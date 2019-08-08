Кого Татарстан повезет на Каспийский форум

Татарстан подпишет ряд соглашений по экономическому сотрудничеству в Каспийском регионе

Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале следующей недели посетит Туркменистан — наша республика планирует подписать ряд соглашений по экономическому сотрудничеству в Каспийском регионе, рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. А уже сегодня, через несколько дней после выхода из отпуска, президент повторно проинспектирует состояние объектов чемпионата WorldSkills. В субботу спортсменов — призеров международных соревнований: Европейских игр, Универсиады в Неаполе, а также их наставников президент Минниханов поздравит в Кремле. Подробности — в материале «Реального времени».

Связи в Прикаспийском регионе для республики

В понедельник, 12 августа, президент Татарстана посетит с рабочим визитом Туркменистан, чтобы принять участие в первом Каспийском экономическом форуме. «Рустам Нургалиевич получил личное приглашение», — добавила Галимова.

Российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. От Татарстана в делегации заявлены Альберт Каримов, глава Минпрома, председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов и другие. В рамках форума будут рассмотрены вопросы экономического сотрудничества в Каспийском регионе, сообщила представительница Кремля.

Форум будет трехчастным. Первая часть — Международная конференция «Каспийское море», вторая — Каспийская выставка инновационных технологий, третья — договорно-правовая часть. Будет подписан ряд документов, отметила спикер, Татарстан также планирует подписать ряд соглашений — президент встретится с представителями других государств, в том числе с главами: «Сейчас идут согласительные процедуры, мы рассчитываем, что в ближайшее время будет понятно, с кем удалось достигнуть договоренностей о встречах».

В понедельник, 12 августа, президент Татарстана посетит с рабочим визитом Туркменистан, чтобы принять участие в первом Каспийском экономическом форуме

— В повестке дня — создание условий для крупных проектов, дискуссии о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционной привлекательности, нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономики Прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес, но не только Прикаспийских регионов России, в том числе Татарстан будет представлен на международной выставке.



Конференция

Все мероприятия будут проходить на территории национально-туристической зоны «Аваза», этот курортный город, который находится на востоке Каспийского моря. Здесь же пройдет конференция «Каспийское море», которая направлена на укрепление экономического сотрудничества, рассказала Галимова. На ней будет обсуждаться реализация совместных инвестиционных проектов, программ для обмена опытом по созданию особых зон: «Сам форум, собственно, будет проходить в одной из таких зон Туркменистана».

Среди других целей конференции — обмен опытом в области законодательства, стандартов, правил и статистической информации в экономической сфере, а также сотрудничество между регионами, добавила спикер. Обсудят участники и возможности создания совместных предприятий.

После официальной части пройдет выставка, где будет представлен промышленный потенциал Татарстана; сам Минниханов отправится на Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов, а вместе с ним — руководители крупных предприятий Татарстана. Это глава «Татнефти» Наиль Маганов, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин», гендиректор «Химграда» Айрат Гиззатуллин и другие, пояснила Лилия Галимова «Реальному времени». Интересно, что в составе делегации заявлены представители сразу двух Кукморских предприятий — гендиректор завода металлопосуды Азат Загидуллин и руководитель валяльно-войлочного комбината Ляля Шарипова. Также к президенту присоединится ректор КПФУ Ильшат Гафуров.

Минниханов отправится на Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов, а вместе с ним — руководители крупных предприятий Татарстана.Фото wikimapia.org

— Заводы прошли серьезную модернизацию с участием мировых разработчиков технологий, обеспечивающих получение высококачественной продукции. <…> Опыт этой компании будет изучен — возможно, будут полезны какие-то наработки для наших нефтеперерабатывающих компаний, — пообещала Галимова.

Следующий пункт в собственной программе президента — Киянлынский завод полимеров, который способен перерабатывать 5 млрд куб. м природного газа в год в 13 видов полимеров.

Проверка готовности к WorldSkills

Уже сегодня днем Минниханов начнет инспектировать объекты WorldSkills и проведет заседание комитета по готовности к чемпионату.

С 1 августа работают четыре центра аккредитации — ранее об этом «Реальному времени» рассказывал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин. Центры Минниханов также намерен проверить, один из них — Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, заявила спикер. Один из центров будет работать круглосуточно, и, судя по показателям, это вызвано прогнозируемым количеством прибывающих, с которыми будет необходимо провести работу: «За время проведения чемпионата планируют оформить аккредитацию, по прогнозам, для более чем 20 тыс. человек».

В Казань уже начали прибывать представители основных клиентских групп — эксперты и сами участники, но основной поток планируется на следующей неделе. Размещаться гости будут в Деревне Универсиады, этот объект удобен тем, что ближе остальных находится к «Казань Экспо», где соревнования и будут проходить. «Президент посмотрит, как обустроены места проживания, проверит, все ли готово, ознакомится с готовностью площадки «Казань Экспо». Сейчас идет застройка соревновательных площадок — это свыше 60 тыс. кв. м (компетенций на соревнование заявлено 56).

В эту субботу отмечается День физкультурника. В этот день победителей и призеров международных спортивных соревнований, как и их тренеров, лично поздравит Минниханов, мероприятие пройдет в Кремле.