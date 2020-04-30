Как прошел месяц «вынужденных выходных» в Татарстане

Около трети микропредприятий закроется, остальной бизнес переживет кризис, считают эксперты

Ровно месяц назад президент РФ Владимир Путин отправил всех россиян и бизнес на вынужденные нерабочие дни — изначально предполагалось, что нерабочие дни закончатся как раз сегодня, 30 апреля. «Реальное время» вспоминает хронологию «длинных выходных» и рассказывает, что сильнее всего ударило по людям и бизнесу в «коронакризис» — резкое падение спроса, скука на самоизоляции или постоянные тревожные новости.



Первая нерабочая неделя: предприятия РТ решили производить многоразовые маски



Вечером 25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, «с сохранением заработной платы». Такое решение было принято «в связи распространением коронавируса в мире и на территории России».

«Самое безопасное сейчас — посидеть дома», — заявил глава государства, объявив и о переносе даты голосования по Конституции. При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, транспорт и органы власти, должны были продолжить свою работу в «нерабочую» неделю. Власти РФ предложили увеличить пособия по безработице, предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и допустить введение моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве предприятий.

Днем того же дня до выступления президента РФ «Российские железные дороги» (РЖД) объявили об ограничении расписания ряда поездов дальнего следования из-за распространения коронавируса: был приостановлен рейс из Казани в Екатеринбург до конца мая, а также сокращен рейс из Казани в Самару. А президент РТ Рустам Минниханов, создав штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках республики, объявил о договоренности татарских артистов эстрады провести бесплатные онлайн-концерты в соцсетях (онлайн-концерт Салавата посмотрело полмиллиона человек).

Почти одновременно глава Татарстана, в рамках визита в ОЭЗ «Алабуга» рассказал о том, что группа компаний ТАИФ решат проблему нехватки медицинских масок (в связи с высоким спросом дефицит тогда уже ощущался в аптеках и в торговых сетях по всей России) на площадях АО «Полиматиз», «дочки» ПАО «Нижнекамскнефтехим». Кроме того, почти сразу после выступления Путина университет Иннополис перевел студентов на дистанционное обучение, а Минниханов в ходе посещения КАМАЗа в Набережных Челнах заявил, что необходимо использовать потенциал республиканских предприятий для организации производства индивидуальных средств защиты. «Татнефть» заявила о намерении открыть производство антисептиков на комплексе «Танеко».

Глава Татарстана рассказал о том, что группа компаний ТАИФ решат проблему нехватки медицинских масок на площадях АО «Полиматиз», «дочки» ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: mpt.tatarstan.ru

Позднее глава республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, рассказала, что 16 предприятий шьют многоразовые маски, хотя раньше своего производства масок в республике не было.

Минпромторг РФ опубликовал перечень из 646 системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на господдержку в условиях «коронакризиса». В их число вошли 17 татарстанских — АО «ТАИФ», «Татнефть», «Татспиртпром», «Нэфис», «Казанский вертолетный завод», КАМАЗ, «Татэнерго», «Зеленодольский завод им. Горького», «Челны-Бройлер» и многие другие. В списке оказались также судостроительная компания «Ак Барс», «Нижнекамскшина», Казанский пороховой завод, Набережночелнинский КБК им. Титова, «Соллерс», имеющий совместное предприятие с Ford и ОЭЗ «Алабуга».

Как власти РТ раньше Москвы прекратили деятельность предприятий нескольких отраслей

По состоянию на 26 марта было зарегистрировано в мире полмиллиона инфицированных, в России 840 заболевших (182 заболевания в сутки) — двое умерли, В Татарстане заболели коронавирусом 10 человек, а в режиме самоизоляции находились более 14 тысяч татарстанцев.

На этом фоне кабмин РТ принял решение с 26 марта 2020 года на территории Татарстана приостановить деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций. Участковые приостановили прием граждан, казанский зоопарк закрылся на неделю. Прокуратура Татарстана рекомендовала бизнесу приостановить работу, способствующую распространению коронавируса, за невыполнение мог грозить штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В кафе и ресторанах Татарстана ограничили количество посетителей до 20 человек, массовые мероприятия с численностью более 20 человек были запрещены, каникулы в школах РТ продлили до 12 апреля, но детсады временно продолжили работу. Торговые центры были закрыты на период нерабочих дней. Общественный транспорт перешел на режим работы воскресного дня, его численность была сокращена на 25—30%, а мусульманам рекомендовали воздержаться от пятничной молитвы 27 марта (впоследствии мусульмане РТ установили порядок захоронения умерших с коронавирусом). «Яндекс» запустил в Казани проект по перевозке врачей и продуктов, тем временем МФЦ временно отказался принимать документы. Бизнес в интервью «Реальному времени» рассказал о «фатальной ситуации» для предпринимателей. «Таттелеком» пообещал (и впоследствии провел) годовое собрание акционеров в заочной форме. «Соллерс» временно остановил сборку автомобилей.

В столице РТ временно закрыли все кафе. Фото Максима Платонова

Принудительное закрытие общепита РТ и километровые пробки в Казани

В пятницу, 27 марта, «Татнефть» перешла на особый режим работы, подразумевающий проживание сотрудников в режиме изоляции на базе детских оздоровительных лагерей и санаториев компании. А КАМАЗ и вовсе на неделю остановил производство. ПАО «Казаньоргсинтез» также приняло решение об объявлении следующей недели, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей — в это время производство продукции осуществлялось «как в новогодние каникулы». В нерабочие дни станции ТГК-16 обещали функционировать в непрерывном режиме.

Власти РТ, отменив все намеченные ярмарки и закрыв санатории, заявили о работе театров и музеев онлайн. В результате прокурорских рейдов общепит РТ принудили к приостановке работы за пару дней до «нерабочей недели», в столице РТ временно закрыли все кафе, рестораны и пункты проката в парках и приостановили личный прием граждан в мэрии. Правоохранительные органы и другие ведомства начали следить за самоизоляцией — в Челнах обнаружили работу шести кальянных, в Нижнекамске 90 человек, не соблюдающих режим, в казанских автобусах появились сообщения с советом оставаться дома.



Накануне «нерабочей недели», в РТ «Яндекс» зафиксировал рекордную пробку на выезде из Казани: в сторону Дербышек длиной 2,8 км. Тогда же перестали работать молодежные организации, ГИБДД перешла на особый режим работы, а власти РТ начали проверять на устойчивость как застройщиков больниц, так и больницы на их готовность к наплыву больных.

Первая смерть татарстанца, сокращение проверок бизнеса, продление самоизоляции в РТ

Новая неделя открылась приостановкой работы Центров занятости РТ, переставших принимать граждан. Стало известно и о смерти первого татарстанца от коронавирусной инфекции — правда, скончался бизнесмен в Оренбурге. Малому и среднему бизнесу власти Казани предоставили отсрочку платежей в муниципальный бюджет. Полиция Казани и Челнов начали через громкоговорители призывать сидеть дома.

В столице РТ из-за коронавирусной инфекции под наблюдением находились более 4 тысяч человек. Пассажиропоток в городских автобусах Казани снизился до 50%. Алгоритмы «Яндекса» начали рассчитывать индекс самоизоляции в крупнейших городах России. В Казани этот показатель вырос с 28 марта на 0,1 пункта до 2,9. Рустам Минниханов подписал распоряжение о сокращении количества проверок бизнеса до 1 мая.

Пассажиропоток в городских автобусах Казани снизился до 50%. Фото Ильи Репина

К вечеру 30 марта стало известно, что Татарстан переходит на полную самоизоляцию: приостановят междугородние перевозки, полиция и Роспотребнадзор начнут искать нарушителей режима. Обязательную самоизоляцию установили до «стабилизации ситуации с коронавирусом в России»: выйти из квартиры без риска быть оштрафованным стало можно только в ряде неотложных случаев, интенсивность общественного транспорта обещали снизить еще больше (к концу дня она упала до 40%). Жителям Татарстана отныне разрешалось покидать жилище в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания или для выноса мусора. Кроме того, гражданам следовало соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах, в том числе и в транспорте.

Низкий уровень самоизоляции в Казани и Челнах, контроль выездов в городах и выход на улицу по СМС

В начале нерабочей недели в Татарстане создали сайт с полезными сервисами и услугами для жизни на самоизоляции. Проект запустило Минцифры РТ совместно с командой IT-парка. На портале Yardam.ru появилась информация о сервисах по доставке готовой еды, продуктов питания и лекарств, психологическая помощь, федеральные и республиканские горячие линии, образовательные ресурсы, сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством.

Согласно данным «Яндекса», в Казани за несколько дней стало значительно меньше людей на улицах: 28 марта индекс самоизоляции был 2,8 балла, утром 30 марта он достиг 2,9 балла, а во вторник поднимался до 3,8. Казань оставалась одним из самых несознательных городов республики: в Нижнекамске уровень самоизоляции жителей остался на уровне 3,6, а в Набережных Челнах индекс достиг 3,8 балла.

На выездах из Казани начали дежурить полиция и Росгвардия, в аэропорту «Казань» закрыли один из терминалов (через пару дней еще один), а Минниханов провел заседание Инвестсовета Татарстана по видеосвязи. МВД Татарстана начало отслеживать жителей города, которые находятся на улице без причины. К тому моменту в РТ было 17 заболевших (в РФ — 2 337). К концу дня в правительстве Татарстана подготовили порядок выдачи специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции — через СМС — только по девяти причинам (от посещении суда до участия в похоронах). Метро Казани ограничило работу.

На выездах из Казани начали дежурить полиция и Росгвардия. Фото Максима Платонова

Челны «закрылись», прокуроры пригрозили штрафами за незаконные справки, индекс самоизоляции вырос

Власти Челнов с 1 апреля ограничили въезд и выезд в город (там под наблюдением врачей из-за коронавируса было уже 13 человек). По дорогам РТ начало действовать ограничение на движение грузовиков. Татарстан с Башкортостаном закрыли между собой движение. Налоговики РТ остановили взыскание налогов с компаний, пострадавших от коронавируса, арендодателям в Казани посоветовали постараться сохранить арендаторов.

Казань к началу апреля самоизолировалась на 4,4 балла «Яндекса» (число ДТП параллельно с этим сократилось в девять раз). В Казани все сотрудники предприятий непрерывного цикла получили пропуска.

За первые сутки существования системы выдачи цифровых пропусков в ней уже зарегистрировались более 65 тысяч татарстанцев. А прокуратура Татарстана предупредила об ответственности за незаконное использование справки работодателя в условиях самоизоляции, правоохранительные органы начали выявлять фейковые новости о коронавирусе в РТ.

По итогам дня заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ выросла почти на 20%. В начале апреля предпринимателям РТ выделили около 1 млрд рублей в качестве поддержки, аграрии Татарстана обратились к властям с просьбой о помощи во время кризиса (они получили льготное топливо и новую программу льготного лизинга на 15 млрд рублей), через день об этом же попросили и представители туристического бизнеса РТ.

Задержания спекулянтов, продление выходных до конца апреля, падение пассажиропотока в Казани в семь раз

В первые апрельские дни начали задерживать спекулянтов, торгующих масками и антисептиками. Через сутки после введения СМС-пропусков индекс самоизоляции в городах Татарстана (где было выявлено 19 случаев заражения) был равен почти пяти баллам, Минниханов оказался в топе глав регионов, реализующих лучшие практики против коронавируса. Продавцы массово начали переходить на торговые онлайн-площадки.

Уже 2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил выходные в России до конца апреля и разрешил губернаторам закрывать границы и организации своих регионов. Несмотря на это, Минобрнауки РФ рекомендовало возобновить дистанционную учебу в вузах с 6 апреля. Плату за детсады Минниханов во время кризиса отменил. А эксперты спрогнозировали банкротство и разорение рынка вторичного жилья в РТ через месяц.

Продолжила работу и строительная отрасль РТ (к 10 апреля возобновило работу до 98 строек), и сельскохозяйственная. Фото Ильи Репина

После объявления месячных выходных в Челнах индекс самоизоляции «Яндекса» составил 4,4, тогда как в Казани и Нижнекамске — 4,0 и 4,1 соответственно. Пассажиропоток в Казани к 3 апреля упал в общественном транспорте в семь раз — столица РФ вошла в топ рейтинга городов-миллионников по приросту уровня самоизоляции. «Казаньоргсинтез» заявил, что выпуск продукции продлится в течение нерабочего апреля, продолжила работу и строительная отрасль РТ (к 10 апреля возобновили работу до 98 строек), и сельскохозяйственная.

Всплеск числа заболевших в РТ, появление сайта для цифровых пропусков и просьбы о помощи бизнесу

К концу первой недели режима самоизоляции в РТ (на тот момент у нас было уже 25 случаев заболевания) открыли горячие линии по наличию продуктов в магазинах. Кабмин РФ выделил медико-биологическому агентству больше 321 млн рублей на выплаты врачам. Власти РТ увеличили время действия цифровых пропусков по некоторым целям. Для выезда за город, а также изменения места проживания стали давать больше времени. В системе СМС-пропусков до конца первой недели зарегистрировались около 300 тыс. татарстанцев.

К началу второй недели карантина Татарстан занял 14-е место по числу заболевших новой инфекцией. Самый высокий индекс самоизоляции был зафиксирован в Нижнекамске.

Вторая неделя карантина началась со всплеска числа заболевших в РТ — оно достигло 41 человека (под наблюдением находились 2,5 тыс. человек), несмотря на то, что Казань попала в пятерку городов, где наиболее ответственно соблюдаются правила самоизоляции. В результате властями РТ было принято решение усилить контроль за нарушителями, и расширен список чиновников, которые могли штрафовать нарушителей режима (от чиновников Минтранспорта до Госалкогольинспекции). Кроме того, появилась возможность получить цифровой пропуск для выхода из дома через личный кабинет на сайте https://covid19.tatarstan.ru/. Для этого достаточно стало создать его, указав паспортные данные и номер телефона.

Предприниматели Татарстана попросили Минниханова поддержать бизнес. А КАМАЗ, который передал врачам Челнов 200 защитных костюмов, оценил убытки от недели простоя в 2 млрд рублей. В «Нижнекамскнефтехиме», который перенес годовое собрание акционеров, 6 апреля был создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса. «Татнефть» закупила 19 тонн дезинфицирующего средства для обработки улиц.

К 7 апреля в Татарстане выдали более миллиона пропусков для выхода из дома (в Минцифре РТ обещали уничтожить базу данных сервиса пропусков после самоизоляции).

В предпасхальную неделю в Татарстане официально запретили посещать храмы. Фото Максима Платонова

Рост числа безработных, высокие штрафы за нарушение самоизоляции, запрет посещения храмов

Через 2 недели после выступления Путина в конце марта в Татарстане число безработных увеличилось до 13 тыс. человек. Спрос же на домашний интернет после проверки нагрузками вырос в два раза. К 10 апреля более 100 тысяч татарстанцев посетили сайт Yardam.ru со дня запуска. Татарстан занял девятое место среди регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус. На тот момент было проведено 17 440 тестов.

Министерство финансов Татарстана сообщило, что средства на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса выделяются из резервного фонда. С 9 апреля в Татарстане штрафы за выход на улицу без справки или СМС-разрешения начали выписывать по новой статье, предусматривающей предупреждение или штраф за нарушение режима самоизоляции от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностному лицу — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицу — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

К концу двухнедельного карантина штаб Татарстана (где к тому моменту было зафиксировано 50 заболевших COVID-19) утвердил перечень заболеваний, требующих жесткого режима самоизоляции, а президент РТ призвал усилить патрулирование городов республики из-за жалоб на выросшее количество людей на улице. С 13 апреля МФЦ РТ частично возобновили свою работу (кладбища, напротив, были закрыты). Татарстан и Кубань начали лидировать по количеству штрафов за нарушение режима самоизоляции, а Казань вошла в топ-10 российских городов, наиболее успешно борющихся с коронавирусом — несмотря на это в выходные дни 11 и 12 апреля в РТ было зарегистрировано уже 73 случая заболевания новой инфекцией.

Индекс самоизоляции Казани в те дни впервые опустился до 2,7 балла. За 2 недели в Казани спрос на доставку почты вырос в 10 раз. В предпасхальную неделю в Татарстане официально запретили посещать храмы. 13 апреля Татарстан, где выявили более 3 тыс. нарушений режима самоизоляции, вошел в тройку регионов-лидеров РФ по борьбе с COVID-19, в тот же день появились новые цели для получения СМС-пропуска: курьерская доставка, к производственному помещению, закупка материалов/сырья, услуги такси.

Для обеспечения онлайн-обучения в Татарстане на закупку планшетов для школьников потратили 30 млн рублей — при этом выяснилось, что в 78 населенных пунктах Татарстана отсутствует интернет, в 29 нет мобильной связи для дистанционного обучения. С 14 апреля три казанских предприятия начали монтаж доставленных из Китая линий по производству масок.

Казанские улицы, остановки и переходы начали мыть антисептиком. Фото Максима Платонова

Середина апреля: низкий индекс самоизоляции в РТ, открытие парикмахерских, федеральная помощь бизнесу

Индекс самоизоляции 14 апреля в Казани опустился до 2,3 балла. В Набережных Челнах этот показатель составил 2,2 балла, в Нижнекамске — 2,4 балла. Самый высокий индекс в Альметьевске — 2,6 балла. Общее число зараженных в Татарстане превысило 100 человек. На железнодорожных вокзалах Казани начали мерить температуру

Предприниматели Татарстана спустя 2 недели попросили открыть парикмахерские — положительное решение было принято, они открылись с 20 апреля. 15 апреля Путин предложил меру поддержки бизнеса в условиях коронавирусной пандемии: малым и средним предприятиям предоставят прямую безвозмездную помощь от государства — достаточно будет просто оставить заявку, 200 млрд рублей направили в регионы.

Только за одну неделю коронавирус довел почти 2,5 тысячи предпринимателей Татарстана до «форс-мажора», они начали отмечаться на карте бизнеса, терпящего бедствие. Ряд предприятий РТ, в т. ч. КАМАЗ, начал подготовку к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Индекс самоизоляции в Казани 15 апреля был равен 2,8 балла. Ежедневный рост числа заболевших в РТ в середине апреля составлял уже 15,2%.



16 апреля в РТ работали уже две частных лабораторий, тестирующих на коронавирус, и начали работать шесть линий по выпуску масок — к этому моменту в республике было зарегистрировано уже 128 случаев заболевших COVID-19, через день уже 144, 18 апреля — 160, к концу недели — почти 200. К середине апреля было проведено более 28 тысяч исследований на коронавирус, изъято более 2 100 поддельных справок работодателя. «Татнефть» и КФУ запустили лабораторию по диагностике коронавируса в Альметьевске. «Нижнекамскнефтехим» начал дезинфицировать городские улицы в борьбе с коронавирусом.

Как впоследствии заявил глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, особую активность в удовлетворении спроса на антисептики, маски и другие «товары коронавирусного спроса» проявили «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», КАМАЗ, «Татэлектромаш». Первое собрание кредиторов «Аммония», объявили в компании, пройдет заочно.

Казанские улицы, остановки и переходы начали мыть антисептиком. В Челнах зафиксировали рекордное число обращений в службы занятости среди других городов РФ — число поисков в автограде выросло в 7,3 раза. Татарстанские детсады попросили арендных каникул в связи с самоизоляцией по коронавирусу.

Жителей республики обязали находиться в маске в местах розничной торговли и в общественном транспорте. Фото Ильи Репина

18—20 апреля: обязательное ношение масок, низкая самоизоляция в городах РТ, первый коронавирус в Нижнекамске

18—20 апреля стало известно, что отныне татарстанцев обязали носить маски в магазинах и в общественном транспорте. В Казани индекс самоизоляции в субботу 18 апреля составлял 3,3 балла. В Челнах и Чистополе этот показатель был равен также 3,3 балла, в Нижнекамске — 3,6 и в Альметьевске и Елабуге уровень самоизоляции составил 3,4 балла. Жители Зеленодольска «самоизолировались» на 3,5 балла. Минниханов попросил правительство РФ оказать помощь предпринимателям и самозанятым. В Татарстане начали производить боксы для транспортировки больных коронавирусом и запустили программу беспроцентного кредитования для бизнеса. Всего Татарстану было выделено 380 млн на помощь больным с коронавирусом.

Предпоследняя неделя апреля, когда в мире заразились COVID-19 уже свыше 2,4 млн человек, началась с возобновления работы парикмахерских в РТ. Для них был установлен ряд правил: клиентов следует принимать только по записи, а также организовать между их приемами 10-минутные перерывы и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Жителей республики в свою очередь обязали находиться в маске в местах розничной торговли и в общественном транспорте. Параллельно с этим, в Челнах разрешили также работать мастерским по ремонту обуви.

Третья неделя карантина стартовала также понижением индекса самоизоляции в Татарстане. В Казани индекс самоизоляции составил всего 2,6 балла (8-е место по РФ). В Челнах и Чистополе — 2,4 и 2,5 балла. В Нижнекамске — 2,8, в Зеленодольске — 3,0, в Альметьевске — 2,6 и в Елабуге уровень самоизоляции составил 3,1 балла. Тем не менее в целом, расслаблись все россияне, так что Казань и Уфа даже вошли в десятку городов, соблюдающих самоизоляцию. Тем не менее к 20 апреля в Татарстане зарегистрировали 230 заболевших.

А с с начала апреля уже более 11 тыс. казанцев подали заявления о потере работы через интернет — число безработных в Казани за апрель выросло на 25%. КАМАЗ, который заработал 6 апреля, 20 апреля отправил на карантин смену сотрудников из-за подозрения на коронавирус — через день у двух сотрудников автогиганта обнаружили коронавирус. В Нижнекамском районе впервые зарегистрировали коронавирус — сразу у шести человек — на следующий день, 21 апреля, владельцы ТЦ в Нижнекамске освободили от арендной платы малый бизнес. Росреестр Татарстана объявил о приостановке проверок бизнеса до конца года.

Число татарстанцев, работающих в апреле на «удаленке», выросло на 44%, сообщили министр экономки РТ Мидхат Шагиахметов. Минниханов поручил проработать вопрос оплаты электричества и аренды для бизнеса. Кабмин РТ приостановил медосмотры и диспансеризацию до конца года.

Аналитики сообщали, что без самоизоляции в Татарстане на пике от пандемии будут умирать по 200 человек в сутки, а общее число заразившихся достигнет 360 тысяч человек. Фото mos.ru

21 апреля: вспышка коронавируса в Челнах и неутешительные прогнозы аналитиков

21 апреля произошел высокий прирост заболевших, коронавирус обнаружили сразу у полсотни человек — число заболевших достигло 280. Татарстанское управление Роспотребнадзора заявило об очаге коронавирусной инфекции на челнинской кондитерской фабрике «Акульчев». Владелец предприятия Сергей Акульчев рассказал «Реальному времени», что выявлены 14 заболевших COVID-19. Челнинский бизнесмен подчеркнул, что кондитерская фабрика как пищевое производство не прекращала работу. На следующий день в казанском Кремле заявили о возможности закрытия предприятий с очагами коронавируса. 27 апреля владелец «Акульчева» отправил персонал фабрики на самоизоляцию на время майских праздников.

Аналитики сообщали, что без самоизоляции в Татарстане на пике от пандемии будут умирать по 200 человек в сутки, а общее число заразившихся достигнет 360 тысяч человек. К 28 мая при отсутствии самоизоляции в Татарстане будет насчитываться около 25 тысяч заразившихся. Если карантинные меры не дадут нужного результата, то эта цифра будет вдвое меньше — 12,3 тысячи случаев заражения. При наилучшем сценарии эксперты прогнозируют меньше 7 тысяч заболевших коронавирусом в республике.

К 21 апреля в Татарстане было выдано более 5 млн СМС-пропусков. Перевозчики обратились к Рустаму Минниханову с просьбой ввести компенсацию за работу во время самоизоляции. Минниханов предложил организовать склады для медицинских товаров в «Казань Экспо» и логоцентрах.

Минэнерго РФ сформировало и опубликовало свой перечень — список системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК. В него вошли четыре ключевых компании ГК ТАИФ: АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16». Всего в списке 97 предприятий, от Татарстана в него также попали «Татнефть», «Сетевая компания» и многие другие. В списке Минсвязи оказались «Таттелеком», АО «Айсиэл-КПО ВС» (ICL) — российская IT-компания, и АО «Барс Груп» — компания-разработчик компьютерного ПО. Позднее и татарстанские агрохолдинги вошли в список системообразующих организаций по линии АПК.

22 апреля в Казани и Набережных Челнах зафиксирован самый низкий индекс самоизоляции. Фото Ильи Репина

Самый низкий индекс самоизоляции в крупнейших городах РТ, на карантин отправляют всех прибывающих в регион

22 апреля в Казани и Набережных Челнах зафиксирован самый низкий индекс самоизоляции. Согласно данным «Яндекса», в столице Татарстана этот показатель был равен 2,9 балла, в автограде — 2,8. В Альметьевске люди «самоизолировались» на 3 балла, а в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге — на 3,1 балла. Самый высокий показатель в Зеленодольске — здесь индекс самоизоляции был равен 3,2 балла.

Тем не менее среди городов-миллионников Казань оказалась на 12-м месте. В Татарстане количество вакансий для медработников выросло на четверть. За день число заболевших выросло на 75 человек. Общее число случаев COVID-19 в республике составило 355. Власти РТ заявили, что на карантин отправят всех прибывающих в республику.

Далее, 22 апреля было объявлено, что в Татарстане предприниматели получат 104 млн рублей беспроцентных кредитов на зарплату. «Шоколадница» объявила о намерении закрыть до половины своих кафе из-за кризиса — у компании было шесть кофеен в Татарстане. «Казаньоргсинтез» оборудовали тепловизорами для измерения температуры у сотрудников. А «Татнефтехиминвест-холдинг» объявил, что проведет собрание акционеров заочно.

Бюджет РТ потерял более 12 млрд рублей доходов, бизнесу помогут на 1,3 млрд рублей

С 23 апреля, когда было подтверждено еще 57 новых случаев коронавирусной инфекции, в Татарстане круглосуточно начали работать только аптеки. В Минздраве Татарстана спрогнозировали рост числа заболевших в ближайшие 2 недели. В тот же день регион ввел собственные штрафы до полумиллиона рублей за нарушение самоизоляции. Прокуратура РТ объявила, что проверит челнинские предприятия, где выявлены больные коронавирусом. Частные клиники Казани начали тестировать на коронавирус.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин доложил на заседании Госсовета РТ, что с начала режима самоизоляции бюджет республики потерял более 12 млрд рублей доходов. Он сообщил, что расходы по абонентской плате за детсады взял на себя бюджет и только за неделю они составили 144 млн рублей. Объем расходов за 5 недель достигнет 723 млн рублей. Правительство РТ подготовило программу объемом в 1,3 млрд рублей по снижению негативного влияния кризиса на предприятия и их поддержке, в том числе тех, которые не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.

С 23 апреля, когда было подтверждено еще 57 новых случаев коронавирусной инфекции, в Татарстане круглосуточно начали работать только аптеки. Фото Максима Платонова

«Расслабились»: жители РТ к четвертой недели карантина устали от самоизоляции

К вечеру пятницы 24 апреля многие жители вышли на улицы Казани. Индекс самоизоляции столицы РТ достиг 2,5 балла. В Набережных Челнах индекс самоизоляции опустился еще ниже, до отметки в 2,4 балла. В Зеленодольске этот показатель — 2,9 балла, в Чистополе — 2,6, в Нижнекамске — 2,9, в Елабуге — 3,0. Рост заболевших в РТ, однако, снизился — было выявлено 14 новых случаев. В концу предпоследней карантинной недели стало известно, что в Казани 20% вызовов скорой поступают из-за подозрений на коронавирус.

Главным событием 24 апреля стало поручение Путина разработать меры, которые увеличат спрос на автомобили со стороны госструктур и компаний с госучастием. Таким образом он поддержал предложение по поддержке автопрома, высказанное гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным. Президент РФ отдельно обратил внимание на запуск программы по обновлению общественного транспорта. Кроме того, 25 тысяч машин приобретут МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и другие ведомства, добавил президент.

К концу третьей карантинной недели в Татарстане банки одобрили уже более 200 заявок на зарплатные кредиты. Минниханов 25 апреля заявил, что власти пока не имеют права идти на смягчение режима самоизоляции: индекс самоизоляции в Казани достиг отметки в 3,4 балла, столько же — в Набережных Челнах. Татарстан решил также выпускать до 37 млн масок в месяц. К тому моменту общее количество заболевших коронавирусом в Татарстане выросло почти до полутысячи (за одно только воскресенье прирост составил 71 заболевшего).

Как заявили тогда аналитики компании InnoStage, максимального пика самоизоляции жители РТ достигли в период с 30 марта по 5 апреля. В это время в Татарстане более 70% населения оставались дома. Однако потом он начал снижаться: с 6 по 12 апреля доля самоизолированных снизилась до 60%. В следующую неделю она опустилась до 58%, а на прошлой неделе достигла 57%. Для примера, только 27 апреля в Челнах индекс самоизоляции опустился до 1,8 балла, в Казани — до 2. 27 апреля число заболевших COVID-19 составило 632 человека.

Фарид Абдулганиев поддержал инициативу по возобновлению работы торговых центров на территории республики. Фото Ильи Репина

Конец апреля: ТЦ могут возобновить работу, стройки не пострадали, число заболевших в РТ достигло 700

В последнюю апрельскую карантинную неделю авиакомпании резко подняли цены, перелет из Москвы в Казань подорожал на 50—80%. В список системообразующих предприятий попало АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод». Выяснилось, однако, что половина предприятий Татарстана, подавших на отсрочку по налогам, не являются пострадавшими.

Тем не менее с конца марта в Татарстане закрыли более 60 заведений общепита, кальянных и магазинов. 27 апреля бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев поддержал инициативу по возобновлению работы торговых центров на территории республики. Министр строительства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что отрасль не ощутила на себе воздействия коронавируса. В Татарстане введено 27% от запланированного в 2020 году жилья.

Во вторник, 28 апреля, в Татарстане зафиксировали 65 новых случаев COVID-19 и первую в республике смерть от коронавируса в Набережных Челнах — погибшим стал 50-летний мужчина. Число пациентов с коронавирусом в РТ достигло 697. Путин в тот же день заявил, что ограничения начнут снимать с 12 мая, но «Свобода каждого ограничена свободой других».

«Соллерс» приостановил работу, «Татфлот» попросил денег на зарплаты, авторынок РТ упал в пять раз

Татарстанский бизнесмен, основатель проекта «Фабрика предпринимательства» Айдар Булатов на онлайн-заседании рабочей группы Госдумы по снижению издержек бизнеса рассказал о каждом десятом предпринимателе, решившем закрыть бизнес. Фарид Абдулганиев призвал приравнять самозанятых к малому бизнесу. Sollers объявил о приостановке производства до конца мая на совместном предприятии с Ford в Елабуге, а «Татфлот» попросил выделить речным портам средства на выплату МРОТ персоналу. На этом фоне Минэкономики РТ объявило о старте приема заявок по программе субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды. Власти Татарстана также установили минимальный потребительский бюджет на уровне 16 217 рублей.

Наконец, в среду 29 апреля в Минздраве РФ сообщили о снижении темпов заболеваемости COVID-19 — но общее число заразившихся в России достигло уже 100 тыс. человек — почти тысяча человек умерли. Из-за 55 новых случаев заражения коронавирусом число пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло до 752.

Минэкономики РТ объявило о старте приема заявок по программе субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды. Фото Рината Назметдинова

В системе пропусков Татарстана за месяц зарегистрировались почти 1,5 млн жителей республики. Минниханов в рамках визита на КАМАЗ заявил, что «крупные предприятия находятся в зоне риска, мы уже фиксируем очаги заражения на некоторых объектах, это — недопустимо». Программа по поддержке бизнеса в Татарстане на 1,3 млрд рублей оказалась одной из наиболее масштабных подобных программ, объявленных в субъектах РФ, рассказали власти РТ (одной из последних новелл стало решение о предоставлении бизнесменам микрозаймов под 1%). Тем временем задолженность казанцев за коммунальные услуги в результате карантина превысила 3 млрд рублей, а продажи авторынка Татарстана упали в пять раз.

«Опора России»: 30% микропредприятий закроются, остальной бизнес переживет кризис

О том, чем грозит затянувшийся карантин в особенности большинству микропредприятий и малому бизнесу, нам рассказал член правления «Опора России», учредитель и гендиректор компании «Кванта +», кандидат психологических наук Эдуард Омаров. Один только месячный простой создает для них «большие проблемы», поскольку у них нет подушки безопасности — все они, как правило, очень закредитованы, сам их бизнес располагается на арендованных территориях. В итоге получается большой кассовый разрыв: потребительский спрос упал, а банковские и арендные обязательства остались.

По мнению Эдуарда Омарова, процентов 30 из этих микропредприятий будут вынуждены в итоге закрыться, обанкротиться, а владельцы — стать наемными работниками. Для остального бизнеса проблемы будут тоже, но они смогут восстановиться.

Что же касается психологических последствий самоизоляции, Омаров, будучи не только предпринимателем, но и кандидатом психологических наук, полагает их незначительными:

— Я считаю, что для большинства людей [из-за месячной самоизоляции], на самом деле, ничего не поменяется. Это больше разговоров скорее сегодня о том, что мы якобы устали, что появятся из-за карантина массовые психологические проблемы. Нет, ничего не будет, это я вам и как предприниматель, и как психолог говорю! Для большинства ничего страшного в этом нет, никакого стресса! Да, есть категория людей, ограниченная, для которых это стресс и лишние волнения. Но на остальных месячный перерыв никак не повлияет, — заверил он.

От желающих официально обанкротиться отбоя нет — но процедура-то недешевая

О переходе бизнеса на «удаленку» мы писали на прошлой недели, в онлайн перешли и юристы компании «Фурман и партнеры», специализирующейся в том числе и на банкротствах. Ее управляющий партнер Антон Фурман рассказал, что сотрудники компании теперь все делают онлайн, в том числе и работу по судам как общей юрисдикции, так арбитражных, — документы подаются в электронном виде. Причем в онлайн свою работу перенесли в компании не сейчас, не в апреле, а занимались подобной практикой еще до карантина. Сейчас, во-первых, в онлайн-формате «Фурман и партнеры» предоставляет обычные юридические услуги. Во-вторых, использует все необходимые коммуникационные сервисы и для переписки, и для видеозвонков, тому же Zoom для судебной практики. В-третьих, в онлайне же занимаются банкротствами.

По словам Антона Фурмана, несмотря на то, что сегодня есть определенные моратории на банкротство, право инициировать его у должников осталось.

— Очень много сейчас звонков по этой теме, не только от физических, но и от юридических лиц. Ситуация сейчас такая, что интерес к банкротству у людей сегодня существенно увеличился. Но проблема в том, что процедура банкротства сама по себе достаточно дорогая. И у людей нет пока возможности оформить ее. Или же многие считают, что сейчас правильнее и выгоднее откладывать деньги не на то, чтобы пойти на банкротство, а чтобы элементарно выжить в этих условиях. И хотя государство вводит какие-то преференции, по факту эти преференции достаются очень ограниченному кругу бизнесменов! Как правило, все сейчас сидят дома и без денег, в ожидании чего-то лучшего, — с сожалением поделился наблюдениями с «Реальным временем» юрист.

«Работа — это еще не вся жизнь»: как справиться с тревогами и неуверенностью в завтрашнем дне

Доцент кафедры психологии Института педагогики и психологии КФУ Галина Александрова отмечает, что это будет зависеть от людей — есть более стрессоустойчивые, есть менее. Однако, предупреждает она, данная ситуация предполагает влияние множества факторов. Это могут быть и какие-то семейные отношения самого разного характера, и сама напряженная ситуация в обществе.

Можно сказать, что на людей может повлиять не только и не столько непосредственно «удаленка» или вынужденный простой, но и неопределенность в будущем, считает Галина Александрова, этот фактор довольно сильно может повлиять и на качество работы. Безусловно, стабильное состояние самое желательное и самое оптимальное для нормальной работы вообще. Но пережить кризис могут помочь руководители бизнеса.

— Руководство компании может постараться снизить эту напряженность у сотрудников и поддерживать у них состояние какой-то более-менее уверенности в завтрашнем дне. Или же руководство компании отпустит все на самотек и скажет, разбирайтесь с этим как-нибудь сами. Но и самим сотрудникам нужно понимать, что ситуация не стандартная, не традиционная. Поэтому да, это испытание, но в конце концов если они живы-здоровы, и с близкими у них все в порядке, то, думаю, что переосмысление базовых ценностей может им помочь немного снизить эту самую напряженность. Я понимаю, что для людей активного возраста работа — это, безусловно, очень важная составляющая жизни, но как человек, переживший этот активный возраст, я могу сказать, что работа это еще не вся жизнь. И если люди это готовы будут понимать, то тогда, наверное, и всплески психического напряжения будут меньше, — посоветовала психолог.

«Я уже вижу, что карантин помог организовать многим бизнесам онлайн-доставку, которой у них раньше не было!»

У Елены Юсуповой, учредителя тренингового центра «Лестница», и сам бизнес построен на рекомендациях бизнесу. Ей в апреле тоже пришлось почувствовать финансовый спад (пришлось сократить затраты, отказаться от клининга и т. д.), однако работы в итоге только прибавилось. Юсупова больше стала работать в интернете, продала свои онлайн-курсы, завела онлайн-сервис и на май запланировала еще четыре разных курса.

Юсупова и раньше вела вебинары, так что переход на удаленку ей дался проще, чем остальным (хотя раньше она не вела онлайн-курсов, продавала только живые тренинги). Пришлось адаптироваться: какие-то практики и техники отменять, либо заменять другими, так как не все техники возможно перенести в онлайн. Она напомнила, что сегодня 90% продаж происходят уже не из-за сарафанного радио, а прямо зависят от онлайн-страниц в разных социальных сетях («Фейсбук», «Инстаграм», «ВКонтакте», сейчас еще и в «ТикТок»). И рекомендовала бизнесу не падать духом, а воспользоваться карантином — если его продлят на май — для налаживания бизнес-процессов, в особенности, в онлайн:

— Еще когда в марте был подписан приказ об особом положении до 1 июня, учитывая опыт Китая, я решила, что, вероятнее всего, мы тоже уйдем на карантин на 2 месяца. На мой взгляд, 2 месяца — это прекрасная возможность для бизнеса заняться своим страницами в социальных сетях. Возможность понять, что современность требует других продаж, других форматов работы. Я уже вижу, что карантин помог организовать многим бизнесам онлайн-доставку, которой у них раньше не было! Многие кафе и магазины перетрансформировались, перестроились для этого. И другие, возможно, наконец, поймут, откроют глаза: нельзя бежать от современных реалий, пора переходить в интернет-пространство работать.

По мнению Юсуповой, месяцы «простоя» стоит потратить не на тревоги и уход в уныние, а на попытки увидеть в этом кризисе какие-то новые возможности (о новых возможностях, которые дает карантин, «Реальное время» писало регулярно) для себя и бизнеса. В частности, в это время можно пересмотреть механизмы управления в своей команде, рычаги продаж, заняться, наконец, стратегией бизнеса — «найти ответы на вопрос, что я буду делать, когда карантин закончится?».

— Учитывая даже то, что многие в итоге прогорают и закрываются, для остальных это возможность приобретения новых площадок. Выживут в итоге сильнейшие и рассматривать себя надо в качестве сильнейшего: задаться вопросом, что я могу из этого извлечь? — считает предпринимательница.