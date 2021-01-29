Детский яхт-клуб Ивана Егорова оказался на грани закрытия

У Зеленодольского завода им. Горького больше нет денег на его содержание — клуб пытаются превратить в спортшколу с бюджетным финансированием

«Реальному времени» стало известно о реорганизации еще одной татарстанской детской спортивной школы. В Зеленодольске начали работу по присвоению статуса школы олимпийского резерва местной автономной некоммерческой организации «Яхт-клуб «Дельфин». Клуб, созданный по инициативе главы холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова и руководства Зеленодольского завода имени А.М. Горького, оказался в сложном финансовом положении.

«Реорганизация обсуждается»



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минспорта Татарстана, на этой неделе прошло первое совещание относительно реорганизации зеленодольского АНО «Яхт-клуб «Дельфин». В нем приняли участие представители Министерства спорта, Исполкома Зеленодольского муниципального района, АО «Зеленодольский Завод им. А.М. Горького» и Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров республики.

— На совещании обсудили предварительные варианты реорганизации «Яхт-клуба «Дельфин», сейчас будут вестись подсчеты относительно целесообразности реорганизации и прорабатываться варианты, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Решения о переводе [АНО в статус школы] пока нет — вопрос на стадии проработки.

Клуб социального значения

Яхт-клуб «Дельфин» был создан без малого десять лет назад — в мае-июле 2011-го. Как сообщается на страничке яхт-клуба на сайте Зеленодольского завода им. Горького — по инициативе гендиректора АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Ивана Егорова и руководства завода. Цель организации — подготовка будущих кадров для судостроительных предприятий и будущих матросов российского Военно-Морского флота.

На базе «Дельфина» стали развивать три направления — парусный спорт, спортивный туризм, судомоделирование. Под эти цели была создана богатейшая инфраструктура — только береговая база включает 5 корпусов, эллинг, трехуровневый пирс со специальным покрытием, многофункциональную спортивную площадку и так далее, а есть еще и помещения, в которых дети занимаются зимой. У АНО есть четыре вида яхт — в общей сложности 55 «боевых единиц».

Фото: zelenodolsk.ru

Как рассказал «Реальному времени» экс-директор яхт-клуба «Дельфин» Владимир Кириллов, покинувший свой пост в понедельник 25 января в связи с уходом на пенсию, необходимость в реорганизации столь «богатого» учреждения вызвана прозаической причиной — нехваткой денег.

— Завод не имеет больше возможности содержать яхт-клуб, а платы, которую вносят родители воспитанников, — 500 рублей в месяц — хватает только на хозяйственные и канцелярские нужды, — пояснил он «Реальному времени». -Тренеры уходят, из пяти человек двоих клуб уже потерял. Одного пригласили в Санкт-Петербург — в Академию парусного спорта, второй ушел преподавать в спортшколу. И если клуб перестанет функционировать, предоставленными сами себе сегодня останутся 120 подростков от 8 до 17 лет, среди которых есть очень перспективные спортсмены. Им некуда будет пойти, кроме как на улицу. Особенно большой проблемой это станет для детей, которые растут в неполных семьях, и которые занимаются в яхт-клубе бесплатно. Их воспитывают в одиночку мамы и бабушки, у которых денег на спорт нет.

Более аккуратно оценивает ситуацию с финансированием зеленодольского яхт-клуба председатель правления Федерации парусного спорта РТ Альберт Садыков — он считает, что правильнее сказать: в наше непростое время любому предприятию сложно содержать непрофильные активы, и Зеленодольский завод им. Горького — не исключение.

«Реальное время» направило запрос в холдинговую компанию «Ак Барс», куда входит Зеленодольский завод им. Горького с просьбой прокомментировать ситуацию с клубом. По получении комментарий будет опубликован.

Фото: vk.com/ytvtw

От разряда до российской сборной — один клуб

Яхт-клуб, который решает серьезную социальную проблему внешкольной занятости зеленодольских ребятишек, успел добиться и заметных спортивных успехов. По словам Альберта Садыкова, в активе АНО «Яхт-клуб «Дельфин» на сегодня — порядка 750 медалей. В школе вырастили четырех кандидатов в мастера парусного спорта (между прочим, одна из кандидатов — девушка!), около половины воспитанников имеют спортивные разряды.

— Наши дети дважды выигрывали на соревнованиях путевки в «Артек», — вспоминает экс-руководитель «Дельфина». — А последние пять лет ежегодно по две путевки выделялось еще и для самых лучших спортсменов клуба. Две воспитанницы клуба — Виктория Цепляева и Арина Коротаева — недавно вошли в молодежную сборную России! — дополнил список достижений Владимир Кириллов.

Лучший из трех

— В Татарстане сейчас действуют две бюджетные спортшколы, где дети занимаются парусным спортом, — говорит Альберт Садыков. — Это набережночелнинская «Заря», где занимается около 60 детей и казанская — «Авиатор» с 120 воспитанниками. В зеленодольском яхт-клубе, который на данный момент, к сожалению, спортшколой не является, в зависимости от сезона занимается от 90 до 150 детей. В Татарстане это, пожалуй, самое крупное и обеспеченное ресурсами, самое лучшее по числу медалей и спортивных достижений детское спортивное объединение в области парусного спорта. И одно из лучших в Приволжском федеральном округе.

По словам собеседника «Реального времени», Федерация парусного спорта республики заинтересована в том, чтобы превратить АНО «Яхт-клуб «Дельфин» в республиканскую школу парусного спорта, причем — в школу олимпийского резерва, а кроме того — открыть в республике «еще несколько детских парусных секций». Однако есть загвоздка — для «олимпийского статуса» сегодняшних достижений воспитанников «Дельфина» недостаточно — совсем чуть-чуть не дотягивает до необходимого число медалей и разрядников...

Фото: zelenodolsk.ru

Чтобы не получилось, как в Казани

— Мы сейчас ищем варианты и поэтому с понедельника инициировали серию совещаний, в том числе и вчерашнее с участием представителей Минспорта, — говорит Альберт Садыков. — Есть указание президента республики о необходимости решить вопрос о правовом статусе организации и продумать возможности ее финансирования.

Садыков говорит, что решение предстоит принимать без спешки и с осторожностью, чтобы не ухудшить положение воспитанников «Дельфина». Не по примеру реорганизации спортшкол в Казани, которую он не одобряет, подчеркнул глава республиканской Федерации парусного спорта:

— В этом случае не были до конца просчитаны все риски, в результате тренеры и дети могут потерять. А нам надо сделать лучше, а не хуже. Поэтому мы с Минспорта сейчас собираем информацию — чтобы понимать, чем это все обернется для детей, которые занимаются в «Дельфине».

Фото: из личного архива Юрия Бродниковского / inkazan.ru

С Садыковым согласен и экс-президент Федерации парусного спорта Татарстана Юрий Бродниковский. Он подчеркнул важность сохранения и развития этого спортивного направления в республике:

— История Татарстана и Казани тесно связана с водой. Зеленодольский завод — преемник второго в России адмиралтейства, основанного в Казани Петром Первым не случайно, а потому, что здесь у людей были навыки кораблестроения. А парусный спорт — он на стыке воды и воздуха, в нем много общего с авиацией, ведь силы, возникающие на парусе, очень похожи на подъемную силу на крыле самолета. Это такая прикладная вещь, когда ты находишься между двумя стихиями и должен очень многое знать и уметь, решать сложные технические задачи. Парусный спорт не зря называют «шахматами на воде» — это подготовка кадров и для завода, и для флота, а многие идут из него в авиацию.