Лилия Галимова: «Такие кадровые рокировки происходят нечасто»

Аксакалы во главе районов и переместившиеся в Госсовет. В чем логика перестановок в структурах власти Татарстана?

Сегодня казанский Кремль подробно прокомментировал недавние кадровые перестановки в Татарстане, а также анонсировал новые. Напомним, на этой неделе в республике произошло сразу несколько отставок и назначений, затронувших в частности Лаишевский, Зеленодольский, Тюлячинский, Спасский, Буинский, Ютазинский, Елабужский районы и ряд ведомств. Также официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова объяснила в основном немолодой возраст глав муниципалитетов и логику их назначений. Подробности — в материале «Реального времени».

Парламентские люди

Как рассказала на прошедшем сегодня брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, президент Татарстана Рустам Минниханов на днях провел встречу с главами районов, покинувшими свои посты в связи с избранием в Госсовет РТ, а также с кандидатами на освободившиеся места руководителей районов.

— Рустам Нургалиевич поблагодарил в беседе глав за работу, дал напутствие в связи с переходом на новую работу — в парламент. По убеждению президента республики, парламент — это орган, в котором должны быть представлены люди, имеющие колоссальный опыт, дабы принимаемые законы отвечали вызовам времени, а главное — интересам граждан, — сообщила Галимова.

Спикер напомнила о том, что на этой неделе на должности заместителя премьер-министра РТ и министра сельского хозяйства республики был назначен Марат Зяббаров, ранее возглавлявший Буинский район. Важную роль в принятии решения о его назначении сыграло то, что Зяббяров «хорошо погружен в вопросы, курируемые ведомством, а также имеет опыт работы в одном из крупных сельскохозяйственных предприятий, которому он посвятил 13 лет».

Как пояснила Лилия Галимова, приставка «исполняющий обязанности» до сих пор закреплена за чиновником в связи с тем, что утверждать должность вице-премьера должен Государственный совет, и данная процедура пройдет на одной из грядущих сессий парламента.

Глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов покинул свой пост и был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Лаишевского района. Фото tatarstan.ru

В чем логика?

Череда кадровых перестановок произошла на уровне муниципальных образований. Так, глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов покинул свой пост и был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Лаишевского района. По словам представителя казанского Кремля, Лаишево — один из инвестиционно привлекательных районов, и навыки Зарипова, в частности его опыт работы в финансовом секторе, могли бы пойти на пользу его новой вотчине. В свою очередь, кресло руководителя исполкома Тюлячинского района занял Назип Хазипов, ранее работавший заместителем министра сельского хозяйства Татарстана.

— Он (Назип Хазипов, — прим. ред.) имеет опыт по самому широкому кругу направлений агропромышленного комплекса, что, по убеждению президента, будет полезно для развития такого сельскохозяйственного района, как Тюлячинский, — высказалась Лилия Галимова.

Помимо этого, накануне свои полномочия сложил глава Зеленодольского района Александр Тыгин. Напомним, этот пост он занимал с 2013 года. Тыгин избран в Госсовет, а на должность исполняющего обязанности руководителя исполкома района президентом республики была предложена кандидатура Михаила Афанасьева, ранее возглавлявшего Лаишевский район. Последнему, по словам Галимовой, предстоит «улучшить качество жизни жителей Зеленодольского района, а также усилить инвестиционную составляющую».

Кроме того, официальный представитель казанского Кремля рассказала еще о двух кадровых перестановках. Во-первых, глава Ютазинского района Рустем Нуриев сложил с себя полномочия. Во-вторых, на сессии в Елабужском районе свою должность оставил Геннадий Емельянов в связи с избранием в Госсовет. И его кресло как раз занял Нуриев.

На сессии в Елабужском районе свою должность оставил Геннадий Емельянов в связи с избранием в Госсовет. Фото городелабуга.рф

Также во время брифинга журналисты поинтересовались у Лилии Галимовой, в чем логика миграции глав из одного района в другой и почему среди них так мало молодых кадров.

— Молодые кадры в муниципальном управлении присутствуют. В свое время Айрат Хайруллин возглавлял Альметьевский район, затем есть пример Тимура Нагуманова, который его заменил и, к слову, ранее возглавлял Буинский район. В Буинске Нагуманова заменил Марат Зяббаров, которому всего 36 лет, — привела примеры спикер. — Есть понимание президента того, что руководители районов — это одни из самых опытнейших людей, в связи с тем, что в их компетенцию входит владение и погружение во все темы — от социалки, сельского хозяйства до промышленности, экономики и многого другого. Эти люди должны обладать достаточно широким кругозором и быть погруженными в совершенно разные темы, поэтому очень большое внимание уделяется именно муниципальным главам. В данном случае перемещение кадров с одной территории на другую видится как усиление, потому что, условно, опыт главы Тюлячинского района в части выстраивания инвестиционной привлекательности региона может быть полезен на другой территории, куда его переместили. То есть логика принятия таких кадровых решений заключается в том, что опыт, наработанный на одной территории, может быть спроецирован на другие территории.

Обезглавленное «Татмедиа» и новый глава Минземимущества

Отметим, что до сегодняшнего дня в «обезглавленном» состоянии находились Минземимущества РТ, а также агентство по массовым коммуникациям и печати «Татмедиа» — их руководители покинули свои места и перешли в Госсовет. Новым главой министерства был назначен Фаниль Аглиуллин — экс-начальник службы безопасности президента республики. Кадровое решение по «Татмедиа», по словам Лилии Галимовой, еще не принято.

Руководитель агентства по массовым коммуникациям и печати «Татмедиа» Айрат Зарипов тоже покинул свое место и перешел в Госсовет. Фото Максима Платонова

— Что касается каких-либо анонсов новых перестановок, то я бы заметила, что, на самом деле, не так часто бывают такие кадровые рокировки, которые произошли накануне. Также могу сказать, что мы ожидаем, что завтра на сессии Госсовета РТ, проголосуют за кандидатуры сенаторов от Татарстана, — сообщила представитель казанского Кремля.

Напомним, завтра состоится организационная сессия Госсовета РТ. Его традиционно откроет «старейшина» (как предположила Галимова, эта задача ляжет на плечи Марата Гадыевича Галеева).

— Президиум будет совершенно пустой — его предстоит выбрать, как и председателей комитетов. К слову, вчера поступила инициатива по расширению количества комитетов — этот вопрос также требует согласования. Помимо председателей необходимо утвердить заместителей. С этого момента начнется полноценная работа парламента, — резюмировала Лилия Галимова.