Рустам Минниханов: «Туризм должен обеспечивать 10% валового продукта»

Для этого надо расширить «маржинальные сегменты»

Накануне в Казани прошло заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, на котором обсуждалось развитие внутреннего и въездного туризма. Основной доклад в рамках мероприятия сделал президент Татарстана Рустам Минниханов: в нем он рассказал о состоянии туристической отрасли округа, обозначив ее основные проблемы, а также озвучил меры по развитию туризма на федеральном и региональном уровнях. Как оказалось, главной болевой точкой здесь остается круизный отдых с его устаревшими судами и проблемными реками, также наметился ряд трудностей с госрегулированием отрасли. Подробности — в материале «Реального времени».

Лидеры развития туриндустрии

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров прибыл в Татарстан с рабочим визитом еще в четверг — как сообщало «Реальное время», он отправился в Великий Болгар, где в сопровождении Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева осмотрел местные достопримечательности и туристические точки притяжения. Эта поездка стала неким заделом для вчерашнего заседания.

В заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Ростуризма Зарина Догузова, а также представители Госдумы, Совета Федерации, федеральных министерств и руководители регионов Поволжья.

— Я вижу регионы ПФО лидерами развития туристической индустрии. Президент Российской Федерации ставит перед нами задачу многократного увеличения социально-экономической отдачи от туризма и акцентирует внимание на том, что эта сфера имеет многостороннее значение как для развития кругозора, так и для создания новых рабочих мест. Я надеюсь, что наше обсуждение даст серьезный импульс развитию туризма в регионах ПФО и решению многих проблем, — выступил перед собравшимися Игорь Комаров.

Игорь Комаров прибыл в Татарстан с рабочим визитом еще в четверг, он отправился в Великой Болгар, где в сопровождении Минтимера Шаймиева осмотрел местные достопримечательности и туристические точки притяжения

Основной доклад в рамках заседания озвучил президент РТ. По его словам, туризм является «одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики нашего округа». В качестве подтверждения своих слов Рустам Минниханов представил свежие статистические данные.

— В последние годы сфера туризма в ПФО демонстрирует высокие темпы роста. Так, в прошлом году регионы округа посетило около 9 млн туристов, а с учетом однодневных экскурсий — более 14 млн. Совокупный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней округа превышает 27 млрд рублей. Помимо этого, туризм создает новые рабочие места: каждая тысяча туристов создает 13 рабочих мест. В нашем округе в данной сфере занято более 170 тысяч специалистов, — сообщил глава республики.

Проблемы круизного отдыха

Из доклада следует, что одновременно перспективным и проблемным туристическим сегментом для ПФО остается круизный отдых. Поволжье могло бы значительно усилить это направление, однако, как доложил глава республики, существует ряд тормозящих факторов.

— Первое — устаревший флот круизных судов и неудовлетворительные темпы его обновления. Сегодня на территории округа ведется строительство новых круизных пассажирских судов: пригородные пассажирские суда проекта «Чайка» в Зеленодольске, теплоход «Золотое кольцо» и суда проекта «Валдай» в Нижегородской области. В то же время стоит отметить, что стоимость строительства новых круизных и пригородных судов в России составляет от 100 млн до 2,5 млрд рублей. Крайне высокая стоимость является экономически непривлекательной для частных инвесторов вследствие длительной окупаемости и короткого периода рыночной навигации. В связи с этим крайне необходимо рассмотреть возможность увеличения размера судового утилизационного гранта и льготного лизинга. Еще одна проблема для данного сегмента — периодически низкий уровень воды в волжских водоемах, — заявил Рустам Минниханов.

Зарина Догузова: «Круизный туризм — один из наших несомненных приоритетов, и особое значение, по понятным причинам, он имеет для регионов ПФО. Он будет отдельно прописан в плане реализации стратегии развития туризма в РФ, над которой мы сейчас работаем»

Глава Ростуризма Зарина Догузова не могла оставить эту часть доклада без внимания и прокомментировала слова главы Татарстана.

— Круизный туризм — один из наших несомненных приоритетов, и особое значение, по понятным причинам, он имеет для регионов ПФО. Он будет отдельно прописан в плане реализации стратегии развития туризма в РФ, над которой мы сейчас работаем. Все проблемы понятны — это вопросы, связанные с самим состоянием рек, строительством новых судов, развитием инфраструктуры на берегу, созданием точек притяжения в местах остановки судов. Мы будем отрабатывать эти вопросы в плотной координации с регионами и министерством промышленности, — заверила чиновница.

Министерство туризма и безвиз для «неопасных» стран

Кроме того, президент Татарстана напомнил участникам заседания, что в свое время функции по реализации государственной политики в сфере туризма в соответствии с указом президента России были переданы от Минкульта в Минэкономразвития РФ, что «подчеркивает понимание туризма как отрасли экономики». Продолжая эту тему, Минниханов заявил: «Думаю, назрела необходимость создания, по примеру многих развитых стран, отдельного органа власти — министерства или какой-то другой формы».

— Вместе с тем сфера туризма требует постоянного совершенствования федеральных законодательных норм. Отсутствие правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов, перевозчиков и инструкторов привело к появлению на рынке некомпетентных специалистов. Заметно ухудшение качества обслуживания, а в некоторых случаях и снижение уровня безопасности туристов. Требуется введение на законодательном уровне обязательной аттестации экскурсоводов, гидов, перевозчиков и инструкторов, а также усиление контроля со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, необходимо значительное повышение финансовой гарантии туроператоров по внутреннему и въездному туризму, — высказался глава Татарстана.

Президент Татарстана напомнил участникам заседания, что в свое время функции по реализации государственной политики в сфере туризма в соответствии с указом президента России были переданы от Минкульта в Минэкономразвития РФ, что «подчеркивает понимание туризма как отрасли экономики»

Помимо этого, Рустам Минниханов поделился с участниками заседания опытом Татарстана в части развития сферы туризма и привлечения гостей из других регионов и стран в республику. В частности, он озвучил эффект от появления в Татарстане госкомитета по туризму, созданного после Универсиады: за годы его существования турпоток в республику увеличился практически в два раза, а по итогам текущего года эта цифра составит 3,7 млн туристов. Также президент привел в пример республиканскую программу по возрождению объектов культурного наследия, развитие общественных пространств и халяльный туризм.

— Нам надо расширить маржинальные сегменты. Во-первых, иностранный туризм, который пока составляет всего 15% из общего количества. Но здесь нужны решения на федеральном уровне: электронные визы и безвизовый въезд для тех стран, которые не представляют опасности для нашей страны. Во-вторых, мы все-таки являемся многоконфессиональной республикой и в том числе мусульманской. Туристы из мусульманских стран с удовольствием бы приехали сюда летом, поскольку там в это время очень жарко. Так что следует развивать халяльный туризм, включающий в себя особую инфраструктуру, еду и многое другое. Также внутри нашего округа огромный потенциал развития внутреннего туризма. 10% от валового продукта должно быть за счет туризма — вот такую задачу надо ставить, — резюмировал Рустам Минниханов.