходил на онлайн-конференцию «Реального времени», рассказывая об электронном голосовании, «Мобильном избирателе» и работе с наблюдателями.

В сентябре 2017 года Мидхат Шагиахметов возглавил Центризбирком Татарстана, где и работал до настоящего времени, успешно проведя ряд сложных и важных выборов в республике

«Ну что такое рост в один процент?»

Как сообщили «Реальному времени» в ЦИКе, Мидхат Рафкатович и сейчас еще у себя на работе, занят в видеоконференции. Свою задачу на новом посту он видит прежде всего в том, чтобы работать над поручениями, которые недавно на коллегии Минэкономики РТ озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, татарстанский лидер расритиковал результаты работы экономического сектора по итогам 2019 года в части низкого роста показателей. Республика оказалась в общероссийском тренде экономической стагнации. ВРП Татарстана составил 2,584 трлн рублей, увеличившись за год всего на 1%, — основной положительный вклад внесли промышленность и сельское хозяйство.

— Я считаю, что мы не должны быть удовлетворены своей работой. Ну что такое рост в один процент? Понятно, что мы можем сослаться на то, что нефтяная промышленность у нас составляет серьезную часть экономики, есть санкционные проблемы. Но те цели и задачи, которые поставлены главой государства, несколько другие. Я не услышал, как мы будем достигать минимум пяти процентов роста. А это самое главное. Без роста экономики невозможно улучшить качество жизни, — подчеркнул он, обращаясь ко всем собравшимся.

Стагнация экономики — общая ситуация по России. Рост ВВП страны по 2019 году — всего 1,2%. Проблему низкого экономического роста поднимают эксперты, обсуждая ее и на страницах «Реального времени». Например, бывший министр экономики России Яков Уринсон в разговоре с нашим корреспондентом заявил, что основной причиной стагнации в российской экономике является снижение конкуренции за счет увеличения роста госсектора экономики. «Доля государства в экономике растет и растет, и за последние 10—15 лет она, по оценкам нашего антимонопольного ведомства, выросла с 35 до 70 процентов, но ведь хорошо известно, что государство — это не самый эффективный собственник, не самый лучший предприниматель, и в силу этого снижаются конкуренция, эффективность экономики и, конечно же, падают доходы населения, — полагает Уринсон.

«Шагиахметов вернулся на свою же работу, он ее знает»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов, комментируя назначение нового министра экономики, также напомнил о поручениях Рустама Минниханова:

— На итоговой коллегии минэкономики президент Татарстана поставил амбициозные задачи о необходимости роста предпринимательства, дополнительного ускорения экономики и реализации потенциала. Безусловно, обновление команды и, в первую очередь, руководства министерства экономики, связано с реализацией этих планов. Мидхата Шагиахметова я знаю очень давно. Он имеет серьезнейший послужной список — прекрасный финансист, хорошо знакомый с республикой, человек, который стоял у истоков Федеральной налоговой службы, человек, который прекрасно показал себя на предыдущем месте. То, как прошла предвыборная кампания, сентябрьские выборы в Государственный совет, стало примером для всей республики и для Российской Федерации. В совокупности, беря во внимание все эти заслуги, я думаю, это очень удачное решение.



По его словам, у Татарстана довольно стабильная макроэкономическая ситуация, но в целом у республики есть важнейшие стратегические задачи, поставленные президентом России: «Безусловно, «по инерции» будет очень сложно добиться их выполнения. А потенциал Татарстана, ожидание изменений, колоссальный опыт Мидхата Рафкатовича позволят, на мой взгляд, решить эти задачи. Только рост экономики поможет преодолеть бедность, реализовать ожидания, связанные с ростом малого и среднего предпринимательства».

— Мидхат Рафкатович вернулся на свою же работу, он ее знает, поэтому, я думаю, в министерстве экономики все будет в порядке, — считает депутат Госсовета 5-го созыва, генерал-майор полиции, заслуженный работник органов внутренних дел РФ Рафил Нугуманов.

— В Центризбиркоме он тоже хорошо справился, по крайней мере выборы прошли хорошо, без скандалов. Мне, к сожалению, не приходилось с ним работать лично, но я знаю, что это грамотный специалист, грамотный чиновник в хорошем смысле этого слова. Экономика должна только подниматься, и под эту задачу подобран новый руководитель. Я думаю, так это и будет. Фарид Абдулганиев ушел на повышение, работать ближе к президенту — он молодой, активный, я думаю, у него все будет хорошо.



Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич, член думского комитета по охране здоровья рассказал, что давно знает Шагиахметова, еще в его бытность руководителем налоговой инспекции и помощником премьер-министра:

— В то время я работал в аппарате кабинета министров, и мы очень плотно взаимодействовали. И он ведь уже ранее занимал пост министра экономики республики. Если говорить о его деловых качествах, то, на мой, непрофессиональный взгляд, он всегда очень хорошо справлялся с поставленной перед ним задачей на том или ином участке. Он много, где поработал, и везде проявил себя только с положительной стороны. Конечно же, президенту виднее — в данным момент, я полагаю, появились какие-то задачи, для решения которых на эту должность необходимо поставить проверенного, хорошо зарекомендовавшего себя человека. Могу только пожелать успеха и сказать: «В добрый путь!».



«Не забывайте, он прошел налоговую школу, а в правительстве РФ — сейчас налоговики»

— Резких кульбитов в этом назначении нет. Это нормальная ротация, все при деле. Я думаю, что Абдулганиев, будучи помощником президента РТ, скорее всего сосредоточится на взаимодействии с Москвой — с профильным министерством, другими организациями, фондами, а минэкономики, как мне кажется, будет выполнять функцию Госплана, которая в последнее время была утеряна, и при Шагиахметове у него будет больше координирующая роль. Здесь нужен хороший организатор. Надо многие вещи состыковывать между собой, даже внутри министерства. Допустим, понастроили торговых центров, но не учли нагрузку на дороги, пробки, логистику, и так во многом, — высказал мнение председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

По его словам, с задачей — обеспечить значительный рост экономики, Шагиахметов справится: «он опытный кадр, работал в банковской сфере, хорошо знает республику, и не забывайте, что он прошел налоговую школу, а в правительстве РФ — сейчас налоговики, что уже обеспечит взаимодействие, многие вопросы будет легче решать с Москвой. Я думаю, что президент РТ это учел и принял такое кадровое решение».

— Что касается нового председателя ЦИК, то там отработанная система, работающая как часы — кого бы ни поставили, все будет нормально: там электронное голосование, автоматическая обработка избирательных бюллетеней. Там никакой роли личность не играет, там нужен не политик, а функционер.

Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Рафик Шайхутдинов считает, что рокировку необходимой, но дело не в минусах одного и плюсах другого министра:



— Хотя, конечно, государственные служащие живут показателями. 1% — мало, 1,5% — чуть больше, хорошо бы 5%, но это невозможно. Формальные подходы естественны в госуправлении, но мы смотрим со стороны, и наш независимый взгляд таков. Главная причина заключается в том, что масштаб национальных проектов совпал со сложной экономической ситуацией, когда развиваться очень трудно в связи с сокращением спроса и многих-многих других факторов. И ни малый, ни средний бизнес не могут обеспечить высокий рост. Это надо просто понимать.

Шайхутдинов считает, что Фарид Султанович сделал очень многое, будучи министром, внес элементы инноваций и в управленческие технологии, и во взаимодействие с общественными институтами бизнеса:

«Его доклад на итоговой коллегии министерства был на очень хорошем уровне — он действительно показал масштабность проводимой работы. Было сделано почти все из возможного, но невозможных чудес никто обеспечить не может. Кого бы сейчас не поставили на это место, какого бы Нобелевского лауреата, обеспечить такой мощный экономический рост или прирост доли малого и среднего предпринимательства практически невозможно».



— Мидхат Шагиахметов работал министром экономики, мы его хорошо знаем. Он человек упорный в достижении цели, ему под силу решать масштабные задачи, он умеет выстраивать работу с общественными институтами. Кстати, при нем было заключено первое в истории взаимоотношений государства и общественных организаций соглашение о сотрудничестве, где были расписаны конкретные проекты. К сожалению, мы не все смогли реализовать, но заделы были сделаны, и даже после его ухода мы продолжали эту совместную работу. Впервые в истории Татарстана Мидхат Рафкатович оказал поддержку проекту по мониторингу динамики деловой активности и делового климата в муниципальных районах республики. Он поддержал не государственные, а независимые частные исследования, доверив их общественным институтам. Это был прорыв. С тех пор мы продолжаем это сотрудничество. Я думаю, он и дальше будет привержен тому, чтобы сохранять лучшее из прежнего, но и вносить много нового в части управления, технологических вопросов, изменения модели партнерства с общественными, организациями. Мне кажется, есть большой потенциал общественных институтов, который государственными органами пока слабо востребован, — подчеркнул глава Ассоциации МСБ.