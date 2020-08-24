«100% Татарстан» — деловой онлайн-форум к 100-летию республики

Бизнес-диалог в онлайн-формате, новое в Нацбиблиотеке и знаковые объекты районов Татарстана — итоги недели от программы «7 дней

Президент Татарстана провел необычное совещание на минувшей неделе: в велорежиме. Рустам Минниханов объехал окрестности реки Казанка на двухколесном транспорте. Конечно, не все полторы тысячи гектаров, но с проектом стратегии развития набережной, куда включены и планы по созданию 12 новых парков, президент ознакомился подробно и наглядно. О том, как будет выглядеть, и какие возможности откроет для жителей и гостей столицы республики эта территория, а также о том, что еще показалось важным на прошлой неделе журналистам программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ, — в нашем обзоре.

Национальная библиотека — общественное пространство совершенно нового типа

Набережная реки Казанки, а это территория в 1,5 тыс. гектаров, где только в черте города длина берега — 68 км., в обозримом будущем изменится совершенно. Она уже меняется: близ Ленинской дамбы уже несколько лет принимает гостей прекрасная прогулочная зона, силами Группы ТАИФ сказочно преобразилась набережная за НКЦ «Казань». И само это здание, в разные времена носившее разные имена: Ленинский Мемориал, Национальный культурный центр «Казань» — тоже меняется. Строители наносят последние штрихи во внешней отделке и внутренней перепланировке. Осталось буквально несколько дней, и свои двери откроет Национальная библиотека РТ, которая, как обещают, станет общественным пространством принципиально нового типа. Каким оно будет — удалось и подсмотреть, и разузнать съемочной группе программы «7 дней».

Фактически, вся библиотека превращается в открытое пространство. За небольшим исключением: шесть огромных книгохранилищ, площадью в 1400 кв. метров, где создан специальный микроклимат и установлены системы пожаротушения, ограничены для посещения. Все остальное — в полном распоряжении гостей. Просто гигантские помещения для проведения масштабных мероприятий: выставок, конференций, позволяющие встречаться, общаться, решать вопросы, как связанные с почти безграничными знаниями, сконцентрированными в этом хранилище знаний, так и совершенно не относящиеся к деятельности учреждения. И всем известное клише о том, что «тишина должна быть в библиотеке», отныне не властно в этих стенах. Святилище знаний становится местом для творчества, споров, формирования новых идей и поиска решений. Конечно, будут здесь и привычные читальные залы, но в дополнение к ним появляется своя собственная студия звукозаписи, иммерсивный театр и… огромная светлая терраса, обещающая стать одной из самых популярных казанских фотозон. Уж больно вид с нее открывается хороший.

Еще одно новшество, на сей раз касающееся непосредственно работы библиотеки: в отличие от предшественницы — Нацбиблиотеки прежнего формата, книги отсюда теперь можно будет брать и на дом. Конечно, речь не идет о редких музейных экземплярах, а о свежем пополнении фондов. А оно будет очень и очень серьезным. Закупка книг уже идет. А сама Национальная библиотека, уже с момента открытия, обещает стать местом притяжения для населения.

На прошлой неделе президент Татарстана посетил с рабочими поездками ряд районов республики. Фото tatarstan.ru

Знаковые объекты Татарстана

Именно так — во множественном числе. Потому как Татарстан, празднующий вековой юбилей с момента образования республики, землей-то является с тысячелетней историей. И в каждом районе есть свои достопримечательности, не только привлекающие внимание туристов, но и формирующие в душе каждого понимание Родины.

На прошлой неделе президент Татарстана посетил с рабочими поездками ряд районов республики. А вместе с ним по знаковым местам проехалась и съемочная группа ТНВ.

Так, в Мензелинске, своеобразным символом является Екатерининский мост, или, как его еще называют — Царицын. Построенный в годы правления императрицы, царственной поступи коронованной особы, он так и не дождался. Но был востребован местным населением. А более века назад, местные купцы проложили по нему железную дорогу. Увы, давно не шумят на заброшенных берегах веселые ярмарки, сам мост пришел в упадок, а пессимисты видят в обрывающихся рельсах дорогу в никуда, а оптимисты уверены: территория переживает третье рождение. Сегодня по одну сторону моста — старинный город, а по вторую — благоустроенный пляж, смотровые и детские площадки. На реконструкцию этой территории по федеральной программе «Малые города», было выделено 50 млн рублей.

Но это возрождение истории. А у мензелинцев есть и современные достижения. Например, реконструированная районная больница. Со своим инфекционным и противошоковым отделениями, готовыми в любой момент включиться в борьбу за жизнь пациентов. Фасады медучреждения — обновлены, машины экстренной помощи — получены совсем недавно. На реконструкцию республика выделила 80 млн рублей. А планы впереди — еще более обширные: расширяться и строиться. Району нужна детская поликлиника. Место уже определено.

Облагородили в райцентре и парк им. Мусы Джалиля. Именно отсюда — из Мензелинска, поэт ушел на фронт. Сегодня парк — популярнейшее место для прогулок, а также — встреч влюбленных. А рядом с парком — Дом культуры, где только зал на 400 мест. И это только в райцентре. А по району, по президентской программе, обновлены еще 18 сельских ДК и 20 клубов. А сейчас кипит работа по программе «Наш двор».

145 дворов за ближайшие три года планируют отремонтировать и в Заинске. Фото tatarstan.ru

145 дворов за ближайшие три года планируют отремонтировать и в Заинске. 536 дворов по всей республике приводятся в порядок прямо сейчас. Несмотря на пандемию и экономический кризис, ни одну из социальных программ республика не свернула.

В Лениногорске Рустам Минниханов на встрече с местными жителями говорил о действующем уже на протяжении многих лет движении «Помоги собраться в школу». В этом году 7 тысяч детей получат портфели со всеми необходимыми принадлежностями, приобретенными на средства меценатов, муниципального и республиканского бюджетов.

А сам Лениногорск, в этом году отмечающий 65-летие, получил подарок — обновленный парк, по которому Рустам Минниханов сначала проехался на электромобиле, а потом, в компании собравшихся байкеров, прогулялся пешком.

К слову, проект «Формирование комфортной городской среды» — один из приоритетных для Татарстана. Люди должны жить в благоприятных условиях. Потому уже обустроены 28 парков, 16 набережных, множество скверов, улиц, бульваров. Работа охватила все 45 районов республики.

А в Лаишевском районе в лагере «Звездный» дети теперь будут отдыхать круглый год. Раньше корпуса приходилось обогревать тепловыми пушками, а теперь подведены все необходимые коммуникации, отремонтированы 7 корпусов и построены спортплощадки.

В Лаишевском районе в лагере «Звездный» дети теперь будут отдыхать круглый год. Фото: tatarstan.ru

В формате онлайн — о насущном

30 августа в Татарстане стартует масштабный онлайн-форум, приуроченный к 100-летию республики. Впрочем, говорить на нем планируется не столько об истории, сколько о дне сегодняшнем и том, как регион будет жить в обозримом будущем.

20 тематических направлений: вовлеченный лидер, история территорий, международное сотрудничество, IT-индустрия, образование и рынок труда, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции предпринимательства, молодежная политика, медиа, промышленность, биотехнологии, спорт, транспорт, активное население, безопасность, строительство, экология и культура. Спикерами станут ведущие эксперты в отраслях, республиканские профильные министры, ученые, практики. Форум рассчитывает охватить все важнейшие моменты в жизни республики. Ожидается участие президента Татарстана. Формат — диалоговый. То есть, будет и обратная связь, и острые дискуссии, и споры, и обсуждение проблем и даже постановка новых вопросов. Организаторы обещают — будет не только познавательно и интересно, но и полезно.

Татары: нас — миллионы

Сколько сегодня в мире татар? В Турции, Китае, Европе, Финляндии, Австралии? Ответить на этот вопрос затрудняются даже ученые. Звучат цифры от 8 до 12 млн. Важно другое — всюду наши земляки проявляют важнейшие качества: поддержка друг-друга и крепкое землячество, высокие моральные принципы, верность национальным традициям, бережное отношение к родной культуре и языку, трудолюбие и ответственность. И все это передается из поколения в поколение.

О татарах мира и мировых татарах — новая рубрика на ТНВ, которая так и называется: «Мы — татары». В этом выпуске, журналисты программы «7 дней» побывали в татарской общине Турции, где узнали не только о том, какую роль сыграли выходцы из этих земель в становлении нового турецкого государства, но и о том, как живут турецкие татары (а их более 100 тыс. человек) сегодня, и почему в институте тюркологии самом многоязычном университете Манмара, вторым обязательным для изучения языком является татарский.

А на прошлой неделе, впервые после завершения режима самоизоляции, в федеральной столице России прошли масштабные праздники. И это были Дни культуры Татарстана. Фото: mincult.tatarstan.ru

В Финляндии, где также побывала съемочная группа ТНВ, татарская община невелика — всего-то 7 тыс. человек. Но уважения она добилась от коренного населения — огромного. И в том числе, благодаря тому, что пустив глубокие корни на своей родине, финские татары свято чтут и свою историю, и свою культуру, и веру, и язык.

Наверное, нет ни одной страны мира, где не было бы татарской общины или землячества. С Казахстаном, как уверены историки, у татар и история общая. В глубокой древности народы были частью единого тюркского каганата. Отсюда и схожесть языков и культур.

Ученые подсчитали, что в самой республике сегодня проживает порядка 38% татар мира. В России нация, являющаяся самой многочисленной из нерусских народов, представлена во всех регионах. Только в Москве — больше 149 тыс. татар. А на прошлой неделе, впервые после завершения режима самоизоляции, в федеральной столице России прошли масштабные праздники. И это были Дни культуры Татарстана, приуроченные к вековому юбилею республики.

О том, насколько велик был размах празднования Дней культуры Татарстана в Москве,а также о том, куда хотят пойти татарстанские выпускники-стобальники и других событиях недели, можно подробнее узнать 24 августа, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

