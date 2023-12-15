Рустам Минниханов — Антону Силуанову: «На всякий случай у нас есть Минфин России»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«На всякий случай, Антон Германович, у нас есть Минфин России, куда мы обратимся», — заявил Рустам Минниханов, отвечая на вопрос главы федерального ведомства Антона Силуанова о том, есть ли у республики что-то вроде «запаса, если что-то случится». Такой неожиданный вопрос Антон Силуанов задал министру финансов Татарстана Радику Гайзатуллину после его отчета об исполнении консолидированного бюджета региона за 2023 год.

Глава татарстанского Минфина начал рассуждать о планируемых финансовых возможностях республики на будущий год, но Рустам Минниханов дал понять, что и в будущем году обойдемся без финансовых катаклизмов.

Совместная коллегия финансовых, налоговых и казначейских органов с отчетом по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Татарстана за 2023 год и задачам на 2024 год открылась утром 15 декабря в Кабмине РТ. Для участия в ней в Казань прибыли шеф Минфина России Антон Силуанов, замглавы ФНС Виктор Бациев и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

— Мы очень ценим добрую традицию (Силуанов регулярно приезжает в Казань, начиная с 2018 года, — прим. ред.), — поприветствовал московских гостей Рустам Минниханов. — Нам есть что доложить вам по нашей работе, у нас выстроена хорошая слаженная работа с органами казначейства.

Затем Рустам Минниханов назвал предварительные итоги развития экономики Татарстана за 2023 год. По его словам, валовый регионального продукт составит порядка 4 трлн рублей, или 102,8%, объем отгруженной продукции — 4,5 трлн рублей, строительные работы — 700 млрд.

— И самое главное — объем инвестиций в основной капитал оценивается в 1 трлн рублей, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам раиса Татарстана, «это достигнуто благодаря федеральным решениям по поддержке бизнеса в это непростое время. И, конечно, наши слова благодарности Владимиру Путину и руководству страны».

Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета составит 561,2 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы — 476 млрд рублей. Безвозмездные федеральные поступления ожидаются в 82,2 млрд рублей, госдолг вырос до 127,6 млрд рублей, уточнил позднее министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

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Луиза Игнатьева