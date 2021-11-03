Куда летит «Ласточка»: как подарок президента глухим детям оказался на сибиреязвенной земле

Опасный скотомогильник в селе Урюм «открыли» после запуска лагеря

Фото: аккаунт ДООЛ «Ласточка»/vk.com

После публикации в «Реальном времени» в дошкольном отделении казанской школы для глухих детей им. Ласточкиной установили электронный замок на калитку и укомплектовали штат вахтеров, а директор школы Миляуша Гафарова предложила корреспонденту издания встретиться для откровенного разговора. В беседе руководитель учреждения заявила, что отказываться от здания дошкольного отделения никто не планирует, рассказала ранее неизвестные подробности истории лагеря для глухих детей «Ласточка» в Тетюшском районе и привела свои доводы, согласно которым лагерь в Урюме является ненужной обузой для школы. Во время встречи всплыли интересные документы и детали — подробности в нашем материале.

«На сайте Счетной палаты много чего написано»



— Никто не собирается закрывать дошкольное отделение на улице Космонавтов, — заверила «Реальное время» Миляуша Гафарова. — Другое дело, что там после моего ухода, а я до назначения на должность директора школы в 2018 году руководила дошкольным отделением, сменился весь коллектив. Было очень много сотрудников пенсионного возраста, которые уволились по объективным причинам, остальные перешли в школу.

Одна из причин, дала понять собеседница, заключается в том, что изменился график работы: ранее часть сотрудников дошкольного отделения работала по 12 часов, зато через день, а с 2018 года они работают меньше, но каждый день, и лишены возможности подрабатывать в других детских учреждениях. Так что «ехать с другого конца города, если рядом есть детский сад, им смысла нет». Кроме того, по словам директора, до недавних пор в дошкольном отделении действовало штатное расписание, утвержденное еще в начале 90-х годов прошлого века, «когда все дети проживали в интернате», а недавно оно было скорректировано по предписанию прокуратуры после проверки Минфина.

«Никто не собирается закрывать дошкольное отделение на улице Космонавтов», — заверила «Реальное время» Миляуша Гафарова. Фото: Максим Платонов

Миляуша Гафарова также утверждает, что высоких зарплат в дошкольном отделении ни у кого не было, ставка воспитателя — 16—17 тысяч. Однако суммы максимального заработка воспитателей с учетом совместительства, надбавок и прочих доплат в разговоре не прозвучали.

А еще директор школы утверждает, что проверяющим из Счетной палаты РТ, которые в 2020 году проводили аудит эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных за 2017—2019 годы на обеспечение деятельности школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья и, согласно отчету, обнаружили в столовой мясо низшего качества, чем предусмотрено договором, «были представлены все документы, что мясо соответствует ГОСТУ»:

— Кладовщик тогда принесла вот такую папку, но проверяющий просто не увидел сам документ. Мы писали в Счетную палату, все объяснения там есть. Счетная палата направила в прокуратуру акты, все наши доводы прокуратура и Счетная палата приняли. А на сайте Счетной палаты много чего написано…

Миляуша Гафарова также утверждает, что высоких зарплат в дошкольном отделении ни у кого не было, ставка воспитателя — 16—17 тысяч. Фото: Максим Платонов

«Родители сказали, что в жизни туда детей не пустят»

Миляуша Гафарова настаивает и на том, что лагерь «Ласточка» на самом деле не нужен глухим и слабослышащим детям:

— Глухие дети в лагерь вообще не ездят, они туда не хотят. А слабослышащие могут общаться со всеми сверстниками и ездить в обычный лагерь.

Рассказала директор школы и о непреодолимых препятствиях для работы лагеря в селе Урюм:

— Я пришла на должность директора школы в сентябре 2018 года, лагерь работал, но разрешение продлить его работу нам Роспотребнадзор не дал… Больше лагерь не функционировал. Пришла проверка Счетной палаты, мне задали вопрос, почему лагерь не функционирует, я объяснила. Меня спросили: «А вы учредителю писали?». А мы писали, еще при предыдущем министре, что не по нашей вине лагерь не открылся! Счетная палата посчитала, во что обходится содержание лагеря, который не функционирует, и рекомендовала написать это учредителю, чтобы учредитель решил, что дальше делать. Содержать его нецелесообразно, поскольку он не открывается.

Миляуша Гафарова настаивает и на том, что лагерь «Ласточка» на самом деле не нужен глухим и слабослышащим детям. Фото: Максим Платонов

— А вы просили учредителя принять меры к открытию лагеря?

— Да, просили. Но туда ехать никто не хочет, мы звонили родителям и уговаривали, чтобы они детей отпустили. А содержание лагеря обходится в огромные деньги!

К тому же, по словам директора школы, есть веская объективная причина, по которой детей в этот лагерь отправлять не стоит вообще:

— Там захоронение сибирской язвы — скотомогильник! Нам об этом сообщили из Роспотребнадзора. Водонапорную башню они лицензировать не могут. Родители, которые узнали, что там скотомогильник, сказали, что в жизни туда детей не пустят.

Когда «проявился» скотомогильник?

Разговор с директором школы им. Ласточкиной не снял вопросы о том, почему детский лагерь, подаренный президентом, оказался лишней обузой, а напротив, поставил еще один: как же так вышло, что о наличии на этой территории скотомогильника стало известно лишь после того, как в создание лагеря были вложены десятки миллионов?

«Реальное время» направило в Управление Роспотребнадзора по РТ запрос о том, когда стало известно о скотомогильнике на территории лагеря, — по получении ответ будет опубликован.

Как же так вышло, что о наличии на этой территории скотомогильника стало известно лишь после того, как в создание лагеря были вложены десятки миллионов? Фото: аккаунт ДООЛ «Ласточка» в сети «ВКонтакте»

2 августа 2013 года главой татарстанского управления Роспотребнадзора Мариной Патяшиной было издано постановление «О мерах по совершенствованию мероприятий по профилактике сибирской язвы в Республике Татарстан», где, в частности, говорилось: «На территории Республики Татарстан зарегистрировано 1 065 сибиреязвенных захоронений в 46 районах: 806 сибиреязвенных скотомогильников имеют ветеринарно-санитарные карточки, хозяйственную принадлежность (определен балансодержатель) и соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Обустроено 802 сибиреязвенных скотомогильника (99,5%), не оборудованы бетонным саркофагом 4 сибиреязвенных захоронения в Высокогорском районе. Однако имеется достаточное количество неучтенных захоронений животных, павших от сибирской язвы, которые могут привести к возникновению заболеваний среди животных и людей и формированию новых почвенных очагов инфекции. В Республике Татарстан местонахождение 259 сибиреязвенных скотомогильников (24,3%) остается неизвестным: расположены на территории 29 муниципальных образований и в г. Казани: в Верхнеуслонском утеряно 100% захоронений, в Сабинском районе — 88%, в Чистопольском — 68%, в Мамадышском — 66,6%, в Тетюшском — 53%, в Альметьевском и в Камско-Устьинском — 50%, в Высокогорском и в Муслюмовском — 36%, в Балтасинском — 20%, в Нурлатском — 28% сибиреязвенных захоронений».

11 августа 2020 года в Минземимуществе РТ прошло очередное совещание по инвентаризации биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников. На нем сообщалось, что российский Минсельхоз указал субъектам федерации на необходимость проведения их инвентаризации и что в Татарстане эта работа уже проведена, в частности в 2019 году совместно с Главным управлением ветеринарии кабмина выявлено 103 бесхозяйных объекта. Похоже, скотомогильник в Урюме мог «проявиться» именно тогда — даты-то совпадают.

В Республике Татарстан местонахождение 259 сибиреязвенных скотомогильников (24,3%) остается неизвестным

«Один житель сказал»

О том, как его «выявили», «Реальному времени» рассказал и. о. главы Урюмского сельского поселения Алексей Амбаев:

— Один из местных жителей сказал, что был тут скотомогильник. Зафиксировали с его слов — специалисты приехали, обозначили границы, запретили туда ходить. Кто именно сказал про скотомогильник, я не знаю. Но многие наши односельчане говорят, что на самом деле скотомогильника никакого и не было тут. Во всяком случае на моей памяти вспышек сибирской язвы в Урюме не было, хоть и воду пили, и землю копали там…

Сейчас, чтобы окончательно решить вопрос о наличии скотомогильника, говорит Амбаев, район заключил договор на исследование проб воды и почвы со специализированной организацией.

— Экспертиза не из дешевых, порядка 250 тысяч рублей стоит. И это уже вторая экспертиза, насколько я знаю. Результаты нам обещали предоставить к весне. А до тех пор будем ждать. Противопожарный пруд, который на этой территории находится, вот надо бы почистить, а трогать боимся — как бы потом не было у санэпиднадзора претензий…

«Насчет «не хотят» — неправда это, — возразил Валеев, туда из других регионов, не только наши глухие готовы детей отправлять». Фото: аккаунт ДООЛ «Ласточка» в сети «ВКонтакте»

Прекрасное далеко и бездонная прорва

— А как так вышло, что лагерь для глухих детей оказался так далеко, что туда родители детей отправлять не хотят? — задало «Реальное время» вопрос экс-председателю Общества глухих РТ Рустему Валееву, который и был инициатором его создания.

— Насчет «не хотят» — неправда это, — возразил Валеев, туда из других регионов, не только наши глухие готовы детей отправлять. А что касается места — это случайно вышло. В советское время лагерь для глухих детей был в Буртасах, в Камско-Устьинском районе. Место тоже не рядом с Казанью, но просто чудесное! На берегу Волги. Но в начале 90-х годов лагерь забросили, все пришло в упадок. Когда мы в 2011 году туда от общества поехали смотреть, что можно сделать, от здания оставался один фундамент. Мы пошли к главе района, но он сказал, что у него для лагеря нет земли. Овраг какой-то предлагал… А потом один лесник предложил нам съездить в Тетюши. И там глава района предложил нам здание детского приюта, который собирались закрывать за ненадобностью — он пустовал. И вопрос при участии президента Татарстана решился — нам передали здание приюта, потом деньги выделили на ремонт.

— Но в школе им. Ласточкиной показали документы, из которых следует, что договор с Обществом глухих РТ был расторгнут по причине того, что вы лагерь не использовали…

— Нет, тут другая история. Нам, благодаря президенту республики, выделили средства на ремонт здания — 15 миллионов рублей. И еще почти полмиллиона выделили на проект. Мы радовались. Только рано радовались... Деньги дали не нам, хотя мы могли сами бы все сделать. Деньги выделили строительной организации, те работы какие-то провели. Денег не хватило, им еще добавили, все ушло как в прорву. А когда меня пригласили принимать работы, я попросил проект, чтобы сверить — что сделано, что не сделано. Мне его давать не хотели, пришлось обратиться в ГИСУ. Там предоставили. Акт я не подписал — написал две страницы замечаний.

Фото: info-islam.ru

Деньги выделили строительной организации, те работы какие-то провели. Денег не хватило, им еще добавили, все ушло как в прорву. А когда меня пригласили принимать работы, я попросил проект, чтобы сверить — что сделано, что не сделано

На тебе боже, что нам не гоже

— По информации ГИСУ РТ, на объекте все работы выполнены в соответствии с дефектной ведомостью, ранее согласованной с председателем РООИ «Общество глухих РТ» Р.Р. Валеевым, и утвержденной проектно-сметной документацией. Однако на баланс эксплуатирующей организации РООИ «Общество глухих РТ» Р.Р. Валеев отказывается принимать выполненные работы. По его мнению, они не соответствуют требованиям проектной документации и нормативных документов (СНиП, СанПиН ППБ). В связи с этим более полугода расходы по охране имущества и оплате коммунальных услуг несет субподрядная организация ООО «Энергия-Буа», — сообщил в июне 2016 года Рустаму Минниханову премьер-министр РТ Ильдар Халиков. — По завершении на объекте ремонтных работ и в связи с простаиванием объекта Тетюшский муниципальный район обратился в адрес Министерства земельных и имущественных отношений РТ с просьбой передать имущество лагеря «Ласточка» в собственность муниципального района.

Однако, сообщается в письме, районные власти решили, что одного лагеря — «Чайка» — вполне достаточно и попытались передать «Ласточку» на баланс ГБУ «Лето» — Министерству по делам молодежи и спорту. Но и там от президентского подарка отказались — «так как лагерь находится на расстоянии 200 км от главного офиса, где аккумулирован весь штат». «Лето» сочло, что эксплуатировать столь удаленный лагерь будет сложно. И «Ласточку», превратившуюся в чемодан без ручки, передали республиканскому Минобрнауки «для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов по слуху», предварительно посчитав расходы на содержание его в период консервации (весь год, за исключением 100 дней — лета) — 907 тыс. рублей. Так лагерь, который не хотел принимать Валеев, оказался в составе школы им. Ласточкиной.

«Ласточку», превратившуюся в чемодан без ручки, передали республиканскому Минобрнауки «для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов по слуху». Фото: аккаунт ДООЛ «Ласточка» в сети «ВКонтакте»

«Я был вынужден от борьбы отказаться»

Валеев еще писал — в прокуратуру и лично министру внутренних дел Асгату Сафарову — доказывал, что деньги на ремонте лагеря потратили, мягко говоря, нерационально. И просил надзорные и правоохранительные органы дать оценку таким работам, как вырубка деревьев и корчевка пней на сумму в 180 тыс. рублей — насаждения загадочным образом обнаружили на ровном месте, где стоит лагерь. Также попросил проверить доставку на стройплощадку глины и песка на 410 тыс. рублей в таких объемах, что впору было засыпать по крышу скромное здание.

Однако попытки добиться полноценного расследования в отношении строителей привели, по его словам, к обратному результату. Как вспоминает экс-председатель Общества глухих РТ, ясно дали понять, что еще немного — и правоохранительные органы найдут что предъявить ему самому:

— И я был вынужден от борьбы отказаться. Но вы не верьте, что глухим детям и их родителям лагерь не нужен! Не только в Татарстане, по всей России есть родители, которые охотно отправляли бы туда детей. Я сейчас уже не руковожу обществом — здоровье не позволяет работать, живу на мизерную пенсию. Но ситуацию хорошо знаю.