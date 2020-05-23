События недели: Путин поддержал выдвижение Минниханова, окончательная дата ЕГЭ и скачок цен на аренду дач

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о намерении вновь участвовать в выборах главы республики. Президент РФ Владимир Путин поддержал это решение. Из своей резиденции в Ново-Огарево глава государства также разрубил гордиев узел с ЕГЭ, объявив дату начала экзаменов — 29 июня. В Зеленодольске с партией наркотиков задержали сотрудника МЧС и мирового судью, это дело стало неординарным не только для Татарстана. А накануне в Зеленодольске случилось еще одно ЧП — пожар в больнице. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Путин обещал Минниханову поддержку при выдвижении в президенты

Можно считать, что на этой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов начал свою предвыборную кампанию. О намерении участвовать в гонке за пост руководителя РТ он рассказал при личной беседе президенту РФ Владимиру Путину, после того как доложил ему обстановку в республике. Глав государства поддержал это намерение.

«Татарстан — в лидерах по основным показателям среди субъектов, но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение и хочу поблагодарить вас за все уже сделанное и пожелать успехов в дальнейшем», — сказал Путин.



Путин и ЕГЭ

Новоогаревский кабинет Путина стал важной локацией российской политики. С тех пор как президент обосновался в нем в силу режима самоизоляции, здесь было произнесено уже немало судьбоносных слов. На этот раз глава государства поставил точку в вопросе о сроках Единого госэкзамена, предложив начать его сдачу с 29 июня.

Первая волна ЕГЭ должна завершиться 20 июля. Фото Максима Платонова

Также Путин выступил против перехода на полностью дистанционное образование, заявив, что личное общение учителя и ученика и работа в коллективе сами по себе являются важными факторами образования.



Позже чиновники опубликовали полное расписание экзаменов для выпускников. Первая волна ЕГЭ должна завершиться 20 июля. При этом Путин говорил о необходимости предоставить дополнительную возможность сдать экзамены в августе, а также в течение учебного года.



Пожарный и судья

В Зеленодольском районе с партией мефедрона были задержаны 27-летний сотрудник пожарной части из Казани Фархад Сафиуллин и его 40-летний спутник, предъявивший удостоверение мирового судьи 10-го участка Ново-Савиновского района Казани на имя Айдара Хадиуллина.



Пожарный был арестован, судью квалифколлегия отправила в отставку.



Пожарный был арестован сразу, судью же пришлось сначала лишить статуса. Фото из соцсетей

Татарстан пролоббировал статус для СМИ

Российское правительство согласилось включить медиаотрасль в список пострадавших от пандемии коронавируса. Эту инициативу активно озвучивал Татарстан: несмотря на рост аудитории, рынок начал резко терять рекламодателей. В частности, о необходимости поддержать СМИ говорили глава ТНВ Ильшат Аминов и президент РТ Рустам Минниханов.



Новое дело ТФБ на 41 млрд

Следком возбудил еще одно уголовное дело, связанное с крушением «Татфондбанка». Преднамеренное банкротство, растрату и другие преступления инкриминируют «неустановленным должностным лицам», размер ущерба оценен в 41,2 млрд рублей.

По данным «Реального времени», экс-главу ТФБ Роберта Мусина по этому эпизоду пока не допрашивали. Инициатором дела стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).



Роберта Мусина по этому эпизоду пока не допрашивали

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Татарстане

Минздрав Татарстана планирует приступить к массовому тестированию на антитела к коронавирусной инфекции. Однако оно не станет поголовным: проверить планируется тех, у кого с осени по весну 2019—2020 года были зарегистрированы случаи ОРВИ. Это поможет понять, как давно коронавирус оказался на территорию Татарстана, и определить степень защищенности населения.



Пожар в зеленодольской больнице

В пятницу вечером в Зеленодольске произошло возгорание в больнице по улице Гоголя. Пожар начался в сосудистом отделении. Несмотря на то что его площадь составила всего 3 кв. м, погибли три человека. Эвакуировать пришлось 88 человек. Пациенты были переведены в Зеленодольскую ЦРБ.



Следком и прокуратура начали проверку по факту происшествия.



Несмотря на то что площадь пожара составила всего 3 кв. м, погибли три человека. Фото ГУ МЧС по РТ

Дачи под Казанью подорожали на 50%

Режим самоизоляции подогрел спрос на загородную недвижимость. Оказавшись вынужденно запертыми в квартирах, многие россияне осознали всю прелесть проживания в коттеджах, на дачах и в садовых домиках.

Анализ «Реального времени» показал, что стоимость аренды дач под Казанью в этот период подскочила на 50%. Популярностью пользовались и дорогие дома с арендой за 100 тысяч рублей в месяц.



Казанский ресторатор запустил флешмоб #голыйголод

Основатель сети коктейль-баров ReLab Family Артур Галайчук запустил в Сети акцию, призванную обратить внимание на проблемы общепита в период самоизоляции. Участвующие в #голомголоде команды баров и ресторанов опубликовали свои обнаженные фото.

Участники акции считают, что их бизнес представляет не больше опасности в связи с распространением коронавируса, чем строительные магазины или салоны красоты.



Артур Галайчук запустил в Сети акцию, призванную обратить внимание на проблемы общепита в период самоизоляции. Фото: аккаунт Instagram краснодарского ресторана «Луи Бидон»

Налоговая выказала интерес к владельцам «вторых» квартир

Татарстанская ИФНС №6 разослала предупреждения всем владельцам дополнительного жилья. Налоговики напомнили, что доходы от сдачи квартир и другой недвижимости в аренду необходимо декларировать. Также в ФНС посоветовали регистрацию в качестве самозанятых, чтобы платить минимальный налог в 4%.

