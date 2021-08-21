Рустам Минниханов о завышенных оценках: «Мы понимаем, что один-два результата может быть, но не такое количество»

В Татарстане в 42 школах медалистам «рисовали» баллы

Несмотря на то, что татарстанские школьники успешно сдали ЕГЭ, улучшив свои прошлогодние результаты на 14% при среднероссийских 10%, республика занимает 22-е место по качеству образования в стране. Виной тому во многом — школьные «приписки». Об этом и о других темах традиционной августовской конференции работников образования, проходившей в этом году в Актаныше, — в материале «Реального времени».

Татарстан оказался на 22-м месте по качеству образования

В татарстанском среднем образовании образовался серьезный диспаритет. 90 школ республики, по мнению руководителя федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, входят в число лучших учебных заведений не только в стране, но и в мире. Но еще 48 школ включены в проект «500+», то есть плетутся в отстающих. Так, 6% выпускников из Алькеевского района не смогли получить аттестат, а всего их в республике 40. Сократить разрыв между авангардом и арьергардом — такую задачу поставил московский гость.

Несмотря на то, что в этом году 100-балльных результатов ЕГЭ стало на 18 больше, а 11 выпускников получили максимальный балл сразу по двум предметам, в целом Татарстан занимает только 22-е место в рейтинге регионов по качеству образования.

«Столь невысокая позиция обусловлена низким уровнем объективности оценочных процедур», — пояснил министр образования науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он проиллюстрировал это на цифрах. В этом году увеличилась доля медалистов, их более 15% от общего количества выпускников. Но 21% претендентов на медаль в Муслюмовском районе не смогли подтвердить свои знания, в Буинском — 15%, в Кайбицком — 12,5%, в Сармановском районе — 11,8%. Всего 42 школы республики (3%) попали в число тех, где ученикам были выставлены необъективные оценки.

Несмотря на то, что в этом году 100-балльных результатов ЕГЭ стало на 18 больше, а 11 выпускников получили максимальный балл сразу по двум предметам, в целом Татарстан занимает только 22-е место в рейтинге регионов по качеству образования, сообщил Ильсур Хадиуллин. Фото: tatarstan.ru

Впрочем, Музаев призвал не увольнять за это директоров, а Хадиуллин отчитался, что разработана дорожная карта по оказанию помощи таким школам. Как прошла «работа над ошибками», выяснится уже в 2023 году, когда в Татарстане состоится оценка качества образования, которую до 2024 года должны пройти все регионы.



Родной язык — в приоритете

Много внимания в докладе министра образования РТ было уделено родному языку, под которым подразумевался татарский. Так, с 1 сентября 2022 года начнется внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен государственный язык соответствующей республики РФ.

В федеральный реестр внесены программы по родному татарскому языку и татарской литературе. Для этого разработаны учебники нового поколения, организована работа по включению в федеральный перечень учебников, переведенных на татарский язык. На платформе «СберКласс» разрабатывается контент по татарскому языку. Школы, где проводят активную языковую политику, поддерживают грантами, а на базе Казанского федерального университета за счет средств республиканского бюджета готовят учителей для работы в полилингвальной среде. Таким студентам платят повышенную стипендию — 15 тыс. рублей в месяц.

— Языковая, национальная политика — вопрос чувствительный для всего общества. Он требует от каждого из нас ответственного отношения, системной и целенаправленной работы, — заявил Хадиуллин, который свой доклад читал на двух языках, перемежая один другим.

С 1 сентября 2022 года начнется внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен государственный язык соответствующей республики РФ. Фото: realnoevremya.ru

В школах создадут современную IT-инфраструктуру

Продолжается цифровизация современной школы. Так, в этом году совместными усилиями Минцифры и Минпросвещения России был разработан и принят новый стандарт оснащения учебных заведений «Цифровая школа». В этой связи Татарстан получил субсидию на покупку оборудования, модернизацию кабельных систем и сетей беспроводного доступа Wi-Fi. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 78 образовательных учреждений республики за 2 года получат самую современную IT-инфраструктуру.

Портал «Электронное образование Республики Татарстан» обновят. Его запустили еще в 2009 году, и часть его функционала работает некорректно в связи с устаревшей версией системы. В свежей версии портала появятся новые сервисы. Его концепция уже разработана, заявил министр.

Однако есть у процесса цифровизации и обратная сторона: кибербуллинг, экстремизм, деструктивные сообщества, криминальные субкультуры, новые формы зависимости. В этих условиях важно усилить работу психолого-педагогических центров и служб, считает министр. Сейчас они работают в 25 муниципальных образованиях республики. Хадиуллин обратился к присутствующим на конференции главам районов, чтобы они обратили внимание на материально-техническое обеспечение таких центров и помогли им получить статус юридического лица. Также он заявил, что с этого учебного года в каждой образовательной организации должна быть разработана и принята воспитательная программа. Основная роль в ней отводится классным руководителям.

Татарстан получил субсидию на покупку оборудования, модернизацию кабельных систем и сетей беспроводного доступа Wi-Fi. Фото: Ринат Назметдинов

457 млн рублей — на охрану школ

Выступивший с заключительным словом президент Татарстана Рустам Минниханов похвалил школьников: все-таки республика занимает 3-е место по количеству призеров и победителей Всероссийских олимпиад после Москвы и Санкт-Петербурга. В Татарстан в этом году приехали 211 дипломов — в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Но признал президент и проблему с необъективностью оценок, связав ее напрямую с профессионализмом учителей.

— 15% претендентов на медали в Буинском районе, 21% в Муслюмовском не подтвердили свои результаты. Мы понимаем, что один-два результата может быть, но не в таких количествах! Я обращаюсь к министру и его команде: надо разобраться детально в этих вопросах, принять меры… Мы должны работать над качеством. В образовании самое главное — это учитель. Необходимо уделить учителям большее внимание, их профессиональной переподготовке, мотивации. Это очень важная работа. Я не кого-то обвиняю, а обвиняю прежде всего себя, и тебя вот, товарищ министр, глав, которые здесь. На самом деле каждый родитель надеется, что школа даст такой хороший базис. Для нас это было и остается приоритетом. Ведь это будущее нашей республики и страны, — эмоционально высказался глава республики.

Он призвал глав районов обеспечить паритетное использование государственных языков, держа это вопрос на личном контроле и уделяя особое внимание дошкольному образованию.

Кроме этого, президент анонсировал программу по обновлению ноутбуков для школьных учителей. На первом этапе новую технику получат 12 тысяч педагогов. Спонсировать акцию будет СИНХ. Также принято решение после трагедии в гимназии №175 выделить 457 млн рублей на охрану школ. Это не окончательная сумма, она будет увеличиваться, ее можно пополнять за счет дополнительных доходов местных бюджетов.

Принято решение после трагедии в гимназии №175 выделить 457 млн рублей на охрану школ. Фото: Максим Платонов

— Вопрос безопасности был и остается очень важным. Родители должны быть спокойны, когда их дети находятся на учебе. Мы несем полную ответственность, — акцентировал внимание Минниханов.

«Это обман, приписки»

Отдельно президент остановился на профессиональном образовании. Сейчас в республике действуют 43 ресурсных центра, в оснащение которых вкладываются серьезные средства. Президент поставил задачу привлечь в каждый из них якорное предприятие, чтобы кадры готовились непосредственно под него. «Сегодня не то время, чтобы просто работать на рынок — сегодня надо работать конкретно по тем задачам, которые нужны для экономики», — заметил он.

Огромное значение в повышении статуса профессионального образования сыграл проходивший в Казани чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Он оставил богатое наследие, и на сегодня уже 6 тысяч татарстанских студентов прошли демонстрационный экзамен по его стандартам. Минниханов заверил, что республика продолжит развивать материально-техническую базу учебных заведений профессионального образования, повышать квалификацию педагогов. И как продолжение этой темы в Казани в скором времени откроется Центр технологий, основной задачей которого станет подготовка членов национальной сборной к международным чемпионатам.

Но и здесь нашлись проблемы. Так, Минниханов рассказал, что студенты некоторых учебных заведений не ходили на занятия, систематически пропуская их по неуважительным причинам. Это обнаружилось при проведении мониторинга деятельности профессиональных организаций на предмет фактического исполнения государственного задания.

— Это обман, приписки, это непозволительно. За непринятие мер по осуществлению должного контроля за посещаемостью семь руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, три руководителя уволены — это Апастовский, Черемшанский и Дрожжановский районы… Дети не учатся, ничего не делают. Мы же из бюджета деньги платим. Будем жестко наказывать, такое непозволительно, — возмущался президент.

В заключение Рустам Минниханов напомнил собравшимся о коронавирусной повестке и призвал педагогов и студентов перед началом нового учебного года вакцинироваться. Фото: tatarstan.ru

В заключение Рустам Минниханов напомнил собравшимся о коронавирусной повестке и призвал педагогов и студентов перед началом нового учебного года вакцинироваться. В качестве примера он привел себя, сидевших в президиуме госсоветника РТ Минтимера Шаймиева и председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

— Нужно вакцинироваться каждому. Когда оберегаешь себя — бережешь других, — согласился Шаймиев.

Президент РТ вновь обратил внимание собравшихся на тот факт, что среди тех, кто сделал прививку, нет смертельных случаев от COVID-19. При этом сейчас много молодых людей тяжело переносят болезнь. «Пандемия никуда не ушла», — подчеркнул Минниханов, отметив, что педагоги постоянно находятся в общении и «другого пути нет», чтобы обезопасить себя.