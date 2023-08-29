«Татарстан и «Ак Барс» — это одно и то же»: Рустам Минниханов пожелал удачи казанскому клубу в новом сезоне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу с руководством, тренерским штабом и игроками казанского «Ак Барса» перед стартом нового сезона. Он пожелал хоккейному клубу удачи и хорошей игры.

— Татарстан и «Ак Барс» — это одно и то же. Наши фанаты живут не только в нашей республике. Мы болеем за вас, переживаем, вместе с вами радуемся и расстраиваемся. Спорт есть спорт, но как бы ни было, надо быть на два миллиметра впереди, потому что все команды достойные. Все хотят победить, — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба казанского клуба.



На встрече отсутствовал главный тренер «Ак Барса» Зинэтулла Билялетдинов. Его раис Татарстана назвал опытным, обратив внимание, что он «пришел в трудную минуту, и это дорогого стоит».

— Удачи вам и хорошей игры. Главное, чтобы не было травм, берегите себя. Хоккей — игра такая, не шахматы, — пожелал хоккеистам «Ак Барса» Рустам Минниханов.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов на встрече поприветствовал новичков клуба — Евгения Свечникова, Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина. Он заявил, что в прошлый раз казанцам «не хватило полшага до главной цели», но в новом сезоне «тренерский штаб и команда готовы довести дело до конца».



Рустам Минниханов также похвалил казанских хоккеистов за прошлый сезон, который они завершили с серебряными медалями, отметив, что он был непростым — «получилось не все и не на 100%». Напомним, в последнем матче финальной серии за Кубок Гагарина «Ак Барс» проиграл столичному ЦСКА — 2:3. Серия завершилась в итоге со счетом 3:4. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина