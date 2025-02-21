«Неважно где родился — в Татарстане пригодился»: в Казани обсудили планы обучения бойцов СВО

В Казанском кремле состоялось первое заседание Общественного совета программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: коллаж "Реального времени"

За два дня 484 человека подали заявки на участие в республиканской программе для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана», причем еще до ее старта. Об этом сообщили на первом заседании Общественного совета программы в Казанском кремле в минувший четверг. Члены совета обсудили условия отбора, участия в программе и планы в отношении тех участников СВО, которые пройдут через сито отбора, но имеют желание учиться управлять и необходимые для этого качества. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Конкурс — уже свыше пяти человек на место

На имеющиеся на сегодня 60 «очных» и 30 «перспективных» мест в программе «Батырлар. Герои Татарстана» уже претендуют 484 человека. Об этом сообщил, открывая первое заседание Общественного совета программы его председатель, руководитель Администрации раиса РТ Асгат Сафаров.

484 человека уже претендует на имеющиеся на сегодня 90 мест в программе «Батырлар. Герои Татарстана», сообщил председатель Общественного совета программы Асгат Сафаров. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он подчеркнул важность подготовки управленческих кадров из числа участников СВО и добавил, что, по его мнению, эти «люди с правильными ценностями будут особенно востребованы в министерствах социального блока».

— Мы планируем отобрать 90 человек — 60 из числа ветеранов и 30 — из тех, кто сейчас находится в зоне СВО… Их будет больше, намного больше, — сказал он, а позднее дал понять, что во избежание дискредитации целей программы и в целях сохранения к ней и ее организаторам доверия необходимо исключить субъективный фактор при отборе участников.

Асгат Сафаров: «Эти люди с правильными ценностями будут особенно востребованы в министерствах социального блока». предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Асгат Сафаров призвал «взять на карандаш всех, кто заявился, но не прошел по конкурсу», с тем, чтобы использовать другие возможности для применения их потенциала в госструктурах, на предприятиях, в организациях.

В наставники возьмут министров

Принимавший участие в заседании Общественного совета директор Высшей школы государственного и муниципального управления Игорь Привалов рассказал, что программа обучения, разработанная Российской академией народного хозяйства рассчитана на 538 часов и включает четыре блока:

история России и основы государственного управления;

экономика и финансы;

управление регионом и развитие территорий;

аспекты деятельности государственных служащих, начиная от протокола и заканчивая этикетом.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он сообщил, что основной упор в обучении предполагается сделать на практику — посещение предприятий и организаций, изучение их деятельности, различные тренинги, овладение навыками руководства.

— За каждым обучающимся будет закреплен наставник из числа вице-премьеров, министров, глав районов, — сказал он.

Отвечая позднее на вопросы «Реального времени», Игорь Привалов уточнил, что речь будет идти исключительно о развитии управленческих навыков, о специальных знаниях в какой-либо конкретной области, для которой готовят конкретного управленца, речи не идет.

«Цель — выявить толковых, доказавших свою порядочность»

Перед началом заседания Общественного совета корреспондент «Реального времени» поговорила с одним из его членов, который уже продемонстрировал способность участников СВО управлять — героем России, заместителем председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Расимом Баксиковым.

«Цель этой программы — выявить самых толковых парней, которые уже доказали свою порядочность, чтобы они в последующем заняли важные должности и занимались государственным управлением». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Ребята своей кровью доказали свою верность Родине, и большинству из них присуща не только любовь к родине, но и простая человеческая порядочность, — сказал он. — А чиновник должен быть не только законопослушным и следить за исполнением законов, он в первую очередь должен быть порядочным человеком. И цель этой программы — выявить самых толковых парней, которые уже доказали свою порядочность, чтобы они в последующем заняли важные должности и занимались государственным управлением.

Баксиков заметил, что уже сегодня ясно: федеральная программа с тем количеством таких толковых ребят, которое имеется в России, не справляется. Поэтому, говорит он, и появилась наша региональная программа. Собеседник «Реального времени подчеркнул, что там «черным по белому прописано, что на участие в ней могут заявляться граждане РФ, то есть не только татарстанцы»:

— Как говорит нынешняя молодежь, неважно где родился — в Татарстане пригодился!

Он также выразил надежду, что участники программы, которые на СВО прошли огонь и воду, пройдут, что называется, и медные трубы, устояв перед искушениями, и что они обладают решимостью, необходимой для того, чтобы справляться с сегодняшними и будущими проблемами.

«Тем, кто возвращается с СВО, надо искать применение, искать рабочие места». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— И есть понимание того, что ребята приедут злые, — добавил он. — Поэтому надо искать им применение, рабочие места. Я в «Алабуге» был недавно, там меня порадовали, сказали, что готовы принять даже инвалидов, обучить, чтобы они работали— только присылайте. И так не только в «Алабуге», сейчас очень много предпринимателей заинтересованы в том, чтобы к ним шли люди с фронта, и они готовы платить достойную зарплату.

Кого здесь ждут

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» для ветеранов и участников специальной военной операции — аналог федеральной программы «Время героев» — стартовала в республике 18 февраля. Ее цель, как было не раз подчеркнуто на заседании Общественного совета, — подготовить команду перспективных руководителей для замещения должностей в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях из числа ветеранов и участников СВО. Участники программы смогут развить лидерские качества, получить новые знания и навыки, а также пройти стажировку на государственных должностях. Итогом должно стать формирование новой управленческой элиты.

Цель программы, как было не раз подчеркнуто на заседании Общественного совета, — подготовить команду перспективных руководителей для замещения должностей в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях из числа ветеранов и участников СВО. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

К участию в программе допускаются граждане Российской Федерации, являющиеся ветеранами или участниками СВО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и опыт управления людьми. В отборе могут участвовать действующие военнослужащие — участники СВО, но выход в финал не предполагает прекращения исполнения воинских обязанностей по месту несения службы. Если они покажут необходимые результаты, то будут зачислены в резерв программы для обучения после демобилизации. Также сейчас рассматривается возможность введения заочной формы обучения для тех, кто продолжает службу в зоне СВО.

Желающим участвовать в программе необходимо пройти несколько этапов отбора: зарегистрироваться на официальном сайте программы пройти онлайн-тестирование, направленное на оценку управленческого потенциала испытуемого, написать эссе о своих целях и пройти собеседование с экспертами. При написании эссе будет необходимо ответить на три вопроса:

что побудило человека участвовать в отборе, какие события, обстоятельства, люди и внутренние мотивы повлияли на это решение,

какую пользу лично он может принести на государственной либо муниципальной службе, что именно он готов делать, за что отвечать и на каком уровне — местном или региональном. При этом нужно будет назвать три наиболее приоритетных задачи, которые, с его точки зрения, необходимо решить в Республике Татарстан и как он предлагает их решать (с учетом своего личного вклада);

как претендента могли бы охарактеризовать его коллеги, друзья, каковы его сильные стороны, какие его достоинства и таланты ценят окружающие

Те, кто успешно прошел отбор, будут направлены на обучение в Высшую школу государственного и муниципального управления при КФУ, а по окончании обучения — на стажировку в государственных структурах. По завершении стажировки планируется назначить их на руководящие должности. Итогом должно стать формирование новой управленческой элиты.

Что ждет победителей

Отбор участников в программе «Батырлар. Герои Татарстана» завершится 30 марта. В этот день до 23:00 по московскому времени необходимо также будет сдать эссе. В апреле — мае участники будут проходить тестирование на предмет оценки управленческого потенциала и интеллектуальных особенностей, а те, кто покажет наиболее высокие результаты — собеседование. В июне будут определены победители, причем те из них, кто являются действующими военнослужащими, будут зачислены в резерв образовательной программы для прохождения обучения после демобилизации.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

С июля 2025 года участники программы начнут обучение. Наблюдательную функцию за реализацией программы на предмет соответствия правилам и обеспечения равных возможностей для всех ее участников осуществляет Общественный совет, куда вошли члены Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества, военнослужащие, ветераны боевых действий, представители общественности, волонтеры, деятели культуры.

