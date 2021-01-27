«Всем казалось, гулять ездит Минниханов. Ничего подобного!»

Приток инвестиций в Татарстан из других регионов вырос почти на 14%

В условиях коронакризиса в 2020 году падение мировых инвестиционных потоков, по оценке ООН, составило 42%. В России, по данным Всемирного банка, прямые иностранные инвестиции упали на 86,2%, привела данные сегодня во время итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана его руководитель Талия Минуллина.

В то же время она отметила, что по состоянию инвестиционного климата Татарстан продолжает удерживать лидирующие позиции в стране и остается лучшей точкой входа на российский рынок для международных компаний. В прошлом году республика вновь заняла второе после Москвы место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Агентство инвестиционного развития Татарстана второй год подряд в числе лучших агентств по привлечению инвестиций в регионе Центральная Азия, Кавказ и Россия, отметила спикер.

По ее словам, в 2020 году в Татарстане инвестиции в основной капитал снизились на 6%, частные инвестиции упали также на 6%. Иностранные капиталовложения упали, как выразилась Минуллина, «многократно».

Однако у республики появились и новые инвесторы. Пандемия коронавируса стимулировала приток инвестиций из других субъектов на 13,7%, таким образом, за январь — сентябрь 2020 года их объем составил 18,3 млрд рублей. Инвестиции из Москвы и Санкт-Петербурга, например, выросли на 13,6% и 17,7% соответственно, из Московской области — в 2,6 раза. Одной из точек роста инвестиций стала бурно развивающаяся электронная коммерция.

Объем поступивших инвестиций из-за рубежа за 9 месяцев составил 376,4 млн долларов. Наиболее активными иностранными инвесторами стали Германия, Нидерланды, Турция и Финляндия. Реинвестировали такие компании, как Kastamonu, Polimeks, YIT, Drylock Technologies, 3М и «Хаят Кимья», отметила руководитель АИР РТ.

Почетным «Реинвестором года» стала компания «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри». Наибольший вклад как «Социально ответственный инвестор» в 2020 году внес «Нижнекамскнефтехим». Инвестором года является ПАО «Татнефть» с учетом реализованных проектов и спонсорских программ.

В прошлом году под председательством президента Рустама Минниханова на инвестиционных советах рассмотрели 38 проектов частных инвесторов на общую сумму 29,2 млрд рублей.

Агентство представило доклад по достижениям в Татарстане целей устойчивого развития ООН в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где с презентацией выступила Талия Минуллина. Делегацию республики возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реализация Татарстаном целей устойчивого развития на региональном уровне может служить хорошим примером для многих стран.

40 инвесторов с 11 миллиардами

На территории опережающего социально-экономического развития было привлечено 40 инвесторов, суммарный объем инвестиций в проекты составил почти 11 млрд рублей.

Минуллина также перечислила наиболее заметные инвестиционные проекты за 2020 год.

китайский завод по производству холодильной техники (общий объем инвестиций — более 1 млрд рублей, будет создано почти 300 рабочих мест)

завод по переработке молока (объем инвестиций в проект — 2,5 млрд рублей, будет создано 250 новых рабочих мест)

завод по фракционированию плазмы крови (общий объем инвестиций — около 9 млрд рублей, количество новых рабочих мест — почти 300)

завод по производству компонентов цифровых систем и интеллектуальных телематических решений для управления транспортными средствами (общий объем инвестиций — 809 млн рублей, количество новых рабочих мест — 219)

многофункциональный халяльный центр HalalMall, в прошлом году началось строительство второго стационарного корпуса Казанского Хосписа — теперь уже для пациентов старше 18 лет

японская компания «Ида Санге Рус» приступила к строительству второй очереди малоэтажного жилого комплекса «Литл Токио»

введена в эксплуатацию вторая очередь отеля Kazan Palace by Tasigo с номерным фондом в 96 единиц и объемом инвестиций в 1 млрд 200 млн рублей и новый торгово-развлекательный центр Kazan Mall площадью 137 тысяч квадратных метров, объем инвестиций — 6,2 млрд рублей

— У нас очень много проблем, задач. У нас очень непростое время. У нас тоже есть ошибки, которые совершаем мы, я лично, мои сотрудники, на местах в районах, в промпарках, в отраслевых министерствах. У нас есть еще огромный зазор, над чем нам нужно работать именно в части инвестиционной деятельности в республике. Нам успокаиваться никак нельзя. Сейчас — то сложное время, когда мы должны, наоборот, стиснув зубы в три раза лучше работать. Как только мы успокоимся, мы окажемся далеко позади, и в не только в международном контексте, но и в работе с нашими местными инвесторами, — резюмировала последний год работы АИР Минуллина.

Она сообщила, что использует площадку коллегии и для того, чтобы поблагодарить тех, кто инвестирует в республику: такие крупнейшие компании как Группа ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ, а также небольшие и средние предприятия, которые, как она надеется, когда-то вырастут в крупные.

«Присутствовать в Татарстане — успех для ретейлеров»

В Национальную ассоциацию агентств инвестиций и развития входят сейчас 62 субъекта, рассказал сегодня в Кабмине РФ председатель правления организации Сергей Беляков. Еще недавно их было меньше 40. По словам руководителя ассоциации, доминирующих, деятельных агентств, которые могут похвастаться высокой результативностью, таких как у АИР РТ, среди них пока, к сожалению, немного. Комфортность в республике, по выражению Белякова, чувствуется уже с общения с сотрудниками аэропорта. Все свои визиты в Татарстан он назвал результативными, каким бы ни был тяжелым повод для встречи.

— Для крупнейших ретейлеров присутствие в республике является одним из факторов успеха, здесь высокая платежеспособность, здесь легче продавать продукцию: у населения есть деньги, значит, есть рабочие места, есть возможность получать зарплату, возможность чувствовать себя независимо, — отметил спикер

Он добавил, что Агентство не просто работает в тех условиях, которые есть, а меняет их, формирует среду, не плывет по течению.

Талия Минулина отметила, что АИР дорожит каждым инвестором. Во время заседания коллегии присутствовал представитель «Турецких авиалиний» — в этом году 15 лет, как компания осуществляет прямые рейсы в Татарстан. 65 % вложений инвесторов — «это реинвестиции тех, кто отсюда не выводит капитал», отметила глава Агентства. Она предоставила слово одному из руководителей сервиса DiDi Chuxing.

Он начал свою работу в Китае в 2012 году и вытеснил компанию Uber, сообщил национальный директор по связям с госорганами DiDi Chuxing Сергей Черненко. Когда DiDi решила продолжить экспансию в Европе, компания выбрала Казань и, по словам Черненко, не разочаровалась. Теперь сервис охватил 16 городов в Европе, в том числе два города — в Татарстане. В Китае — это не только такси, а 16 сервисов, среди которых прокат электромопедов, каршеринг, доставка еды, автобусные перевозки, консолидация информации. К концу 2021 года DiDi обещает вложить в бизнес в столице Татарстана более 1 млрд рублей

Минэкономразвития обещает наработать инвестпроектов на триллионы

Любое ограничение Татарстан рассматривает как возможность, заметил первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов. Он напомнил, что на федеральном уровне тоже недавно создали Агентство инвестиционного развития, в лице которого у АИР РТ появился «соработник». Федеральная и республиканские агентства определили ближайшие задачи. Приоритетными направлениями являются химпром, обрабатывающая промышленность, создание интеллектуальной собственности.

— Мы с Рустамом Нургалиевичем до 2024 года должны наработать проектов не на миллионы и миллиарды рублей, не побоюсь этого слова, на несколько триллионов, — подчеркнул Андрей Иванов и добавил: такая задача вполне по силам.

Поскольку инвестиционная нормативная база формировалась в 1990-е годы, надо «донастроить набор федеральных инвестиционных инструментов», считает федеральный руководитель и просит в этом помощи у республики. Иванов отметил, что для федерального ведомства АИР РТ и команда руководителей республики является методологическим центром. «Нам хотелось бы опираться на лучшие практики на примере республики по работе с инвестициями, нам бы хотелось сделать их доступным для всех команд наших регионов. Мы с вами рассчитываем поработать плечом к плечу, сформировать методологические материалы, чтобы успешно работать с инвестициями, как это делаете вы», — сказал представитель федерального ведомства.

Кроме того, по его мнению, надо сделать еще один шаг к инвестиционной культуре: нужно проводить огромную работу, «чтобы убедить наших партнеров вкладываться вдолгую и привлекать капитал. Поэтому необходимы новые проекты, новые капиталы, надо обучить граждан финансовой грамотности, научить, как вкладываться в инвестпроекты.

— А наша задача — сделать так, чтобы инвестиционное предложение было максимально диверсифицированным. Просим совместно потрудиться и сформировать совместную программу в работе. Со своей стороны обещаем продолжить доработку инструментов по защите и поощрений инвестиционных капиталовложений, предоставлять комфорт нашему и зарубежному инвестору, чтобы они были уверены в результате, — добавил Андрей Иванов.

«И всем казалось, гулять ездит Минниханов»

Создать такую структуру как Агентство инвестиционного развития непросто — не за один день, подчеркнул президент Татарстана и председатель Инвестиционного совета Татарстана Рустам Минниханов. По его замечанию, есть еще много направлений, над которыми нужно работать.

— Доклад вы читали — раньше были проигрыватели, там скорость была «33», «45», «78» — вы пластинку на «33-45» крутили. Но еще дальше есть на «78». Вы должны крутить на «78», — после доклада об итогах 2020 года обратился глава республики к Талии Минуллиной.

Минувший год дал серьезный опыт работы с новыми инструментами, отметил президент Татарстана. Он обратил внимание, что республике важно вкладывать не только в крупные площадки, важно чтобы инвестирование шло и в муниципалитетах — практически миллион татарстанцев проживает в сельской местности. При этом глава Татарстана поблагодарил федеральное правительство за поддержку инвестплощадок: ОЭЗ, ТОРы и индустриальные площадки — их около 100 в Татарстане. Правда, у Рустама Минниханова есть и вопросы к федеральному правительству.

— Соглашение о защите и поощрении инвестиций — большое дело. У нас есть и другие проекты. Мы иногда на ровном месте считаем, что этот проект можно запустить, этот проект — нельзя. Должны быть отдельные юрлица. Зачем? Если крупная компания делает вторичный, третичный, четвертый передел, зачем нарушать технологический цикл? Если он создает добавленную стоимость дополнительно — она считается, раздельный учет можно сделать при необходимости — создает рабочие места, — высказал претензии министерству РФ Рустам Минниханов, предложив сделать послабления для последующих инвестпроектов компаний.

Понимая, сколько сил ушло на выработку новых решений, президент республики все-таки порекомендовал Иванову усовершенствовать нормативную базу. По словам Минниханова, некоторые чиновники полагают, что если появился закон, то выстраивается очередь из инвесторов.

— Инвестор должен тебе поверить — мало ли что мы написали. Это огромная работа. Каждый год порядка 30 выездов делали, презентации везде. И всем казалось, гулять ездит — Минниханов поехал. Ничего подобного! Если из 10 наших поездок, будет одна — две успешные, это уже большой успех. Никаких разочарований не должно быть, если где-то здесь не получилось, — сказал глава республики.

Он полагает, что в постановлении правительства РФ № 1119 (о возмещении затрат на реконструкцию и создание объектов технопарков в сфере высоких технологий) надо продлить сроки для реализации более крупных проектов. Передавать особые зоны на региональный уровень не стоит, уверен Рустам Минниханов. Он поинтересовался, кто писал постановления правительства РФ № 1704 и №1705 (о правилах утверждения новых инвестпроектов и о правилах списания задолженности субъекта РФ по бюджетным кредитам и зачислению в бюджет доходов от новых инвестпроектов)

— Кто его писал, его надо отправить в регион, чтобы он показал, как можно реализовать этот документ… Там масса таких вещей, чтобы ничего не получилось. Если кто со мной не согласен, кто писал, значит, дать возможность ему показать, как это постановление будет работать. Хороший подход, правильный, но сразу там «крючки»: обязательно юрлицо, опять-таки и еще какие-то вещи, и временные. Ведь любой проект требует два, иногда три года, если большой проект, а там надо генерировать большие налоги, чтобы компенсировать. Это проектная деятельность, проект строительства — это 3 — 4 года. Любой проект прежде, чем выйти на бизнес-план, проходит 3 — 4 года... Кто писал, наверное, думает, там очередь стоит. Мы должны будем уговаривать, вместе с вами ходить, показывать: есть такие возможности, есть такие — давайте пойдем на эти проекты, — разъяснил Минниханов недостатки федеральных документов.

Он настаивает на незначительных изменениях в постановлениях, которые в результате «дадут хороший толчок» инвестициям.

— В целом от того, что мы будем жаловаться, ничего не будет — просто наши недоброжелатели будут радоваться, что у нас ничего не получается. Мы уже видим спад по ковиду, свободные койки. Мы научились работать в этих условиях. Сейчас огромная госпрограмма по вакцинации. Уверен, задачи, которые ставит правительство — активно начнем — через 3 — 4 месяца увидим значительное улучшение ситуации. Очень надеюсь, что и за пределами у наших партнеров такая же работа будет проводиться, — завершил выступление Рустам Минниханов, поблагодарив инвесторов и пожелав хорошего экономического климата регионам страны.

Екатерина Аблаева