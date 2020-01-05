«Татарский вопрос» — 2010—2020: битва за язык, полилингвальные школы и «ветер перемен»

Ключевые события десятилетия

Фото: Максим Платонов

Для второго по численности народа России 2010-е получились достаточно противоречивыми. Кто-то посчитал, что закон о добровольности изучения национальных языков в России станет могильщиком татарского, однако в Татарстане на это был найден изящный ответ. Не прекращаются ритуальные стенания о близости «исчезновения», предсказанного Гаязом Исхаки (в 2018 году в Сети даже появился «инкираз-таймер»), в то же время татары вполне успешно модернизируются — например, песенный проект «Yзгәреш җиле» задал татарской эстраде совершенно иные стандарты качества. Выросло и новое поколение активистов — молодых горожан, способных создавать продвинутую культурную повестку. Подробнее о том, как татары пережили второе десятилетие XXI века, — в обзоре «Реального времени».

От переписи до переписи живут татары весело



Десятилетие началось для татар (как и для остальных народов России) с определения их количественного состава и им же, в ходе очередной Всероссийской переписи населения, в следующем году закончится.

Для относительно небольших народов вопрос численного присутствия на планете принципиален, а в случае с татарами он в последние 20 лет еще и неизменно политизируется: в ходе каждой переписной кампании возникают вопросы, как посчитать кряшен, сибирских татар, татар Башкортостана и т. п. В этом смысле стоит сравнить итоги переписи 2010 года с предыдущей (2002 года). Татар в России 9 лет назад набралось 5,31 млн человек (кряшенами при этом себя назвали 35 тыс. человек, сибирскими татарами — 6,8 тыс.; эти категории в общую сумму не входят). А вот в 2002-м их было заметно больше — 5,55 млн человек, кряшен при этом, напротив, меньше — 24,7 тыс., зато больше людей записывались в татары сибирские — 9,6 тыс. человек.

У башкир, для сравнения, динамика была такая: в 2010 году — 1,58 млн человек, в 2002-м — 1,67 млн. У русских: в 2010 году — 111,02 млн человек, в 2002-м — 115,89 млн. Как видим, снижение численного состава постигло и эти народы. Кстати, как отмечал в интервью «Реальному времени» директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков, «при Рахимове в переписи 2002 года наверняка не менее 100 тыс. человек [татар] было переписано в башкиры».

Как отмечал Валерий Тишков, «при Рахимове в переписи 2002 года наверняка не менее 100 тыс. татар было переписано в башкиры». Фото Тимура Рахматуллина

Между тем уже появились признаки подобного перетягивания каната и в ходе подготовки к переписи-2020. Все тот же Тишков на протяжении нескольких лет озвучивает идею о выделении переписной графы для группы «татаро-башкиры». Совсем недавно, в середине декабря 2019 года, татарстанские власти высказали свое отношение к ней: «На встрече (заседание медиаклуба при полпредстве Татарстана в РФ. — прим. ред.) была затронута тема предстоящей переписи населения. <…> Рустам Минниханов прокомментировал предложения некоторых ученых об использовании в переписи двойной идентичности. «Подписаться немного украинцем, немного русским неправильно. Это мое мнение. Человек должен определиться», — считает президент РТ».

Татары, прозвучавшие на федеральном уровне

Список татар, ставших известными всей стране, начнем с культуры, где их успехи в уходящем десятилетии были наиболее заметны. Первыми выстрелили две молодые певицы — Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина, поделившие пьедестал в первом сезоне телешоу «Голос» в 2012 году.

В следующем году Дина представляла Россию на Евровидении (5-е место), еще через 2 года она вышла замуж (за татарина). Эльмира Калимуллина тоже не стоит на месте — в 2018 году певица, в частности, снялась в сериале «Золотая Орда».

Из актеров стоит вспомнить также Камиля Ларина. Конечно, участник «Квартета И» был известен в России и ранее, но в этом десятилетии его талант, как сказали бы в прежние времена, заиграл новыми красками. Так, Ларину досталась фактически главная роль в «Дне выборов — 2» (2016). Еще одним артистическим открытием можно считать уроженца Алексеевского района Татарстана, актера «Гоголь-центра» Риналя Мухаметова. Самые известные свои кинороли он сыграл в «Трех мушкетерах» Сергея Жигунова и «Притяжении» Федора Бондарчука.

Участник «Квартета И» Камиль Ларин был известен в России и ранее, но в этом десятилетии его талант, как сказали бы в прежние времена, заиграл новыми красками. Фото Романа Хасаева

А вот совершенно новыми культурными явлениями, засветившимися именно в 2010-х, стали рэп- и хип-хоп-проекты Tatarka (Ирина Смелая, включена в этот обзор благодаря «самоназванию» и песне Altyn 2016 года, спетой на татарском и набравшей на «Ютьюбе» 44 млн просмотров), «Аигел» (дуэт из автора текстов Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамии, самый известный трек — «Татарин», 52 млн просмотров) и Нурминский (он же Альберт Шарафутдинов, самородок из деревни Норма Балтасинского района, самый известный трек — «Мент на меня газует», 28 млн просмотров).

Гузель Яхина ворвалась на литературный рынок России «беззаконной кометой» в 2015 году с книгой «Зулейха открывает глаза». В том же году писательница стала лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга». Книга переведена на два десятка языков, инсценирована в нескольких российских театрах и уже экранизирована (премьера сериала с Чулпан Хаматовой в главной роли ожидается на канале «Россия-1» весной 2020 года). Второй роман Гузель Шамилевны «Дети мои» получил в 2019 году третью премию «Большой книги».

Нет смысла объяснять наш выбор в спорте. Победа Алины Загитовой на Олимпийских играх — 2018 породила большой всплеск интереса к фигурному катанию в стране, спровоцировав эпическое противостояние «загиботов» и «медвеботов» (поклонников Евгении Медведевой) в социальных сетях.

Гузель Яхина ворвалась на литературный рынок России «беззаконной кометой» в 2015 году с книгой «Зулейха открывает глаза». В том же году писательница стала лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга». Фото Романа Хасаева

А также:

Оперная певица Аида Гарифуллина,

Пилот Дамир Юсупов,

Модель Ирина Шейк,

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина,

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фейл десятилетия — соцсеть «Татар иле»

Татарская «информационно-ресурсная социальная сеть» создавалась в начале 2010-х. Работа над проектом сопровождалась разборками на темы, «кто здесь главный» и каким должен быть контент сайта, между его идейным вдохновителем Раилем Гатауллиным и Всемирным конгрессом татар. В декабре 2012 года сайт «Татар иле» («Татарские края») все-таки заработал, но надежды на многомиллионную аудиторию, мягко говоря, не оправдались. В 2013 году его кураторство было передано «Татмедиа», позже он перешел под контроль Министерства образования и науки РТ. На развитие проекта к 2015 году было выделено 14,8 млн бюджетных рублей, 8 млн из которых после проверки Кремля и Счетной палаты были возвращены государству.

В итоге проект закончился фактически ничем. Сейчас по адресу tatarile.org располагается индонезийский ресурс непонятного назначения.

Относительно успешные онлайн-проекты

Часть задуманного «Татар иле» было реализовано в проекте онлайн-школы «Ана теле» («Язык матери») — дистанционной образовательной программы для желающих изучать татарский язык в России и за рубежом. Проект на платформе компании English First стартовал в 2012 году и финансируется из бюджета республики.

Часть задуманного «Татар иле» было реализовано в проекте онлайн-школы «Ана теле». Фото globalvoices.org

В октябре 2019 года Институт прикладной семиотики Академии наук РТ презентовал в Казани самообучающийся русско-татарский машинный переводчик Tatsoft. Создание базы переводчика обошлось, по словам создателей, в 40 млн рублей.

В уходящем десятилетии продолжилась и практика локализации Microsoft Windows на татарский язык (бесплатное приложение к лицензионным версиям операционной системы). Напомним, в 2006 году Татарстан стал первым регионом России, где ОС Microsoft Windows (тогда — XP) была локализована на национальный язык.

«Yзгәреш җиле»

В 2016 году был реализован амбициозный проект «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен») — фестиваль татарской песни, «да на новый лад». Целью его было вытащить татарскую эстраду из застоя, в который она погрузилась, возможно, со времен застоя брежневского. Начало проекту фактически положили слова президента РТ Рустама Минниханова, сказанные им на чествовании певицы Венеры Ганеевой, о том, что нашу эстраду надо выводить на новый уровень и интегрировать ее в мировое музыкальное пространство.

Ганеева и стала куратором «Yзгәреш җиле» и наставницей молодых певцов. Шоу каждый год представляло собой исполнение хитов татарстанской эстрадной музыки, получивших вторую жизнь благодаря новым аранжировкам. В январе 2020 года концерт фестиваля пройдет в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке (стоимость билетов — от $18 до $100).

Начало проекту фактически положили слова президента РТ Рустама Минниханова о том, что нашу эстраду надо выводить на новый уровень и интегрировать ее в мировое музыкальное пространство. Фото Рината Назметдинова

«Стояние на Угре»

Довелось татарам в этом десятилетии побороться и за межнациональное согласие в масштабах всей страны. Причиной стало желание калужских властей извлечь какие-то выгоды (имиджевые или туристические) из событий давно минувших дней — а именно Стояния на Угре, случившегося в 1480 году как раз на территории Калужской области. Считается, что оно поставило точку в зависимых отношениях Руси и Орды, хотя, например, известный историк Роман Почекаев называет такой подход упрощением.

Напомним, поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» о признании Дня стояния на реке Угре памятной датой в июне 2019 года в Госдуму РФ внес депутат от Калужской области Геннадий Скляр (позднее он объяснил свои мотивы в интервью «Реальному времени»). Законопроект Скляра получил положительное заключение правительства России, а позже губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что инициативу поддержало и «высшее руководство страны», а также «почти все регионы».

В то же время законопроект вызвал критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, Госсовета РТ, ряда политологов, историков и религиозных деятелей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова Артамонова о поддержке калужской инициативы президентом РФ Владимиром Путиным. Выступили против нее и татарские организации — Национальный совет («Милли шура») Всемирного конгресса татар и Всемирный форум татарской молодежи.

Считается, что стояние на Угре поставило точку в зависимых отношениях Руси и Орды. Фото cultinfo.ru

«Татар теле»

В июле 2017 года на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле Владимир Путин высказался о необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков.

После этого с новой силой разгорелась дискуссия об объемах присутствия «татар теле» в учебных планах школ Татарстана, а ровно через год Госдума РФ приняла закон об изучении родных языков (точнее — поправки в закон «Об образовании в РФ»). Его авторы заверили, что перевод государственных языков национальных республик из обязательной школьной программы в факультативную не предполагается — изучение родных языков было и остается в обязательной части федеральных государственных образовательных стандартов.

Татарстан с этой оценкой косвенно согласился — например, устами депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова: «Я считаю, нам удалось… выйти на те решения, которые на данном политическом этапе были приемлемы… Дальше нужно всем успокоиться — и родителям, и общественникам, и спокойно двигаться [дальше]», — но приготовил и свой ответ (см. п. «Полилингвальные школы»).

«Реальное время» подробно освещало эту ситуацию в сюжете «Уроки татарского».

После заседания Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле разгорелась дискуссия об объемах присутствия «татар теле» в учебных планах школ Татарстана. Фото Максима Платонова

«Милли Шура»

В августе 2017 года, по предложению Рустама Минниханова, был создан «широкий представительный орган, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций» — Национальный совет Всемирного конгресса татар («Милли Шура»). Произошло это на VI съезде ВКТ и фактически означало передачу этому органу стратегических вопросов развития татарского народа.

Исполкому же ВКТ были оставлены аппаратные функции, а его многолетний руководитель Ринат Закиров стал заместителем руководителя «Милли шуры». Последним был избран вице-премьер РТ, экс-мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев.

Полилингвальные школы

Своеобразным развитием идеи добровольности изучения национальных языков стала кампания по созданию в Татарстане сети современных школ-комплексов с тремя языками обучения — татарским, русским и английским. Две из них откроются в Казани, по одной — в Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.

Проект курирует Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, который считает его «беспроигрышным по своей сути»: «Потому что, во-первых, эти школы будут воспитывать конкурентоспособных, знающих несколько языков детей, во-вторых, мы через этот проект и дальше укрепляем материально-техническую базу образования».

Своеобразным развитием идеи добровольности изучения национальных языков стала кампания по созданию в Татарстане сети современных школ-комплексов с тремя языками обучения — татарским, русским и английским. Фото tatarstan.ru

Работа над проектом была разделена на три этапа, и первый из них, «Адымнар — путь к знаниям и согласию», уже реализуется в Казани (предполагается, что он будет завершен в 2020 году). Первый комплекс в столице Татарстана создается на базе 165-й школы, в частности сейчас в ускоренном темпе возводится ее отделение для учащихся 5—11-го классов общей площадью более 25 тыс. кв. м с двумя бассейнами и двумя спортивными залами. Проект предполагает, что в школу на конкурсной основе будут принимать и жителей близлежащих микрорайонов, и одаренных детей со всего Татарстана. Второй этап проекта — строительство еще одного комплекса в Казани и комплекса в Елабуге, запланирован на 2020—2021 годы.

Уже выработан и примерный учебный план, по которому будут проводиться занятия в полилингвальных школах. Так, татарский будет языком обучения начальной школе, а в основной школе (до девятого класса) на нем будут проходить уроки по истории, обществознанию, природоведению.

Стратегия развития татарского народа

О необходимости принятия «Стратегии развития татарского народа» было громко объявлено на том же VI съезде ВКТ в августе 2017 года. Первое публичное обсуждение «эскиза» этого документа прошло в январе 2019 года, тогда же Василь Шайхразиев заявил, что в формировании стратегии «должен принять участие каждый татарин». Эскиз обещал создание единого социокультурного пространства к 2020 году, «приспособление жизни татар к меняющемуся миру» к 2030-му и достижение устойчивого развития татарского народа к 2050 году. В феврале 2019-го на сайте ВКТ появился несколько измененный эскиз — в частности, добавилось упоминание об опоре стратегии на конституции РФ и РТ.

В январе 2019 года Василь Шайхразиев заявил, что в формировании «Стратегии развития татарского народа» «должен принять участие каждый татарин». Фото Рината Назметдинова

Предполагалось, что эскиз будет доработан в ходе дискуссий в районах Татарстана и федеральных округах РФ и принят уже в качестве стратегии на съезде «Милли шуры» в августе 2019 года. Однако в назначенный срок этого не произошло, а в декабре 2019-го официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что утверждение документа «немножко растянулось», и он будет принят к 100-летию ТАССР.





Этот вопрос был затронут и на ежегодной встрече Рустама Минниханова с журналистами в конце декабря 2019 года. Президент РТ дал понять, что стратегия фактически готова — «осталось немного доработать»: «Она готова на самом деле. Но как любой документ его надо дополнять, дорабатывать. На самом деле много мы привлекаем туда для экспертизы специалистов. Я думаю, к лету должны принять. Очень много предложений. Они совершенно разные. Но это должен быть такой документ, который… Ну всех он не устроит, но основную часть людей [он должен устроить], охватить основные болевые или те задачи, которые нам надо решить».

