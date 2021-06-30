Главное о коронавирусе на 30 июня: Минниханов отчитал Магдеева из-за толпы на концерте, «безковидные» магазины
Ограничение на проведение массовых мероприятий в Альметьевском районе
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 30 июня в республике зарегистрировано 22 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 182 человека, в том числе 37 за минувшие сутки. Умерли за весь период 540 человек.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований из-за распространения коронавируса. Минниханов поручил главе города доложить ему о результатах проверки и привлеченных к ответственности за такую ненадлежащую организацию мероприятия.
- Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сделал прививку от коронавируса. «Заботимся о наших близких, друзьях и коллегах, всех, кто нас окружает, и всех, с кем мы контактируем!» — написал он в Instagram.
- В соцсетях появились сообщения, что сотрудников предприятия «Казанское моторостроительное производственное объединение» (АО «КМПО») перестали впускать на работу без прививки от коронавируса. Однако в пресс-службе КМПО опровергли сообщения и сообщили, что все работники беспрепятственно допускаются на предприятие.
- В Татарстане официально зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19 — умерли мужчины 1940 и 1944 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.
- В Альметьевском районе Татарстана ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. От проведения массовых мероприятий на территории района рекомендовано воздержаться и запланировать проведение их на открытых площадках с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.
- Заместитель главврача ГКБ №16 Казани по клинико-экспертной работе, врач-невролог Ирина Сурженко заявила, что вакцинация от коронавируса в жару не противопоказана. Однако лицам с хроническими заболеваниями необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
- Иностранцы, находящиеся в Москве, испытывают проблемы с получением QR-кода, необходимого для посещения кафе столицы. Сложности возникают в основном у тех, кто привился незарегистрированными в России препаратами или переболел коронавирусом, но не обращался в российские медицинские учреждения.
- Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» перенесен на последнюю декаду августа, он пройдет дистанционно. Изменение сроков и формата проведения мероприятия связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусом.
Продолжение реструктуризации кредитов из-за COVID-19
За последние сутки в России выявили 21 042 новых случая коронавируса, выздоровели 16 356 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 514 599 человек, а выздоровевших — до 5 000 393 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 669 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 135 214 человек — новый антирекорд.
Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 799 860 человек.
- ЦБ рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и малого и среднего бизнеса до 1 октября текущего года. Такое решение было принято в связи с ростом распространения COVID-19 и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и бизнеса своевременно выплачивать кредиты.
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин предложил не обслуживать непривитых от коронавируса в продуктовых магазинах. «Если продуктовые магазины сделать «бесковидной» зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через 2 недели удастся достичь уровня 60%», — заявил Асадуллин.
- По мнению бизнес-омбудсменов из других регионов, создание в регионах России «бесковидных» магазинов, аптек, торговых центров и площадок сферы развлечения ускорит вакцинацию населения. При этом важно обеспечить необходимое количество вакцин и субсидировать затраты бизнеса.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной. Он отметил, что региональные власти вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области. «Не нужно это отождествлять с обязательной прививкой», — подчеркнул представитель Кремля.
- Он же сообщил , что коронавирус стал основной темой вопросов, поступающих в этом году на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще он рассказал о том, что принял решение вакцинироваться, несмотря на наличие у него клеточного иммунитета и антител.
- Роспотребнадзор рекомендовал вакцинированным гражданам внимательно отнестись к своему состоянию после получения прививки от коронавируса. Там напомнили, что у некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повышение температуры. Он бывает не у всех, но если возникает, то это нормально.
- Глава Центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сообщил, что смертность от коронавируса может вырасти в несколько раз. Это, в частности, связано с его мутациями. «В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1—2%, а порядка 5—10%», — заявил Гинцбург.
- 66,3% российских бизнесменов не готовы переходить на режим COVID-free и ограничивать круг клиентов. Пойти на эту меру согласны 29,7% респондентов, но только при условии, если иных вариантов продолжить работу не останется.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России зарегистрирован случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс». Пациентка перенесла болезнь в легкой форме. «Здесь все закончилось благополучно», — сообщила Попова.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что власти рассматривают вопрос ежегодной вакцинации граждан от коронавируса. Ее могут ввести после стабилизации в стране эпидемической ситуации и достижения коллективного иммунитета. Ведомство также подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее вакцинированных, по которым повторную прививку от COVID-19 разрешается делать спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации.
- Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о подготовке дополнительных «коронавирусных» ограничений на федеральном уровне. По его словам, решение о введении в субъектах России различных ограничений в связи с пандемией, например объявление локдауна, принимают власти регионов.
- Эффективность первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса. Эффективность зарубежных вакцин в отношении нового штамма снизилась от 3 до 5 раз.
- В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России. По словам Дмитрия Пескова, вакцинировать к осени 60% населения страны не получится. Он обратил внимание, что количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в России начало расти только на этой неделе.
- Минздрав России подготовил проект приказа, по которому хочет обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или перед отправкой в санаторий. Целью такой меры является создание в перечисленных медучреждениях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация от коронавируса.
- Жители Ленинградской области смогут получить скидки в спортивных магазинах или сертификат на посещение футбольных матчей за прохождение вакцинации от коронавируса. В частности, в качестве подарка за вакцинацию житель региона получает на выбор купоны на скидку в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит Премьер» (Nike) и Forward либо сертификат на посещение домашних матчей сезона-2021/2022 областного футбольного клуба «Ленинградец».
- В Туве прекратили работу детских лагерей после вспышки коронавируса в лагере «Байлак». Со среды будет организована транспортировка детей домой. Также будет организован возврат денег родителям за приобретенные путевки, для них будет работать горячая линия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила об угрозе заражения коронавирусом переболевших из-за новых штаммов. «Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
- Более 100 беременных женщин скончались в России от коронавируса в 2020 году, еще более 40 — в текущем, сообщил на пресс-конференции во вторник академик РАН, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих.
Закрытие крупнейшего города Австралии на карантин
В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 181 817 890 человек, 3 937 978 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 651 924 человека. Далее идут Индия (30 362 848), Бразилия (18 513 305), Франция (5 835 885) и Россия (5 428 961, данные не обновлены) и Перу (305,7 тыс.).
По количеству смертей лидируют США (604 467), Бразилия (515 985), Индия (398 454), Мексика (232 803) и Перу (191 89).
- Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac показала эффективность на начальных испытаниях на детях и подростках. В испытаниях приняли участие 550 детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет. 186 участников получили 1,5 мкг препарата, еще 180 человек — 3 мкг, остальных не прививали от коронавируса. Из первой группы антитела выработали 180 из 186 детей, во второй группе антитела были выработаны у всех. В контрольной группе антител не было выявлено ни у кого.
- Гватемала потребовала от России возврата средств за непоставленные дозы вакцины «Спутник V» — в апреле она заплатила около $80 млн за 8 млн доз вакцины, однако получила лишь 150 тыс. из них. Глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщил, что крупная партия российского препарата должна поступить в страну в ближайшее время.
- Крупнейший город центральной Австралии Алис-Спрингс закрыли на 72-часовой карантин из-за вспышки коронавируса среди шахтеров золотого рудника Танами. Это также относится и ко всем населенным пунктам в регионе, и к общинам аборигенов. Жители закрытых на карантин районов могут приезжать в Алис-Спрингс для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств.
- Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на минувшей неделе было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 57 тыс. летальных исходов. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость увеличилась на 2%, тогда как смертность уменьшилась на 10% и достигла самого низкого показателя с ноября прошлого года.
- Руководство Доминиканской Республики решило продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Среди ограничительных мер — сокращенный режим работы транспорта и магазинов.
- Бразилия приостановит закупку индийской вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции. Согласно секретным депешам посольства Бразилии в Индии, которые оказались в распоряжении СМИ, первоначальная стоимость препарата, выпускаемого компанией Bharat Biotech, составляла $1,34 доллара за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 долларов за дозу.
- Министерство здравоохранения Чехии запретило жителям поездки в Россию и Тунис, которые были определены как страны с экстремальным риском заражения коронавирусом. Отмечается, что Минздрав страны принял это решение из-за распространения в этих странах новых штаммов коронавируса. Запрет будет действовать до конца июля.
- Также власти Латвии рассматривают возможность введения обязательного тестирования для ограничения распространения нового индийского штамма коронавируса при въезде на территорию из России.
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен тщательно рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу в Великобритании. «Идея заполненного стадиона в момент, когда мы так обеспокоены распространением штамма коронавируса «Дельта», сама по себе дает понять, что УЕФА необходимо тщательно оценить ситуацию», — сказал замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.
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