Анна Попова: «Экономика Татарстана не останавливалась даже в самый сложный период»

Специалисты Роспотребнадзора обсудили итоги 2020 года и планы на будущее

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялась итоговая коллегия Роспотребнадзора Татарстана с участием главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Эксперты объявили коронавирус практически побежденным и назвали вакцинацию серьезным этапом в борьбе с пандемией. Итоги прививочной кампании в Татарстане, по мнению специалистов, можно назвать успешными, а состояние подземных источников водоснабжения нашей республики, наоборот, оставляет желать лучшего.

«Тяжелое течение наблюдалось лишь у 3% заболевших»



В период пандемии Роспотребнадзор стал одним из ключевых ведомств в вопросах борьбы с COVID-19. Вероятно, поэтому к коллегии ведомства по итогам 2020 года внимание проявлено на высшем уровне: сегодня подвести итоги в татарстанском управлении Роспотребнадзора прибыл и президент Татарстана Рустам Минниханов, и главный санитарный врач России Анна Попова. В числах о борьбе с коронавирусом рассказала глава татарстанского управления Марина Патяшина.

— Всего в Татарстане было зарегистрировано 13 284 случая инфицирования коронавирусом, — подвела итог 2020 года Патяшина. — Первый пик заболеваемости пришелся на май. С конца июня число заболевших стало постепенно снижаться. Самым спокойным по заболеваемости стал сентябрь — 721 случай.

С середины октября число инфицированных вновь возросло. Спикер уверена, что новая вспышка была напрямую связана с сезонным подъемом заболеваемости вирусными инфекциями. К слову, почти половина случаев заболеваний проходила в легкой и бессимптомной форме.

— Тяжелое течение наблюдалось лишь у 3% заболевших, — сообщила Патяшина. — У каждого 4-го пациента болезнь осложнялась пневмонией.

Заболеваемость среди детей оставалась низкой в течение всего года. Ее уровень был в 8 раз ниже, чем у взрослых. При этом у детей заболевание протекало в легкой форме.

Сегодня подвести итоги в татарстанском управлении Роспотребнадзора прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов и главный санитарный врач России Анна Попова

Благоприятная эпидемиологическая ситуация позволила возобновить с 1 сентября очное обучение в татарстанских школах, техникумах и вузах. Более того, в каждом учебном учреждении нашей республики были организованы безопасные условия обучения.

— Для того, чтобы проверить исполнение предписаний было проверено свыше 30 тысяч объектов, — заявила Патяшина. — Общая сумма штрафов составила более 11 млн рублей, деятельность 41 объекта была приостановлена. Самыми дисциплинированными оказались наши промышленные предприятия. Среди них доля нарушителей равняется 1,5 %.



Кстати, чаще всего возмутителями спокойствия становились медицинские организации, объекты бытового обслуживания, точки общественного питания.



Спикер отметила, что в организации клинической лабораторной диагностики COVID-19 также наблюдаются заметные улучшения:

— Если в начале пандемии мы отправляли отобранные пробы в институты Роспотребнадзора, то сейчас в нашем распоряжении 21 лаборатория, осуществляющая диагностику коронавируса с учетом всех требований биологической безопасности.

В числах о борьбе с коронавирусом рассказала глава татарстанского управления Марина Патяшина

Главной задачей нынешнего года руководитель управления Роспотребнадзора по РТ считает массовую вакцинацию от коронавируса жителей республики в кратчайшие сроки.

Татарстанцы стали охотнее делать прививки

Особенностью минувшего года стало снижение заболеваемости на 29% всех инфекционных болезней, за исключением гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии.

— На ситуацию с вирусными инфекциями повлияли широкие ограничительные мероприятия, максимальная разобщенность коллективов, усиленные меры личной и общественной профилактики.

Например, заболеваемость кишечными инфекциями снизилась в два раза. И впервые за много лет не было зарегистрировано ни одного очага групповой заболеваемости среди населения и в организованных коллективах.

В 2020 году было привито от кори почти в 4 раза больше трудовых мигрантов, чем в 2019-м. Также, благодаря поддержке президента РТ Рустама Минниханова, в 2 раза увеличилось государственное финансирование на закупку вакцин по эпидемическим показаниям. Наиболее уязвимые слои населения были защищены от пневмококковой и менингококковой инфекций.

За 2020 год удалось привить 15 тысяч «отказников» от прививок, хотя продуктивность работы с ними несколько упала из-за снижения посещаемости медицинских учреждений.

— В шести муниципальных районах показатели по этой работе могли бы быть лучше. Прошу медицинские организации внимание на этот факт, — подытожила Патяшина.

За 2020 год удалось привить 15 тысяч «отказников» от прививок

Вода стала вкуснее

Но не следует забывать, что у Роспотребнадзора есть и сферы деятельности за пределами вопроса инфекций. Так, по мнению Патяшиной, одним из важнейших факторов в формировании здоровья населения является качество питьевой воды.

За последние 10 лет в республике качество воды для населения заметно улучшилось. Однако доля нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в подземных источниках водоснабжения остается довольно высокой и составляет 30%.

Обеспечить качественной питьевой водой сельское населения гораздо затратнее и сложнее, чем городских жителей.

— Были определены более 150 сел и деревень с числом жителей 160 тысяч человек, где жесткость питьевой воды превышает норму от 2 до 5 раз, а содержание железа — до 10 раз.

В целом восемь из двадцати двух очистных сооружений в Татарстане работали неэффективно в 2020 году.

У Роспотребнадзора есть и сферы деятельности за пределами вопроса инфекций. Так, одним из важнейших факторов в формировании здоровья населения является качество питьевой воды

Татарстан не грустил из-за коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что среди татарстанцев не было упаднического настроения из-за коронавируса:

— Все очень четко исполняется. Вы внимательно следите за ситуацией и требуете исполнения всех предписаний.

По мнению Поповой, Татарстан пришел в новый год с минимальным количеством очагов коронавируса. Вспышек не возникло ни в школах, ни в больницах. Попова уверена, что это уникальный случай для такого крупного субъекта Российской Федерации.

— В сегодняшнем дне у нас суточный разброс показателей на 100 тысяч населения от 2 до 60. Так вот… 2 — это Татарстан, — сообщила Попова. — 2, 2,6. Мне кажется, больше 3 вы и не поднимались.

При этом среднесуточные показатели заражения коронавирусом в России составляют от 15 до 20 на 100 тысяч населения.

— Экономика Татарстана не останавливалась даже в самый сложный период. Не шло речи ни о каком локдауне, ни о каких дополнительных запретительных мерах. Ровная, системная, грамотная работа дала тот результат, о котором мне приятно говорить, — подчеркнула Попова.

Согласно утверждению президента, колоссальная нагрузка легла на плечи сотрудников системы здравоохранения и Роспотребнадзора

Санэпидобстановка оставалась стабильной

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал 2020 год беспрецедентным:

— Проводимый в республике широкий спектр действенных мероприятий, при поддержке правительства страны, при взаимодействии с федеральными министерствами, ведомствами и центральным аппаратом Роспотребнадзора позволили сохранить стабильность санитарно-эпидемиологической обстановки. Нам удалось не допустить резкого роста случаев коронавируса и предотвратить возникновение очагов заболевания в трудовых коллективах.

Согласно утверждению президента, колоссальная нагрузка легла на плечи сотрудников системы здравоохранения и Роспотребнадзора. Роспотребнадзор всегда был в гуще событий, координировал работу. Практически каждому предприятию Татарстана управлением Роспотребнадзора были выданы четкие предписания. Контроль за их исполнением побудил бизнес-сообщество перестроить свою деятельность и строго следовать санитарным требованиям.

Рустам Минниханов напомнил, что республике предстоит большая работа по вакцинации жителей против COVID-19. Президент отметил, что необходимый опыт у Татарстана имеется: в минувшем году было привито рекордное количество татарстанцев против гриппа: 61% населения.

— Все требования и объемы по вакцинации против коронавируса будут выполнены, — отметил он.