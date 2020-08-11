«Этот момент настал»: в казанском Кремле чествовали чемпиона России — команду «Синтез»

С очередной победой казанских ватерполистов поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Роман Хасаев

Ватерпольная команда «Синтез» второй раз за свою новейшую историю стала чемпионом России. Чемпионат из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 пришлось завершить досрочно, однако вопросов по поводу того, кому достанется золото минувшего сезона, не возникло: из 24 проведенных игр лишь одну казанцы завершили вничью, в остальных не оставили соперникам ни малейшего шанса на победу. О том, как поздравляли команду в Кремле и что пожелал ватерполистам президент Татарстана Рустам Минниханов, — в материале «Реального времени».

Сезон был скомканным, но победа — заслуженная

В новейшей спортивной истории России ватерпольный «Синтез» прочно обосновался в тройке лидеров чемпионата страны с 2004 года. В активе команды четыре бронзовые награды, восемь серебряных. А вот золото до этого сезона далось в руки казанцев лишь раз — в сезоне 2006—2007 годов. Тогда же команда первый и пока единственный раз стала обладательницей престижного европейского кубка «Лен Трофи». Ватерполистов по итогу того успешного сезона так же чествовали в казанском Кремле. Поздравлял спортсменов первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

В 2018 году, спустя 11 лет, с новой громкой победой — золотом суперкубка России «Кубком адмирала Ф. Ушакова», завоеванным в ходе упорного противостояния с сильнейшим соперником — командой «Спартак-Волгоград», «Синтез» поздравил Рустам Минниханов.

Поздравить «Синтез» с победой прибыли генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и президент трех российских федераций — прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексей Власенко. Фото Романа Хасаева

И вот новая встреча: чемпион России сезона 2019/2020 в суперлиге вновь приглашен на встречу с президентом республики в резиденцию казанского Кремля. Поздравить чемпионов также прибыли руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, президент сразу трех российских спортивных федераций — прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло — Алексей Власенко и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Минувший сезон практически для всех спортсменов оказался скомканным из-за пандемии COVID-19. Водное поло — не исключение. Еврокубок и Кубок России были аннулированы без определения лучших. О досрочном завершении чемпионата России было объявлено 12 мая, а победителя пришлось определять по положению в турнирной таблице. С 23 победами и одной ничьей за плечами безоговорочным лидером был признан казанский «Синтез».

Не проигравший ни одной из 24 встреч ватерпольный «Синтез» был признан победителем чемпионата России. Фото Романа Хасаева

— Наверное, неоднозначные чувства от сезона. Мы не проиграли ни одной игры. С другой стороны, не удалось доиграть до конца. Но ребята на протяжении всего чемпионата доказывали, что они первые, и я уверен, что если бы не пандемия, они бы сделали все для того, чтобы в полном объеме выполнить поставленную задачу. Руководство республики все делает для того, чтобы спорт у нас в Татарстане развивался. С самого начала — как команда была создана в далекие 70-е годы, и по сей день. Если бы этой поддержки не было, то, наверное, и не было бы таких команд и спортсменов-грандов в каждом виде спорта в республике, — во время общения с журналистами до начала официальной церемонии отметил президент клуба водных видов спорта «Синтез», депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

«Ирек, помнишь, как мы мечтали о победе?»

С этими словами в своем приветственном слове президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к президенту клуба водных видов спорта «Синтез» Иреку Зиннурову. Оба прекрасно помнят тот разговор 16 лет назад. В 2004 году ватерпольный «Синтез» стал бронзовым призером.

Рустам Минниханов: «Ирек, ты помнишь, как мы мечтали о победе?» Фото Романа Хасаева

— Наверное, это самая дорогая медаль была. Первая. Бронзовая. Вы нас тогда также поздравили, — вспомнил о событиях того времени Зиннуров.

А еще он вспомнил первый разговор с на тот момент генеральным директором АО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым, что состоялся в том же, 2004 году:

— Когда мы с ним встретились в первый раз, он спросил: «Что такое водное поло? Объясни, пожалуйста». Сегодня он полностью поддерживает наш клуб. Более 45 лет титульным спонсором команды является «Казаньоргсинтез». Он и Группа ТАИФ всегда нас поддерживали и поддерживают, какие бы трудные времена ни были.

— Сегодня мне вспомнился один момент, когда я только стал президентом Федерации по водному поло, вы, Рустам Нургалиевич, мне позвонили и спросили: когда «Синтез» будет чемпионом? Вот он, этот момент настал. Команда выиграла звание чемпиона России, — присоединился к воспоминаниям Алексей Власенко.

Момент настал. Команда «Синтез» стала чемпионом России. Фото: president.tatarstan.ru

— Хочу искренне поздравить вас с великолепным завершением сезона 2019/2020 года. Вы стали победителями чемпионата России по водному поло. Особые слова благодарности — спонсорам — ГК ТАИФ и ПАО «Казаньоргсинтез». Они так же, как и вы, были всецело нацелены на победу. Слова признания каждому, кто поддерживал вас — вашим болельщикам, семьям, друзьям и всем татарстанцам. Мы верили в вас, в вашу победу, и вы полностью оправдали наше доверие, — обратился к героям дня Рустам Минниханов. И добавил: — Спасибо вам. Вы прославляете нашу республику. Каждая победа для нас очень важна: в спорте, в экономике, в других направлениях. За 100 дней мы построили инфекционную больницу на 18 тыс. квадратных метров — капитальное здание, оснастили и открыли. Это — тоже подвиг. Наших строителей. Ваша победа — ваш подвиг.

Президент Татарстана подчеркнул, что юным спортсменам республики есть на кого равняться и к чему стремиться. А Татарстан со своей стороны сделает и уже делает все для того, чтобы любительский и профессиональный спорт в республике развивался. Так, на территории региона на сегодняшний день уже функционирует 141 современный, отвечающий мировым и российским стандартам бассейн, работают секции и ДЮСШ, где занимаются дети и взрослые. Только водным поло в Татарстане увлечены более полутысячи человек. А еще есть плавание, прыжки в воду, синхронное плавание…

Алексей Власенко: «Я езжу по всем регионам и странам. Отношения, как в Казани, к спорту — нигде нет». Фото Романа Хасаева

— Я езжу по всем регионам, езжу по всем странам мира. Отношения, как в Казани, к спорту — такого нет нигде. И потому по праву вы сегодня одни из лучших в мире. Синхронисты уже переехали в Казань. По водному поло команда «Синтез» доказала, что она лучшая в стране. И я уверен, что они будут выступать еще лучше: на европейских и мировых кубках. С такой поддержкой, как здесь, не выигрывать сложно. Поздравляю, и только вперед, вперед, вперед! Ну а мы поддержим и будем помогать на всех фронтах, — подхватил слова Рустама Минниханова гость из федеральной столицы Алексей Власенко.

Далее началось чествование: спортсмену-инструктору СК ВВС «Синтез» Алексею Рыжову-Аленичеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта». Благодарности президента Республики Татарстан удостоены девять игроков и руководителей клуба. В ответ от имени команды и Группы ТАИФ Рустаму Минниханову были преподнесены чемпионский кубок и медаль.

— Вы член команды, без которого этого результата не было бы, — подчеркнул Ирек Зиннуров.

От имени Группы ТАИФ и команды «Синтез» Ирек Зиннуров вручил президенту Татарстана кубок и медаль чемпиона России. Фото Романа Хасаева

Сезон был успешным для СК ВВС «Синтез» в целом

Сезон 2019/2020 был успешным не только для ватерпольной команды «Синтез», но и для одноименного клуба водных видов спорта. Команда по водному поло «Синтез-УОР» так же завершила его на высшей ступени пьедестала почета, завоевав чемпионский титул в российской Высшей лиге.

Пловцы клуба взяли три бронзы чемпионата России: в эстафетном плавании вольным стилем 4 по 50. Отличился Егор Куимов. Эрнест Максумов завоевал две бронзы в плавании на 1500 метров и в эстафете 4 по 200 вольным стилем. Александр Красных поднялся на третью ступень пьедестала почета Кубка мира по плаванию FINA (в Казани) на дистанциях 400 и 200 метров вольным стилем. Прыгуны в воду завоевали девять медалей (в том числе пять золотых) на различных международных соревнованиях мирового и европейского уровней.

Об итогах сезона, результатах деятельности клуба за два года с момента его образования шла речь на недавней пресс-конференции, что дали руководство «Синтеза» и Минспорта РТ на площадке республиканского информагентства. Там же клуб поделился планами на обозримое будущее. В их числе — открытие собственной детской академии, пропаганда и развитие водных видов спорта в масштабах республики и, что не менее важно, закрепление за татарстанскими командами чемпионских титулов. Тренировки начались уже с 1 июля. Очередной чемпионат страны по водному поло уже не за горами. Он стартует 11 сентября, и времени на подготовку остается не так уж и много.

Ирек Зиннуров: «Тяжело после нескольких месяцев «на суше» вливаться в нормальный режим». Фото Романа Хасаева

— Тяжело после этих нескольких месяцев вливаться в нормальный режим. Уже несколько травм было. Особенно у вратарей. У них, видать, самый момент оказался, что руки отбивают — повылетали у многих из-за того, что 4 месяца они «на суше». «Суша» для водоплавающих — не то, — поделился переживаниями Ирек Зиннуров.

Но радует другое: пятеро новичков, влившихся в команду в преддверии нового сезона, уже вполне освоились. Впрочем, это ни президента клуба, ни тренерский состав, ни самих ватерполистов ничуть не удивляет: двое из новичков — сами воспитанники казанского клуба, так что, можно сказать, они просто вернулись домой. С остальными тремя тоже уже поиграть успели — в составе сборной России.

Лисунов: «Синтез поборется и за другие трофеи»

«Синтез» готовится к спортивным баталиям на любом уровне. Фото Романа Хасаева

— Дорогие друзья, еще раз поздравляем вас с победой, уверен, вы и в дальнейшем будете радовать спортивными победами и достижениями нашу республику, наших болельщиков. Желаю вам успехов и уверенных побед, чтобы и в будущем мы радовались вашим победам, — подвел итог встречи президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как будут разворачиваться события на международных площадках, когда стартуют и стартуют ли из-за продолжающейся пандемии европейские и мировые кубки, будут ли открыты границы — пока сказать сложно. Но спортсмены готовятся к баталиям на любом уровне. Есть у них план минимум. Его озвучил директор СК ВВС «Синтез» Максим Осмоловский:

— Самое главное — повторить успех. Недаром говорят, что это сделать сложнее, но мы обязаны это сделать.

Есть и план-максимум: «Следующий сезон будет насыщенный. Правильно сказали, что нам предстоит защитить чемпионский титул, но я думаю, что мы поборемся и за другие трофеи», — пообещал от имени команды ее капитан Сергей Лисунов.