«Увидели мертвую тишину и капающую с потолка воду. Жутко»: инвестор о Казанском молкомбинате до реконструкции

Удмуртский холдинг «Комос Групп» предложил Татарстану войти в нацпрограмму «Школьное молоко», по которой младшим школьникам выдают бесплатное молоко

Фото: Максим Платонов

«Знаю, что у Марата Готовича большие планы еще сильнее вас «приземлить», но нужно оставить так, чтобы ноги еще могли перемещаться», — в шутку «защищал» сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов молодую удмуртскую агропромышленную группу «Комос Групп» от потока новых идей главы Минсельхоза РТ. В министерстве, похоже, планируют передать холдингу еще несколько убыточных агрохозяйств. Сегодня «Комос Групп» открыла Казанский молочный комбинат после первого этапа реконструкции, который обошелся компании в 1,6 млрд рублей. О том, как первому лицу республики удмурты предлагали подключиться к национальной программе «Школьное молоко» и смогут ли наши ученики бесплатно получать термопакетик пастеризованного молока, — в материале «Реального времени».

Цвет настроения — белый

Удмуртский бомонд агропромышленной группы «Комос Групп» ожидал приезда президента с раннего утра. Уже к 7.30 на территории предприятия развернули множество белых шатров, а по центру установили огромную сценическую площадку со «зрительным залом» на полторы сотни посадочных мест, обернутых в чехлы. Белый цвет во всем — шатры, похожие на воздушные шары, чехлы на стульях, белые стойки — страшно ступить по земле, чтобы не испачкать и не испортить белоснежное дизайн-оформление. И надо признать, что именно этот цвет придавал большей парадности и торжественности.

За полчаса до приезда Минниханова по территории продолжали бегать звукотехники, девушки с наушниками, и за всей этой подготовительной суетой наблюдал управляющий акционер Андрей Шутов в светлом костюме в окружении топ-менеджеров. Вместе с ним поджидал высоких гостей и первый заместитель министра РТ Николай Титов, но как только последовал сигнал, он откланялся и уехал на сельхозвыставку «День поля» в Лаишево.

Белый цвет во всем — шатры, похожие на воздушные шары, чехлы на стульях, белые стойки

Молоко без рабочих рук

Рустам Минниханов прилетел на вертолете вместе с вице-премьером, министром сельского хозяйства РТ Маратом Ахметовым и свитой федеральных гостей во главе со статс-секретарем — заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым.

Удмуртские молочники во главе с Андреем Шутовым повели делегацию по обновленным корпусам Казанского молкомбината, который обеспечивает молочной продукцией в первую очередь Казань. Хотя за годы его упадка горожане успели привыкнуть к другому кормильцу — Зеленодольскому молочному комбинату «Ак Барс Холдинга», который умело расширил дистрибуцию во время молочного кризиса КМК.

Главная особенность модернизации молкомбината в том, что установленные высокотехнологичные линии полностью автоматизированы — здесь нет работников. Цеха розлива работают сами по себе. «При производстве исключено влияние посторонних факторов, что позволяет получить так называемое «стопроцентное бесконтактное молоко», — рассказывал гостям Андрей Шутов.

Рустам Минниханов прилетел на вертолете вместе с Маратом Ахметовым и свитой федеральных гостей

3,4 миллиарда, чтобы сравняться с PepsiCo и Danone

Первый этап модернизации комбината проходил с июля 2017-го по июль 2019 года, а общий объем инвестиций составил 1,6 млрд рублей. По словам представителей «Комос Групп», основной задачей этого этапа был запуск предприятия после процедуры банкротства.

— Что было, когда мы пришли? — переспрашивает Андрей Шутов у журналистов. — Про Чернобыль знаете? Люди жили-жили, и вдруг взорвалось… Оставили даже недопитый чай. Мы увидели мертвую тишину и капающую с потолка воду... Жутко. Глаза боятся, но руки делают.

В результате на комбинате были реконструированы отделение приемки молока, аппаратное и заквасочное отделения, участки производства ультрапастеризованной продукции, ферментации. По окончании работ комбинат увеличил производственные мощности по переработке молока-сырья до 500 тонн в сутки.

Первый этап модернизации комбината проходил с июля 2017-го по июль 2019 года, а общий объем инвестиций составил 1,6 млрд рублей

Стратегическая цель — удвоить объемы переработки и вывести КМК на мощность в 1 тысячу тонн в сутки. Как заявил Андрей Шутов на церемонии открытия, «Комос Групп» намерена стать национальным игроком и сравняться по объемам переработки молока с транснациональными корпорациями PepsiCo и Danone, а также выйти на уровень 3 тысячи тонн в сутки к 2022 году. Эту рекордную отметку агрохолдинг планирует достигнуть за счет развития всей группы из шести молочноперерабатывающих заводов, в которой КМК станет самым крупным переработчиком проектной мощностью в 1 тысячу тонн в сутки (остальные — «Сарапул-молоко», «Кезский сырзавод», «Глазов-молоко», «Ижмолоко» и Пермский хладокомбинат «Созвездие» — в совокупности уже перерабатывают 2 тысячи тонн молока в сутки).

— Это не пустые декларации — вот я построю башню выше неба, — пояснил Шутов «Реальному времени». — Казанский комбинат будет самым крупным по объему только потому, что здесь самые большие инвестиции. В первый этап модернизации вложено 1,6 млрд, на втором этапе — еще 1 млрд рублей, и третий — 0,8 млрд рублей.

Таким образом, в обновление КМК будет вложено 3,4 млрд рублей. Финансирование осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет льготных кредитов Газпромбанка и Россельхозбанка.

ООО «Казанский молочный комбинат» входит в состав ОАО «МИЛКОМ» — субхолдинга «Переработка молока» агрохолдинга «Комос Групп». Субхолдинг объединяет четыре производственные площадки в Удмуртской Республике: «Сарапул-молоко», «Кезский сырзавод», «Глазов-молоко», «Ижмолоко», а также производственную площадку «Пермский хладокомбинат «Созвездие» в Перми.

«Комос Групп» намерена стать национальным игроком и сравняться по объемам переработки молока с транснациональными корпорациями PepsiCo и Danone, а также выйти на уровень 3 тысячи тонн в сутки к 2022 году

Президент РТ: «Оставьте ноги свободными»

«Когда я работал главой Высокогорского района, мы были основными поставщиками молока на КМК, и пришли времена, когда предприятие оказалось на дне, — вспомнил президент РТ. — Два года назад «Комос Групп» стала стратегическим партнером. У нас есть ряд проектов, которые реализуют программы по свинине и птице. Наша задача, — обратился он к Марату Ахметову, — обеспечить качественным сырьем».

Президент напомнил, что молочный рынок продолжают лихорадить недобросовестные поставщики, которые используют пальмовое масло и молочные жиры. «Я считаю, что в республике достаточно молока, чтобы обеспечивать Татарстан качественным питанием», — так президент просто, доходчиво объяснил, чего он на самом деле ждет от удмуртских стратегов. Здорового и полезного молока — без вредных жиров и примесей!

За это он готов «защищать» их от фантастических идей Марата Ахметова, который, похоже, хочет загрузить «Комос «Групп «по полной». «Я знаю, что у Марата Готовича большие планы еще сильнее вас «приземлить». Но надо оставить, чтобы еще ноги могли перемещаться. Если мы загрузим чересчур, будет неправильно», — сказал Минниханов, «развязав руки» стратегическим инвесторам. Позднее Андрей Шутов заявил журналистам, что пока не планирует делать новые приобретения, поскольку «за эти нужно рассчитываться».

Рустам Минниханов: «Я считаю, что в республике достаточно молока, чтобы обеспечивать Татарстан качественным питанием»

Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев убеждал как в раз том, что честным молочникам вскоре перестанут мешать. «Мы навели порядок: стабилизировали отношения с Белоруссией, подписали продовольственные балансы по поставкам сухого молока и того, что поступает в промышленной упаковке. Вы видите, что цена в этом году впервые стабильна, нет волатильности. И отрасль чувствует себя уверенно», — рассказал он о протекционистских мерах по защите российского рынка. Но остается проблема жиров и пальмового масла, и тут последнее сражение будет выиграно, пообещал Лебедев. «В ближайшее время будут введены технические регламенты и стандарты, ужесточающие продажу молока с этими компонентами. Кроме того, с июля по ноябрь производители молочной продукции будут подключены к системе «Меркурий».

Кто заплатит за бесплатное молоко для детей

Удмуртские молочники презентовали и социальную инициативу — президента РТ подвели к разговору о том, чтобы подключить школы республики к национальной программе «Школьное молоко». Его основная цель — укрепить здоровье детей за счет обеспечения их бесплатным пакетом витаминизированного молока. Правда, ежедневная раздача молока должна субсидироваться местным бюджетом. Здесь же были продемонстрированы детские упаковки молока «Топтыжка», которое выпускает «Комос Групп» для школьников из многих регионов РФ.



Руководитель национальной программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова рассказала президенту, что сегодня она реализуется в 18 регионах, а с будущего года к ней присоединяются Томская и Иркутская области. Бесплатное молоко в рамках программы в школьных столовых разливают ученикам 1—4-х классов. «В Татарстане много детей, много качественного молока, производители есть — 18 регионов реализуют программу», — отметила она, пригласив республику присоединиться к участию в программе. «Но не всем детям молоко разрешено», — задумался Рустам Минниханов. Управляющий КМК Александр Габдрахимов поспешил успокоить: «Это молоко в упаковке хорошо тем, что имеет длительный режим хранения и безопасно для детей. Оно может храниться до 6 месяцев», — уверял он. Но именно это обстоятельство смутило президента, выросшего в селе и знающего, что 6 месяцев молоко не должно храниться. «И вода должна быть живая, и молоко должно быть живое. Дети должны пить свежее молоко», — не соглашался Минниханов.

Бесплатное молоко в рамках программы в школьных столовых разливают ученикам 1—4-х классов

Позднее замминистра образования РТ Андрей Поминов пояснил «Реальному времени», что над «молочной инициативой» будут думать, так как «проблема только в том, насколько это полезно». «Сейчас дети и так потребляют молоко в достаточном количестве: едят кашу на молоке, молочные супы и другие блюда с добавлением молока. Но и расчеты нужны», — добавил он.

«В Удмуртии эта программа стартовала в 2005 году, — рассказала позднее Ольга Панова. — Медицинское исследование показало, что ежедневное потребление маленького стаканчика молока привело к увеличению количества детей, причисленных к первой и второй группам здоровья (то есть практически и абсолютно здоровые), на 4,5%. Это официальные данные Минздрава Удмуртии. Вам кажется мало? Но национальное здравоохранение борется за каждый процент здоровых детей. В Ленинградской области программа работает с 2005 года, у них на 11% уменьшилось количество детей с заболеваниями алиментарного фактора, проще говоря, из-за неполноценного питания», — привела она обезоруживающие аргументы.

Во сколько обойдется программа для Татарстана? По официальным данным, в первом классе учатся около 91 тысячи малышей. Чтобы их обеспечить ежедневным молоком, нужно всего 1,2 млн рублей. «Эти идеи по школьному питанию надо внимательно рассмотреть», — резюмировал президент РТ.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов