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Промышленность

Минниханов продемонстрировал фото винограда из Камского Устья

10:29, 13.08.2019
Минниханов продемонстрировал фото винограда из Камского Устья

Президент Татарстана Рустам Минниханов продемонстрировал в своем Instagram фотографии винограда из Камского Устья.

Согласно плану, опубликованному на сайте президента РТ, Минниханов сегодня посетит Камско-Устьинский, Тетюшский и Буинский районы. Сообщалось, что в Камском Устье президент планирует посетить виноградник крестьянско-фермерского хозяйства местного жителя Азата Ялалетдинова и встретиться с механизаторами района. Также он намеревается совершить облет полей и проверить ход уборочной кампании.

Ранее «Реальное время» подробно писало о ходе уборочной кампании в Татарстане. По ее итогам ожидается хороший урожай, однако непогода вызвала необходимость дополнительных вложений, чтобы спасти зерно. Общая сумма вложений оценивается в 2 млрд рублей.

ПромышленностьАгропром
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