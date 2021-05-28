Рустам Минниханов о безопасности в школах: «Мы увлеклись баллами, качеством, олимпиадниками»

В интервью Тине Канделаки президент Татарстана раскритиковал легкий доступ к оружию и размывание традиций и высказался в поддержку семьи и воспитания детей

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустем Минниханов дал большое интервью Тине Канделаки. В беседе с ведущей он говорил о самом наболевшем и громких событиях, которые потрясли недавно республику и всю Россию. «Специальный гость» RTVI высказал свое мнение о виновных в трагедии 11 мая в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев устроил в школе стрельбу, в результате которой погибли 9 человек и 20 получили ранения. Поговорили о безопасности в учебных заведениях, усилении контроля за оружием и мерах по предотвращению подобных ЧП. Также речь зашла и о других событиях, связанных с жизнью республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Этот поступок требует от нас осмысления»

— Это была трагедия без терроризма, без идей, национальных мотивов, просто человек взял и расстрелял детей, — не скрывая эмоций, заметила в самом начале встречи Тина Канделаки. — Меня это поразило! А что вас, Рустам Нургалиевич, испугало, что вы не можете для себя объяснить?

— Вот этот поступок [расстрел школы] требует от нас осмысления: а почему это произошло? Где какие у нас были недочеты?! В принципе, наша республика, наша столица Казань — это стабильный регион, который проводил массу международных и российских мероприятий. И почему это случилось? Почему человек позволил себе такие вещи? Мне дать оценку этому событию будет не совсем правильно. Но некоторое видение есть. Наверное, нам надо более внимательно относиться к воспитанию подрастающего поколения.

Минниханов сослался на советскую систему образования, когда школа давала не только образование, но и занималась «воспитательными задачами». Сегодня, уверен он, это упущено. При этом приветствовал новые инициативы Владимира Путина по повышению роли классных руководителей и их поддержки: «Школа в СССР была центром воспитания. А что сейчас? Мы увлеклись баллами, качеством, олимпиадниками...»

Вот этот поступок [расстрел школы] требует от нас осмысления: а почему это произошло? Где какие у нас были недочеты?!

Ужесточение мер безопасности в школах — не выход

— Второе — это интернет, — вздохнул Минниханов.

— Все ждала когда вы это скажите! — моментально среагировала Канделаки.

— Он убирает границы! Ты в любом населенном пункте, даже глухом, можешь получить любую информацию. Очень много позитивного там! Мы не видим себя без интернета сегодня! Но с другой стороны интернет привнес много таких вещей… Нахождение в гаджетах по 7 часов в день! [Подросток] эту информацию переосмыслить не может. Особенно опасно это для детей. Еще эти «стрелялки»… — печально прокомментировал феномен популярности игр-шутеров среди школьников президент Татарстана.

Канделаки тут же вспомнила довольно скандальное заявление главы СК Александра Бастрыкина, фактически возложившего вину за расстрел детей на родителей учащихся школы №175 (в том числе, получается, и родителей убитых школьников?). Мол, родители должны были дать деньги на охрану, а они отказывались. «Охраны не было, хотя договор об охране существовал». Канделаки здесь не согласилась с Бастрыкином, хотя и не прямо ему противоречила. Сославшись на то, что вот как раз в американских школах, регулярно страдающих от массовых убийств, есть и охрана, но это почему-то помогает нечасто. Ведь человек может «взорваться непредсказуемо», бросила Канделаки. И чем тут поможет школа, которая будет ограничена заборами и камерами с 24-часовым наблюдением?

Президент Татарстана с ней согласился. Ужесточение мер безопасности в школах — это не выход, дал он понять. Главная проблема — в отсутствии воспитания, «уважения к традициям», что из современного статус-кво «перетекает и в школу». И, в свою очередь, вновь сослался на советский образовательный опыт. Но имея в виду не только школу, но и семью.

Фото: Максим Платонов

Ужесточение мер безопасности в школах — это не выход, считает Минниханов

Против игр-«шутеров», особенно доступа к ним детей

— Вы помните статус учителя? Сегодня любой ребенок может «снять» [на видео] учителя и обвинить его. Нам надо отрегулировать эту грань. Ребенок должен воспитываться в семье! Если родители не будут себя чувствовать ответственными — только школа эту проблему не решит! Нужны системные решения: уважение к учителю, роль школы…. Наша вина, властей, что мы это допустили! Нам в этом надо разобраться. Может, конечно, нам еще сильнее укрепить школы? Но человек с ружьем может пойти не в школы, а в больницы, в торговые центры.

При этом президент Татарстана тоже считает одними из виновников игры-шутеры (от слова «стрелять»). Впрочем, не сами эти игры, а их доступность для несовершеннолетних. Отметим для протокола: у большинства таких игр всегда стоит ярлык «18+», что, конечно, не помогает ограничить их популярность среди школьников. Рустам Минниханов считает неправильным саму прямую доступность «шутеров». Он высказался против легкой доступности игр подобного жанра для детей и школьников.

Но как «гейминг» сегодня вообще можно ограничить, спросила президента РТ, «как реформатора Татарстана и сделавшего ставку на развитие информационных технологий», Тина Канделаки? Как можно в принципе ограничить доступ к играм? Минниханов считает, что нужен персонифицированный доступ к подобным играм, дал понять, что вовсе не ратует за лютую цензуру в интернете. Добавим, впрочем, с сожалением, что в лицензионных играх, на тех же Xbox или PlayStation, тем более, шутерах сетевых, доступ как раз зачастую тоже персонифицированный («учетка» или «аккаунт» — один, а пользуется ли им взрослый или 13-летний ребенок, уже никому неважно, проверить невозможно).

Фото: lifehacker.ru

Рустам Минниханов считает неправильной легкую доступность «шутеров»

«В СССР чтобы получить оружие, я года три был на испытательном сроке»

— Как можно навести порядок в «чужом интернете» — спросила Канделаки.

— Нет, мы не хотим сделать из интернета Северную Корею! Интернет должен быть доступным. Но вопрос [доступности определенного контента] должен решаться специалистами, — примирительно сказал Минниханов.

И тут же пошел в атаку на фанатов «условно свободной» выдачи оружия в России. И наплевательского отношения медицины к проверке психологических проблем потенциального владельца винтовки. Фактически раскритиковав депутатский корпус Госдумы, принявший довольно либеральный (по мнению Минниханова, но не только) законопроект о выдаче оружия кому угодно.

— Молодой человек, имевший временные проблемы, в 19 лет купил по закону ружье, купил пули и картечь. Он в армии не служил. Испытательных сроков в охотничьих обществах не проходил. Кто в этом виноват? Охрана, говорим, не там была. Но это же наша страна. Мы приняли решение свободно продавать оружие! 72 тысячи стволов у нас [в Татарстане], все законные! Надо ужесточать законодательство! Мы видим, что творится в Европе и США. Эта тема замалчивается. В школе тревожная кнопка работала? Да. Нацгвардия приехала вовремя? Да. Вахтер вела себя лучше, чем любой мужик, не испугалась! В школе основная масса классов была оповещена и закрылась. Но в 19 лет человек имеет оружие?! В СССР чтобы получить оружие, я года три был на испытательном сроке, потом купил только гладкоствольное ружье! А наш парень купил оружие и патроны — кто-то должен был спросить: «Вы куда, на войну готовитесь?»

Фото: Максим Платонов

В СССР чтобы получить оружие, я года три был на испытательном сроке, потом купил только гладкоствольное ружье! А наш парень купил оружие и патроны — кто-то должен был спросить: «Вы куда, на войну готовитесь?»

«Ментальные болезни это болезни будущего»

Минниханов главный упор критики сделал на медицинское освидетельствование, в частности, на часто критикуемое психиатрическое (не секрет, что справку о психическом здоровье до сих пор выдавали по факту обращения, если так можно выразиться). Сегодня, возмутился он, определить «психические состояния» можно только через суд и родственников, сразу дать отворот-поворот какому-нибудь заведомому безумцу — не получится.

— Ментальные болезни это болезни будущего — психические отклонения, если не диагностировать, будут приводить к страшным вещам, — согласилась Тина Кандалеки. — Тогда вопрос, что делать? Детские сады укреплять?! Торговые центры? Или всех психически освидетельствовать?

— В школах есть психологи, они должны работать с родителями. Мы должны изменить отношение к воспитанию детей. Не только показатели образовательного уровня нужны (ЕГЭ), не только создание условий для детей… Их надо увлечь чем-то! — тоже не скрывал эмоций президент Татарстана.

— Все, что вы перечислили — это все советские старые методики, про которые вы говорите. Мы с вами были пионерами и комсомольцами, были постоянно занятые, без гаджетов. Но вы и я сегодня живем в современном городе. Нет ли ощущения, что мегаполис сегодня меняет людей бесконтрольно, это уже невозможно проконтролировать? Вы говорите, в Татарстане есть национальная идентичность, семья и так далее. Все равно технологическая городская реальность будет уничтожать старые устои. Мы в любом городе можем получить такую трагедию…

Фото: Олег Тихонов

В школах есть психологи, они должны работать с родителями. Мы должны изменить отношение к воспитанию детей. Не только показатели образовательного уровня нужны, не только создание условий для детей…

«Если закроем Ютуб или Фейсбук, люди скачают VPN, как я это делала в Китае»

Президент РТ пообещал, что татарстанские власти в ближайшее время выйдут со своими предложениями по ужесточению медосвидетельствования и выдачи оружия (напомним, сразу после трагедии в Керчи Госсовет РТ тоже выходил со своими инициативами — ввести возрастной ценз на владение оружием с 21 года, но проект не прошел в Думе). Но шпилька Канделаки по адресу уничтожения городской реальностью национальной идентичности заставила Минниханова вспомнить о наболевшем. О разнице сельской и городской культуры. В сельской местности, отметил он, подобные вопросы решаются легче, тем более, там до сих пор друг с другом на улицах здороваются, даже с чужаками. А вот в городах…

— Мы должны в городах сделать так, чтобы люди не сидели в своих домах. Должны быть общественные пространства. Недавно проезжал по набережным и паркам Казани, там яблоку негде упасть! Это востребованно. Это не только социализация! Нужны комфортные социальные места!

Минниханов раскритиковал и политику международных интернет-компаний, в частности, социальных сетей. По его мнению, эти компании «должны понимать, что если есть люди, которые приносят зло и имеют доступ к сетям, то они должны обеспечить порядок. Они собственники платформ, они ответственны за них».

— Если эти компании работают вразрез интересам нашей страны — их присутствие должно быть ограничено, лимитировано, — резко заявил Рустем Минниханов.

— Если закроем Ютуб или Фейсбук, люди скачают VPN, как я это делала в Китае, — откровенно заявила Тина Канделаки.



— Но это будет уже не так просто… Просто нельзя интернет-компаниям искать себе оправданий, что это невозможно [ограничивать контент]!

Фото: Максим Платонов

Президент РТ пообещал, что татарстанские власти в ближайшее время выйдут со своими предложениями по ужесточению правил медосвидетельствования и выдачи оружия

«Этот случай [с расстрелом] — вопиющий»

Минниханов, говоря о случившейся трагедии, заверил Канделаки и через площадку RTVi вообще мировую общественность, что система безопасности в Татарстане на высоком уровне, что власти республики неоднократно подтверждали проведением массовых мероприятий.

— Степень готовности правоохранительной системы нашей — никогда такой высокой не была! Этот случай [с расстрелом] — вопиющий. Ужесточать меры после него мы не собираемся. Мы определили 200 с чем-то сомнительных людей. У кого есть нарушения, отклонения по содержанию оружия. У них пока изъято, процесс идет, — заявил президент Татарстана, не уточнив, по каким критерием эти люди были названы сомнительными.

Наконец, в свете вышесказанного, не могла не зайти речь и о глобализме, который в теории может уничтожить любую национальную культуру, смешав языки как в Вавилоне. По мнению Тины Канделаки, например, общеизвестные книги и фильмы могут сделать ту же татарскую национальную культуру «достоянием истории», а дети (татарские или русские) будут скорее расти на комиксах «Марвелл», а уже потом на истории Золотой Орды.



— Из-за массовой культуры этнические корни будут стерты…. Татарстан сможет в таких условиях сохранить культуру? — поинтересовалась она у президента РТ.

— Ну, это не только Татарстана касается… «Родитель номер один» и» родитель номер два» в других странах — это не соответствует нашему духу и нашему вероисповеданию совершенно! Вообще, наши предки были разумные и прозорливые. Они заложили наши культуру, традицию. Пока мы будем это беречь, у якут, татар, чуваш будут возможности, чтобы сохранить свою самобытность.



Минниханов также заметил, что для заведения семьи в Татарстане для мусульман существует, прежде всего (до похода в ЗАГС), «никах». «Может ли нарушение подобных и других традиций разрушить государство? — задалась вопросом Канделаки, — как в США».

— Если они не будут придерживаться своих ценностей — однозначно такое будет. Основа государства — это семья! Когда говорят, у них есть [геи], я не возражаю, они и раньше были. Но зачем превозносить? Это твое личное дело! Зачем это на государственном уровне поддерживать?! Но я считаю, что наши традиции и наша Конституция очень правильные. Мы их будем придерживаться! — твердо заявил президент Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

Вообще, наши предки были разумные и прозорливые. Они заложили наши культуру, традицию. Пока мы будем это беречь, у якутов, татар, чувашей будут возможности, чтобы сохранить свою самобытность

«Наш российский ислам — он ислам, но российский! Он более толерантен»

Под конец Канделаки с Миннихановым поговорили об «исламском факторе» в смысле возможного терроризма и фундаментализма. По мнению журналистки, отдельные пользователи соцсетей сегодня используют ислам как возможность развязать бунт, а то и войну. Что с этим в Татарстане? Минниханов, вздохнув, начал издалека, попытавшись в очередной раз объяснить разницу между исламом Центральной (или Приволжской) России и радикальным исламом отдельных арабских стран, не говоря уже про ИГИЛ (которая запрещена в РФ).

— В Волжской Булгарии ислам был принят 1100 лет назад. Был период, когда Иван Грозный пришел к нам... И появилось у нас православие. Не думаю, что это гладко шло… Но думаю, что тот период позволил российскому исламу адаптироваться к российской жизни. Наш российский ислам — он ислам, но российский! Он более толерантен… Вы видите, изменения происходят и в арабском мире. Женщины могут машины теперь водить там. У них хиджаб, у нас платок, — умиротворительно и философски заметил президент Татарстана, а на вопрос, носят ли в РТ паранджу, ответил. — Зачем вне пандемии надевать паранджу? Не было такого у нас и нет. В 1990-е мы тоже упустили… Молодежь поехала в другие страны, и некоторые вредные течения пришли к нам, и мы ощутили проблемы серьезные. Если бы Франция или Бельгия поинтересовались, как мусульмане адаптируются! Этим не занимаются там. Должны быть регламенты. Если ты [мусульманин] пришел в страну, должен отвечать интересам этой страны. У нас есть Российский исламский университет, Болгарская академия, система медресе для подготовки. Российский ислам — он может быть подвержен другим [вредным] течениям? Не будет такого!

Фото: Максим Платонов

Нам нужен не только рынок России. У нас амбициозные задачи — увеличить производство полимеров и каучуков в два раза! Ресурсов одной компании не хватает

«У нас амбициозные задачи увеличить производство полимеров и каучуков в два раза»

Под конец беседы Рустам Минниханов прокомментировал и сенсационную сделку по слиянию «Сибура» с «ТАИФом». Президент республики заявил, что, во-первых, Татарстан был и остается одним из крупнейших бюджетообразующих регионов страны.

— КАМАЗ — он в Татарстане, но это структура «Ростеха»! Казанский авиазавод тоже структура «Ростеха». И это никому не мешает. Вы говорите про ТАИФ. Это крупный игрок. «Сибур» — еще крупнее. Нам нужен не только рынок России. У нас амбициозные задачи — увеличить производство полимеров и каучуков в два раза! Ресурсов одной компании не хватает. Это их, ТАИФа, решение [по слинию с «Сибуром»]. Сделка объективная, с нами этот вопрос обсуждался. Если собственник создает в Татарстане новые рабочие места — это же хорошо!