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Минниханов опубликовал фото крупнейшего стамбульского парка «Йылдыз»

20:22, 14.08.2019
Минниханов опубликовал фото крупнейшего стамбульского парка «Йылдыз»
Фото: kremlin.ru

Рустам Минниханов опубликовал фото парка «Йылдыз» в Стамбуле в своем «Инстаграме».

Президент выразил уверенность в том, что подобные общественные пространства появятся и в столице Татарстана.

Парк «Йылдыз» — это исторический городской парк в районе Бешикташ в Стамбуле и крупнейший парк города.

Напомним, президент республики прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Турцию. Он посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri — парковую зону, зону общественного питания и другие.

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