Рустам Минниханов: Татарстан стремится вносить вклад в развитие российско-бахрейнских отношений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Татарстанском нефтегазохимическом форуме встретился с министром нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. Он заявил, что республика стремится вносить вклад в развитие российско-бахрейнских отношений.

Рустам Минниханов обратил внимание, что Россия придает большое значение сотрудничеству с Бахрейном, в том числе как с важным торгово-экономическим и инвестиционным партнером в ближневосточном регионе.



— Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с Вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений. Мы чувствуем постоянное внимание Короля Бахрейна Его Величества Хамад бен Иса Аль Халифа к Татарстану и искренне благодарны ему за поддержку, — заявил Рустам Минниханов.

По его словам, у Татарстана и Бахрейна много направлений для сотрудничества. Он считает, что есть «необходимость активизации связей в торгово-экономической сфере», сообщает пресс-служба раиса республики.



Министр нефти и окружающей среды Бахрейна поблагодарил Рустама Минниханова за теплый прием. Он рассказал, что делегация королевства провела на Татарстанском нефтегазохимическом форуме переговоры со многими компаниями, участвующими в TatOilExpo-2023.

— Мы считаем, что эта выставка дает уникальную возможность для начала работы с компаниями из Татарстана. Мы заинтересованы развивать взаимодействие с партнерами из Татарстана, — заявил представитель министра нефти и окружающей среды Бахрейна.

Раис Татарстана также встретился с заместителем премьер-министра Белоруссии Петром Пархомчиком. По его словам, у сторон есть все возможности для поступательного наращивания взаимодействия.



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Татьяна Демина