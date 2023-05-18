«Здесь есть во что вкладывать деньги с практически стопроцентной гарантией отдачи»

«Мы с вами встречаемся в непростое время, когда происходят глобальные изменения, мы сталкиваемся с вызовами времени, которые сильно влияют на экономику, и мы видим большой потенциал подобных мероприятий, которые поддерживают прямые иностранные инвестиции, которые гарантируют развитие экономики, нашего региона», — сказал государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди на деловом завтраке «Международные тренды прямых иностранных инвестиций: роль России и стран ОИС», который открывал первый день XIV Международного экономического форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». По его словам, Россия, и в особенности Татарстан, является ключевым партнером во взаимодействии. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы с вами встречаемся в непростое время, когда происходят глобальные изменения»

Модератор делового завтрака президент Ежегодного инвестиционного форума Дауд Аль Шезави вначале отметил, что формат мероприятия был изменен — с пленарного заседания на игру в формате матчмейкинга, он подходил к присутствующим и раздавал карточки с вопросами, касающимися привлечения инвестиций.

Перед началом раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил его за организацию сегодняшнего мероприятия, отметив, что республика каждый год участвует в форуме в ОАЭ.

— Мы многому учимся у наших партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, особенно в сфере привлечения инвестиций, развития исламского банкинга, халяль-индустрии. По всем вопросам налажены хорошие взаимоотношения, — сказал он.



Фото: tatarstan.ru

За ним Тани бин Ахмед Аль-Зейуди, государственный министр внешней торговли ОАЭ, отметил, что форум проводится в непростое время:

— Мы с вами встречаемся в непростое время, когда происходят глобальные изменения, мы сталкиваемся с вызовами времени, которые сильно влияют на экономику, и мы видим большой потенциал подобных мероприятий, которые поддерживают прямые иностранные инвестиции, которые гарантируют развитие экономики нашего региона. Мы готовы сегодня обсуждать крупные проекты, стратегические проекты, которые касаются не только Ближнего Востока, но и всего мира. Мы видим, что Россия, и в особенности Татарстан, является ключевым партнером в нашем взаимодействии. Очень много общего между нашими регионами, что благотворно влияет на нашу экономику. Это уже третий мой визит в Казань, и я вижу положительное влияние поддержки правительства Татарстана, вижу рост региона.

Фото: tatarstan.ru

«Все хотят быть уверенными, что с их бизнесом все будет хорошо»

Глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина на английском говорила с гостями на тему возможностей для привлечения инвесторов. По ее словам, Россия — огромный рынок, здесь разработана масса законов, которые защищают права инвесторов.

— Мы с ними подписываем соглашения об инвестициях и, таким образом, фиксируем налоговые льготы, таможенные льготы на долгий период времени, что способствует хорошим отношениям. Все хотят быть уверенными, что с их бизнесом все будет хорошо — не только сегодня, но и завтра. Все мы понимаем, что инвестиционные агентства будут меняться, а вот законы остаются, что дает уверенность инвесторам в завтрашнем дне, — заявил она.

Фото: tatarstan.ru

Минуллина поделилась и ожиданиями от форума:

— Мы ожидаем подписания контрактов, договоренностей, дальнейшего развития отношений между регионами России и странами Организации исламского сотрудничества. Это очень важно. Эта платформа, KazanForum, создает возможность для этого. У нас больше 150 сессий запланировано, каждая касается определенной сферы — технологий, туризма, новаций, инвестиций. Каждый может найти что-то интересное. У нас есть свои цели и задачи. Сегодня все присутствующие в этом зале — это инвесторы. В Татарстане самые социальные ресурсы, время. Инвестируйте в Татарстан.

«Фонды прямых инвестиций, которые существуют сейчас, на мой взгляд, тоже как модели устарели»

Объемно выступил Андрей Бельянинов, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии — про банки, фонды инвестиций и халяль. По его словам, банки и фонды нуждаются в существенной модернизации:

— Поэтому думаю, что самое время для создания новых международных инвестиционных банков развития. Эти банки могут и должны заниматься еще клиентским обслуживанием, но только не кассовым, а расчетным. За счет этого можно отслеживать целевое использование вложений и поднять эффективность деятельности этих банков. Фонды прямых инвестиций, которые существуют сейчас, на мой взгляд, тоже как модели устарели. Насколько я знаю, под каждый новый проект фонд прямых инвестиций создает свой фонд, который занимается этой деятельностью, и не все в нем можно отконтролировать до конца. Поэтому фонды прямых инвестиций должны взять на себя функции реальных кредитных подразделений. Новые финансовые инструменты, которые будут появляться на рынке, легко могут формировать свои капиталы за счет национальных валют. Это принципиальная разница. Я вчера прилетел из Дубая, и у меня такое ощущение, что все Арабские Эмираты говорят о криптовалютах, блокчейнах и так далее. По-моему, наши коллеги, представляющие Арабские Эмираты, в этом изрядно преуспели. Хотим мы того или нет, но мимо банковских каналов проходят сейчас десятки миллиардов долларов, которые идут без контроля регуляторов. Регуляторы — это центральные банки наших стран, — заявил он.

Фото: tatarstan.ru

По его словам, нужно сформировать Евразийский фонд прямых инвестиций.

— Поэтому те инвестиционные банки и фонды, которые будут формироваться — а еще считаю, что будет совершенно справедливо сформировать Евразийский фонд прямых инвестиций, — могут и должны устанавливать прямые отношения с национальными банками. Это позволит существенным образом сократить время на бюрократические процедуры, которые зачастую занимают все время. Я принадлежу к той счастливой плеяде банкиров, которые вкладывали в Татарстан. Это был КАМАЗ. И, несмотря на определенные сложности, которые были, я считаю, что это очень удачная инвестиция. Республика динамично развивается, КАМАЗ развивается.

Отдельно Бельянинов сделал реверанс в адрес Татарстана:

— Не первый раз присутствую на такого рода форумах, и я считаю, что блестящая организация, которую демонстрирует Татарстан, организация во всем — в бизнесе, в управлении. Можно спокойно говорить о создании инвестиционных банков регионального характера. У банкиров, как мы знаем, есть две проблемы: плохо, когда денег нет, а еще хуже, когда деньги есть. Многие банкиры говорят о том, что сейчас есть значительная избыточная денежная ликвидность на рынке и нехватка красивых, хороших инвестиционных и вообще кредитных проектов. Я считаю, что так могут говорить те, кто не умеет работать. Я сейчас сделаю реверанс в сторону Татарстана, это просто как некий пример. Посмотрите на эту республику, посмотрите на этот регион России. Здесь есть во что вкладывать деньги с практически стопроцентной гарантией отдачи и возврата. Это всегда принципиальный вопрос для любой инвестиции. И вот здесь следует посмотреть. Региональные инвестиционные банки нужны. Они важны и должны носить международный характер, чтобы уходить от различных неприятностей, связанных с финансовым рынком. Я призываю задуматься над этим и, если нужно, готов консультировать. Позволю себе еще сказать одно замечание по поводу халяльной экономики. Я до сих пор не понимаю, что это такое, но с уважением отношусь ко всему происходящему. Если инвестиционный банк будет организован в Татарстане, на что я очень надеюсь, он должен будет работать в формате исламского банкинга.

Затронул генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и тему халяля:

— Я рассказал одному нашему бизнесмену о халяльной экономике и продуктах. Я говорю: «Вот представляешь, если бы мы сделали нашу вакцину «Спутник V» по законам халяль. Два миллиарда людей живут и исповедуют ислам. Нам не надо было никаких разрешений ВОЗ, и вакцина была бы распространена по всему миру. Она бы избавила стольких людей от неприятностей, болезни и смерти, в конце концов». И закончил шуткой: «А представляешь халяльный сжиженный газ? Вот об этом надо подумать».

«Мы можем помочь им выйти на африканские рынки. Скоро население Африки достигнет миллиарда, и это будущее мира»

Уже по ходу игры генеральный директор Национального агентства по привлечению инвестиций и государственно-частному партнерству Габонской Республики Гислен Моанда Мбома рассказал, что его страна знаменита добычей магния — и это одна из причин, почему она привлекательна для инвестиций:

— Другая сторона вопроса — это расположение. Мы находимся в центре Африки. Наша страна — это особенный регион, она очень стабильная и никогда не воевала. Мир — это цель и философия Габона. Экономическая стратегия очень четкая и понятная. Это диверсификация экономики. Обработка полезных ископаемых и экспорт. Мы ожидаем инвестиций для развития определенных сфер. Наша задача — улучшение положения в сельском хозяйстве, энергетике, а также инфраструктурных проектах, таких как железные дороги. Есть одно из агентств, которое занимается работой с инвесторами. Мы работаем с компаниями, и срок работы занимает два дня, а иногда даже меньше. Но мы стараемся привлечь инвесторов со всего мира. И одна из задач заключается в том, что если какая-то страна работает над целями устойчивого развития, то мы рады взаимодействовать с ней. Мы можем помочь им выйти на африканские рынки. Скоро население Африки достигнет миллиарда, и это будущее мира. Выбрать Габон как цель для инвестиций и развития бизнеса будет означать для вас взаимодействие со всеми странами Африки, — заключил он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, который акцентировал внимание, что Донецкая Народная Республика — регион Российской Федерации, коротко, но четко рассказал, как привлечь инвестиции:

— Только единое окно и гарантии [возврата] инвестиций — все, что интересует сейчас инвесторов. Простота, удобство и гарантии — насколько это возможно при текущих обстоятельствах, — ответил Пушилин.

Фото: tatarstan.ru