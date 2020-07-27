Ансат на набережной Казанки и крутые виражи летчиков-испытателей: как КВЗ щеголял на празднике авиации

В преддверии 80-летия Казанский вертолетный завод показал горожанам редкие экспонаты из своих архивов и запустил площадку профориентации на шоу «Я выбираю небо!»

Фото: Максим Платонов

В минувший уикенд в Казани отгремел грандиозный праздник авиации — шоу «Я выбираю небо!» прошло уже восьмой раз. В небо поднялось 30 воздушных судов — самолеты и вертолеты ведущих авиационных отечественных производителей. За штурвалами легендарных Ту-160, Як-12, Ансата и Ми-8 асы в течение нескольких часов демонстрировали возможности воздушных судов и чудеса летного дела. В честь грядущего 80-летия Казанский вертолетный завод подготовил для гостей праздника особую программу. На площади Центра семьи «Казан» развернулся полноценный музейный павильон с моделями легендарных ночных бомбардировщиков По-2 и флагманскими вертолетами. С самого начала праздника работал и профориентационный шатер, где кадровики КВЗ рассказывали молодежи о возможностях работы на производстве, которых даже сейчас, в пик экономического кризиса, немало. Кем завод будет рад пополнить свою команду и чем еще удивили горожан организаторы авиапарада-2020 — в репортаже «Реального времени».

Флагманский Ансат и легендарный Ми-8 прошли на высоте всего 50 метров над Казанкой

Еще за полчаса до старта праздничной программы на подходах к Центру семьи «Казан» было не протолкнуться — тысячи казанцев и гостей столицы пришли увидеть уже без преувеличения ставшее знаменитым летное шоу «Я выбираю небо!». В показательных полетах над Казанкой участвовали ведущие асы страны, флагманские модели самолетов и вертолетов российских производителей.

Гостям праздника довелось воочию увидеть виражи пилотажной группы ВМС России «Стрижи», насладиться мастерством летчиков-испытателей Казанского вертолетного завода и фигурами чемпионов России и Европы по высшему пилотажу «Первый полет», которые, к слову, в заключение праздника нарисовали в небе надписи «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!».

До прихода большой авиации, в первой части авиашоу, в воздушное пространство над набережной ворвались легендарный Ми-8 и новый флагман Казанского вертолетного завода Ансат, в 2018 году вышедший на международный рынок. Винтокрылыми машинами управляли опытные летчики летно-испытательного комплекса КВЗ Владислав Перепелкин и Роман Удовиченко.

Гостям праздника довелось воочию увидеть виражи пилотажной группы ВМС России «Стрижи», насладиться мастерством летчиков-испытателей Казанского вертолетного завода и фигурами чемпионов России и Европы по высшему пилотажу «Первый полет»

По традиции Ансат на протяжении 15-минутной показательной программы держался впереди, ведь Ми-8 тяжелее и от него идет сильный поток. Оба вертолета шли максимально близко друг другу: именно при таком строе демонстрируется вся красота полета парой. После выполнения прохода парой перед зрителями пилоты показали парные виражи и роспуск, после которого машины разошлись в разные стороны и выполняли индивидуальные программы. Гости праздника смогли увидеть самые разные фигуры пилотажа: горки, пикирование, виражи, развороты и спирали.

Выступление вертолетной команды однозначно стало одним из самых зрелищных моментов шоу, ведь машины прошли на минимально допустимой высоте — всего 50 метров над головами казанцев. Маневрирование выполнялось на высоте от 50 до 150 м, рассказал «Реальному времени» старший летчик-испытатель КВЗ Владислав Перепелкин, подчеркнув, что пилотам было крайне приятно видеть по-настоящему массовое и очень теплое приветствие многочисленных гостей шоу.

По традиции Ансат на протяжении 15-минутной показательной программы держался впереди, ведь Ми-8 тяжелее и от него идет сильный поток

— Я много раз принимал участие в различных выставках и авиашоу, в том числе международных — Paris Air Show во Франции, МАКС и Dubai Air Show в ОАЭ. В летной программе праздника «Я выбираю небо!» участвую третий раз. Когда мероприятие проходило в Куркачах, зрителей было гораздо меньше — не все могли добраться до места проведения. Здесь, в центре города, желающих увидеть полеты воздушных судов гораздо больше, — поделился летчик. — Каждый раз перед выступлением есть волнение, но в процессе полета оно уходит в сторону, и ты просто выполняешь поставленную задачу. Когда заканчиваешь, становится приятно, что сделал все красиво и людям понравилось.

Эффект от появления казанских винтокрылых в продолжение шоу поддержали сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, самолеты Ту-95, Ту-22МЗ, Як-12 и другие воздушные суда. На площадке «Я выбираю небо!» проходили показательные выступления парашютистов, концертная программа, байк-шоу, распахнула двери передвижная выставка с разработками 16 авиационных предприятий, специалисты которых рассказывали юным казанцам об авиаотрасли. На полях праздника работал и настоящий кружок авиамоделирования, а также VR-зона, где гости праздника смогли ощутить себя на месте профессиональных пилотов.

Эффект от появления казанских винтокрылых в продолжение шоу поддержали сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, самолеты Ту-95, Ту-22МЗ, Як-12 и другие воздушные суда

Песошин наградил профи авиационной отрасли, заслуженным машиностроителем РТ стал мастер КВЗ

«Я выбираю небо!» — это не только авиапарад и грандиозный праздник для горожан, но и ежегодное чествование ветеранов отрасли, всех авиационных предприятий Татарстана. Почетным гостем шоу в этом году стал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он вручил почетные звания и награды представителям авиационной отрасли. Звания «Заслуженный машиностроитель РТ» в этот день был удостоен старший мастер участка ПАО «КВЗ» — представитель Тетюшского механического завода Зиннур Губайдуллин.

— От имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, правительства Республики Татарстан и от себя лично я приветствую вас на восьмом авиационном празднике «Я выбираю небо!». Для жителей республики праздник является доброй традицией, и этот год не стал исключением, — отметил Песошин во время церемонии открытия.

— КВЗ участвует в празднике каждый год, в этот раз мероприятие предваряет 80-летний юбилей завода. Поэтому мы постарались сделать нашу площадку особенно интересной. Например, гости могут увидеть вблизи вертолет Ансат — машину, которая с нуля была спроектирована и создана на КВЗ, а сегодня Ансат с медмодулем стал флагманом развития санитарной авиации в стране и уже выходит на внешние рынки. Так, медицинские Ансаты включились в активную борьбу с коронавирусной инфекцией в России, — напомнил в разговоре с «Реальным временем» первый заместитель управляющего директора Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

Песошин наградил профи авиационной отрасли, заслуженным машиностроителем РТ стал мастер КВЗ

КВЗ набирает специалистов для недавно запущенного производства лопастей из композитов

Постоянный поиск перспективных кадров — неотъемлемая часть все время расширяющегося, перспективного производства, поэтому Казанский вертолетный завод всегда рад обеспечить работой и обучать серьезных молодых людей новым направлениям. Праздник «Я выбираю небо!» в этом году стал еще одной профориентационной площадкой для КВЗ — здесь развернулся специальный павильон, где представители кадровой службы завода рассказывали гостям о востребованных на предприятии специальностях и перспективах трудоустройства.

— Для завода участие в празднике «Я выбираю небо!» — возможность познакомить жителей и гостей города с вертолетостроением, рассказать о востребованных в отрасли специальностях и о перспективах трудоустройства на КВЗ. Предприятие давно и целенаправленно занимается профориентацией: в рамках проводимой холдингом «Вертолеты России» политики по привлечению молодых кадров Казанский вертолетный завод тесно сотрудничает с КНИТУ-КАИ, Казанским авиационно-техническим колледжем имени П.В. Дементьева, гимназией №8 и школой №54, — пояснил Алексей Белых.

На сегодняшний день на заводе крайне востребованы производственные рабочие. Авиатехников для КВЗ готовит кафедра вертолетостроения КНИТУ-КАИ, налажены у завода связи и с КХТИ. Но недавно открытому производству лопастей из композитных материалов требуются квалифицированные кадры, и, к сожалению, подобных специалистов в Казани нигде не готовят, поэтому первоочередной задачей КВЗ стала просветительская работа и обучение.

— На заводе готовят сборщиков изделий из стеклопластика, изготовителей стеклопластиковых изделий намоткой, клееваров, пропитчиков, сборщиков-клепальщиков. Наша задача — заинтересовать людей этими профессиями: мы их сами обучаем, в перспективе у них очень хорошая зарплата. Из требований — желание учиться и трудиться на заводе, потому что работа на крупном предприятии — это все-таки в первую очередь дисциплина, — отмечает старший специалист по кадрам КВЗ Альфия Саяхова.

Плановое обучение новичков на КВЗ идет до шести месяцев. Программа позволяет овладеть новыми навыками и получить полноценную профессию.

— Мы ориентированы и на женщин — женщины в возрасте за 35, за 45 лет говорят, что им трудно найти работу. Мы охотно берем женщин и обучаем этой профессии, — уточняет Альфия Саяхова

По словам специалиста по кадрам, интерес к вакансиям КВЗ, в том числе и на площадке праздника, довольно большой. Однако всех интересующихся она честно предупреждает: отбор на предприятии очень жесткий. На собеседовании в КВЗ хотят видеть людей, которые целенаправленно желают работать на заводе, а не тех, кто просто намерен «пересидеть» пандемию: «Мы ищем людей, которые останутся работать на нашем заводе на много лет», — резюмирует она.

Под надзором опытных специалистов ребята собирали модели из конструктора, разгадывали логические загадки и радовались подаркам за внимательность

Для самых маленьких гостей праздника, увлеченных авиацией, и тех, кому еще рановато думать о выборе профессии, рядом с профориентационной площадкой Казанский вертолетный завод развернул детские интерактивные зоны. Под надзором опытных специалистов ребята собирали модели из конструктора, разгадывали логические загадки и радовались подаркам за внимательность. Для молодежной аудитории КВЗ открыл тематическую фотозону, где каждый мог сделать яркие снимки на фоне вертолета.

В честь 80-летия КВЗ заводской музей показал патрульный Ансат и перчатки-краги Михаила Сидорова

Не менее притягательной для гостей праздника стала музейная экспозиция Казанского вертолетного завода, расположившаяся в шатре у стен центра «Казан». Здесь — вся история КВЗ, модели, производимые на заводе в разное время: самолеты По-2, комбайн С-4, выпускавшийся на заводе в послевоенные годы, и вертолеты Ми-1, Ми-17, Ми-8МТВ, Ансат, Ми-38.

Не менее притягательной для гостей праздника стала музейная экспозиция Казанского вертолетного завода

— Музейная экспозиция посвящена достижениям КВЗ, которых за 80-летнюю историю предприятия было немало. Например, на выставке представлены модели знаменитого самолета По-2 (У-2) — за годы Великой Отечественной войны казанский завод выпустил около 11 тысяч этих легких ночных бомбардировщиков. На По-2 летали Герои Советского Союза, наши соотечественники — Михаил Девятаев и Магуба Сыртланова. Одни из интересных экспонатов — зимние перчатки-краги штурмана самолета У-2ВС Михаила Сидорова, ветрочет и навигационная линейка — все это были обязательные атрибуты для летчиков того времени, — рассказал «Реальному времени» заведующий Музеем трудовой славы КВЗ Валерий Соломахин.

Кроме миниатюрных моделек в зоне КВЗ, казанцы получили редкую возможность вблизи рассмотреть настоящий вертолет Ансат в патрульном варианте — его «припарковали» вблизи шатра. Машина была разработана конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Первый полет Ансата состоялся в 1999 году. С тех пор было представлено несколько вариантов Ансатов, переоборудованных под разные цели, в геометрической прогрессии рос объем поставок этой модели в разные российские регионы. Сегодня гражданский Ансат можно считать флагманской моделью и настоящей гордостью КВЗ, в чем лично смогли убедиться гости авиационного праздника.

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