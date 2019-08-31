Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Днем работников нефтяной и газовой промышленности всех работников отрасли.



«На протяжении многих десятилетий вы приносите свет и тепло в дома миллионов жителей нашей страны. Ваш нелегкий повседневный труд определяет социально-экономическое развитие России, является гарантом ее энергетической безопасности. Поэтому неслучайно День работников нефтяной и газовой промышленности стал одним из всенародно любимых профессиональных праздников, а профессия нефтяника и газовика — одной из самых престижных и уважаемых в стране», — говорится в поздравлении, которое опубликовало пресс-служба президента РТ.

Минниханов напомнил, что в этом году республика отмечает также 60-летие со дня образования НГДУ «Джалильнефть», 50-летие НГДУ «Ямашнефть» и 70-летие компании «Транснефть-Прикамье».

«Мы всегда будем помнить историю становления нефтегазовой промышленности Татарстана, легендарные имена и трудовые свершения ветеранов-первопроходцев», — подчеркнул президент республики.