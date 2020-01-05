Новости общества

11:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Татарский вопрос» — 2010—2020: битва за язык, полилингвальные школы и «ветер перемен»

07:00, 05.01.2020 1 Сюжет: 2010-е: итоги

Ключевые события десятилетия

«Татарский вопрос» — 2010—2020: битва за язык, полилингвальные школы и «ветер перемен» Фото: Максим Платонов

Для второго по численности народа России 2010-е получились достаточно противоречивыми. Кто-то посчитал, что закон о добровольности изучения национальных языков в России станет могильщиком татарского, однако в Татарстане на это был найден изящный ответ. Не прекращаются ритуальные стенания о близости «исчезновения», предсказанного Гаязом Исхаки (в 2018 году в Сети даже появился «инкираз-таймер»), в то же время татары вполне успешно модернизируются — например, песенный проект «Yзгәреш җиле» задал татарской эстраде совершенно иные стандарты качества. Выросло и новое поколение активистов — молодых горожан, способных создавать продвинутую культурную повестку. Подробнее о том, как татары пережили второе десятилетие XXI века, — в обзоре «Реального времени».

От переписи до переписи живут татары весело

Десятилетие началось для татар (как и для остальных народов России) с определения их количественного состава и им же, в ходе очередной Всероссийской переписи населения, в следующем году закончится.

Для относительно небольших народов вопрос численного присутствия на планете принципиален, а в случае с татарами он в последние 20 лет еще и неизменно политизируется: в ходе каждой переписной кампании возникают вопросы, как посчитать кряшен, сибирских татар, татар Башкортостана и т. п. В этом смысле стоит сравнить итоги переписи 2010 года с предыдущей (2002 года). Татар в России 9 лет назад набралось 5,31 млн человек (кряшенами при этом себя назвали 35 тыс. человек, сибирскими татарами — 6,8 тыс.; эти категории в общую сумму не входят). А вот в 2002-м их было заметно больше — 5,55 млн человек, кряшен при этом, напротив, меньше — 24,7 тыс., зато больше людей записывались в татары сибирские — 9,6 тыс. человек.

У башкир, для сравнения, динамика была такая: в 2010 году — 1,58 млн человек, в 2002-м — 1,67 млн. У русских: в 2010 году — 111,02 млн человек, в 2002-м — 115,89 млн. Как видим, снижение численного состава постигло и эти народы. Кстати, как отмечал в интервью «Реальному времени» директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков, «при Рахимове в переписи 2002 года наверняка не менее 100 тыс. человек [татар] было переписано в башкиры».

Как отмечал Валерий Тишков, «при Рахимове в переписи 2002 года наверняка не менее 100 тыс. татар было переписано в башкиры». Фото Тимура Рахматуллина

Между тем уже появились признаки подобного перетягивания каната и в ходе подготовки к переписи-2020. Все тот же Тишков на протяжении нескольких лет озвучивает идею о выделении переписной графы для группы «татаро-башкиры». Совсем недавно, в середине декабря 2019 года, татарстанские власти высказали свое отношение к ней: «На встрече (заседание медиаклуба при полпредстве Татарстана в РФ. — прим. ред.) была затронута тема предстоящей переписи населения. <…> Рустам Минниханов прокомментировал предложения некоторых ученых об использовании в переписи двойной идентичности. «Подписаться немного украинцем, немного русским неправильно. Это мое мнение. Человек должен определиться», — считает президент РТ».

Татары, прозвучавшие на федеральном уровне

Список татар, ставших известными всей стране, начнем с культуры, где их успехи в уходящем десятилетии были наиболее заметны. Первыми выстрелили две молодые певицы — Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина, поделившие пьедестал в первом сезоне телешоу «Голос» в 2012 году.

В следующем году Дина представляла Россию на Евровидении (5-е место), еще через 2 года она вышла замуж (за татарина). Эльмира Калимуллина тоже не стоит на месте — в 2018 году певица, в частности, снялась в сериале «Золотая Орда».

Из актеров стоит вспомнить также Камиля Ларина. Конечно, участник «Квартета И» был известен в России и ранее, но в этом десятилетии его талант, как сказали бы в прежние времена, заиграл новыми красками. Так, Ларину досталась фактически главная роль в «Дне выборов — 2» (2016). Еще одним артистическим открытием можно считать уроженца Алексеевского района Татарстана, актера «Гоголь-центра» Риналя Мухаметова. Самые известные свои кинороли он сыграл в «Трех мушкетерах» Сергея Жигунова и «Притяжении» Федора Бондарчука.

Участник «Квартета И» Камиль Ларин был известен в России и ранее, но в этом десятилетии его талант, как сказали бы в прежние времена, заиграл новыми красками. Фото Романа Хасаева

А вот совершенно новыми культурными явлениями, засветившимися именно в 2010-х, стали рэп- и хип-хоп-проекты Tatarka (Ирина Смелая, включена в этот обзор благодаря «самоназванию» и песне Altyn 2016 года, спетой на татарском и набравшей на «Ютьюбе» 44 млн просмотров), «Аигел» (дуэт из автора текстов Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамии, самый известный трек — «Татарин», 52 млн просмотров) и Нурминский (он же Альберт Шарафутдинов, самородок из деревни Норма Балтасинского района, самый известный трек — «Мент на меня газует», 28 млн просмотров).

Гузель Яхина ворвалась на литературный рынок России «беззаконной кометой» в 2015 году с книгой «Зулейха открывает глаза». В том же году писательница стала лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга». Книга переведена на два десятка языков, инсценирована в нескольких российских театрах и уже экранизирована (премьера сериала с Чулпан Хаматовой в главной роли ожидается на канале «Россия-1» весной 2020 года). Второй роман Гузель Шамилевны «Дети мои» получил в 2019 году третью премию «Большой книги».

Нет смысла объяснять наш выбор в спорте. Победа Алины Загитовой на Олимпийских играх — 2018 породила большой всплеск интереса к фигурному катанию в стране, спровоцировав эпическое противостояние «загиботов» и «медвеботов» (поклонников Евгении Медведевой) в социальных сетях.

Гузель Яхина ворвалась на литературный рынок России «беззаконной кометой» в 2015 году с книгой «Зулейха открывает глаза». В том же году писательница стала лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга». Фото Романа Хасаева

А также:

  • Оперная певица Аида Гарифуллина,
  • Пилот Дамир Юсупов,
  • Модель Ирина Шейк,
  • Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина,
  • Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фейл десятилетия — соцсеть «Татар иле»

Татарская «информационно-ресурсная социальная сеть» создавалась в начале 2010-х. Работа над проектом сопровождалась разборками на темы, «кто здесь главный» и каким должен быть контент сайта, между его идейным вдохновителем Раилем Гатауллиным и Всемирным конгрессом татар. В декабре 2012 года сайт «Татар иле» («Татарские края») все-таки заработал, но надежды на многомиллионную аудиторию, мягко говоря, не оправдались. В 2013 году его кураторство было передано «Татмедиа», позже он перешел под контроль Министерства образования и науки РТ. На развитие проекта к 2015 году было выделено 14,8 млн бюджетных рублей, 8 млн из которых после проверки Кремля и Счетной палаты были возвращены государству.

В итоге проект закончился фактически ничем. Сейчас по адресу tatarile.org располагается индонезийский ресурс непонятного назначения.

Относительно успешные онлайн-проекты

Часть задуманного «Татар иле» было реализовано в проекте онлайн-школы «Ана теле» («Язык матери») — дистанционной образовательной программы для желающих изучать татарский язык в России и за рубежом. Проект на платформе компании English First стартовал в 2012 году и финансируется из бюджета республики.

Часть задуманного «Татар иле» было реализовано в проекте онлайн-школы «Ана теле». Фото globalvoices.org

В октябре 2019 года Институт прикладной семиотики Академии наук РТ презентовал в Казани самообучающийся русско-татарский машинный переводчик Tatsoft. Создание базы переводчика обошлось, по словам создателей, в 40 млн рублей.

В уходящем десятилетии продолжилась и практика локализации Microsoft Windows на татарский язык (бесплатное приложение к лицензионным версиям операционной системы). Напомним, в 2006 году Татарстан стал первым регионом России, где ОС Microsoft Windows (тогда — XP) была локализована на национальный язык.

«Yзгәреш җиле»

В 2016 году был реализован амбициозный проект «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен») — фестиваль татарской песни, «да на новый лад». Целью его было вытащить татарскую эстраду из застоя, в который она погрузилась, возможно, со времен застоя брежневского. Начало проекту фактически положили слова президента РТ Рустама Минниханова, сказанные им на чествовании певицы Венеры Ганеевой, о том, что нашу эстраду надо выводить на новый уровень и интегрировать ее в мировое музыкальное пространство.

Ганеева и стала куратором «Yзгәреш җиле» и наставницей молодых певцов. Шоу каждый год представляло собой исполнение хитов татарстанской эстрадной музыки, получивших вторую жизнь благодаря новым аранжировкам. В январе 2020 года концерт фестиваля пройдет в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке (стоимость билетов — от $18 до $100).

Начало проекту фактически положили слова президента РТ Рустама Минниханова о том, что нашу эстраду надо выводить на новый уровень и интегрировать ее в мировое музыкальное пространство. Фото Рината Назметдинова

«Стояние на Угре»

Довелось татарам в этом десятилетии побороться и за межнациональное согласие в масштабах всей страны. Причиной стало желание калужских властей извлечь какие-то выгоды (имиджевые или туристические) из событий давно минувших дней — а именно Стояния на Угре, случившегося в 1480 году как раз на территории Калужской области. Считается, что оно поставило точку в зависимых отношениях Руси и Орды, хотя, например, известный историк Роман Почекаев называет такой подход упрощением.

Напомним, поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» о признании Дня стояния на реке Угре памятной датой в июне 2019 года в Госдуму РФ внес депутат от Калужской области Геннадий Скляр (позднее он объяснил свои мотивы в интервью «Реальному времени»). Законопроект Скляра получил положительное заключение правительства России, а позже губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что инициативу поддержало и «высшее руководство страны», а также «почти все регионы».

В то же время законопроект вызвал критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, Госсовета РТ, ряда политологов, историков и религиозных деятелей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова Артамонова о поддержке калужской инициативы президентом РФ Владимиром Путиным. Выступили против нее и татарские организации — Национальный совет («Милли шура») Всемирного конгресса татар и Всемирный форум татарской молодежи.

Считается, что стояние на Угре поставило точку в зависимых отношениях Руси и Орды. Фото cultinfo.ru

«Татар теле»

В июле 2017 года на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле Владимир Путин высказался о необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков.

После этого с новой силой разгорелась дискуссия об объемах присутствия «татар теле» в учебных планах школ Татарстана, а ровно через год Госдума РФ приняла закон об изучении родных языков (точнее — поправки в закон «Об образовании в РФ»). Его авторы заверили, что перевод государственных языков национальных республик из обязательной школьной программы в факультативную не предполагается — изучение родных языков было и остается в обязательной части федеральных государственных образовательных стандартов.

Татарстан с этой оценкой косвенно согласился — например, устами депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова: «Я считаю, нам удалось… выйти на те решения, которые на данном политическом этапе были приемлемы… Дальше нужно всем успокоиться — и родителям, и общественникам, и спокойно двигаться [дальше]», — но приготовил и свой ответ (см. п. «Полилингвальные школы»).

«Реальное время» подробно освещало эту ситуацию в сюжете «Уроки татарского».

После заседания Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле разгорелась дискуссия об объемах присутствия «татар теле» в учебных планах школ Татарстана. Фото Максима Платонова

«Милли Шура»

В августе 2017 года, по предложению Рустама Минниханова, был создан «широкий представительный орган, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций» — Национальный совет Всемирного конгресса татар («Милли Шура»). Произошло это на VI съезде ВКТ и фактически означало передачу этому органу стратегических вопросов развития татарского народа.

Исполкому же ВКТ были оставлены аппаратные функции, а его многолетний руководитель Ринат Закиров стал заместителем руководителя «Милли шуры». Последним был избран вице-премьер РТ, экс-мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев.

Полилингвальные школы

Своеобразным развитием идеи добровольности изучения национальных языков стала кампания по созданию в Татарстане сети современных школ-комплексов с тремя языками обучения — татарским, русским и английским. Две из них откроются в Казани, по одной — в Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.

Проект курирует Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, который считает его «беспроигрышным по своей сути»: «Потому что, во-первых, эти школы будут воспитывать конкурентоспособных, знающих несколько языков детей, во-вторых, мы через этот проект и дальше укрепляем материально-техническую базу образования».

Своеобразным развитием идеи добровольности изучения национальных языков стала кампания по созданию в Татарстане сети современных школ-комплексов с тремя языками обучения — татарским, русским и английским. Фото tatarstan.ru

Работа над проектом была разделена на три этапа, и первый из них, «Адымнар — путь к знаниям и согласию», уже реализуется в Казани (предполагается, что он будет завершен в 2020 году). Первый комплекс в столице Татарстана создается на базе 165-й школы, в частности сейчас в ускоренном темпе возводится ее отделение для учащихся 5—11-го классов общей площадью более 25 тыс. кв. м с двумя бассейнами и двумя спортивными залами. Проект предполагает, что в школу на конкурсной основе будут принимать и жителей близлежащих микрорайонов, и одаренных детей со всего Татарстана. Второй этап проекта — строительство еще одного комплекса в Казани и комплекса в Елабуге, запланирован на 2020—2021 годы.

Уже выработан и примерный учебный план, по которому будут проводиться занятия в полилингвальных школах. Так, татарский будет языком обучения начальной школе, а в основной школе (до девятого класса) на нем будут проходить уроки по истории, обществознанию, природоведению.

Стратегия развития татарского народа

О необходимости принятия «Стратегии развития татарского народа» было громко объявлено на том же VI съезде ВКТ в августе 2017 года. Первое публичное обсуждение «эскиза» этого документа прошло в январе 2019 года, тогда же Василь Шайхразиев заявил, что в формировании стратегии «должен принять участие каждый татарин». Эскиз обещал создание единого социокультурного пространства к 2020 году, «приспособление жизни татар к меняющемуся миру» к 2030-му и достижение устойчивого развития татарского народа к 2050 году. В феврале 2019-го на сайте ВКТ появился несколько измененный эскиз — в частности, добавилось упоминание об опоре стратегии на конституции РФ и РТ.

В январе 2019 года Василь Шайхразиев заявил, что в формировании «Стратегии развития татарского народа» «должен принять участие каждый татарин». Фото Рината Назметдинова

Предполагалось, что эскиз будет доработан в ходе дискуссий в районах Татарстана и федеральных округах РФ и принят уже в качестве стратегии на съезде «Милли шуры» в августе 2019 года. Однако в назначенный срок этого не произошло, а в декабре 2019-го официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что утверждение документа «немножко растянулось», и он будет принят к 100-летию ТАССР.

Этот вопрос был затронут и на ежегодной встрече Рустама Минниханова с журналистами в конце декабря 2019 года. Президент РТ дал понять, что стратегия фактически готова — «осталось немного доработать»: «Она готова на самом деле. Но как любой документ его надо дополнять, дорабатывать. На самом деле много мы привлекаем туда для экспертизы специалистов. Я думаю, к лету должны принять. Очень много предложений. Они совершенно разные. Но это должен быть такой документ, который… Ну всех он не устроит, но основную часть людей [он должен устроить], охватить основные болевые или те задачи, которые нам надо решить».

Рустем Шакиров
Общество
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:09
    для нормального и полного развития народа нужно иметь свое суверенное государство. Например, язык только при своем государстве будет использоваться в полной мере на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. Так делают например бывшие советские республики как Казахстан или Израиль на Бл. Востоке.
    Татар
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

11:09 МСК Все новости
Новости раздела