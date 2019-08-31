Рустам Минниханов приехал на «Урале», а герои канала «Карусель» изучали татарский
Как в Казани отпраздновали День республики и День города
Программа празднования Дня республики и Дня города в этом году оказалась обширной. Днем гости праздника знакомились с татарской культурой в рамках TAT CULT FEST и смотрели автошоу Kazan City Racing, одним из участников которого стал Рустам Минниханов, приехавший на мотоцикле «Урал». Вечером казанцы и гости столицы зажигали под «Малая на белом барсе», а самые маленькие участники праздника учили татарский с Калякой-Малякой и другими героями телеканала «Карусель» в Казанском цирке. О том, что происходило на этих и других площадках праздника, — в репортаже «Реального времени».
Жженая резина под стенами Казанского Кремля
Основным местом сбора в День города стала площадь Тысячелетия, где по традиции прошло автошоу Kazan City Racing. На несколько часов площадь превратилась в авторинг, а газоны под стенами кремля — в трибуны.
Автошоу открыла колонна мотоциклистов: участники клуба Harley Davidson проехали с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который возглавил колонну на «Урале» с коляской. Так финишировал мотопробег из Москвы в Казань — около 100 байкеров преодолели более 800 км в честь Дня Республики Татарстан. «Это легендарный «Урал»! Такие же модели есть у Киану Ривза и Брэда Питта», — просвещал зрителей ведущий шоу.
— Насколько вы опытный водитель мотоцикла? — спросили журналисты у президента Татарстана сразу после проезда.
— Можете меня проверить, нормальный, — улыбнулся Минниханов. — Мы выросли на мотоциклах — на «Уралах», «Ижах», «Восходах». Республика автомобильная, и большое спасибо нашим коллегам, которые приехали из Москвы, и мы, конечно же, присоединились к этому событию. Очень приятно, что технические виды всегда были и остаются для республики привлекательными.
Участие в мотопробеге приняли лучшие дрифтеры России и мира. Среди них — многократный участник и призер российских и международных соревнований Никита Шиков. В этот раз он показал мастерство в тандеме с легендарной командой «КАМАЗ-Мастер». Но кроме них выступали и раритетные участники.
«У моего «Москвича» максималка 160 км/ч…»
«Этот «Москвич» 76-го года, БМВ 1973-го и 1983-го года, «Мерседес» тоже. Всем этим автомобилям по 30—40 лет», — указывал на старые машины участник команды «Наследие», главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Автомобилями Максим интересовался всегда, но 4 года назад его пригласили в клуб «Наследие», где он занялся любительскими гонками. «Москвич» 1973 года превратил в гоночную машину. Говорит, что сейчас такой «апгрейд» будет стоить больше миллиона. Это дорого, но намного дешевле, чем профессиональные гонки.
— У моего «Москвича» максималка 160 км/ч, но тогда он не ездил с такой скоростью. Но тут важна не только скорость, но и динамика — как быстро он разгоняется, тормозит и поворачивает, — объяснил Кадаков.
Гонщик рассказал, что в Казани гонки на старых автомобилях пока не популярны, поэтому цель клуба — рассказать Татарстану об этом направлении.
— В Казани этого пока не знают, и мы это пропагандируем. Хотим, чтобы у людей было уважительное отношение к технике. Мы в советское время порезали очень много уникального, поэтому когда мы приезжаем на Запад, то смотрим, что там сохранены старые машины, есть клубы. Мы не имеем в виду только машины, это могут быть старые трактора, самолеты, швейные машинки — все что угодно, — рассказал Максим.
TAT CULT FEST для любителей новой татарской культуры
В самом Кремле в этот момент начиналась культурная программа — развернулся международный фестиваль татарской культуры TAT CULT FEST. Организаторы установили три сцены, рассчитанные на разные аудитории. Малую отвели артистам, которые сначала стали популярными в интернете, а затем начали выступать «offline». Большую сцену сделали для коллективов из нескольких человек, а электронную — для тех, кто любит музыку без слов.
— Миссия фестиваля — показать все самое интересное, что появилось в новой татарской культуре за последний год. Мы собрали это по крупицам из разных стран, городов России и районов Татарстана. У нас есть музыканты из Австрии, Австралии, Греции и Финляндии, из Уфы, Мензелинска, Нормы и других городов и населенных пунктов. Все эти люди связаны с татарским языком, татарской культурой. Мы хотим развеять стереотипы в восприятии татарской культуры и показать, как стремительно она развивается и как здорово взаимодействует с другими культурами на международном уровне, — рассказала PR-директор фестиваля TAT CULT FEST Альбина Закируллина.
«В каком парке Казани стоит памятник «Родина-мать»?»
В парке Горького весь день шла программа для детей. Здесь детские общественные организации создали небольшие интерактивные площадки: маленькие гости могли сделать тюбетейку, раскрасить домик из картона или попробовать пустить мыльные пузыри.
— Примите участие в викторине о Казани, — предлагали школьники прохожим. «В каком парке Казани стоит памятник «Родина-мать»?» — был вопрос на одной из карточек. Те, кто знал, что в Парке Победы, получали в качестве вознаграждения конфетку.
В нескольких местах парка развернули станции юных туристов — между деревьями натянули веревочные препятствия, которые нужно преодолеть.
— Мы на турслетах проводим такие этапы для детей. Есть разные этапы — маятник, навесная переправа. А тут мы сделали облегченный вариант для начинающих, — объяснила педагог дополнительного образования Станции юных туристов Эльза Полевщикова.
— Дочке очень понравилось. Мы один раз прошли и она еще раз попросилась. Теперь стоим в очереди снова, смотрите, сколько желающих собралось, — поделилась мама Ольга Федосеева.
Лэйна и «Рондо» возле Центра семьи «Казан»
Ближе к вечеру народные гулянья начали перетекать к Центру семьи «Казан», где в 17.00 стартовал большой концерт. На разогрев вышли уличные артисты и исполнители народных ансамблей. Те, кто пришел раньше всех, начал занимать «ВИП»-места на газоне под чашей — небольшая горка ближе всего к сцене и с нее открывался отличный вид на артистов.
— Мы очень ждем, когда выйдет Feduk, ради него сюда пришли. Но он, скорее всего, будет ближе к вечеру, — поделились Марат и Алексей.
Кроме того, молодежь ждала Лэйну, которая исполнила песню «Малай на белом барсе», популярные группы Pompeya и «Рондо». Несмотря на то, что было прохладно, погода гостей не отпугивала — одни пришли в пуховиках, а другие кутались в пледы.
Сладкие угощения и фото с Калякой-Малякой
Для детей приготовили свою вечернюю программу — в Казанском цирке награждали победителей Национальной детской премии «Главные герои — 2019» телеканала «Карусель».
Праздник начался еще в фойе. Гостей встречали аниматоры в костюмах героев мультфильмов «Три богатыря», «Щенячий патруль», «Три кота», «Бременские музыканты». Коротая время, ребятишки катались на паровозиках и сидели за столиками, где им наносили аквагрим.
Целая очередь выстроилась из желающих сфотографироваться с Дәү әни и Дәү әти (Бабушкой и Дедушкой) — ведущими программы «Күчтәнәч» («Гостинец»), которая выходит на «Шаян ТВ». К слову, телеканал тоже стал одним из номинантов премии «Главные герои — 2019».
— Мы сегодня участники номинации «Открытие года», очень надеемся, что победим. Готовились очень тщательно, подготовили хороший контент — передачи, мультфильмы. И, конечно, за нас голосовали наши телезрители, — рассказала начальник отдела редакторов «Шаян ТВ» Резеда Хасанова.
Как только появился ведущий «Карусели» Каляка-Маляка (Сергей Друзьяк), его со всех сторон обступили ребятишки: кто-то хотел обнять любимого героя, кто-то — задать вопрос. Мамочки хватались за телефоны, чтобы запечатлеть деток с Калякой-Малякой. Ведущий рассказал корреспонденту «Реального времени», что приезжает в Казань с завидным постоянством.
— Первый раз я был в Казани в 2010 году. Мы приезжали с командой фильма «Елки». Раз в два года я приезжаю в детский лагерь «Алга». Пару лет назад был здесь на выставке ретро-автомобилей. Казань мне нравится, — поделился Друзьяк.
Как на «Главных героях» произносили "Әфсен-төфсен»
Церемония награждения победителей началась аккурат в семь часов вечера, как и было запланировано. Слово сразу дали первым лицам. Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров назвал премию «уникальной», поздравил всех участников и пожелал им успехов. Рустам Минниханов поблагодарил организаторов «Главных героев» за то, что в качестве площадки для проведения праздника была выбрана Казань.
Официальная часть церемонии закончилась тем, что Игорь Комаров, Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и ведущие праздника нажали на волшебную светящуюся кнопку, и сверху на трибуны упало множество воздушных шаров — розовых и синих. На какое-то время возникла заминка — шары отвлекли внимание маленьких зрителей, которые начали ловить их и подбрасывать в воздух. Но тут уже начался номер с участием Дины Гариповой.
Поскольку церемония награждения премии «Главные герои — 2019» проходила в цирке, то по сюжету появился и Призрак цирка. Он выдвинул ультиматум: чтобы объявить победителя в номинации, каждый раз нужно было показать ему один номер. Победить Призрака цирка ведущим помогали Зоя Канарейкина, Каляка-Маляка, Маша и Медведь и другие герои «Карусели». Периодически они вспоминали и слова на татарском языке, например, произносили заклинание "Әфсен-төфсен» или спрашивали у юных зрителей, как перевести на татарский «Главные герои».
Увидеть трансляцию церемонии и узнать имена победителей можно будет 1 сентября на телеканале «Карусель».
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