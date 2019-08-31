Рустам Минниханов приехал на «Урале», а герои канала «Карусель» изучали татарский

Как в Казани отпраздновали День республики и День города

Фото: Фото Рината Назметдинова

Программа празднования Дня республики и Дня города в этом году оказалась обширной. Днем гости праздника знакомились с татарской культурой в рамках TAT CULT FEST и смотрели автошоу Kazan City Racing, одним из участников которого стал Рустам Минниханов, приехавший на мотоцикле «Урал». Вечером казанцы и гости столицы зажигали под «Малая на белом барсе», а самые маленькие участники праздника учили татарский с Калякой-Малякой и другими героями телеканала «Карусель» в Казанском цирке. О том, что происходило на этих и других площадках праздника, — в репортаже «Реального времени».

Жженая резина под стенами Казанского Кремля

Основным местом сбора в День города стала площадь Тысячелетия, где по традиции прошло автошоу Kazan City Racing. На несколько часов площадь превратилась в авторинг, а газоны под стенами кремля — в трибуны.

Автошоу открыла колонна мотоциклистов: участники клуба Harley Davidson проехали с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который возглавил колонну на «Урале» с коляской. Так финишировал мотопробег из Москвы в Казань — около 100 байкеров преодолели более 800 км в честь Дня Республики Татарстан. «Это легендарный «Урал»! Такие же модели есть у Киану Ривза и Брэда Питта», — просвещал зрителей ведущий шоу.

— Насколько вы опытный водитель мотоцикла? — спросили журналисты у президента Татарстана сразу после проезда.

— Можете меня проверить, нормальный, — улыбнулся Минниханов. — Мы выросли на мотоциклах — на «Уралах», «Ижах», «Восходах». Республика автомобильная, и большое спасибо нашим коллегам, которые приехали из Москвы, и мы, конечно же, присоединились к этому событию. Очень приятно, что технические виды всегда были и остаются для республики привлекательными.

Участие в мотопробеге приняли лучшие дрифтеры России и мира. Фото Рината Назметдинова

Участие в мотопробеге приняли лучшие дрифтеры России и мира. Среди них — многократный участник и призер российских и международных соревнований Никита Шиков. В этот раз он показал мастерство в тандеме с легендарной командой «КАМАЗ-Мастер». Но кроме них выступали и раритетные участники.

«У моего «Москвича» максималка 160 км/ч…»

«Этот «Москвич» 76-го года, БМВ 1973-го и 1983-го года, «Мерседес» тоже. Всем этим автомобилям по 30—40 лет», — указывал на старые машины участник команды «Наследие», главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автомобилями Максим интересовался всегда, но 4 года назад его пригласили в клуб «Наследие», где он занялся любительскими гонками. «Москвич» 1973 года превратил в гоночную машину. Говорит, что сейчас такой «апгрейд» будет стоить больше миллиона. Это дорого, но намного дешевле, чем профессиональные гонки.

— У моего «Москвича» максималка 160 км/ч, но тогда он не ездил с такой скоростью. Но тут важна не только скорость, но и динамика — как быстро он разгоняется, тормозит и поворачивает, — объяснил Кадаков.

Гонщик рассказал, что в Казани гонки на старых автомобилях пока не популярны, поэтому цель клуба — рассказать Татарстану об этом направлении.

— В Казани этого пока не знают, и мы это пропагандируем. Хотим, чтобы у людей было уважительное отношение к технике. Мы в советское время порезали очень много уникального, поэтому когда мы приезжаем на Запад, то смотрим, что там сохранены старые машины, есть клубы. Мы не имеем в виду только машины, это могут быть старые трактора, самолеты, швейные машинки — все что угодно, — рассказал Максим.

1 / 37 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

TAT CULT FEST для любителей новой татарской культуры

В самом Кремле в этот момент начиналась культурная программа — развернулся международный фестиваль татарской культуры TAT CULT FEST. Организаторы установили три сцены, рассчитанные на разные аудитории. Малую отвели артистам, которые сначала стали популярными в интернете, а затем начали выступать «offline». Большую сцену сделали для коллективов из нескольких человек, а электронную — для тех, кто любит музыку без слов.

— Миссия фестиваля — показать все самое интересное, что появилось в новой татарской культуре за последний год. Мы собрали это по крупицам из разных стран, городов России и районов Татарстана. У нас есть музыканты из Австрии, Австралии, Греции и Финляндии, из Уфы, Мензелинска, Нормы и других городов и населенных пунктов. Все эти люди связаны с татарским языком, татарской культурой. Мы хотим развеять стереотипы в восприятии татарской культуры и показать, как стремительно она развивается и как здорово взаимодействует с другими культурами на международном уровне, — рассказала PR-директор фестиваля TAT CULT FEST Альбина Закируллина.



«В каком парке Казани стоит памятник «Родина-мать»?»

В парке Горького весь день шла программа для детей. Здесь детские общественные организации создали небольшие интерактивные площадки: маленькие гости могли сделать тюбетейку, раскрасить домик из картона или попробовать пустить мыльные пузыри.

В парке Горького организовали небольшие интерактивные площадки: маленькие гости могли сделать тюбетейку, раскрасить домик из картона или попробовать пустить мыльные пузыри. Фото Ксении Жарковой

— Примите участие в викторине о Казани, — предлагали школьники прохожим. «В каком парке Казани стоит памятник «Родина-мать»?» — был вопрос на одной из карточек. Те, кто знал, что в Парке Победы, получали в качестве вознаграждения конфетку.

В нескольких местах парка развернули станции юных туристов — между деревьями натянули веревочные препятствия, которые нужно преодолеть.

— Мы на турслетах проводим такие этапы для детей. Есть разные этапы — маятник, навесная переправа. А тут мы сделали облегченный вариант для начинающих, — объяснила педагог дополнительного образования Станции юных туристов Эльза Полевщикова.

— Дочке очень понравилось. Мы один раз прошли и она еще раз попросилась. Теперь стоим в очереди снова, смотрите, сколько желающих собралось, — поделилась мама Ольга Федосеева.

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Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Лэйна и «Рондо» возле Центра семьи «Казан»

Ближе к вечеру народные гулянья начали перетекать к Центру семьи «Казан», где в 17.00 стартовал большой концерт. На разогрев вышли уличные артисты и исполнители народных ансамблей. Те, кто пришел раньше всех, начал занимать «ВИП»-места на газоне под чашей — небольшая горка ближе всего к сцене и с нее открывался отличный вид на артистов.

— Мы очень ждем, когда выйдет Feduk, ради него сюда пришли. Но он, скорее всего, будет ближе к вечеру, — поделились Марат и Алексей.

Кроме того, молодежь ждала Лэйну, которая исполнила песню «Малай на белом барсе», популярные группы Pompeya и «Рондо». Несмотря на то, что было прохладно, погода гостей не отпугивала — одни пришли в пуховиках, а другие кутались в пледы.

Сладкие угощения и фото с Калякой-Малякой

Для детей приготовили свою вечернюю программу — в Казанском цирке награждали победителей Национальной детской премии «Главные герои — 2019» телеканала «Карусель».

Праздник начался еще в фойе. Гостей встречали аниматоры в костюмах героев мультфильмов «Три богатыря», «Щенячий патруль», «Три кота», «Бременские музыканты». Коротая время, ребятишки катались на паровозиках и сидели за столиками, где им наносили аквагрим.

Как только появился ведущий «Карусели» Каляка-Маляка, его со всех сторон обступили ребятишки: кто-то хотел обнять любимого героя, кто-то — задать вопрос. Фото Гуландам Фатхуллиной

Целая очередь выстроилась из желающих сфотографироваться с Дәү әни и Дәү әти (Бабушкой и Дедушкой) — ведущими программы «Күчтәнәч» («Гостинец»), которая выходит на «Шаян ТВ». К слову, телеканал тоже стал одним из номинантов премии «Главные герои — 2019».

— Мы сегодня участники номинации «Открытие года», очень надеемся, что победим. Готовились очень тщательно, подготовили хороший контент — передачи, мультфильмы. И, конечно, за нас голосовали наши телезрители, — рассказала начальник отдела редакторов «Шаян ТВ» Резеда Хасанова.



Как только появился ведущий «Карусели» Каляка-Маляка (Сергей Друзьяк), его со всех сторон обступили ребятишки: кто-то хотел обнять любимого героя, кто-то — задать вопрос. Мамочки хватались за телефоны, чтобы запечатлеть деток с Калякой-Малякой. Ведущий рассказал корреспонденту «Реального времени», что приезжает в Казань с завидным постоянством.

— Первый раз я был в Казани в 2010 году. Мы приезжали с командой фильма «Елки». Раз в два года я приезжаю в детский лагерь «Алга». Пару лет назад был здесь на выставке ретро-автомобилей. Казань мне нравится, — поделился Друзьяк.

Как на «Главных героях» произносили "Әфсен-төфсен»

Церемония награждения победителей началась аккурат в семь часов вечера, как и было запланировано. Слово сразу дали первым лицам. Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров назвал премию «уникальной», поздравил всех участников и пожелал им успехов. Рустам Минниханов поблагодарил организаторов «Главных героев» за то, что в качестве площадки для проведения праздника была выбрана Казань.

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров назвал премию «уникальной», поздравил всех участников и пожелал им успехов. Фото Гуландам Фатхуллиной

Официальная часть церемонии закончилась тем, что Игорь Комаров, Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и ведущие праздника нажали на волшебную светящуюся кнопку, и сверху на трибуны упало множество воздушных шаров — розовых и синих. На какое-то время возникла заминка — шары отвлекли внимание маленьких зрителей, которые начали ловить их и подбрасывать в воздух. Но тут уже начался номер с участием Дины Гариповой.

Поскольку церемония награждения премии «Главные герои — 2019» проходила в цирке, то по сюжету появился и Призрак цирка. Он выдвинул ультиматум: чтобы объявить победителя в номинации, каждый раз нужно было показать ему один номер. Победить Призрака цирка ведущим помогали Зоя Канарейкина, Каляка-Маляка, Маша и Медведь и другие герои «Карусели». Периодически они вспоминали и слова на татарском языке, например, произносили заклинание "Әфсен-төфсен» или спрашивали у юных зрителей, как перевести на татарский «Главные герои».

Увидеть трансляцию церемонии и узнать имена победителей можно будет 1 сентября на телеканале «Карусель».

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Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина