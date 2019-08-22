Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» вошел в расширенный состав сборной России чемпионата WorldSkills

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани стартует Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Участники из 63 стран и регионов будут соревноваться в 56 компетенциях. В расширенный состав сборной России вошел сотрудник «Нижнекамскнефтехима» — Шамиль Хакимов. Он находится в резерве и при необходимости сможет выступить в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов». Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«Чтобы изготовить чехол для телефона, нужно сначала сделать его 3D-модель»

На чемпионате рабочих профессий WorldSkills нашу страну будут представлять 63 человека из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской области и Челябинска. Это основной состав команды, но сформирована и расширенная сборная из резервных участников. Среди них — 21-летний Шамиль Хакимов, который выступает в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов».

После девятого класса молодой человек поступил в политехнический колледж Набережных Челнов, где присоединился к движению WorldSkills. Его компетенция «Изготовление изделий из полимерных материалов» — относительно новая дисциплина. Впервые ее представили четыре года назад на соревнованиях по профессиональному мастерству в бразильском Сан-Паулу. Особенность направления в том, что в ней один человек выполняет работу за нескольких специалистов: ему необходимо создать 3D-модель формы будущего изделия, написать программу для станка и вылить форму.

Компетенция «Изготовление изделий из полимерных материалов» — довольно новая дисциплина

— В жизни эта компетенция очень востребована. Например, чехлы для телефона сделаны из пластика. Чтобы изготовить такой чехол для телефона, нужно сначала сделать его 3D-модель, написать программу для станка, отполировать форму и только потом отлить чехол, — объяснил Шамиль Хакимов.

Более 26 млн рублей на создание тренировочной площадки

Тренировочной площадкой для Шамиля стал Центр компетенций на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова за «Нижнекамскнефтехимом» закрепили направление «Изготовление изделий из полимерных материалов», поэтому компания выделила более 26 млн рублей на создание тренировочной площадки, а также на покупку расходных материалов. Создание полного цикла модулей компетенции позволило Шамилю основательно подготовиться к контрольным срезам и, как результат, попасть в расширенный состав сборной.

Специалисты «Нижнекамскнефтехима» примут участие в отраслевом чемпионате в Сочи

Так как «Нижнекамскнефтехим» активно принимает участие в движении WorldSkills по компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов», это помогло Шамилю трудоустроиться на предприятие. Сейчас молодой человек работает аппаратчиком на заводе по производству дивинила и углеводородного сырья НКНХ. Кроме Шамиля в движении WorldSkills принимают участие и другие работники «Нижнекамскнефтехима» по нескольким профильным для предприятия компетенциям. Так, осенью трое сотрудников предприятия примут участие в отраслевом нефтехимическом чемпионате в Сочи.

Среди них слесарь-ремонтник Радик Аглямов, который выступит в компетенции «Ремонт технологического оборудования». Молодой человек отучился в Казани и после переехал в Нижнекамск, где устроился на градообразующее предприятие. Сейчас он совмещает работу и подготовку к чемпионату. К соревнованиям его готовят не только эксперты, но и психолог, который помогает развивать стрессоустойчивость и навыки коммуникабельности.

— У нас есть график: сначала днем разбираем насосы, потом сидим разбираем чертежи, ездим в учебный центр. Пока все удается, стараемся. Самое сложное, наверное, это паспорт и документация. Поскольку по технической части сталкиваемся с работой ежедневно, а документацией больше мастера занимаются. Поэтому больше готовим чертежи, — поделился слесарь-ремонтник «Нижнекамскнефтехима» Радик Аглямов.

Осенью трое сотрудников предприятия примут участие в отраслевом нефтехимическом чемпионате в Сочи

Кроме этого, в Сочи работники «Нижнекамскнефтехима» будут выступать еще по двум компетенциям. «Лабораторный химический анализ» будет представлять Лейсан Муллакаева — лаборант химического анализа научно-технологического центра, а в компетенции «Аппаратчик химических технологий» выступит Андрей Кукарин, аппаратчик цеха №6711 завода олигомеров и гликолей. Он будет представлять эту дисциплину впервые.