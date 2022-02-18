«Казаньоргсинтез» представил на коллегии Минпромторга свои наработки по привлечению кадров

Фото: Азат Самигуллин

Итоговая коллегия Минпромторга РТ впервые за всю историю проходит за пределами Казани — на площадке ОЭЗ «Алабуга». В совещании принимает участие «Казаньоргсинтез».

В центре внимания не только результаты промышленного комплекса республики по итогам 2021 года, но и развитие промышленных кластеров на территории Татарстана, а также тесно связанный с этой темой вопрос подготовки и привлечения кадров в различные отрасли, в том числе нефтегазохимию. Потому не удивительно, что предваряющая заседание выставка была посвящена не только производственным и финансово-экономическим достижениям компаний, действующих в Татарстане, но также деятельности готовящих кадры для промышленности региона вузов и ссузов республики, и тому, как выстроено их взаимодействие с бизнесом.

— Традиционные кузницы кадров для «Казаньоргсинтеза» — Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) и Ка­занский нефтехимический колледж (КНХК им. В. П. Лушникова). Наше предприятие является для них базой производственной практики студентов прак­тически по всем специальностям. Только в 2021 году на «Казаньоргсинтезе» прошли практику более 700 студентов. С нашими кадровыми службами давно и успешно сотрудничает Институт дополнительного профессионального образования КНИТУ. Организуется обучение по таким направлениям, как «Промышленная безопасность», в том числе «Охрана труда», «Экологическая безопас­ность». В последние годы мы уча­ствуем в реализации на базе КНИТУ программ повышения квалификации и переподготовки кадров по нацпроекту «Демогра­фия», федеральному проекту «Содействие за­нятости», — представил наработки компании встречавший участников обхода экспозиции на стенде «Казаньоргсинтеза» его генеральный директор Фарид Минигулов.

Он также отметил, что КОС тесно сотрудничает и с другими вузами и ссузами на территории республики: Казанским энергетическим, Казанским федеральным и Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. Туполева, институтом экономики, управления и права, а также Казанским авиационно-техническим колледжем им. Дементьева. Активно выстраиваются контакты с высшими и средне-специальными учебными учреждениями за пределами Казани и региона.