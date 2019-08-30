В Казани открыли бюст Виталию Копылову — видео

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Сегодня в Казани состоялась церемония открытия бюста Виталия Копылова, Героя социалистического Труда СССР, бывшего директора Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На церемонии открытия присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, мэр Казани Ильсур Метшин и Герой России, командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Выступая с речью, Минниханов подчеркнул, что Виталий Копылов прошел большой жизненный путь, реализовал важные проекты.

«Мы не должны забывать, что этот человек многое сделал не только для авиастроительной отрасли, но и для города, каждый год вводилось жилье для заводчан», — напомнил он.

Минниханов добавил, что идея установки бюста Копылова возникла давно, но приступили к ее реализации после того, как президент России Владимир Путин в свой приезд на завод в этом году выступил с инициативой увековечить память великого авиастроителя.