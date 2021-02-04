Президент Татарстана предложил снести здание бывшего Татстроя

Объект не вписывается в историческую среду набережной озера Кабан

Президенту Рустаму Минниханову презентовали концепцию развития территории Старо-Татарской слободы, примыкающей к озеру Кабан. Планируется сделать это место еще одной достопримечательностью Казани, которая будет соединена с другими городскими набережными. На очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Казани разработчики мастер-плана предметно указали на объекты, портящие историческую среду. Среди них — советская 9-этажка бывшего офиса Татстроя, которую президент предложил снести. Почему «зарубили» проекты торгового центра в ЖК «Арт Сити» и крытого экстрим-парка молодежного центра УРАМ — в материале «Реального времени».

«Левый берег сделали, теперь нужно довести до ума правый»

Преподаватель МАРХИ, генеральный директор архитектурного бюро «Рождественка», руководитель «РЕ-Школы» Наринэ Тютчева представила мастер-план развития территории Старо-Татарской слободы в границах улиц Марджани, Назарбаева, Габдуллы Тукая и Фатиха Карима. Это место является одним из достопримечательностей центра Казани и обладает большим туристическим потенциалом, однако его облик требует проработки.

Участник заседания, заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич рассказал «Реальному времени», что особое внимание было уделено первой линии, которая примыкает к берегу озера Кабан.

— Наринэ Тютчева прошлась по этой прибрежной территории и обозначила, что в ней плохо, что хорошо, что можно сделать там с каждым кварталом. Это предварительная концепция, не окончательный проект. Президент настроен на то, чтобы проработать правый берег и сделать все качественно. Левый берег сделали, теперь нужно довести до ума правый. Чтобы все озеро было окружено высококачественной застройкой и благоустройством.

Фото: tatarstan.ru

На этой территории расположено 17 объектов культурного наследия и 5 ценных градоформирующих объектов, которые имеют большой туристический потенциал. Но есть и диссонирующая современная застройка, промышленные объекты, глухие заборы вдоль набережной, отсутствие благоустройства, разрывы в пешеходном трафике и т.д. Команда Тютчевой предлагает регенерировать уникальную историческую застройку и исторически сложившиеся внутриквартальные пространства, реставрировать памятники архитектуры и реконструировать ценные градоформирующие объекты, адаптировать новую застройку к исторической среде, санировать диссонирующие объекты, изменить высотные регламенты для сохранения исторического силуэта, раскрыть ценные исторические виды, организовать общественную среду.

Также предлагается объединить городские набережные в одну систему, организовав пешеходный трафик, озеленить и благоустроить их, снизить интенсивность автомобильного движения вокруг озера Нижний Кабан.

Улицу Марджани, формирующую набережную озера Кабан разработчики мастер-плана поделили на 9 зон, различных по функциональному назначению, смыслу и характеру застройки, и дали свои рекомендации по их улучшению. Так, в частности, предлагается акцентно выделить причал Татстроя, оборудовав там смотровую площадку, благоустроить бульвар Фаткуллина, устроить спа-центр в здании Плетневских бань, увеличить зону променада и т.д.

Помимо этого, было предложено скоординировать природный ландшафт территории с концепцией развития природного каркаса города, активнее развивать пешеходные связи, а также наполнить эту зону востребованными для горожан функциями.

Фрагмент мастер-плана. Фото: kzn.ru

Диссонирующая советская 9-этажка

В проекте Тютчевой и Ко были отмечены диссонирующие объекты: это бывшее здание Татстроя по улице Ахтямова, 1, комплекс «Электросети» на улице Г.Тукая, 109, административное здание на улице КСКа, 3, недостроенные объекты на улице Ш.Марджани, 46, Ахтямова, 2, административно-жилые здания по улице Ш.Марджани, 22 и Фатыха Карима, 2.

Самой проблемной из них является советская 9-этажка Татстроя, которая к тому же находится на первой линии набережной Кабана. Рустам Минниханов даже предложил ее снести, а владельцу построить на этом месте новое, вписывающееся в среду здание.

Президент обратил внимание, что развитие Старо-Татарской слободы позволит сформировать комфортное пространство для горожан и значительно увеличить турпоток.

— Обязательно нужно довести данную работу до логического завершения. Это одно из самых ценных и красивых мест нашей столицы. Там расположено много ценных исторических объектов. Их нужно сохранить.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в беседе с «Реальным временем» рассказал, что Рустам Минниханов дал поручение взять этот мастер-план за основу и закрепить его нормативными документами — на уровне муниципалитета и Комитета ОКН.

— Проведена глубинная исследовательская работа командой под руководством Наринэ Тютчевой. Содержательная часть документа восхищает. Была подключена большая команда экспертов. Мы рассматривали ее сначала на уровне мэра города, вот сейчас презентовали президенту. Все, что предлагается в концепции — очень важно с точки зрения регенерации исторической среды, воссоздания утраченной застройки. Обсуждался каждый квартал, начиная от площади Вахитова и заканчивая улицей Татарстан. Концепция затрагивает и Плетневские бани, и заводы братьев Крестовниковых, и модернизацию площади Вахитова. Мастер-план предлагает решения по каждому пятачку — по дальнейшему приведению его в порядок, потому что есть диссонирующие объекты, — оценил разработку Гущин.

9-этажка «Татстроя» находится на первой линии набережной Кабана. Рустам Минниханов даже предложил ее снести, а владельцу построить на этом месте новое, вписывающееся в среду здание. Фото: tatarstan.ru

Исторический фасад «поженили» со стеклом и бетоном

Вторым объектом, представленным на заседании межведомственной комиссии, был эскиз многофункционального торгового центра в ЖК «Арт Сити». Когда сносили Арские казармы, застройщик обещал воссоздать ценный градоформирующий объект. В предложенном проекте восстановленный фасад исторического здания интегрирован в объемы ТЦ площадью свыше 30 тыс. кв. м. Объект будет расположен на первой линии улицы Ершова. Рядом с комплексом планируется обустроить Аллею славы.

Однако предложенное решение не устроило ни президента, ни присутствовавших архитекторов. Как пояснил Александр Дембич, здание не было оригинальным, «таких ТЦ — сотни», кроме того, смущала огромная открытая парковка на 590 машиномест. Один из альтернативных вариантов, озвученных Дембичем — опустить коммерческие пощади под землю на 2-3 яруса, а на поверхности воссоздать снесенные здания и обустроить зеленые зоны. Примеры такой застройки есть в Праге и других европейских городах.

Рустам Минниханов предложил разработчику — UD Group — внимательно изучить представленные варианты, учесть замечания членов комиссии и доработать проект.

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Перебор с этажами и скучный вид

Еще два проекта презентовала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Жилой комплекс на улице Нура Баяна в целом был принят положительно. Но раньше на этом месте находилось 2-этажное здание, а сейчас планируется возвести 6-этажное. Рустам Минниханов обратил внимание на высоту постройки, решив принять окончательное решение на месте во время следующего объезда исторического центра города.

Второй объект — крытый экстрим-парк молодежного центра УРАМ. Архитекторы раскритиковали излишне простой и скучный фасад. Тухватуллина предложила обыграть его, добавив различные арт-элементы. Президент РТ поручил доработать проект.