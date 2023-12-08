Во внешней торговле ПФО доля Татарстана занимает порядка 30%

Доля Татарстана в объеме внешней торговли Приволжского федерального округа занимает около 30%. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на 44-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая проходит в Казанской ратуше.

— Наши предприятия плотно взаимодействуют с Татарстанской таможней, с Приволжским таможенным управлением. По итогам прошлого года внешнеторговый товарооборот Татарстана вырос на 8% и достиг $19 млрд. Рост товарооборота со странами ЕАЭС оказался еще существеннее — 11,5%, — приводит слова Рустама Минниханова его пресс-служба.

В таможенный союз ЕАЭС входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. На заседании представители государств обсуждают вопросы таможенного оформления, взаимодействия, обмена информацией и анализа данных.

До начала заседания Рустам Минниханов провел встречу с врио главы Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым. Они обсудили вопросы деятельности Татарстанской таможни и Приволжского таможенного управления.

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Айрат Назипов