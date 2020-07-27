Ансат на набережной Казанки и крутые виражи летчиков-испытателей: как КВЗ щеголял на празднике авиации
В преддверии 80-летия Казанский вертолетный завод показал горожанам редкие экспонаты из своих архивов и запустил площадку профориентации на шоу «Я выбираю небо!»
В минувший уикенд в Казани отгремел грандиозный праздник авиации — шоу «Я выбираю небо!» прошло уже восьмой раз. В небо поднялось 30 воздушных судов — самолеты и вертолеты ведущих авиационных отечественных производителей. За штурвалами легендарных Ту-160, Як-12, Ансата и Ми-8 асы в течение нескольких часов демонстрировали возможности воздушных судов и чудеса летного дела. В честь грядущего 80-летия Казанский вертолетный завод подготовил для гостей праздника особую программу. На площади Центра семьи «Казан» развернулся полноценный музейный павильон с моделями легендарных ночных бомбардировщиков По-2 и флагманскими вертолетами. С самого начала праздника работал и профориентационный шатер, где кадровики КВЗ рассказывали молодежи о возможностях работы на производстве, которых даже сейчас, в пик экономического кризиса, немало. Кем завод будет рад пополнить свою команду и чем еще удивили горожан организаторы авиапарада-2020 — в репортаже «Реального времени».
Флагманский Ансат и легендарный Ми-8 прошли на высоте всего 50 метров над Казанкой
Еще за полчаса до старта праздничной программы на подходах к Центру семьи «Казан» было не протолкнуться — тысячи казанцев и гостей столицы пришли увидеть уже без преувеличения ставшее знаменитым летное шоу «Я выбираю небо!». В показательных полетах над Казанкой участвовали ведущие асы страны, флагманские модели самолетов и вертолетов российских производителей.
Гостям праздника довелось воочию увидеть виражи пилотажной группы ВМС России «Стрижи», насладиться мастерством летчиков-испытателей Казанского вертолетного завода и фигурами чемпионов России и Европы по высшему пилотажу «Первый полет», которые, к слову, в заключение праздника нарисовали в небе надписи «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!».
До прихода большой авиации, в первой части авиашоу, в воздушное пространство над набережной ворвались легендарный Ми-8 и новый флагман Казанского вертолетного завода Ансат, в 2018 году вышедший на международный рынок. Винтокрылыми машинами управляли опытные летчики летно-испытательного комплекса КВЗ Владислав Перепелкин и Роман Удовиченко.
По традиции Ансат на протяжении 15-минутной показательной программы держался впереди, ведь Ми-8 тяжелее и от него идет сильный поток. Оба вертолета шли максимально близко друг другу: именно при таком строе демонстрируется вся красота полета парой. После выполнения прохода парой перед зрителями пилоты показали парные виражи и роспуск, после которого машины разошлись в разные стороны и выполняли индивидуальные программы. Гости праздника смогли увидеть самые разные фигуры пилотажа: горки, пикирование, виражи, развороты и спирали.
Выступление вертолетной команды однозначно стало одним из самых зрелищных моментов шоу, ведь машины прошли на минимально допустимой высоте — всего 50 метров над головами казанцев. Маневрирование выполнялось на высоте от 50 до 150 м, рассказал «Реальному времени» старший летчик-испытатель КВЗ Владислав Перепелкин, подчеркнув, что пилотам было крайне приятно видеть по-настоящему массовое и очень теплое приветствие многочисленных гостей шоу.
— Я много раз принимал участие в различных выставках и авиашоу, в том числе международных — Paris Air Show во Франции, МАКС и Dubai Air Show в ОАЭ. В летной программе праздника «Я выбираю небо!» участвую третий раз. Когда мероприятие проходило в Куркачах, зрителей было гораздо меньше — не все могли добраться до места проведения. Здесь, в центре города, желающих увидеть полеты воздушных судов гораздо больше, — поделился летчик. — Каждый раз перед выступлением есть волнение, но в процессе полета оно уходит в сторону, и ты просто выполняешь поставленную задачу. Когда заканчиваешь, становится приятно, что сделал все красиво и людям понравилось.
Эффект от появления казанских винтокрылых в продолжение шоу поддержали сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, самолеты Ту-95, Ту-22МЗ, Як-12 и другие воздушные суда. На площадке «Я выбираю небо!» проходили показательные выступления парашютистов, концертная программа, байк-шоу, распахнула двери передвижная выставка с разработками 16 авиационных предприятий, специалисты которых рассказывали юным казанцам об авиаотрасли. На полях праздника работал и настоящий кружок авиамоделирования, а также VR-зона, где гости праздника смогли ощутить себя на месте профессиональных пилотов.
Песошин наградил профи авиационной отрасли, заслуженным машиностроителем РТ стал мастер КВЗ
«Я выбираю небо!» — это не только авиапарад и грандиозный праздник для горожан, но и ежегодное чествование ветеранов отрасли, всех авиационных предприятий Татарстана. Почетным гостем шоу в этом году стал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он вручил почетные звания и награды представителям авиационной отрасли. Звания «Заслуженный машиностроитель РТ» в этот день был удостоен старший мастер участка ПАО «КВЗ» — представитель Тетюшского механического завода Зиннур Губайдуллин.
— От имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, правительства Республики Татарстан и от себя лично я приветствую вас на восьмом авиационном празднике «Я выбираю небо!». Для жителей республики праздник является доброй традицией, и этот год не стал исключением, — отметил Песошин во время церемонии открытия.
— КВЗ участвует в празднике каждый год, в этот раз мероприятие предваряет 80-летний юбилей завода. Поэтому мы постарались сделать нашу площадку особенно интересной. Например, гости могут увидеть вблизи вертолет Ансат — машину, которая с нуля была спроектирована и создана на КВЗ, а сегодня Ансат с медмодулем стал флагманом развития санитарной авиации в стране и уже выходит на внешние рынки. Так, медицинские Ансаты включились в активную борьбу с коронавирусной инфекцией в России, — напомнил в разговоре с «Реальным временем» первый заместитель управляющего директора Казанского вертолетного завода Алексей Белых.
КВЗ набирает специалистов для недавно запущенного производства лопастей из композитов
Постоянный поиск перспективных кадров — неотъемлемая часть все время расширяющегося, перспективного производства, поэтому Казанский вертолетный завод всегда рад обеспечить работой и обучать серьезных молодых людей новым направлениям. Праздник «Я выбираю небо!» в этом году стал еще одной профориентационной площадкой для КВЗ — здесь развернулся специальный павильон, где представители кадровой службы завода рассказывали гостям о востребованных на предприятии специальностях и перспективах трудоустройства.
— Для завода участие в празднике «Я выбираю небо!» — возможность познакомить жителей и гостей города с вертолетостроением, рассказать о востребованных в отрасли специальностях и о перспективах трудоустройства на КВЗ. Предприятие давно и целенаправленно занимается профориентацией: в рамках проводимой холдингом «Вертолеты России» политики по привлечению молодых кадров Казанский вертолетный завод тесно сотрудничает с КНИТУ-КАИ, Казанским авиационно-техническим колледжем имени П.В. Дементьева, гимназией №8 и школой №54, — пояснил Алексей Белых.
На сегодняшний день на заводе крайне востребованы производственные рабочие. Авиатехников для КВЗ готовит кафедра вертолетостроения КНИТУ-КАИ, налажены у завода связи и с КХТИ. Но недавно открытому производству лопастей из композитных материалов требуются квалифицированные кадры, и, к сожалению, подобных специалистов в Казани нигде не готовят, поэтому первоочередной задачей КВЗ стала просветительская работа и обучение.
— На заводе готовят сборщиков изделий из стеклопластика, изготовителей стеклопластиковых изделий намоткой, клееваров, пропитчиков, сборщиков-клепальщиков. Наша задача — заинтересовать людей этими профессиями: мы их сами обучаем, в перспективе у них очень хорошая зарплата. Из требований — желание учиться и трудиться на заводе, потому что работа на крупном предприятии — это все-таки в первую очередь дисциплина, — отмечает старший специалист по кадрам КВЗ Альфия Саяхова.
Плановое обучение новичков на КВЗ идет до шести месяцев. Программа позволяет овладеть новыми навыками и получить полноценную профессию.
— Мы ориентированы и на женщин — женщины в возрасте за 35, за 45 лет говорят, что им трудно найти работу. Мы охотно берем женщин и обучаем этой профессии, — уточняет Альфия Саяхова
По словам специалиста по кадрам, интерес к вакансиям КВЗ, в том числе и на площадке праздника, довольно большой. Однако всех интересующихся она честно предупреждает: отбор на предприятии очень жесткий. На собеседовании в КВЗ хотят видеть людей, которые целенаправленно желают работать на заводе, а не тех, кто просто намерен «пересидеть» пандемию: «Мы ищем людей, которые останутся работать на нашем заводе на много лет», — резюмирует она.
Для самых маленьких гостей праздника, увлеченных авиацией, и тех, кому еще рановато думать о выборе профессии, рядом с профориентационной площадкой Казанский вертолетный завод развернул детские интерактивные зоны. Под надзором опытных специалистов ребята собирали модели из конструктора, разгадывали логические загадки и радовались подаркам за внимательность. Для молодежной аудитории КВЗ открыл тематическую фотозону, где каждый мог сделать яркие снимки на фоне вертолета.
В честь 80-летия КВЗ заводской музей показал патрульный Ансат и перчатки-краги Михаила Сидорова
Не менее притягательной для гостей праздника стала музейная экспозиция Казанского вертолетного завода, расположившаяся в шатре у стен центра «Казан». Здесь — вся история КВЗ, модели, производимые на заводе в разное время: самолеты По-2, комбайн С-4, выпускавшийся на заводе в послевоенные годы, и вертолеты Ми-1, Ми-17, Ми-8МТВ, Ансат, Ми-38.
— Музейная экспозиция посвящена достижениям КВЗ, которых за 80-летнюю историю предприятия было немало. Например, на выставке представлены модели знаменитого самолета По-2 (У-2) — за годы Великой Отечественной войны казанский завод выпустил около 11 тысяч этих легких ночных бомбардировщиков. На По-2 летали Герои Советского Союза, наши соотечественники — Михаил Девятаев и Магуба Сыртланова. Одни из интересных экспонатов — зимние перчатки-краги штурмана самолета У-2ВС Михаила Сидорова, ветрочет и навигационная линейка — все это были обязательные атрибуты для летчиков того времени, — рассказал «Реальному времени» заведующий Музеем трудовой славы КВЗ Валерий Соломахин.
Кроме миниатюрных моделек в зоне КВЗ, казанцы получили редкую возможность вблизи рассмотреть настоящий вертолет Ансат в патрульном варианте — его «припарковали» вблизи шатра. Машина была разработана конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Первый полет Ансата состоялся в 1999 году. С тех пор было представлено несколько вариантов Ансатов, переоборудованных под разные цели, в геометрической прогрессии рос объем поставок этой модели в разные российские регионы. Сегодня гражданский Ансат можно считать флагманской моделью и настоящей гордостью КВЗ, в чем лично смогли убедиться гости авиационного праздника.
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