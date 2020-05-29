Рустам Минниханов: «Хочу пожелать, чтобы наша республика и в дальнейшем была центром химии»

Президент Татарстана поздравил с Днем химика представителей отрасли

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ПАО «Казаньоргсинтез» в преддверии Дня химика. Во время визита президент ознакомился с ходом реализации проектов Стратегической программы развития флагмана нефтехимии, встретился с трудовыми коллективами заводов по производству и переработке полиэтилена низкого давления, бисфенола А и этилена. Рустам Минниханов осмотрел недавно возведенные и строящиеся производственные объекты, обратив внимание на экологичность всех проектов. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году массовые торжества по случаю Дня химика пришлось отменить. Татарстанский лидер поздравил трудовые коллективы химических и нефтехимических предприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений из центральной диспетчерской «Казаньоргсинтеза» в формате видео-конференц-связи. В этот же день Рустам Минниханов осмотрел и комплекс озер Лебяжьих, восстановленных на средства казанского химического гиганта.

Около 50 организаций на связи

День химика традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. Для Татарстана, как ключевого региона российского химпрома, это один из основных профессиональных праздников. Чаще всего официальные торжественные мероприятия проводятся в Нижнекамске — центре химической промышленности республики, где этот праздник является еще и неофициальным главным городским торжеством. Однако в этом году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, все торжества были отменены.

Тем не менее и в сложившихся условиях Рустам Минниханов смог побеседовать с химиками в формате видеоконференции из диспетчерской «Казаньоргсинтеза». На производственной площадке президента республики сопровождали заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

В этот же день Рустам Минниханов совершил объезд промышленной площадки ПАО «Казаньоргсинтез»

В совещании, посвященном профессиональному празднику, приняли участие руководители около 50 предприятий химической и нефтехимической отраслей промышленности, учебных заведений, научных институтов и прочих организаций, имеющих отношение к химпрому, а также главы муниципальных образований республики. В своей речи татарстанский лидер отметил, что «наша республика нефтяная и нефтехимическая», а День химика — большой праздник, который всегда отмечали широко и масштабно, и только в этом году по понятным причинам пришлось проводить его в «усеченном виде». Тем не менее президент горячо поздравил химиков и нефтехимиков и поблагодарил за работу:

— Добрый день, наши ветераны, руководители нефтехимических производств, сотрудники, студенты, аспиранты — все, кто так или иначе связан с химией и нефтехимией! Республика Татарстан — это ведущий центр страны по химии и нефтехимии. И конечно, День химика для нас праздничный день, который мы всегда проводили очень торжественно. Мы нашли такую хорошую форму: День химика проходил в Нижнекамске. Все равно Нижнекамск — это некая концентрация наших крупных химических производств. К сожалению, ситуация с коронавирусом в этом году нас ограничила в проведении такого мероприятия. Но я искренне благодарен всем вам! Мы сегодня на «Казаньоргсинтезе» осмотрели все производства, заслушали информацию о перспективах дальнейшего развития, сегодня вы с мест об этом доложили. Я очень благодарен всем вам за то, что, несмотря на экономические сложности, все, что мы задумали, реализуется. Самое главное в этом — люди, профессионалы.

Поэтому я через вас, уважаемые руководители, хочу передать слова благодарности всем работникам, которые трудятся в химической отрасли, поздравить всех с Днем химика и пожелать, чтобы наша республика и в дальнейшем была центром химии. И конечно, без науки, без университета, без технологического университета, без институтов, без федеральной поддержки это реализовать невозможно. Но сегодня у нас есть полное понимание того, как нужно двигаться. Поэтому хочу пожелать всем здоровья и успехов. Большое спасибо вам за ваш труд. С праздником! — поздравил Рустам Минниханов.

Президент горячо поздравил химиков и нефтехимиков и поблагодарил за работу

Историческое производство

В этот же день Рустам Минниханов совершил объезд промышленной площадки ПАО «Казаньоргсинтез». Он осмотрел площадку строительства нового производства изопропилбензола на заводе бисфенола А, площадку рядом с модернизируемым реактором «B» на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ЗПППНД), а также запущенные в конце 2018 года в рамках комплексного опробования четыре новые печи пиролиза на заводе этилена и заводские операторные.

— В настоящее время продолжается работа по проектам развития «Казаньоргсинтеза» до 2025 года. Внедрение новых технологий, новых совместных производств позволит сохранить лидирующие позиции на рынке. Программа стратегического развития, которая была принята советом директоров, находится на стадии реализации. На сегодняшний день из десяти инвестиционных проектов три уже завершены. В текущем году планируется завершить еще два. Это проекты модернизации завода этилена и производства поликарбонатов с наращением мощности до 100 тысяч тонн в год, — сообщил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Президент Татарстана осмотрел возведенные и строящиеся производственные объекты, обратив внимание на экологичность всех проектов.

На строящейся площадке нового производства изопропилбензола президента встретил директор завода бисфенола А Марат Хайруллин. Рустам Минниханов прошел по территории так называемого «фенольного куста» — это историческая часть предприятия. Именно здесь 13 июля 1963 года с первой партии фенола началась история выпуска товарной продукции «Казаньоргсинтеза». Здесь же в апреле 1964 года было запущено производство изопропилбензола, называемого также кумолом, который и является сырьем для совместного получения фенола и ацетона. На сегодня это старейшее производство, которое ранее уже проходило модернизацию.

На смену ему сейчас строится совершенно новое производство изопропилбензола с использованием цеолитных катализаторов по технологии компании Badger. Эта технология позволяет обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду, высокую чистоту получаемого кумола, а также снижение энергозатрат в три раза и потребления сырья до 2,5%. Реализация проекта запланирована в два этапа до 2022 года.

Больше полиэтилена, меньше воздействия на экологию

О реконструкции реактора «В» на производстве полиэтилена низкого давления рассказал директор завода ПППНД Рустем Музафаров. Долгожданная реализация этого проекта стала возможной как продолжение производственной цепочки после наращения мощностей производства этилена на вновь создаваемых установках на площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим». Проект направлен на увеличение мощности производства полиэтилена низкого давления различных марок реактором «В» до 220—256 тыс. тонн в год и достижение совокупной мощности производства ПНД до 660—720 тыс. тонн в год.

В ходе работ планируется решить и серьезные экологические задачи — существенно снизить воздействие на окружающую среду. На реакторе планируется ввести блок рекуперации сбросных газов. Таким образом, эти газы планируется не сжигать, а возвращать в технологический процесс. Ранее подобную модернизацию прошли реакторы «А» и «С».

В ходе осмотра производственных объектов «Казаньоргсинтеза» президент высоко оценил работу предприятия и ГК ТАИФ в целом в условиях пандемии коронавируса.

В ходе осмотра производственных объектов «Казаньоргсинтеза» президент высоко оценил работу предприятия и ГК ТАИФ в целом в условиях пандемии коронавируса

— Надо отдать должное компании ТАИФ в целом и «Казаньоргсинтезу». Мы увидели очень высокую организацию работы в условиях коронавируса. Все меры безопасности, вахтовые работы, контроль персонала — все эти вопросы организованы. Сегодня на фоне спада мировой экономики идет снижение спроса, все это тоже болезненно сказывается. Но тем не менее предприятие ни на один день не остановилось и стабильно работает. Мы сегодня осмотрели те производства, которые будут модернизированы. Очень большие планы по увеличению выпуска полимеров и по новому, более высокотехнологичному производству поликарбоната, то есть большая стратегия дальнейшего развития. Предприятие работает стабильно, — заявил Рустам Минниханов.

Печи мощнее, а выбросов меньше

Новый печной блок Рустаму Минниханову продемонстрировал директор завода этилена Алексей Белов. Мощность каждой из четырех новых печей по сырью равна 18 т/час. Общая доля производимого этилена на них равна 43% от всего совокупного количества изготовленного этилена на заводе. По словам Алексея Белова, новые печи позволили увеличить выход целевых продуктов (этилена, пропилена) при том же объеме перерабатываемого сырья. Для повышения промышленной безопасности объекта налажены дистанционный контроль и управление работой из операторной бункерного типа.

При этом современное газоаналитическое оборудование позволяет вести технологический режим экономичнее и, самое главное, экологичнее. Анализаторы контроля содержания кислорода в дымовых газах помогают рационально использовать топливную смесь и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Для повышения промышленной безопасности объекта налажены дистанционный контроль и управление работой из операторной бункерного типа.

«Предприятие работает стабильно», — заявил Рустам Минниханов

Увиденным на предприятии президент остался доволен. По его словам, не может быть сомнений, что, несмотря на все сложности, «Казаньоргсинтез» и ГК ТАИФ выполнят свою инвестиционную программу:

— Я могу сказать, что с 2000 года у нас сейчас, по-моему, уже четвертая программа развития нефтегазохимического комплекса. У меня нет никаких сомнений, что инвестиционная программа ТАИФа будет выполнена. Да, какие-то сдвиги могут быть, но у нас появляются новые предложения. Даже то, что мы сегодня осмотрели, позволяет увеличить на существующих мощностях производство полиэтилена в 3 раза при затратах в 3,5 раза ниже, чем построить новое производство. И новые технологии позволяют снизить выбросы, сделать производство более экологичным, — сообщил Рустам Минниханов.

По его словам, хотя компания успешно справляется с заявленными инвестпроектами, в этих непростых условиях для всех производителей поддержка со стороны федерального правительства была бы как нельзя кстати:

— Федеральное правительство должно поддерживать отечественного производителя. Мы работаем на экспортных рынках. Российский рынок открыт, но европейские — имеют некоторые ограничения. Поэтому мы должны поддерживать наших производителей. Вообще, наша работа, как сказал президент Владимир Путин, должна быть направлена на импортозамещение. Мы должны обеспечить страну всей нефтехимической продукцией, которая нужна для потребностей России.

По словам президента Татарстана, не может быть сомнений, что «Казаньоргсинтез» и ГК ТАИФ выполнят свою инвестиционную программу

Велопрогулка по Лебяжьим озерам

В этот же день Рустам Минниханов осмотрел еще один, пожалуй, самый заметный экологический проект «Казаньоргсинтеза» и Группы ТАИФ — парк «Лебяжье» и комплекс озер с одноименным названием. Он осмотрел восстановленный лесопарк в ходе велопрогулки. Сейчас в лесопарке продолжаются работы по благоустройству территории, начатые в 2019 году.

Напомним, комплекс Лебяжьих озер был восстановлен в 2016 — 2018 годах благодаря усилиям ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ. В рамках проекта предприятие провело масштабную уникальную экореабилитацию каскада озер Лебяжьих. За счет средств и оборудования «Казаньоргсинтеза» в парке очистили высыхающее озеро Малое Лебяжье и воссоздали два утраченных ранее озера.

Рустам Минниханов осмотрел, пожалуй, самый заметный экологический проект «Казаньоргсинтеза» и Группы ТАИФ — парк «Лебяжье» и комплекс озер с одноименным названием. Фото https://tatarstan.ru

Чаши водоемов очистили, сохранив защитный слой из ила и глины. В ходе работ дно озер углубили до 4—5 метров. Чтобы вода не уходила, на дно двух озер был уложен специальный трехслойный экран, состоящий из бентомата на основе бентонитовой глины. Для заполнения озер водой была построена перекачивающая станция производительностью 800 куб. м/час. На станции установили два насоса мощностью 160 кВт. «Казаньоргсинтез» проложил под землей трубу длиной 1,5 км от озера Изумрудного к Лебяжьим озерам. По ней вода поступает в водоем. Чтобы заполнить водой озера, насос круглосуточно работал около 120 дней. В пруды было перекачано почти 1,5 млн куб. м воды.

В октябре 2019 года казанский парк «Лебяжье» был признан одним из лучших в номинации Eurasian Park Awards престижнейшей международной премии International Large Urban Parks Awards.

1 / 48 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов