ТАИФ подвел итоги деятельности в 2021 году

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел итоговое видеосовещание, участники которого обсудили результаты деятельности Группы компаний ТАИФ за 2021 год и краткие итоги за 1995 — 2021 годы. Об этом сообщается в пост-релизе, подготовленном пресс-центром Группы ТАИФ.

В своем выступлении генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что итоги работы Группы ТАИФ за 2021 год подведены с учетом всех компаний, входивших в ее периметр по состоянию на начало отчетного года. Напомним: во исполнение соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Республикой Татарстан и ПАО «СИБУР Холдинг» в октябре 2021 года в казанском Кремле состоялось подписание соглашения по объединению ГК ТАИФ и ГК СИБУР нефтегазохимических и энергетических активов, в рамках которой 25 компаний Группы ТАИФ вошли в состав Объединенной компании СИБУР, 17 компаний сформировали Группу УК ТАИФ.

По итогам 2021 года сальдированный доход компаний Группы ТАИФ составил 1,1 трлн рублей. EBITDA — 235 млрд рублей. В основные фонды инвестировано 82 млрд рублей. В бюджеты всех уровней уплачено 68 млрд рублей налогов и сборов, в том числе 28 млрд рублей — в консолидированный бюджет Республики Татарстан.

В 2021 году введен в коммерческую эксплуатацию в опытно-промышленном режиме Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти (АО «ТАИФ-НК»), осуществлен запуск производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ПАО «Нижнекамскнефтехим»), начал свою работу многофункциональный бизнес-центр Группы компаний ТАИФ в Казани. Продолжена реализация проектов, предусмотренных Стратегией развития Группы ТАИФ до 2030 года (теперь Объединенной компании СИБУР), в том числе: этиленовый комплекс ЭП-600, ПГУ-ТЭС в г. Нижнекамск мощностью 495 МВт и ПГУ в г. Казань мощностью 250 МВт, ведется модернизация производства изопропилбензола на заводе Бисфенол-А и работы по наращению до 100 тыс. тонн в год мощности производства поликарбонатов.

После обсуждения результатов деятельности Группы ТАИФ состоялось заседание совета директоров АО «ТАИФ». По предложению президента Татарстана Рустама Минниханова председателем совета директоров избран Рустем Сультеев, заместителем председателя совета директоров — Руслан Шигабутдинов. Также были подтверждены полномочия генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, сообщается в пост-релизе.