«Были бы в армии, рекомендовал бы поставить Талгата Абдуллина минимум командиром дивизии»

Фандас Сафиуллин о том, где и почему стоило бы задействовать опыт экс-главы ГЖФ и других умудренных опытом аксакалов республики

Фото: Максим Платонов

12 октября 2018 года президент республики Рустам Минниханов отправил в отставку старейшего «рулевого» татарстанских строек, «финансового аксакала», попавшего во властные кабинеты еще в 1990-е годы. Уход от дел Талгата Абдуллина, исполнительного директора ГЖФ РТ, занимавшего этот пост более 20 лет, для многих был неожиданным. Бывший соратник Абдуллина в Верховном Совете Татарстана в его бурные «суверенные» годы Фандас Сафиуллин считает неправильным держать такого опытного человека не у дел. Сафиуллин рассказал «Реальному времени», почему он назначил бы экс-главу ГЖФ, будь дело в армии, «как минимум командиром дивизии» и где бы еще Абдуллин мог бы реализовать свой нерастраченный потенциал.

«У всего есть начало, у всего есть конец, сколько можно?»

На место Талгата Абдуллина год назад президент Татарстана назначил Марата Зарипова, ранее руководившего Госкомитетом РТ по тарифам. Сам Абдуллин «Реальному времени» тогда заявил, что его вовсе не «ушли», а в отставку он подал сам: «У всего есть начало, у всего есть конец, сколько можно?».

— Учитывая огромный опыт работы Талгата Мидхатовича, ему будет предложена новая работа, о которой мы сообщим дополнительно, — комментировала громкую отставку представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Абдуллин в день ухода с поста философски прокомментировал свое будущее: «Я дал себе зарок — ничего не загадывать наперед! Что будет, то будет, надо принимать. Как говорил Высоцкий: «Опозданий к Богу не бывает!» Поэтому все будет хорошо, надеюсь».

Через некоторое время стало известно, что Абдуллин стал замгендиректора по вопросам строительного сектора в АО «Связьинвестнефтехим».

Торжественные мероприятия, посвященные завершению Программы ликвидации ветхого жилищного фонда в Республике Татарстан. Декабрь 2004 года. Фото shaimiev.tatarstan.ru

Как будущий глава ГЖФ начинал в советском Стройбанке

Напомним, Талгат Абдуллин начал карьеру в 23 года, став инженером в Татарской республиканской конторе Стройбанка ССР, то есть, фактически уже почти по своему будущему профилю. Затем проработал кредитным инспектором отдела финансирования и кредитования в союзных министерствах и ведомствах.

В 1980-х стал управляющим Набережно-Челнинского отделения Стройбанка СССР. С начала «перестройки» попал во власть, получив должность зампредседателя исполкома Брежневского городского Совета народных депутатов, конец СССР встретил уже председателем городской плановой комиссии Исполкома Набережных Челнов. С началом рыночной экономики несколько лет проработал замгендиректора по экономике и планированию ПО «ЕлАЗ», до 1997 года возглавлял «Ак Барс» Банк.

С 1997 года по 2017 года Абдуллин рулил «Государственным жилищным фондом при президенте Татарстана», пережив нескольких министров строительства РТ.

Как в Верховном Совете пересеклись пути главного строителя Татарстана и главы ВТОЦ

Несколько в тени для нынешнего поколения могли остаться несколько «парламентских строчек» в биографии будущего главного строителя Татарстана. С 1991 по 1995 год, то есть, в самое бурное «суверенное» время, он был еще и народным депутатом, депутатом Верховного Совета Республики Татарстан XII созыва.

Тогда с ним впервые пересекся Фандас Сафиуллин. Последний в начале 1990-х был председателем постоянной Комиссии Верховного Совета Республики Татарстан по делам ветеранов войны, труда, инвалидов и милосердия. С 1995 по 1999 год Сафиуллин работал депутатом уже Госсовета Татарстана на постоянной основе, был лидером депутатской группы «Идель-йорт» («Волга — наш дом»).

Абдуллин в том же первом Госсовете пробыл с 1997 по 1999 год. Впоследствии пути двух депутатов разошлись. Сафиуллин в 1998 году был избран председателем-координатором Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), участвовал в разработке «Программы сохранения и развития татарского народа», в 1999 году был избран депутатом Государственной думы РФ по Альметьевскому одномандатному избирательному округу.

С 1991 по 1995 год, то есть, в самое бурное «суверенное» время, Абдуллин был депутатом Верховного Совета Республики Татарстан XII созыва. Фото Рифхата Якупова (1991.lenta.ru)

«Я хорошо его знал с самой лучшей стороны: честный, добросовестный, открытый человек»

Фандас Сафиуллин, несмотря на разность карьер народных избранников, хорошо запомнил Абдуллина-депутата и внимательно наблюдал за его деятельностью на посту главы ГЖФ РТ. Он с сожалением встретил отставку бывшего соратника и с не меньшим сожалением прокомментировал тот факт, что экс-главе ГЖФ РТ за год так и не нашли достойного дела.

— Не знаю, чем он не угодил…. Я хорошо его знал во время своего депутатства в Верховном Совете с самой лучшей стороны: честный, добросовестный, открытый человек. Он запомнился мне и своими заявлениями, и своими действиями. Единством слова и дела. Вот таким он был депутатом, замечательным. И с тех пор мое мнение о нем принципиально не изменилось, потому что не появилось каких-либо иных фактов о нем, или я о них не знаю, — говорит Фандас Сафиуллин.

«Он не менял убеждений! Даже терпя поражение, оставался при своем»

В Верховном Совете Абдуллин, как и многие депутаты того периода, запомнился участием в принятии основополагающих законов и решений: «Декларация о государственном суверенитете Татарстана», «Закон о референдуме», Конституция Татарстана, законы о языках, образовании, приватизации собственности и т. д. По этим вопросам и по теме единого союза народов и республик, без разделения на автономные или неавтономные, Талгат Абдуллин всегда выступал принципиально, откровенно, сильно, отметил Сафиуллин.

— Принципиальность его в чем выражалась? Он не менял своих мнений и убеждений! Даже терпя поражение, он оставался при своем мнении. Не приспосабливался, не было у него, как у некоторых, приспособленчества. Не подстраивался под господствующее настроение. Своих позиций не менял, даже будучи в меньшинстве, стоя против подавляющего большинства голосов депутатов, — вспоминает Сафиуллин.

По словам экс-депутата ВС РТ и Госдумы РФ, когда Абдуллин, будучи депутатом Госсовета, стал еще и главой ГЖФ РФ, он никогда отвергал ни одно депутатское обращение самого Фандаса Сафиуллина:

— Были и просьбы к Абдуллину. Он никогда не отказывал! Не отвергал ни одно мое депутатское обращение по чьей-либо просьбе.

Фото Олега Тихонова

Фандас Сафиуллин: «Принципиальность его в чем выражалась? Он не менял своих мнений и убеждений! Даже терпя поражение, он оставался при своем мнении. Не приспосабливался, не было у него, как у некоторых, приспособленчества. Не подстраивался под господствующее настроение»

«Он был бы очень неплохим депутатом. И не рядовым! Для Госсовета, я считаю, его отсутствие — это потеря»

Отметим, что Абдуллин всю свою карьеру оставался одним из самых влиятельных депутатов Госсовета Татарстана. Он избирался депутатом Верховного Совета РТ XII созыва (1991—1995), депутатом в Государственный Совет Татарстана первого (1997—1999), третьего (2004—2009), четвертого (2009—2014) и пятого (2014—2019) созывов. Но после того, как ушел с поста ГЖФ, почти незаметно для общественности сдал и депутатский мандат, не став избираться в 2019 году.





При этом наблюдатели и сами народные избранники отмечают, что Абдуллин почти регулярно ходил на все заседания своего комитета Государственного Совета — по бюджету, налогам и финансам.





— Он был бы очень неплохим депутатом. И не рядовым! Для Госсовета, я считаю, его отсутствие — это потеря…, — с сожалением заметил Фандас Сафиуллин. — Надо учитывать, во-первых, его огромный опыт конкретной работы в строительстве, в социальной, жилищной политике, который связан с изучением, даже невольным, знаний конкретной отрасли, жилищного вопроса, людских нужд, а, во-вторых, его первоначальный политический опыт в Верховном Совете! Талгата Абдуллина надо было избрать депутатом Госсовета и дать ему какой-либо профильный комитет.

«Были бы мы в армии, я бы Талгата Абдуллина порекомендовал сегодня поставить минимум командиром дивизии…»

Сафиуллин, выходец из советской армии, службе в войсках он отдал 30 лет своей жизни. Окончил Саратовское танковое училище в 1957 году, с 1954 по 1988 год прослужил в Вооруженных Силах СССР, включая работу в должности преподавателя Казанского высшего командно-инженерного училища; полковник в отставке: «Были бы мы в армии, я бы Талгата Абдуллина порекомендовал сегодня поставить минимум командиром дивизии..», — резюмировал он в беседе с «Реальным временем».

Фото Максима Платонова

Полагаю, не совсем правильным держать Талгата Абдуллина в настоящий момент не у дел. Опыт старых кадров нельзя растерять, вообще никогда нельзя разбрасываться опытом и кадрами! Даже их отрицательный опыт — это тоже опыт! Послушать мнение такого человека стоило бы, необязательно даже с ним соглашаться

По его мнению, в хозяйственных вопросах у Талгата Мидхатовича есть еще немалый потенциал, и, возможно, было бы правильным поставить Абдуллина «прямым должностным советником премьер-министра РТ по социальным и/или строительным вопросам».

— Полагаю, не совсем правильным держать Талгата Абдуллина в настоящий момент не у дел. Опыт старых кадров нельзя растерять, вообще никогда нельзя разбрасываться опытом и кадрами! Даже их отрицательный опыт — это тоже опыт! Послушать мнение такого человека стоило бы, необязательно даже с ним соглашаться. Даже, может, не совсем подходящий его совет — все равно послужит средством генерирования нужной мысли или идеи, — полагает Фандас Сафиуллин.