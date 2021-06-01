Прокатным самокатам «подрезали крылья»

Шеринговые сервисы программно снижают скорость своего транспорта под давлением мэрии Казани и ГИБДД

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», ГИБДД совместно с властями Казани уже около месяца работает над проектом, который должен жестко ограничить использование электросамокатов и других СИМов. Однако привести в действие такую «бомбу» для компаний, предоставляющих эту технику в прокат, не так просто. Срок «икс», во всяком случае, прошел: «взрыв» планировался на 31 мая. Тем не менее муниципальным властям и автоинспекторам предстоит усилить эту работу. Количество происшествий с электросамокатами в Татарстане достигло такой критической точки, что президент республики Рустам Минниханов дал команду — немедленно, за неделю, принять меры к наведению порядка с эксплуатацией СИМов. О новой мобильной реальности и сложностях реализации мер, которые должны сделать эту реальность безопасной, — в материале «Реального времени».

Более 200 нарушений на 2 100 электросамокатов

В Казани средства индивидуальной мобильности на данный момент предоставляют в прокат две компании Whoosh и Urent. 2100 самокатов размещаются на сотне так называемых виртуальных парковок, которые на самом деле зачастую представляют собой вполне реальные препятствия на пешеходных тротуарах. «Реальное время» уже рассказывало, как операторы проката «оккупировали» парковку перед медучреждением. Проблема остается актуальной.

— С начала сезона зафиксировано более 200 нарушений правил парковки [самокатов], — рассказали «Реальному времени» в мэрии Казани. — Ликвидированы парковки на тех участках, где парковка самокатов не соответствует требованиям ПДД и Правил благоустройства города Казани, в том числе на узких тротуарах. Усилен контроль за неправильной парковкой, на пользователей операторами накладываются штрафы за данные нарушения. Увеличено в два раза количество технического персонала для упорядочения размещения самокатов на территории города до 90 человек.

Сообщили в исполкоме и о других мерах, принимаемых для повышения безопасности:

— Муниципалитет совместно с операторами проката принимает меры по недопущению фактов нарушения Правил дорожного движения (далее — ПДД) пользователями. По требованию Исполкома Казани в настоящее время установлены зоны ограничения скорости до 10-15 км/ч в местах большого скопления пешеходного трафика — Кремлевская набережная, улица Баумана, Набережная озера Кабан, рынок «Родина», вблизи Казанского Кремля, а также на перекрестках, где плотная интенсивность трафика, в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон — 73. Операторами сервиса ведется разработка индекса качества вождения пользователя (резкое торможение, хаотичное движение, способ пересечения проезжей части по пешеходному переходу) с последующей блокировкой аккаунтов нарушителей. В целях исключения пользования самокатами несовершеннолетними разрабатывается запрет на пользование самокатами лицами весом менее 30 кг (несовершеннолетними).

2100 самокатов размещаются на сотне так называемых виртуальных парковок. Фото: Ринат Назметдинов

Как пояснил «Реальному времени» комполка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин, наибольшие проблемы сегодня создают электросамокаты, которые предоставляют напрокат кикшеринговые компании (кикшеринг — сервис поминутной аренды

электросамокатов, который работает по принципу каршеринга — прим. ред.). Однако ни в ГИБДД города, ни в ГИБДД республики пока не ответили на вопрос о точном количестве аварий с участием «самокатчиков».

«Мы внедряем «медленные» зоны»

— Ездить со скоростью выше 25 км/ч по тротуару небезопасно. Самокаты Urent не развивают более высокую скорость, более того, сейчас мы внедряем так называемые «медленные зоны» — это улицы или зоны с высоким пешеходным трафиком, где мы на программном уровне ограничиваем скорость самокатов до 15 км/ч, — сообщили «Реальному времени» в компании URent в ответ на вопрос, какие меры принимаются, чтобы стабилизировать ситуацию на дорогах и тротуарах. И пообещали, что в Казани «в скором времени» также появятся «медленные» зоны.

В URent также заявили, что с самокатами этого оператора всплеска ДТП не было, а были лишь «единичные происшествия»:

— В основном — падения по неосторожности, последствия которых ушибы и незначительные ссадины. Мы запустили в Казани программу обучения пользователей безопасному вождению, которая поможет повысить осознанность и дисциплинированность пользователей.

Ни в ГИБДД города, ни в ГИБДД республики пока не ответили на вопрос о точном количестве аварий с участием «самокатчиков». Фото: Максим Платонов

Представитель сервиса уточнил:

— Мощность самокатов Urent ограничена до 240 Вт, права на такую технику не нужны по действующим и обсуждаемым поправкам в ПДД (которые закрепляют понятие средств индивидуальной мобильности). Нашим сервисом можно пользоваться с 18 лет, мы стараемся это контролировать.

Однако каким образом осуществляется контроль, «Реальному времени» не пояснили, а это вопрос не праздный. Дети расплачиваются за пользование самокатами при помощи телефона и банковской карты, зарегистрированных на имя своих совершеннолетних родителей, а вот проконтролировать возраст того, кто на самом деле воспользовался самокатом в реальности вряд ли возможно.

Деятельность — законная, парковка на тротуаре — бесплатная

«Реальное время» уже писало, насколько прибылен кикшеринговый бизнес для его организаторов (только за прошлый сезон пользователи кикшеринга накатали на них миллион километров). А сейчас мы попытались выяснить, какой доход от беспокойного сервиса получает город. Оказалось — ничего, кроме неудобств.

— Прокат организован за счет инвестиционных источников, без привлечения бюджетных средств, — ответили в исполкоме на вопрос, арендуют ли кикшеринговые компании территорию для размещения электросамокатов, и если да, то на каких условиях. — Это шеринговый сервис, без обустройства базовых станций, позволяющий воспользоваться электросамокатом с помощью мобильного приложения, а также оставить его на любой из разрешенных парковок, указанных в мобильном приложении компании. Места дислокации парковок определены непосредственно операторами шерингового сервиса.

Федеральным законодательством вопрос организации сервиса шеринга самокатов не урегулирован. Фото: Максим Платонов

А на вопрос, какие меры принимаются городскими властями для упорядочения парковок и использования самокатов ответили:

— На сегодня федеральным законодательством вопрос организации сервиса шеринга самокатов не урегулирован. Исполком Казани не вправе вмешиваться в законную деятельность хозяйствующих субъектов, — ответили в пресс-службе мэрии, — Данный сервис относится к предпринимательской деятельности, владельцы которой самостоятельно устанавливают требования, правила, тарифную политику в рамках действующего российского законодательства. Они доводят до сведения пользователей требования ПДД РФ, правила использования, а также информируют их о мерах безопасности и предосторожности при участии в дорожном движении. Эта информация отражена в мобильных приложениях кикшеринговых компаний. Граждане, перед тем как арендовать электросамокат, соглашаются с установленными правилами и обязуются их соблюдать.

На все — неделя срока



В трудное положение поставил президент Татарстана городских чиновников Казани, Альметьевска и Набережных Челнов на совещании 29 мая — отвел им всего лишь недельный срок на решение проблемы с электросамокатами и другими СИМами, использование которых из травмоопасного занятия превратилось уже в смертельное. Первый заммэра Казани Денис Калинкин, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, которых он поднял с мест со словами: «Это не только к Казани относится», — чувствовали себя явно неуютно и переминались с ноги на ногу.

Рустам Минниханов жестко потребовал от подчиненных либо определить, где можно кататься на опасных средствах индивидуальной мобильности, либо ввести для них ограничения по скорости. Фото: tatarstan.ru

Приведя в пример статистику ДТП с самокатами, в том числе и смертельные, Рустам Минниханов жестко потребовал от подчиненных либо определить, а по сути — ограничить места, где можно кататься на опасных средствах индивидуальной мобильности, либо ввести для них ограничения по скорости, которые обеспечат безопасное использование.

Задача федерального масштаба

— Выполнить требование президента Татарстана чиновникам будет непросто, — считает эксперт «Реального времени» — юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — Вопрос наведения порядка — это в первую очередь вопрос об изменении Правил дорожного движения, согласно которым сегодня водитель электросамоката является пешеходом. Законопроект об изменениях российский Минтранс начал готовить более полутора лет назад, однако крест на нем фактически поставило введение моратория на изменения в ПДД, которое было вызвано тем, что самые разные ведомства постоянно вносили поправки в правила с целью увеличить собираемость штрафов.

Между тем, говорит Копвиллем, накопился «снежный ком» вопросов в части пользования электросамокатами:

— Нужны ли на них права, а если да, то с какого возраста разрешается управлять этими средствами, какими должны быть ограничения по скорости их движения, где на них можно ездить (если по дорогам — потребуются новые дорожные знаки), нужны ли средства защиты, например, шлемы, как у мотоциклистов, можно ли ими управлять в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Все эти вопросы — не республиканского, а федерального уровня, поэтому и буксуют попытки ГИБДД ввести какие-либо нормы в масштабах республики.

Юрист ФАР рассказал, что даже попытки ограничить доступ к электросамокатам нетрезвых граждан закончились в Татарстане неудачей:



— Я смотрел судебную практику. Водителей, у которых есть права на автомобиль, в наших судах лишали права управления за нетрезвые выезды на электросамокатах. Однако в апелляционной инстанции в Самаре дело пересматривалось — и всегда решалось в их пользу. По закону пешеход имеет право передвигаться по улицам и нетрезвым.

Выход один — превратить сервис в развлечение?

— То есть у местных властей нет никакой возможности обеспечить безопасность пешеходов и спокойствие автовладельцев? — уточнило «Реальное время».

— Есть один способ: муниципалитеты могут определить места, где можно передвигаться на самокатах. Таким образом все остальные места окажутся для них под запретом, а электросамокаты перейдут из разряда средств для передвижения в разряд развлечений. Можно, например, отвести для них дорожки на набережной Казанки, в парках…

— Какие-то негативные последствия такое решение будет иметь?

— Ну да, доходы кикшеринговых компаний резко упадут, соответственно, снизятся и налоговые поступления от них. Бюджет пострадает. Ну, и люди, которые сейчас начали пользоваться электросамокатами как заменой автобусов, кто доезжает на самокате до метро, складывает его, а потом добирается на нем от метро до работы, лишатся такой возможности.

Это ведь удобно: расстояние, которое пешеход проходит за час, на самокате он преодолеет за 12 минут. Но безопасность-то, наверное, дороже, чем потери бюджета и неудобства отдельных людей? А готовиться надо к тому, что самокаты станут еще более опасными — более мощными, более быстрыми.

Готовиться надо к тому, что самокаты станут еще более опасными — более мощными, более быстрыми. Фото: babruysk.by

— А что сейчас делать с детьми, которым деньги на телефон родители кладут, условно говоря, на мороженое и автобус, а они их тратят на самокаты и подвергают риску себя и окружающих?

— Ну, по телефону, с которого прошла оплата, всегда можно установить владельца. И привлечь родителей к ответственности, а подростка, если он что-то серьезное натворил, поставить на учет ПДН.