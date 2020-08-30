Башкирская неделя: реприватизация БСК, Хабиров в Казани и пожар на кирпичном заводе

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе в Башкирии ключевой осталась тема шихана Куштау и Башкирской содовой компании. Алексей Пивоваров и Ксения Собчак выпустили свои фильмы о борьбе за гору. В реальности же борьба началась уже за «Соду». Или даже не борьба. На этой неделе Владимир Путин высказался о сомнительном приобретении сегодняшними акционерами доли в БСК. Генпрокуратура уже нашла нарушения, а власти РБ уже оценили сумму ущерба. Похоже, скоро компания будет вновь под контролем Башкирии… или кого-то еще. Также в республике произошел крупный пожар на кирпичном заводе. Радий Хабиров побывал с визитом в Казани и открыл в столице братской республики памятник Мустаю Кариму.

Башкирия возвращает себе БСК?

Глава Башкирии Радий Хабиров решил канализировать гнев, накопившийся у общества из-за противостояния вокруг Куштау. Он начал эксплуатировать тему офшорных олигархов, бездумно использующих местные ресурсы.

Один из акционеров Башкирской содовой компании, Альберт Харисов, попробовал дать интервью, где несколько раз подчеркнул: власти республики — крупнейший единоличный акционер. Представители правительства входят в совет директоров, и они были согласны с разработкой горы, а также с дивидендной политикой БСК.



Однако это заявление потонуло в последовавшем потоке новостей о возможном возвращении «Соды» в руки республиканских властей. Правоохранители начали проверять законность сделки, в результате которой предприятие попало в руки нынешних владельцев еще в начале недели.



Радий Хабиров решил канализировать гнев, накопившийся у общества из-за противостояния вокруг Куштау. Фото utv.ru

О ситуации впервые высказался президент РФ Владимир Путин. Он также обратил внимание на акционеров БСК и попросил проверить законность получения ими части пакета, принадлежавшего республике.



Генпрокуратура тут же взялась исполнять поручение и вскоре объявила о найденных нарушениях. Ведомство уже потребовало вернуть незаконно полученные акции.



Стоит отметить, что Хабиров оценил потери Башкирии от приватизации «Соды» в 35 млрд рублей. Он также вновь пообещал, что гора не будет разрабатываться.



Диалог с защитниками Куштау

Пока власти республики акцентируют внимание на реприватизации БСК, уфимский экономист Рустэм Шайхаметов объясняет, почему у них не вышел диалог с защитниками Куштау. Он уверен, главное слово здесь именно «диалог».

Колумнист «Реального времени» утверждает, недопонимание возникло из-за нежелания властей воспринимать себя как сторону конфликта.

В то же время он посоветовал активистам не разговаривать с руководством республики «языком ультиматумов».



Массивный монумент авторства скульптора Андрея Ковальчука установлен на Оренбургском тракте. Фото Максима Платонова

Хабиров в Казани

Глава Башкирии побывал в Казани и провел день с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Вместе они открыли памятник башкирскому литератору Мустаю Кариму. Массивный монумент авторства скульптора Андрея Ковальчука установлен на Оренбургском тракте.

«Наш духовный наставник, мастер слова, поэт, участник войны Мустай Карим всегда любил Татарстан и выступал за вечную братскую дружбу двух республик», — произнес на церемонии Радий Хабиров.

Побывал на открытии и внук писателя Тимербулат Каримов — миллиардер, филантроп и зять Игоря Сечина.



Также Минниханов показал коллеге из братской республики набережную озера Кабан, ставшую одной из главных точек притяжения в Казани. Вместе они открыли Алафузовский театр, в котором разместился центр «Созвездие-Йолдызлык», а также осмотрели отремонтированный по республиканской программе двор.

Крупный пожар на кирпичном заводе

В Давлеканово произошел крупный пожар на кирпичном заводе. По сообщениям МЧС, никто не пострадал. В то же время спасатели оценили площадь пожара в 6 тысяч кв. м.

К его тушению привлекли почти сотню человек и 28 единиц техники. И все равно потушить его удалось только на следующий день.



К его тушению привлекли почти сотню человек и 28 единиц техники. Фото Максима Платонова

«Воистину байрам»

Глава РБ также дал на этой неделе интервью ТАСС, где вновь говорил о БСК, защитниках Куштау и многом другом. Например, он рассказал о взаимоотношениях разных культур в Башкирии через частную историю своей семьи.

«Я домой прихожу, старшая дочь кричит младшей: «Рита, Курбан-байрам!» Ну а та отвечает: «Воистину байрам!». Я считаю, что этой фразой можно дать оценку межконфессиональным отношениям в республике», — поделился Хабиров.



Таможня берет добро

В Башкирском управлении ФСБ заинтересовались замначальника республиканской таможни Денисом Шуляченко. Силовики утверждают, что таможенник запросил субсидию на приобретение жилья в 4 млн рублей. При этом он уже получал от государства деньги, на которые купил себе квартиру в Самаре, утверждает следствие.

Дело Дильмухаметова

Девять лет колонии получил Айрат Дильмухаметов, которого центральный окружной военный суд в Самаре признал виновным в призывах к экстремизму и нарушению территориальной целостности страны. Эксперты ФСБ пришли к выводу, что активист призывал к выходу Башкирии из состава России. Правда сам подсудимый вину не признал и настаивал на том, что говорил только о федеративном устройстве России.

Прокуратура обжаловала приговор Верховного суда Башкирии, который этим летом пересмотрел дело об изнасиловании дознавательницы полиции коллегами. Фото bashcomm.ru

Вредные выбросы, дело о полицейском изнасиловании, первый снег

Башкирия в топ-10 по загрязнению воздуха в стране. Республика заняла седьмое место по уровням выбросов от предприятий и транспорта. За прошлый год суммарный выброс составил около 600 тысяч тонн.

Прокуратура обжаловала приговор Верховного суда Башкирии, который этим летом пересмотрел дело об изнасиловании дознавательницы полиции коллегами. Двоих экс-сотрудников МВД освободили от наказания, третьему его кардинально смягчили.

Синоптики рассказали, когда ждут первого снега в Башкирии. По предварительным прогнозам, он должен выпасть в районе 5 ноября.