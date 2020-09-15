Дмитрий Фетисов: «Это были сухие и пресные выборы, не было политической борьбы»

Политолог о выборах губернаторов-2020: в целом — без сюрпризов, а влияние Кремля было разве что в Иркутске

Без сюрпризов прошли выборы высших должностных лиц в 20 регионах России. Все победители — действующие губернаторы и главы регионов, в том числе президент Татарстана. За 18 кандидатов проголосовали жители субъектов, еще двоих — утвердили местные парламенты. Почему ни в одном регионе не было сенсаций, в интервью «Реальному времени» рассуждает российский политолог Дмитрий Фетисов.



«Еще две недели назад была возможность второго тура в Иркутской и Архангельской областях»

— Дмитрий Николаевич, удивляться на этих выборах нечему или, может быть, удивительно, что не было ни одной ситуации со вторым туром, вероятность которого вы не исключали в нашей беседе пару месяцев назад?



— Если брать масштабные вещи, удивляться нечему. О чем я? Когда была легализована возможность трехдневного голосования, стало понятно, что каких-то сенсаций для власти на выборах глав регионов быть не должно: еще две недели назад была возможность второго тура в Иркутской и Архангельской областях, но уже за три дня до голосования интрига начала исчезать. Было видно, что «на местах» была проведена работа Кремля с главными оппонентами кандидатов от власти. В первую очередь хорошо «поработали» в Иркутской области с кандидатом от КПРФ Михаилом Щаповым, большое внимание региону уделила администрация президента, и таким образом, второй тур там не случился.

Удивляться можно только завышенным цифрам победителей по большей части регионов — лишь Севастополь и Камчатка выбиваются из этого ряда, потому что у губернаторов этих территорий Развожаева (Севастополь) и Солодова (Камчатский край) действительно большой кредит доверия граждан. Более-менее логичны цифры в Смоленской области (губернатор Островский победил, набрав 56%, — прим. ред.), в Костромской (губернатор Ситников победил с 64%, — прим. ред.), но очень сильно выбивается Тамбовская область — я знаю, что у губернатора Никитина был рейтинг в районе 20%, а он в итоге набирает 85%, а такая ситуация может вылиться в проблемы для институтов власти накануне выборов в Госдуму и в ходе них самих.

А вообще, по итогам этого голосования я делаю вывод, что у общества пропал интерес к выборам — это видно и по явке, и по результатам, да и сам ход кампании показал, что это были сухие и пресные выборы, потому что не было политической борьбы. Но во время выборов в Думу все будет совершенно иначе — тот «пар», который сейчас накапливается в свете протестных настроений, должен куда-то прорваться, и это может выразиться на парламентских выборах — голосованием за несистемных политиков либо в акциях протеста из-за их итогов. Да, сейчас для Кремля и партии власти все выглядит великолепно, но возможность повторения Болотной выросла.

Фото Ильи Репина

Нынешняя ситуация неприятна для партий парламентской оппозиции, и тут им поможет только идейный выход, но будут ли они его искать? Трудно сказать

«Существует кризис доверия ко всем парламентским партиям»

— Почему, как вы отметили, интерес к выборам местного и регионального плана у людей пропадает?

— Существует кризис доверия ко всем парламентским партиям, и при этом люди не видят им альтернативы. И попытки создать новые партии — «За правду!», «Новые люди» оказались хоть и проектами с большими финансовыми вливаниями, но с низкой отдачей: задачу-минимум эти партии решили, получив мандаты в ряде регионов, но что-то большее они не показали, и их судьба сейчас выглядит малообещающей — вряд ли они что-то могут предложить избирателю в рамках кампании в Думу.

— Если уж в низкой явке виноваты партии, которые, как понимаю, отдалились от контактов с людьми, раз возник кризис доверия, то возникает вопрос: а могут ли старые партии выбраться из низкого доверия людей и предложить им что-то новое?

— Возможности есть у всех партий. В этом году рейтинги «Единой России» подросли, потому что она сумела вписаться в «ковидную» повестку, и создание волонтерских центров помогло остановить падение рейтингов «Единой России» и рост антирейтинга. Конечно, если был бы интерес общества к выборам, там, где его не было, цифры «Единой России» не были бы впечатляющими, но факт остается фактом — в рейтингах партия власти прибавила.

Возможность нарастить доверие у людей есть и других парламентских партий — это прежде всего будут попытки партий склонить на свою сторону протестный электорат, но все будет зависеть от того, насколько будут яркими не только заявления партий, но и их действия, а без этого парламентская оппозиция так и будет восприниматься, как сейчас, — как спойлер партии власти. Да, нынешняя ситуация неприятна для партий парламентской оппозиции, и тут им поможет только идейный выход, но будут ли они его искать? Трудно сказать.

Фото kamgov.ru

Солодов сумел найти деньги для необходимых социальных строек из краевого бюджета и выбил транши из федерального центра для благоустройства городов и улучшения медицинского обеспечения

— Все-таки каким-то губернаторам повезло с явкой. И тут хочется спросить — в этой ситуации кого из победителей 13 сентября можно выделить как творца своего успеха, без особой роли его партии, технологов, админресурса? Кто из глав регионов смог доказать своей работой, что пост губернатора ему подходит?

— В первую очередь доказал Владимир Солодов в Камчатском крае — он сумел для жителей региона, что называется, стать своим: он отработал по болевым точкам края — сумел повернуть бюджетную политику в более нужном людям направлении, нежели его предшественник. Солодов сумел найти деньги для необходимых социальных строек из краевого бюджета и выбил транши из федерального центра для благоустройства городов и улучшения медицинского обеспечения, и конечно, Солодов очень активно общался с жителями региона.

Далее я здесь отметил бы Владимира Уйбу, избранного главой Коми, — его главной заслугой стало преодоление ситуации с коронавирусом: человек приехал в регион, который был в критической эпидемиологической ситуации, и сумел это рост заболеваемости остановить. Пусть даже и по специальности Уйба — врач, темпы роста заболеваемости коронавирусом он в республике снизил существенно.

И конечно же, я отмечу Михаила Развожаева, ставшего губернатором Севастополя, — он очень хорошо зашел как руководитель города, и здесь ключевым стало умение строить коммуникацию с жителями Севастополя: через общение с людьми в своем Instagram у Развожаева получилось стать народным губернатором. Но так как сам новый губернатор не хозяйственник, все теперь будет зависеть от его сформированной команды — если Развожаев не будет поддерживать заданную им же самим планку (как, кстати, и Солодов на Камчатке), он весь кредит доверия растеряет.

Фото rkomi.ru

Пусть даже и по специальности Уйба — врач, темпы роста заболеваемости коронавирусом он в республике снизил существенно

«Кроме Иркутска, влияния Кремля, собственно, нигде не было»

— Почему-то вы не упомянули избранного главу Чувашии, которого в нашей прошлой беседе хвалили за его демократичный подход в общении с людьми. Неужели он его не развил в предвыборную кампанию?

— А вот Олега Николаева я бы тут не стал выделять по простой причине — свой упомянутый имидж он создал в Чувашии задолго до начала кампании. Кампания Николаева была достаточно ровной, не особо яркой и была продолжением той деятельности Николаева, которую он проводил в должности депутата Госдумы.

— Где же все-таки, в каких местах, за исключением Иркутской области, ключевая роль в избрании губернатора принадлежала Кремлю? Может, в Архангельске, где еще недавно кипели страсти вокруг Шиеса и возможного объединения с НАО?

— Кроме Иркутска, влияния Кремля, собственно, нигде не было — Игоря Кобзева откровенно Кремль тащил, сумел как-то договориться с Щаповым (это было заметно по заявлениям кандидата от КПРФ, который в последние недели перед выборами просто «слился»). Цыбульский в Архангельске справился собственными силами, остальные губернаторы тоже.

— Вы считаете, что отказ в регистрации сопернику Мандрыкину от экологического движения «Стоп Шиес!» был шагом Цыбульского? Тут, кстати, можно вспомнить и отказ регистрировать и соперника упомянутого вами Уйбы из Коми — там был снят сильный коммунист Михайлов.

— Я бы не ставил знак равенства между Цыбульским и Уйбой — они показали себя разными управленцами: Уйбу уже сейчас можно записать в статус успешных руководителей, а Цыбульский всю кампанию делал немало ошибок и было видно, что Москва корректирует именно его ошибки. А поводу недопуска сильных кандидатов, да, нельзя исключать, что это была позиция Москвы, но эта позиция Кремля была здравой. Почему? Если бы тема экологии в момент голосования была ключевой, она означала бы полный разгром и партии власти, и Цыбульского, и Уйбы.

— А что могло быть, если бы зарегистрировали всех сильных кандидатов в губернаторы? Неужели везде был бы провал кандидатур Кремля?

— Вполне возможно, что такой сценарий мог бы сыграть на руку кандидатам от власти — оппоненты могли бы растащить их голоса и очень сильно, и более того — выборы в глазах общественности стали бы более состоятельным мероприятием. Но такая картина — это сильно теоретический случай и на практике в России он невозможен: все-таки существует муниципальный фильтр, а его большая часть претендентов просто бы не прошла.

Фото dvinanews.ru

Цыбульский всю кампанию делал немало ошибок и было видно, что Москва корректирует именно его ошибки

«Во многих партиях идеологический кризис, они ищут себя»

— Скажите, а возможен вариант, что Кремль будет в ближайшие годы, скажем, до 2024 года как-то нормально относиться ко второму туру выборов губернаторов?

— Ни одного случая, когда Кремль приветствовал бы такое, не было — Кремлю сейчас важно демонстрировать устойчивость политической системы для того, чтобы получить симпатии тех избирателей, которые еще не определились по своим политическим предпочтениям.

— По итогам выборов, как вы упоминали, в ряде региональных парламентов появятся фракции новых партий. Возможно ли, что для укрепления позиций той же партии и ее развития «Новые люди» в один-два региона Кремлем могут быть назначены члены этой партии?

— Вариант такой абсолютно исключен, потому что, вероятнее всего, в ближайшее время будет меняться администрация президента, а если конкретно — будет меняться ее внутриполитический блок. А все эти новые партпроекты завязаны на действующий внутриполитический блок и, соответственно, уже новый блок их вряд ли будет поддерживать. Ну и ключевой момент — ни в одной из этих партий нет кандидатур, что были бы достойны по своему политическому весу претендовать на должность губернатора в каком-либо регионе.

- Скажите, а насколько парламентским оппозиционным партиям должности губернаторов сейчас важнее, чем места в парламентах регионов? У меня ощущение, что взять депутатские места — для них большая забота. Так ли это?

— Конечно, и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия» достаточно сильно отстранились от кампании по выборам глав региона, и в силу этого часть экспертов говорила про то, что, скорее всего, эти партии пошли по пути политических договорняков в обмен на какие-то политические преференции. Доказательство тому то, что активного кандидата от этих партий мы видели только в Иркутске — я имею в виду Щапова от КПРФ, а в остальном эти три парламентские партии сосредоточились на выборах в заксобрания областей и городские думы. Но даже в гордумы и закособрания системные оппозиционные партии не сделали свои кампании заметными и активными — как я говорил ранее, во многих партиях идеологический кризис, они ищут себя.

— Кстати о городских думах — наряду с представителями известных партий в гордуму того же Томска прошли два представителя движения Алексея Навального — еще год назад представить такое было ну очень трудно, зная отношение Кремля к фигуре Навального. Не грозят ли томскому губернатору Жвачкину такие вещи отставкой?

— Думаю, нет — человек работает свой последний срок, на своих позициях он считается эффективным губернатором, ну и нужно понимать, что вообще у городских дум полномочия очень ограничены, и прошедшие туда оппозиционные депутаты попросту ничего не смогут там сделать. И тут достаточно вспомнить пример Московской городской Думы, в которую в прошлом году пришло много оппозиционных кандидатов, поддержанных и несистемной оппозицией. Как видим, они не создают для власти каких-то проблем, даже имиджевых, и мало того — все больше эти депутаты воспринимаются как политические фрики за счет своих постоянных заявлений и скандалов.

Фото tatarstan.ru

И даже если бы кто-то из сильных оппонентов шел бы против главы Татарстана, все равно у Минниханова была бы победа

«Важно отметить, что Рустам Минниханов — один из успешных глав регионов в России»

— Дмитрий Николаевич, все-таки — почему наши люди в большинстве своем голосуют за кандидатов власти и губернаторов от той же власти, идущих на второй, третий срок? Ведь не спишешь же абсолютно все результаты на эффективность технологов, на админресурс, на прочие вещи.

— Тут мы имеем совокупность факторов. Это и отсутствие серьезной альтернативы губернатору, как у вас в Татарстане, и то, что общество наше все еще заинтересовано в сохранении пресловутой стабильности, и помимо того, протестные настроения еще не дошли до многих регионов. А возвращаясь к вашему главе республики, важно отметить, что Рустам Минниханов — один из успешных глав регионов в России, регион ваш экономически благополучный и предпосылок для того, чтобы у Минниханова появился бы сильный оппонент на прошедших выборах, не было. И даже если бы кто-то из сильных оппонентов шел бы против главы Татарстана, все равно у Минниханова была бы победа.

— Можно ли после эти выборов сказать, что вопрос замены выборов глав регионов на назначения пока отдалился в повестке власти?

— Все будет зависеть от итогов выборов в Госдуму. Сейчас для власти на губернаторских выборах вроде бы все хорошо, но все-таки она так или иначе бьет по легитимности системы и усложняет задачу на выборах в Госдуму 2021 года, поэтому вопрос о возможности отмены выборов губернаторов будет поставлен на паузу. И если к этому вопросу вернутся в Кремле, то только в случае провальных для власти выборов в Думу, то есть если «Единая Россия» потеряет конституционное большинство — как показывает текущая ситуация, партию власти устроит только такой результат.

— После выборов осенью Кремль редко обходится без ротаций в корпусе губернаторов. Так будет и в этот раз?

— Учитывая то, что происходит в Белоруссии, уверен, что в Кремле не будут затягивать с губернаторскими отставками, и думаю, что мы увидим их в ближайшее время — в совсем ближайшее время.

— Могу предположить, что отставка может коснуться саратовского губернатора Радаева, ульяновского главу Морозова. Вы того же мнения?

— Радаев — точно не будет уволен, но тут все будет зависеть от того, как на момент назначения будет выглядеть позиция земляка Радаева Вячеслава Володина, который поддерживает губернатора. Морозов однозначно может быть уволен, может уйти Битаров из Северной Осетии и еще губернаторы двух-трех регионов, по которым у Кремля есть вопросы.

Фото glavarb.ru

Важный фактор — наличие сменщика, а по Башкирии явного сменщика не видно, и это играет на руку Хабирову

— Телеграм-каналы в очередной раз сказали, что с Радием Хабировым готовы попрощаться в Кремле.

— Телеграм-каналы вообще живут своей, далекой от реальности повесткой, но позиции Хабирова действительно ослабли после истории с «Башкирской содовой компанией», и по Хабирову вопрос открыт. Многое будет в его случае зависеть от того, как будут действовать его оппоненты, как они будут продвигать роль губернатора в истории с БСК, ну и многое будет зависеть от того, как будет свое позиционирование строить сам Хабиров. Плюс важный фактор — наличие сменщика, а по Башкирии явного сменщика не видно, и это играет на руку Хабирову.