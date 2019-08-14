Минниханов опубликовал фото крупнейшего стамбульского парка «Йылдыз»

Рустам Минниханов опубликовал фото парка «Йылдыз» в Стамбуле в своем «Инстаграме».

Президент выразил уверенность в том, что подобные общественные пространства появятся и в столице Татарстана.

Парк «Йылдыз» — это исторический городской парк в районе Бешикташ в Стамбуле и крупнейший парк города.

Напомним, президент республики прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Турцию. Он посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri — парковую зону, зону общественного питания и другие.

