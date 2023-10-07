Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал поздравление Владимиру Путину с днем рождения. Сегодня президент России отмечает свое 71-летие.

В соцсетях раис Татарстана опубликовал видеозапись, на которой главу государства поздравляет Герой России Расим Баксиков.

— Уважаемый Владимир Владимирович! Все мы, стоящие на защите Родины, считаем вас нашей опорой, опорой России. Мы видим динамичное развитие нашей страны, как она шаг за шагом возвращает статус мощной мировой державы. Разрешите в день вашего рождения пожелать вам крепкого здоровья, сил, чтобы воплотить в жизнь все планы, — сказал он.



К поздравлениям присоединился раис Татарстана. Он пожелал российскому президенту доброго здоровья от всего народа республики.



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Айрат Назипов