Главное о коронавирусе на 30 июня: Минниханов отчитал Магдеева из-за толпы на концерте, «безковидные» магазины

Ограничение на проведение массовых мероприятий в Альметьевском районе

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 30 июня в республике зарегистрировано 22 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 182 человека, в том числе 37 за минувшие сутки. Умерли за весь период 540 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований из-за распространения коронавируса. Минниханов поручил главе города доложить ему о результатах проверки и привлеченных к ответственности за такую ненадлежащую организацию мероприятия.

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сделал прививку от коронавируса. «Заботимся о наших близких, друзьях и коллегах, всех, кто нас окружает, и всех, с кем мы контактируем!» — написал он в Instagram.



В соцсетях появились сообщения, что сотрудников предприятия «Казанское моторостроительное производственное объединение» (АО «КМПО») перестали впускать на работу без прививки от коронавируса. Однако в пресс-службе КМПО опровергли сообщения и сообщили, что все работники беспрепятственно допускаются на предприятие.

В Татарстане официально зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19 — умерли мужчины 1940 и 1944 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.



В Альметьевском районе Татарстана ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. От проведения массовых мероприятий на территории района рекомендовано воздержаться и запланировать проведение их на открытых площадках с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

Заместитель главврача ГКБ №16 Казани по клинико-экспертной работе, врач-невролог Ирина Сурженко заявила, что вакцинация от коронавируса в жару не противопоказана. Однако лицам с хроническими заболеваниями необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.



Фото mos.ru

Иностранцы, находящиеся в Москве, испытывают проблемы с получением QR-кода, необходимого для посещения кафе столицы. Сложности возникают в основном у тех, кто привился незарегистрированными в России препаратами или переболел коронавирусом, но не обращался в российские медицинские учреждения.

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» перенесен на последнюю декаду августа, он пройдет дистанционно. Изменение сроков и формата проведения мероприятия связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусом.

Продолжение реструктуризации кредитов из-за COVID-19

За последние сутки в России выявили 21 042 новых случая коронавируса, выздоровели 16 356 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 514 599 человек, а выздоровевших — до 5 000 393 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 669 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 135 214 человек — новый антирекорд.



Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 799 860 человек.



ЦБ рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и малого и среднего бизнеса до 1 октября текущего года. Такое решение было принято в связи с ростом распространения COVID-19 и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и бизнеса своевременно выплачивать кредиты.

Фото upprb.bashkortostan.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин предложил не обслуживать непривитых от коронавируса в продуктовых магазинах. «Если продуктовые магазины сделать «бесковидной» зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через 2 недели удастся достичь уровня 60%», — заявил Асадуллин.

По мнению бизнес-омбудсменов из других регионов, создание в регионах России «бесковидных» магазинов, аптек, торговых центров и площадок сферы развлечения ускорит вакцинацию населения. При этом важно обеспечить необходимое количество вакцин и субсидировать затраты бизнеса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной. Он отметил, что региональные власти вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области. «Не нужно это отождествлять с обязательной прививкой», — подчеркнул представитель Кремля.

Он же сообщил , что коронавирус стал основной темой вопросов, поступающих в этом году на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще он рассказал о том, что принял решение вакцинироваться, несмотря на наличие у него клеточного иммунитета и антител.

Фото mos.ru

Роспотребнадзор рекомендовал вакцинированным гражданам внимательно отнестись к своему состоянию после получения прививки от коронавируса. Там напомнили, что у некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повышение температуры. Он бывает не у всех, но если возникает, то это нормально.

Глава Центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сообщил, что смертность от коронавируса может вырасти в несколько раз. Это, в частности, связано с его мутациями. «В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1—2%, а порядка 5—10%», — заявил Гинцбург.

66,3% российских бизнесменов не готовы переходить на режим COVID-free и ограничивать круг клиентов. Пойти на эту меру согласны 29,7% респондентов, но только при условии, если иных вариантов продолжить работу не останется.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России зарегистрирован случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс». Пациентка перенесла болезнь в легкой форме. «Здесь все закончилось благополучно», — сообщила Попова.

Фото kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что власти рассматривают вопрос ежегодной вакцинации граждан от коронавируса. Ее могут ввести после стабилизации в стране эпидемической ситуации и достижения коллективного иммунитета. Ведомство также подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее вакцинированных, по которым повторную прививку от COVID-19 разрешается делать спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации.



Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о подготовке дополнительных «коронавирусных» ограничений на федеральном уровне. По его словам, решение о введении в субъектах России различных ограничений в связи с пандемией, например объявление локдауна, принимают власти регионов.

Эффективность первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса. Эффективность зарубежных вакцин в отношении нового штамма снизилась от 3 до 5 раз.

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России. По словам Дмитрия Пескова, вакцинировать к осени 60% населения страны не получится. Он обратил внимание, что количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в России начало расти только на этой неделе.

Фото kremlin.ru

Минздрав России подготовил проект приказа, по которому хочет обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или перед отправкой в санаторий. Целью такой меры является создание в перечисленных медучреждениях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация от коронавируса.

Жители Ленинградской области смогут получить скидки в спортивных магазинах или сертификат на посещение футбольных матчей за прохождение вакцинации от коронавируса. В частности, в качестве подарка за вакцинацию житель региона получает на выбор купоны на скидку в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит Премьер» (Nike) и Forward либо сертификат на посещение домашних матчей сезона-2021/2022 областного футбольного клуба «Ленинградец».

В Туве прекратили работу детских лагерей после вспышки коронавируса в лагере «Байлак». Со среды будет организована транспортировка детей домой. Также будет организован возврат денег родителям за приобретенные путевки, для них будет работать горячая линия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила об угрозе заражения коронавирусом переболевших из-за новых штаммов. «Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.



Фото: Максим Платонов

Более 100 беременных женщин скончались в России от коронавируса в 2020 году, еще более 40 — в текущем, сообщил на пресс-конференции во вторник академик РАН, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих.

Закрытие крупнейшего города Австралии на карантин

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 181 817 890 человек, 3 937 978 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 651 924 человека. Далее идут Индия (30 362 848), Бразилия (18 513 305), Франция (5 835 885) и Россия (5 428 961, данные не обновлены) и Перу (305,7 тыс.).



По количеству смертей лидируют США (604 467), Бразилия (515 985), Индия (398 454), Мексика (232 803) и Перу (191 89).

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac показала эффективность на начальных испытаниях на детях и подростках. В испытаниях приняли участие 550 детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет. 186 участников получили 1,5 мкг препарата, еще 180 человек — 3 мкг, остальных не прививали от коронавируса. Из первой группы антитела выработали 180 из 186 детей, во второй группе антитела были выработаны у всех. В контрольной группе антител не было выявлено ни у кого.



Фото: Максим Платонов

Гватемала потребовала от России возврата средств за непоставленные дозы вакцины «Спутник V» — в апреле она заплатила около $80 млн за 8 млн доз вакцины, однако получила лишь 150 тыс. из них. Глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщил, что крупная партия российского препарата должна поступить в страну в ближайшее время.

Крупнейший город центральной Австралии Алис-Спрингс закрыли на 72-часовой карантин из-за вспышки коронавируса среди шахтеров золотого рудника Танами. Это также относится и ко всем населенным пунктам в регионе, и к общинам аборигенов. Жители закрытых на карантин районов могут приезжать в Алис-Спрингс для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на минувшей неделе было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 57 тыс. летальных исходов. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость увеличилась на 2%, тогда как смертность уменьшилась на 10% и достигла самого низкого показателя с ноября прошлого года.

Руководство Доминиканской Республики решило продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Среди ограничительных мер — сокращенный режим работы транспорта и магазинов.

Фото commons.wikimedia.org

Бразилия приостановит закупку индийской вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции. Согласно секретным депешам посольства Бразилии в Индии, которые оказались в распоряжении СМИ, первоначальная стоимость препарата, выпускаемого компанией Bharat Biotech, составляла $1,34 доллара за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 долларов за дозу.

Министерство здравоохранения Чехии запретило жителям поездки в Россию и Тунис, которые были определены как страны с экстремальным риском заражения коронавирусом. Отмечается, что Минздрав страны принял это решение из-за распространения в этих странах новых штаммов коронавируса. Запрет будет действовать до конца июля.

Также власти Латвии рассматривают возможность введения обязательного тестирования для ограничения распространения нового индийского штамма коронавируса при въезде на территорию из России.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен тщательно рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу в Великобритании. «Идея заполненного стадиона в момент, когда мы так обеспокоены распространением штамма коронавируса «Дельта», сама по себе дает понять, что УЕФА необходимо тщательно оценить ситуацию», — сказал замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Дарья Пинегина