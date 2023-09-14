Рустам Минниханов поручил разработать новую программу развития нефтегазохимической отрасли Татарстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

В Татарстане необходимо разработать и принять новую программу развития нефтегазохимической отрасли на период 2025—2030 годов. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.

Поручение разработать и принять новую программу развития нефтегазохимической отрасли на период 2025—2030 годов он дал правительству Татарстана, республиканским предприятиям и АО «Татнефтехиминвест-холдинг».



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Татьяна Демина