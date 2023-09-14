Раис Татарстана призвал пресекать любые попытки дискредитации Вооруженных сил России
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал пресекать любые попытки дискредитации Вооруженных сил России. Заявление он сделал, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.
Рустам Минниханов обратил внимание, что Запад продолжает попытки дестабилизировать обстановку внутри России.
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