В Казани готовят к разморозке вторую очередь ЖК Clover House

Отложенный по инициативе президента Татарстана проект заходит на новый круг

«Реальное время» выяснило, что в Казани пытаются возродить проект второй очереди ЖК Clover House, в высотном продолжении которого 3 года назад отказал на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях президент Татарстана Рустам Минниханов. Но проект изменили и этой осенью он получил положительное заключение экспертов. К существующей первой очереди в 30 тысяч кв. м. добавится еще 20 тысяч «квадратов» жилья. Подробнее о знаменитом «трилистнике» в Щербаковском переулке, тактико-технических характеристиках проекта и последствиях его реализации — в нашем материале.

За «клеверный дом» взялись покупатели имущества бизнес-империи Роберта Мусина



Вопросами второй очереди ЖК Clover House, как выяснило «Реальное время», сейчас занимается казанская компания «Капитал групп», которая только что получила положительное заключение по проекту. Правда, когда эксперты приступили к оценке влияния стройки на сохранность объекта культурного наследия — культурный слой исторического центра Казани XI—XVIII веков, на площадке уже был котлован размерами 60 на 35 кв. метров.

Строительство должно развернуться на четырех смежных земельных участках общей площадью 2,26 га на склоне холма в непосредственной близости от проезжей части Щербаковского переулка. Проект нового варианта второй очереди Clover House разработало архитектурное бюро Олега Маклакова «Аксиом».

Об этажности продолжения ЖК судить трудно — в открытом доступе этих подробностей нет, а автор — Маклаков — не ответил на этот вопрос «Реальному времени». Архитектор лишь сообщил, что земля была продана:

— Мой заказчик продал участок и официально остановил проект. Если сейчас происходит дальнейшее проектирование или начато строительство по разработанной мной концепции или по какой-нибудь другой — я об этом ничего не знаю.

Когда эксперты приступили к оценке влияния стройки на сохранность объекта культурного наследия, на площадке уже был котлован. Фото: скриншот акта ГИКЭ

Запросить у самой компании «Капитал групп» подробности о возобновляющемся проекте «Реальному времени» не удалось: в открытом доступе нет контактов фирмы. Редакция готова опубликовать комментарий ее руководства по получении.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», созданное в феврале 2018 года ООО «Капитал групп» прошлый год завершило с выручкой от продажи в 32,9 млн рублей и чистой прибылью в 69,6 млн, имея чистых активов на 70,3 млн. При этом доходы компании составили 593,8 млн а расходы — 499,8 млн рублей. Прошлым летом компания заложила в банке имущество — сплит-системы и другое инженерное оборудование здания бизнес-центра «Казанское подворье», которое приобрела за 192 млн рублей в апреле того же года с торгов при распродаже имущества мусинской «Новой нефтехимии».



Три «стебелька» и гигантский подземный паркинг

Новый проект второй очереди казанского «трилистника», проходящий по документам как «Жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Щербаковский переулок», в плане совсем уже ничем не напоминает листок клевера — скорее это три клонящихся от ветра стебелька. Здания расположены торцами к дороге и состоят из типовых секций, спускающихся к дороге уступами вслед за понижающимся рельефом. Первое из трех зданий состоит из трех секций, второе, самое большое — из пяти, третье — из четырех, а объединяет их огромная подземная парковка, занимающая практически всю площадь отведенного под застройку участка.

Генплан второй очереди ЖК Clover House, проект студии Олега Маклакова «Аксиом»

Из проектной документации следует, что общая жилая площадь трех новых зданий Clover House составит 20 тысяч кв. метров, а общая площадь коммерческих помещений на нижних этажах — 5 тысяч кв. метров.

Площадь гигантского подземного паркинга 13,06 тысяч кв. метров. Как следует из экспликации к плану парковки, 201 машино-место на ней отводится для жителей первой, уже существующей очереди жилкомлекса, 58 машино-мест — для коммерческих помещений проектируемой второй очереди и 9 машино-мест — для жильцов трех новых домов. На плоскостной парковке перед зданиями 14 мест обозначены как гостевые для коммерческих помещений, и еще 5 — как места для инвалидов.

План подземной парковки второй очереди ЖК Clover House, проект студии Олега Маклакова «Аксиом». Материалы Государственной историко-культурной экспертизы

Из благоустройства предусмотрены детские игровые площадки (площадью 850 кв. метров для существующего здания и 640 кв. метров для проектируемого), площадки для отдыха взрослого населения (133 кв. метра и 100 кв. метров соответственно), а также озеленение — в общей сложности 3,15 тыс. кв. м (состоит оно из полосы от 2 до 12 метров по периметру участка застройки и небольших вкраплений между домами.



Проекты менялись, как перчатки

Первая очередь «трилистника», которому не суждено было целиком вырасти в Щербаковском переулке, состоит из одного 26-этажного 399-квартирного дома-«свечки» с двухуровневой подземной автостоянкой на 402 машино-места и офисными помещениями общей площадью 897 кв. метров. Суммарная площадь жилых помещений — 30,1 тыс. кв. метров.

Первоначальный эскизный проект «трилистника» в Щербаковском переулке. Фото: citydevelopers.ru

Информация о первоначальном проекте второй очереди ЖК Clover House сохранилась на сайтах, где рекламировались и продавались квартиры в «трилистнике». Сведения эти крайне скудны: застройщик ООО «Мегаполис» выкладывал фотографии эскизного проекта в сопровождении расплывчатых пояснений, вроде: «здания различной этажности, рассчитанные под офисные, гостиничные и торговые площади». Судя по фото эскизов, два так и не построенных «листика клевера» были высотой 11 и 10 этажей (считая полноразмерный технический этаж).

Одно из непостроенных зданий ЖК Clover House. Фото: kazan.domros.com

У проекта Clover House, название которого отсылает к английской идиоме live in clover — жить сладко, припеваючи, кататься как сыр в масле, оказалась совсем не сладкая судьба. Строительство на месте бывшей кондитерской фабрики «Заря» в Щербаковском переулке начали еще в 2008 году, однако из-за кризиса дело застопорилось, и лишь в 2014 году первый дом был сдан. В 2018 году формальный застройщик — ООО «Мегаполис» — продал предназначавшийся под строительство второй очереди ЖК земельный участок нигде и ничем не засветившемуся московскому ООО «ПрофКапитал».

Строительство на месте бывшей кондитерской фабрики «Заря» в Щербаковском переулке начали еще в 2008 году, но первый и пока единственный дом был сдан лишь в конце 2014-го. Фото: материалы Государственной историко-культурной экспертизы.

Следующий проект второй очереди ЖК «Clover House» — комплекса многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями разработала казанская проектно-дизайнерская мастерская «БиПлан». Он предусматривал строительство четырех жилых домов высотностью от 6 до 8 этажей и общей площадью 24,5 тыс. кв. метров. Именно он был отвергнут Рустамом Миннихановым 6 сентября 2018 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Президент республики заявил, что «строительство зданий высокой этажности недопустимо в районе улиц Тихомирнова и Щербаковского переулка», поскольку это «портит общий вид существующей застройки в самом центре Казани». Еще один довод против строительства, который привел Рустам Минниханов, — со сдачей проспекта Универсиады Щербаковский переулок стал «въездными воротами» в центр Казани из аэропорта, а «многоэтажное строительство не позволяет увидеть красоту города, оценить сложившийся исторический облик».

— Проект не рассматривался на комиссии и более не заявлялся даже на градсовет, поэтому ни о каких движениях по развитию участка нам неизвестно, — сообщила «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова в ответ на вопрос о возобновлении работы над второй очередью Clover House.

«Жилье в центре нужно, но не здесь»



— Я был на заседании комиссии, где отложили проект второй очереди Clover House, — рассказал «Реальному времени» завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич. — Речь шла о сравнительно невысоких зданиях в 6—8 этажей. На 2,26 гектара три-четыре здания, если они не очень большой этажности вполне можно разместить, но тут вопрос в самом их местоположении. Плотность жилья, конечно, будет высокой, но допустимой.

По мнению градостроителя, жилые дома в центре города нужны, иначе он становится «мертвым», однако дома ЖК Clover House зажаты между двумя уже очень плотно загруженными магистралями — проспектом Универсиады и улицей Бутлерова:

— Проспект Универсиады очень плотно загружен транспортом, а добавится еще 20 тысяч «квадратов» жилья. Если исходить из средней площади квартиры в 70 квадратных метров, значит, добавится 300 квартир, а это не менее чем 300 автомобилей. Въехать и выехать на проспект Универсиады и Бутлерова уже сейчас затруднительно, а тут добавится еще 300 автомобилей. Плохо не то, что там будет строиться жилье, плохо, что концентрируется оно в этом месте. Тут может возникнуть очень тугой транспортный узел с вечными очередями на выезд и въезд, а потоки там уже стоят на светофорах.

Фото: yandex.ru

По мнению эксперта «Реального времени», самым разумным решением при строительстве второй очереди Clover House было бы свести к минимуму количество этажей, обеспечив приоритет коммерческим помещениям — магазинам и тем элементам инфраструктуры, которых сейчас жильцам и арендаторам квартир в «свечке» казанского «клевера» так не хватает. А вот минус, который сейчас ощущают жители — отсутствие нормальных пешеходных связей между претенциозной высоткой и ближайшими объектами инфраструктуры, вряд ли, по его мнению, будет легко компенсировать:

— Проспект Универсиады отрезает большинство этих связей. Там большой поток машин, а переходов мало, — заключил градостроитель.